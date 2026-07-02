Мужчина бросил гранату в военного ТЦК и полицейского в Каменском: все трое ранены

В городе Каменское, расположенном в Днепропетровской области, мужчина во время проверки военно-учетных документов бросил гранату в полицейского и военнослужащего РТЦК и СП.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности инцидента

Инцидент произошел 2 июля в Каменском во время проведения мероприятий по оповещению. Отмечается, что мужчина нарушил правила воинского учета — именно во время проверки документов он привел в действие гранату и бросил ее.

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Есть раненые

В результате взрыва ранения получили все трое: полицейский, военнослужащий РТЦК и СП, а также сам нападавший, бросивший гранату. Пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции — правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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