Чоловік кинув гранату у військового ТЦК та поліціянта у Кам’янському: всі троє поранені

У місті Кам'янське, що на Дніпропетровщині, чоловік під час перевірки військово-облікових документів кинув гранату в поліцейського та військовослужбовця РТЦК та СП.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі інциденту

Подія сталася 2 липня в Кам'янському під час проведення заходів з оповіщення. Зазначається, що чоловік порушив правила військового обліку — саме під час перевірки документів він привів у дію гранату та кинув її.

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Є поранені

Унаслідок вибуху поранення дістали усі троє: поліцейський, військовослужбовець РТЦК та СП, а також сам нападник, який кинув гранату. Постраждалих госпіталізували.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції — правоохоронці встановлюють усі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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