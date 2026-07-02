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Чоловік кинув гранату у військового ТЦК та поліціянта у Кам’янському: всі троє поранені
У місті Кам'янське, що на Дніпропетровщині, чоловік під час перевірки військово-облікових документів кинув гранату в поліцейського та військовослужбовця РТЦК та СП.
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі інциденту
Подія сталася 2 липня в Кам'янському під час проведення заходів з оповіщення. Зазначається, що чоловік порушив правила військового обліку — саме під час перевірки документів він привів у дію гранату та кинув її.
Є поранені
- Унаслідок вибуху поранення дістали усі троє: поліцейський, військовослужбовець РТЦК та СП, а також сам нападник, який кинув гранату. Постраждалих госпіталізували.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції — правоохоронці встановлюють усі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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+25 Evgeniy Marushchak
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+20 Oleg #616413
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+17 Sergey #606813
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