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Новини Підрив гранати
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Чоловік кинув гранату у військового ТЦК та поліціянта у Кам’янському: всі троє поранені

У Кам’янському чоловік підірвав гранату під час перевірки документів

У місті Кам'янське, що на Дніпропетровщині, чоловік під час перевірки військово-облікових документів кинув гранату в поліцейського та військовослужбовця РТЦК та СП.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі інциденту

Подія сталася 2 липня в Кам'янському під час проведення заходів з оповіщення. Зазначається, що чоловік порушив правила військового обліку — саме під час перевірки документів він привів у дію гранату та кинув її.

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Є поранені

  • Унаслідок вибуху поранення дістали усі троє: поліцейський, військовослужбовець РТЦК та СП, а також сам нападник, який кинув гранату. Постраждалих госпіталізували.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції — правоохоронці встановлюють усі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погрожував поліціянтам гранатою під час обшуку нарколабораторії: у Києві затримали чоловіка з арсеналом зброї. ФОТО

Автор: 

граната (850) Нацполіція (15815) ТЦК та СП (1247) Дніпропетровська область (5206) Криворізький район (425) Кам’янське (22)
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Топ коментарі
+25
ЗСУ на фронті, а ці - в тилу, які ж вони "військовослужбовці"?
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02.07.2026 19:27 Відповісти
+20
А чому у військового, а не працівника, чи співробітника? 🤔
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02.07.2026 19:19 Відповісти
+17
О як! Вже відразу військовий а не співробітник! Які хитрі щури сцикуни.
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02.07.2026 19:29 Відповісти

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