Військовий у СЗЧ застосував гранату під час перевірки документів на Одещині: постраждали двоє правоохоронців, - Нацполіція

Поліцейські встановлюють обставини вибуху, внаслідок якого постраждали двоє правоохоронців. Подія сталася сьогодні, 5 липня, у Подільському районі Одеської області.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Попередньо встановлено, що екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив мопедиста за порушення Правил дорожнього руху. Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що 52-річний чоловік перебуває у статусі СЗЧ.

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Погрожував гранатою

Надалі чоловік дістав гранату та почав погрожувати її застосуванням. За мить пролунав вибух.

Повідомляється, що внаслідок вибуху поранення дістали двоє поліцейських та сам правопорушник.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Після встановлення всіх обставин події їй буде надано відповідну правову кваліфікацію.

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