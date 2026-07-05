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Новини Підрив гранати
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Військовий у СЗЧ застосував гранату під час перевірки документів на Одещині: постраждали двоє правоохоронців, - Нацполіція

На Одещині чоловік у СЗЧ підірвав гранату

Поліцейські встановлюють обставини вибуху, внаслідок якого постраждали двоє правоохоронців. Подія сталася сьогодні, 5 липня, у Подільському районі Одеської області.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Попередньо встановлено, що екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив мопедиста за порушення Правил дорожнього руху. Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що 52-річний чоловік перебуває у статусі СЗЧ.

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Погрожував гранатою

Надалі чоловік дістав гранату та почав погрожувати її застосуванням. За мить пролунав вибух.

Повідомляється, що внаслідок вибуху поранення дістали двоє поліцейських та сам правопорушник.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Після встановлення всіх обставин події їй буде надано відповідну правову кваліфікацію.

Також дивіться: В Охтирці чоловік підірвав гранату під час перемовин з поліцією: п’ятеро поранених. ФОТО (оновлено)

Автор: 

граната (852) Одеська область (4165) Нацполіція (15820) Подільський район (7)
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Топ коментарі
+14
а могли б на фронті воювати, захищати Батьківщину від бурятів з орками.
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05.07.2026 14:15 Відповісти
+13
Вони хоч були навчені, чи прям з шкільної парти - і зразу у мусора.
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05.07.2026 14:56 Відповісти
+11
А рецедевіст Зеленський, все зайнятий переховуванням ОЗУ кабміндічів з єрмаком і К??
Йому з приблудами95, не на часі вимоги Конституції України щодо виконання свох обов'язків у сфері заходів мобілізації Держави!?!.
Безкарність за злочини проти Конституції осіб на посадах, породжує смерть Українців!
Дерсекретарі та їх численні заступники в КМУ і ЦОВВ, з 2014 року і по 2026 рік, можуть це засвідчити у ГПУ та ДБР, поки ще, як свідки!!
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05.07.2026 14:09 Відповісти

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