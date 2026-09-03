За взрыв гранаты во время ссоры жителя Харьковщины приговорили к 14 годам: прокуратура требует пожизненного заключения

49-летнего жителя Лозовой в Харьковской области приговорили к 14 годам лишения свободы за подрыв боевой гранаты во время конфликта. В результате взрыва 39-летний мужчина погиб, а 17-летний подросток лишился глаза. Прокуратура считает приговор слишком мягким и готовит апелляцию, в которой будет требовать пожизненного лишения свободы.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

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Бросил гранату под ноги оппоненту

Инцидент произошел вечером 10 октября 2025 года в Лозовой. По данным прокуратуры, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в складские помещения, чтобы выяснить отношения с сыном арендодательницы из-за финансовых претензий.

Вместе с его оппонентом в помещении находился 17-летний помощник.

Во время ссоры мужчина достал заранее спрятанную под столом боевую гранату РГН, привел ее в боевую готовность и бросил под ноги оппоненту.

Взрывом были тяжело ранены все трое. 39-летний мужчина на следующий день скончался в реанимации. Подросток получил травмы лица и черепа и лишился глаза.

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Еще одну гранату хранил дома

Как установил суд, до этого осужденный нашел и присвоил две ручные осколочные гранаты. Одну он спрятал в складском помещении, а вторую хранил под диваном в своей квартире.

Во время обыска правоохранители изъяли из дома боевую гранату Ф-1.

В суде мужчина вину не признал и отрицал свою причастность к взрыву. В то же время, по данным прокуратуры, его вину подтвердили рассмотренные судом доказательства.

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Прокуратура будет требовать пожизненного заключения

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, умышленном убийстве способом, опасным для жизни многих лиц, а также в незаконном обращении с боеприпасами.

Ему назначили 14 лет лишения свободы. Приговор обвиняемому выносили, пока он находился под стражей.

Прокуратура уже заявила, что не согласна с таким наказанием из-за его мягкости и готовит апелляционную жалобу.

"Прокуратура не согласна с назначенным наказанием из-за его мягкости и уже готовит апелляционную жалобу, в которой будет настаивать на пожизненном заключении", — отметили в ведомстве.

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