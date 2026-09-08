На Житомирщине больницу уличили в "фантомном" лечении: более 1,1 млн грн за не оказанные услуги пошли на зарплаты и премии. ФОТО

В Житомирской области бывшего руководителя больницы и пятерых сотрудниц подозревают в мошеннической схеме с фиктивной паллиативной помощью. По данным следствия, медицинское учреждение получило из государственного бюджета более 1,1 млн грн за услуги, которые пациентам фактически не оказывались.

Об этом сообщили Житомирская областная прокуратура и полиция области, передает Цензор.НЕТ.

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По данным правоохранителей, в течение 2024–2025 годов в электронную систему здравоохранения вносились недостоверные сведения о якобы проведенных обследованиях и оказании паллиативной помощи пациентам.

Всего за этот период больница получила около 2,7 млн грн бюджетного финансирования. Следствие установило, что почти половина этой суммы — более 1,1 млн грн — пришлась на услуги, которые на самом деле не оказывались.

Полученные таким образом деньги, по версии следствия, направлялись на выплату зарплат, а большая часть – на премирование сотрудников медучреждения.





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Правоохранители считают причастными к схеме бывшего главного врача, двух его заместительниц и трех врачей семейной медицины.

Экс-директору медучреждения сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и служебном подлоге. Пятерым другим фигуранткам инкриминируют несанкционированное изменение информации в автоматизированной системе.

В отношении трёх подозреваемых суд уже избрал меру пресечения в виде личного обязательства. В отношении остальных вопрос о мерах пресечения ещё решается.

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