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В Новой Зеландии выпустили серию роликов, в которых пугают граждан вмешательством России в местные выборы. ВИДЕО
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В Новой Зеландии перед выборами выпустили серию рекламных роликов, в которых пугают граждан вмешательством России в ход голосования.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Максим Саваневский, информирует Цензор.НЕТ.
Реклама, призывает граждан Новой Зеландии, проживающих за пределами страны, проголосовать на выборах. Главный герой роликов - россиянин Виктор, рассказывает о том, как он будет вмешиваться (meddle и interference) в ходе выборов в НЗ.
"Тонко. Рад, что даже в Новой Зеландии Россия воспринимается как угроза", - написал Саваневский.
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Среди другое, здесь беседовать респектабельного люди с высокий показатель культура и education!
Куда делать ты эксгибиционист демонстрирует тошнотворный three colors твой тряпка для того, чтобы очистить этаж?
(с) Лі Вонг Ян
Обережно, моск!
Ознайомча добірка
Повна версія
(Я не вважаю за потрібне висловлюватися мовою лаптів, дотримуючись якихось там правил граматики).
У жиги даже руль справа,и номера какие то фейковые,хоья на фото плохо видно.Не умеют фейки делать в НЗ.
И не поймеш или фейк,или прикол,или правда.
все
кроме наших зебилов...
https://www.youtube.com/watch?v=N8_o2z98EDo
В-общем, похоже на не слишком остроумную форму призыва голосовать на выборах. И уж точно не пугалка кассавами...
"Двойные цифры" - это сколько процентов от населения безработные составляют?
20% или 99%?
А то новозеландцев, несмотря на дурантин, в Австралию стали завозить, так, что, судя по всему, именно 99% безработицы в NZ.
Вот странно; в Новой Зеландии, как нам писали СМИ, самая лучшая налоговая система в мире, а работать новозеландцы почему-то едут в Австралию, а не наоборот, и даже ковид их не пугает.
Может, в Новой Зеландии еще что в налоговом обложении нужно поправить?