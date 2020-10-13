Норвегия обвинила Россию в кибератаке на парламент
В МИД Норвегии сообщили, что за кибератакой, которая состоялась в августе на парламент страны, стоит Российская Федерация.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
24 августа норвежский парламент сообщил, что его система электронной переписки была взломана.
"На основе информации, которой располагает правительство, на наш взгляд, Россия несет ответственность за эту акцию", - сказала министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде.
По словам Серейде, кибератака на парламент - "это очень серьезный инцидент, который задел наш важнейший демократический институт".
Министр добавила, что сейчас Норвежская служба национальной безопасности и разведка работают над решением ситуации.
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+5 fedjka - fedjka
показать весь комментарий13.10.2020 21:31
+4 Maxim Ak-Murza
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+3 Valery Valery #424431
показать весь комментарий13.10.2020 21:47
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руссафобия, кароч!!!!
А что, по их мнению, они там искали?)))
Источник: https://censor.net/ru/n3224707