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Норвегия обвинила Россию в кибератаке на парламент

Норвегия обвинила Россию в кибератаке на парламент

В МИД Норвегии сообщили, что за кибератакой, которая состоялась в августе на парламент страны, стоит Российская Федерация.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

24 августа норвежский парламент сообщил, что его система электронной переписки была взломана.

"На основе информации, которой располагает правительство, на наш взгляд, Россия несет ответственность за эту акцию", - сказала министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде.

По словам Серейде, кибератака на парламент - "это очень серьезный инцидент, который задел наш важнейший демократический институт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Microsoft: Большинство санкционированных государством кибератак исходит из России

Министр добавила, что сейчас Норвежская служба национальной безопасности и разведка работают над решением ситуации.

Автор: 

киберпреступление (762) Норвегия (690) россия (95308) хакер (1180)


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Топ комментарии
+5
будет руцких гнобить, тута есть преумущество, не в ЕС но в НАТО, а это значит можно гнобить без соглашения с "комисарами" ЕС. В то же время под щитом НАТО.
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13.10.2020 21:31
+4
Вот видишь, как просто, русский. Для русмартышек оно не *****, вам за это срок светит
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13.10.2020 22:52
+3
Лишнехромосомные походу мазохисты какие то, постоянно проблемы себе на жопу находят на ровном месте!
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13.10.2020 21:47
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будет руцких гнобить, тута есть преумущество, не в ЕС но в НАТО, а это значит можно гнобить без соглашения с "комисарами" ЕС. В то же время под щитом НАТО.
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13.10.2020 21:31 Ответить
-- не пыли так сильно, Братан...*) -- как ей скажут -- так ей и будет.
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13.10.2020 21:35 Ответить
да нет уж, Норге имеет свою голову и иногда не понимаю принцып, но действует как считает.
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13.10.2020 21:42 Ответить
Это трепетное отношение к суверенитету еще со времен викингов сохранилось. В Исландии - еще круче.
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13.10.2020 22:16 Ответить
Лишнехромосомные походу мазохисты какие то, постоянно проблемы себе на жопу находят на ровном месте!
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13.10.2020 21:47 Ответить
не всё так ровно, это всё от постоянного сидения на бутылках, злые они
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13.10.2020 21:52 Ответить
вот так вот.. норвежской селедкой по Путенскому телепальнику на отмаш!!!
руссафобия, кароч!!!!
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13.10.2020 21:52 Ответить
неотмашь
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14.10.2020 09:42 Ответить
Узнать, где норвежцы ловят селедку - это долг каждого гражданина!
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13.10.2020 22:12 Ответить
С каких пор в стране-помойке появились Граждане?
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13.10.2020 22:17 Ответить
Вопрос селедки - не раскрыт!
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13.10.2020 22:22 Ответить
Зато вопрос за твою страну-помойку вполне раскрыт, русский
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13.10.2020 22:27 Ответить
Если плохо со зрением и не видишь флажок - одевай очки!
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13.10.2020 22:34 Ответить
Ты не первый русский под чужим флагом и собачьей кличкой на цензоре.
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13.10.2020 22:36 Ответить
А ты поднатужься и попробуй одень украинский флаг?
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13.10.2020 22:39 Ответить
Зачем? Я всегда пишу под своим флагом и своим именем. Я же не русский.
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13.10.2020 22:40 Ответить
Я тоже!
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13.10.2020 22:44 Ответить
Сочувствую. Тяжкое было детство с такими родителями, которые таким именем тебя наградили. Как зовут фюрера русни?
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13.10.2020 22:46 Ответить
Про это спрашивают только из психушки! Спокойной ночи!
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13.10.2020 22:50 Ответить
Вот видишь, как просто, русский. Для русмартышек оно не *****, вам за это срок светит
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13.10.2020 22:52 Ответить
Кацапы поджав хвосты сидят тихо под лавкой, но гнобить их стало правилом хорошего тона.
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13.10.2020 22:25 Ответить
на наш взгляд, Россия несет ответственность за эту акцию",
А что, по их мнению, они там искали?)))
Источник: https://censor.net/ru/n3224707
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13.10.2020 22:36 Ответить
Конечно, всякие тинэйджеры из рашки просто практикуются...там дыр в защите, что просто заходите люди дорогие. А вообще...кому этот датский парламент здался? Чего они такого там парламентируют?
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14.10.2020 00:38 Ответить
Взаимным кибератакам сейчас подвергаются все - и Запад, и РФ, и Китай, и даже Африка. Это обычное дело в век высоких технологий. Надо просто не жмодиться на защиту. Но громче всех об этом кричит Запад. Видимо, там специалисты послабее и дыр у них побольше. Или просто жмоды.
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14.10.2020 08:25 Ответить
 
 