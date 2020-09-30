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Microsoft: Большинство санкционированных государством кибератак исходит из России

Microsoft: Большинство санкционированных государством кибератак исходит из России

За последние два года корпорация Microsoft зафиксировала более 13 тысяч уведомлений о хакерских атаках, санкционированных на уровне государства. Большинство из них приходится на Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Большинство хакерских атак, санкционированных на уровне государства, в последние два года исходили от России, Ирана, Китая и КНДР, сообщила корпорация Microsoft в своем ежегодном докладе о цифровой безопасности. В документе отмечается, что к такому выводу компания пришла путем отслеживания кибератак, осуществляемых под покровительством властей, с целью защитить сервисы и клиентов Microsoft.

"Когда клиент (организация или индивидуальный владелец аккаунта) становится мишенью или подвергается действиям хакеров, спонсируемых властями, мы доставляем клиенту уведомление об атаке, санкционированной на государственном уровне (NSN). За последние два года Microsoft доставил более 13 тысяч таких уведомлений. Самый высокий процент сообщений об атаках, санкционированных на государственном уровне, был вызван действиями России, за ней следуют Иран, Китай, КНДР и другие страны", - говорится в докладе корпорации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские хакеры провели атаки на более 200 организаций, пытаясь повлиять на выборы в США, - Microsoft

Автор: 

киберпреступление (762) россия (96086) хакер (1191) Microsoft (36)


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Microsoft: Большинство санкционированных государством кибератак исходит из России - Цензор.НЕТ 570
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30.09.2020 13:04
+13
Microsoft: Большинство санкционированных государством кибератак исходит из России - Цензор.НЕТ 2148
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30.09.2020 13:06
+12
Microsoft: Большинство санкционированных государством кибератак исходит из России - Цензор.НЕТ 4085
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30.09.2020 13:05
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Microsoft: Большинство санкционированных государством кибератак исходит из России - Цензор.НЕТ 570
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30.09.2020 13:04 Ответить
Microsoft: Большинство санкционированных государством кибератак исходит из России - Цензор.НЕТ 2148
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30.09.2020 13:06 Ответить
Microsoft: Большинство санкционированных государством кибератак исходит из России - Цензор.НЕТ 25
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30.09.2020 13:08 Ответить
Отож. А кажуть, що у програмістів зряплати великі. Які там зряплати, коли крім як на кібератаки попиту нема?
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30.09.2020 13:05 Ответить
Microsoft: Большинство санкционированных государством кибератак исходит из России - Цензор.НЕТ 4085
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30.09.2020 13:05 Ответить
Microsoft: Большинство санкционированных государством кибератак исходит из России - Цензор.НЕТ 589
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30.09.2020 13:06 Ответить
Microsoft: Большинство санкционированных государством кибератак исходит из России - Цензор.НЕТ 7062
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30.09.2020 13:07 Ответить
Microsoft: Большинство санкционированных государством кибератак исходит из России - Цензор.НЕТ 7321
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30.09.2020 13:10 Ответить
а вот как было в действительности
Microsoft: Більшість санкціонованих державою кібератак походить з Росії - Цензор.НЕТ 7806
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30.09.2020 13:31 Ответить
Да, ладно. Такого не может быть.
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30.09.2020 13:14 Ответить
россия - центр и спонсор мирового терроризма!
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30.09.2020 13:18 Ответить
Кабы санкционированы, но не исходят.
Кацапские корабли типо космонавт комаров при посещении портов южной Америки, Африки, Азии подключаются к местным провайдерам и начинают гадить.
На территории самой России такой источник есть только в районе Новосибирска.
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30.09.2020 13:30 Ответить
якраз в "тему" про космічні кораблі

https://ukrainian.voanews.com/a/Protikannja-kosmos/5603166.html Космонавтів на МКС розбудили вночі для пошуків джерела витоку повітря на російській стороні станції
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30.09.2020 14:51 Ответить
 
 