Microsoft: Большинство санкционированных государством кибератак исходит из России

За последние два года корпорация Microsoft зафиксировала более 13 тысяч уведомлений о хакерских атаках, санкционированных на уровне государства. Большинство из них приходится на Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Большинство хакерских атак, санкционированных на уровне государства, в последние два года исходили от России, Ирана, Китая и КНДР, сообщила корпорация Microsoft в своем ежегодном докладе о цифровой безопасности. В документе отмечается, что к такому выводу компания пришла путем отслеживания кибератак, осуществляемых под покровительством властей, с целью защитить сервисы и клиентов Microsoft.

"Когда клиент (организация или индивидуальный владелец аккаунта) становится мишенью или подвергается действиям хакеров, спонсируемых властями, мы доставляем клиенту уведомление об атаке, санкционированной на государственном уровне (NSN). За последние два года Microsoft доставил более 13 тысяч таких уведомлений. Самый высокий процент сообщений об атаках, санкционированных на государственном уровне, был вызван действиями России, за ней следуют Иран, Китай, КНДР и другие страны", - говорится в докладе корпорации.

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