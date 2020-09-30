Microsoft: Більшість санкціонованих державою кібератак походить з Росії

За останні два роки корпорація Microsoft зафіксувала понад 13 тисяч повідомлень про хакерські атаки, санкціоновані на рівні держави. Більшість з них припадає на Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Більшість хакерських атак, санкціонованих на рівні держави, в останні два роки походили від Росії, Ірану, Китаю і КНДР, повідомила корпорація Microsoft у своїй щорічній доповіді про цифрову безпеку. У документі зазначається, що до такого висновку компанія прийшла шляхом відстеження кібератак, що здійснюються під заступництвом влади, з метою захистити сервіси і клієнтів Microsoft.

"Коли клієнт (організація або індивідуальний власник акаунта) стає мішенню або піддається діям хакерів, спонсорованих владою, ми доставляємо клієнту повідомлення про атаку, санкціоновану на державному рівні (NSN). За останні два роки Microsoft доставив понад 13 тисяч таких повідомлень. Найвищий відсоток повідомлень про атаки, санкціоновані на державному рівні, був викликаний діями Росії, за нею йдуть Іран, Китай, КНДР і інші країни", - йдеться в доповіді корпорації.

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