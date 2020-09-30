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Microsoft: Більшість санкціонованих державою кібератак походить з Росії

Microsoft: Більшість санкціонованих державою кібератак походить з Росії

За останні два роки корпорація Microsoft зафіксувала понад 13 тисяч повідомлень про хакерські атаки, санкціоновані на рівні держави. Більшість з них припадає на Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Більшість хакерських атак, санкціонованих на рівні держави, в останні два роки походили від Росії, Ірану, Китаю і КНДР, повідомила корпорація Microsoft у своїй щорічній доповіді про цифрову безпеку. У документі зазначається, що до такого висновку компанія прийшла шляхом відстеження кібератак, що здійснюються під заступництвом влади, з метою захистити сервіси і клієнтів Microsoft.

"Коли клієнт (організація або індивідуальний власник акаунта) стає мішенню або піддається діям хакерів, спонсорованих владою, ми доставляємо клієнту повідомлення про атаку, санкціоновану на державному рівні (NSN). За останні два роки Microsoft доставив понад 13 тисяч таких повідомлень. Найвищий відсоток повідомлень про атаки, санкціоновані на державному рівні, був викликаний діями Росії, за нею йдуть Іран, Китай, КНДР і інші країни", - йдеться в доповіді корпорації.

Також читайте: Російський хакер Нікулін отримав у США 7 років в'язниці за злом LinkedIn, Dropbox і крадіжку особистих даних

Автор: 

кіберзлочин (810) росія (65934) хакер (1361) Microsoft (281)


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Топ коментарі
+15
Microsoft: Большинство санкционированных государством кибератак исходит из России - Цензор.НЕТ 570
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30.09.2020 13:04
+13
Microsoft: Большинство санкционированных государством кибератак исходит из России - Цензор.НЕТ 2148
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30.09.2020 13:06
+12
Microsoft: Большинство санкционированных государством кибератак исходит из России - Цензор.НЕТ 4085
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30.09.2020 13:05
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Microsoft: Большинство санкционированных государством кибератак исходит из России - Цензор.НЕТ 570
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30.09.2020 13:04 Відповісти
Microsoft: Большинство санкционированных государством кибератак исходит из России - Цензор.НЕТ 2148
показати весь коментар
30.09.2020 13:06 Відповісти
Microsoft: Большинство санкционированных государством кибератак исходит из России - Цензор.НЕТ 25
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30.09.2020 13:08 Відповісти
Отож. А кажуть, що у програмістів зряплати великі. Які там зряплати, коли крім як на кібератаки попиту нема?
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30.09.2020 13:05 Відповісти
Microsoft: Большинство санкционированных государством кибератак исходит из России - Цензор.НЕТ 4085
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30.09.2020 13:05 Відповісти
Microsoft: Большинство санкционированных государством кибератак исходит из России - Цензор.НЕТ 589
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30.09.2020 13:06 Відповісти
Microsoft: Большинство санкционированных государством кибератак исходит из России - Цензор.НЕТ 7062
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30.09.2020 13:07 Відповісти
Microsoft: Большинство санкционированных государством кибератак исходит из России - Цензор.НЕТ 7321
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30.09.2020 13:10 Відповісти
а вот как было в действительности
Microsoft: Більшість санкціонованих державою кібератак походить з Росії - Цензор.НЕТ 7806
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30.09.2020 13:31 Відповісти
Да, ладно. Такого не может быть.
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30.09.2020 13:14 Відповісти
россия - центр и спонсор мирового терроризма!
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30.09.2020 13:18 Відповісти
Кабы санкционированы, но не исходят.
Кацапские корабли типо космонавт комаров при посещении портов южной Америки, Африки, Азии подключаются к местным провайдерам и начинают гадить.
На территории самой России такой источник есть только в районе Новосибирска.
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30.09.2020 13:30 Відповісти
якраз в "тему" про космічні кораблі

https://ukrainian.voanews.com/a/Protikannja-kosmos/5603166.html Космонавтів на МКС розбудили вночі для пошуків джерела витоку повітря на російській стороні станції
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30.09.2020 14:51 Відповісти
 
 