Норвегія звинуватила Росію в кібератаці на парламент
У МЗС Норвегії повідомили, що за кібератакою, яка відбулася у серпні на парламент країни, стоїть Російська Федерація.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
24 серпня норвезький парламент повідомив, що його систему електронного листування було зламано.
"На основі інформації, яку має уряд, на наш погляд, Росія несе відповідальність за цю акцію", - сказала міністр закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Серейде.
За словами Серейде, кібератака на парламент — "це дуже серйозний інцидент, котрий зачепив наш найважливіший демократичний інститут".
Міністр додала, що наразі Норвезька служба національної безпеки та розвідка працюють над вирішенням ситуації.
Топ коментарі
+5 fedjka - fedjka
показати весь коментар13.10.2020 21:31
+4 Maxim Ak-Murza
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+3 Valery Valery #424431
показати весь коментар13.10.2020 21:47
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руссафобия, кароч!!!!
А что, по их мнению, они там искали?)))
Источник: https://censor.net/ru/n3224707