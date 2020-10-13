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Норвегія звинуватила Росію в кібератаці на парламент

Норвегія звинуватила Росію в кібератаці на парламент

У МЗС Норвегії повідомили, що за кібератакою, яка відбулася у серпні на парламент країни, стоїть Російська Федерація.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

24 серпня норвезький парламент повідомив, що його систему електронного листування було зламано.

"На основі інформації, яку має уряд, на наш погляд, Росія несе відповідальність за цю акцію", - сказала міністр закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Серейде.

За словами Серейде, кібератака на парламент — "це дуже серйозний інцидент, котрий зачепив наш найважливіший демократичний інститут".

Міністр додала, що наразі Норвезька служба національної безпеки та розвідка працюють над вирішенням ситуації.

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Автор: 

кіберзлочин (809) Норвегія (755) росія (64846) хакер (1345)


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Топ коментарі
+5
будет руцких гнобить, тута есть преумущество, не в ЕС но в НАТО, а это значит можно гнобить без соглашения с "комисарами" ЕС. В то же время под щитом НАТО.
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13.10.2020 21:31
+4
Вот видишь, как просто, русский. Для русмартышек оно не *****, вам за это срок светит
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13.10.2020 22:52
+3
Лишнехромосомные походу мазохисты какие то, постоянно проблемы себе на жопу находят на ровном месте!
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13.10.2020 21:47
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будет руцких гнобить, тута есть преумущество, не в ЕС но в НАТО, а это значит можно гнобить без соглашения с "комисарами" ЕС. В то же время под щитом НАТО.
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13.10.2020 21:31 Відповісти
-- не пыли так сильно, Братан...*) -- как ей скажут -- так ей и будет.
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13.10.2020 21:35 Відповісти
да нет уж, Норге имеет свою голову и иногда не понимаю принцып, но действует как считает.
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13.10.2020 21:42 Відповісти
Это трепетное отношение к суверенитету еще со времен викингов сохранилось. В Исландии - еще круче.
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13.10.2020 22:16 Відповісти
Лишнехромосомные походу мазохисты какие то, постоянно проблемы себе на жопу находят на ровном месте!
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13.10.2020 21:47 Відповісти
не всё так ровно, это всё от постоянного сидения на бутылках, злые они
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13.10.2020 21:52 Відповісти
вот так вот.. норвежской селедкой по Путенскому телепальнику на отмаш!!!
руссафобия, кароч!!!!
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13.10.2020 21:52 Відповісти
неотмашь
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14.10.2020 09:42 Відповісти
Узнать, где норвежцы ловят селедку - это долг каждого гражданина!
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13.10.2020 22:12 Відповісти
С каких пор в стране-помойке появились Граждане?
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13.10.2020 22:17 Відповісти
Вопрос селедки - не раскрыт!
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13.10.2020 22:22 Відповісти
Зато вопрос за твою страну-помойку вполне раскрыт, русский
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13.10.2020 22:27 Відповісти
Если плохо со зрением и не видишь флажок - одевай очки!
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13.10.2020 22:34 Відповісти
Ты не первый русский под чужим флагом и собачьей кличкой на цензоре.
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13.10.2020 22:36 Відповісти
А ты поднатужься и попробуй одень украинский флаг?
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13.10.2020 22:39 Відповісти
Зачем? Я всегда пишу под своим флагом и своим именем. Я же не русский.
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13.10.2020 22:40 Відповісти
Я тоже!
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13.10.2020 22:44 Відповісти
Сочувствую. Тяжкое было детство с такими родителями, которые таким именем тебя наградили. Как зовут фюрера русни?
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13.10.2020 22:46 Відповісти
Про это спрашивают только из психушки! Спокойной ночи!
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13.10.2020 22:50 Відповісти
Вот видишь, как просто, русский. Для русмартышек оно не *****, вам за это срок светит
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13.10.2020 22:52 Відповісти
Кацапы поджав хвосты сидят тихо под лавкой, но гнобить их стало правилом хорошего тона.
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13.10.2020 22:25 Відповісти
на наш взгляд, Россия несет ответственность за эту акцию",
А что, по их мнению, они там искали?)))
Источник: https://censor.net/ru/n3224707
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13.10.2020 22:36 Відповісти
Конечно, всякие тинэйджеры из рашки просто практикуются...там дыр в защите, что просто заходите люди дорогие. А вообще...кому этот датский парламент здался? Чего они такого там парламентируют?
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14.10.2020 00:38 Відповісти
Взаимным кибератакам сейчас подвергаются все - и Запад, и РФ, и Китай, и даже Африка. Это обычное дело в век высоких технологий. Надо просто не жмодиться на защиту. Но громче всех об этом кричит Запад. Видимо, там специалисты послабее и дыр у них побольше. Или просто жмоды.
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14.10.2020 08:25 Відповісти
 
 