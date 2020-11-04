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война (6519) Италия (616) Национальная гвардия (811) Маркив (151)

Маркив вернулся в Украину. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Нацгвардеец Виталий Маркив, оправданный и освобожденный итальянским апелляционным судом по делу о гибели журналиста и его переводчика на Донбассе в 2014 году, 4 ноября прибыл в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД.

Маркив прилетел в Украину вместе с украинской делегацией.

На брифинге Маркив сказал, что вместе с адвокатами будут ждать окончательного вывода кассации.

"Ответственность должны понести люди, которые пытались опорочить ВСУ и украинский народ", - сказал Маркив.

Своей первой задачей он назвал продолжение службы в ВСУ.

Читайте также: Я был в одной из крупнейших тюрем Ломбардии, где сидели осужденные за тяжкие преступления: меня поместили на этаж с ограниченными правами, - Маркив

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.

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Топ комментарии
+58
С возвращением! Только Украина сейчас не такая как раньше. У нас тут клован президент!!!
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04.11.2020 14:13
+45
З Перемогою! І з поверненням! Маркив вернулся в Украину - Цензор.НЕТ 2637
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04.11.2020 14:13
+32
Второй раз.
Первый раз спасибо за ликвидацию ХНР.
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04.11.2020 14:17
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С возвращением! Только Украина сейчас не такая как раньше. У нас тут клован президент!!!
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04.11.2020 14:13 Ответить
Щось нема фоторепортажу як його зустрічає янелох.
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04.11.2020 14:18 Ответить
Аваков
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04.11.2020 14:38 Ответить
Так сцикотно ж...
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04.11.2020 15:05 Ответить
он в курсе))
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04.11.2020 14:21 Ответить
Молодца выдержал !!! НЕ сломался . как его не крутили признаться в абсолютно абсурдном обвинении -- кацапы в пролете !!! Авакову зачет !!!
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04.11.2020 15:51 Ответить
Интересно, в какую политсилу он вляпается?
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04.11.2020 16:05 Ответить
В новую аваковскую.
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04.11.2020 20:54 Ответить
З Перемогою! І з поверненням! Маркив вернулся в Украину - Цензор.НЕТ 2637
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04.11.2020 14:13 Ответить
Первый раз , когда хочется сказать спасибо Авакову,
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04.11.2020 14:14 Ответить
Второй раз.
Первый раз спасибо за ликвидацию ХНР.
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04.11.2020 14:17 Ответить
А третий за Зелю, Ермака, Татарова и Портнова.
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04.11.2020 14:38 Ответить
Маємо на то надію
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04.11.2020 15:05 Ответить
Що значить маємо надію?
Він вже це зробив. Вів під руки Зелю до булави, охороняв.
Зараз охороняє Портнова. За наш кошт.

Травень 2019.
"Портнова в Києві охороняють поліцейські з автоматами."

https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/20/7215589/
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04.11.2020 15:11 Ответить
Я, взагалі-то, про ліквідацію...
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04.11.2020 15:27 Ответить
Я зрозуміла.
Після згаданих мною вчинків Авакова не віриться, що він піде проти цієї банди.
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04.11.2020 15:33 Ответить
А жаль, так би хотілось...
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04.11.2020 15:39 Ответить
За Портнова спасибо Луценко - Портнов чист.
Марків повернувся до України - Цензор.НЕТ 4300
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04.11.2020 15:55 Ответить
Его непросто было брать за одно место тогда.
Но после неоднократных угроз ПРОКУРОРУ, который вел дело Порнова, он должен был быть привлечен к отвественности.
Но 100%-ная прокурорша Зе Бенядиктова в упор не видит нарушения закона Портновым.
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04.11.2020 15:59 Ответить
Дело против Портнова открыли еще при прошлой власти.
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04.11.2020 16:06 Ответить
Где ж открыли если Юга не видит доказів?
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04.11.2020 16:16 Ответить
Почитайте статью "Радио Свобода" по ссылке, которую я дала ниже, там есть детали.
Дело было открыто еще до президентских выборов 2019.
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04.11.2020 16:20 Ответить
Прокурор просить Венедіктову оголосити підозру Портнову, який йому погрожує.



https://www.radiosvoboda.org/a/news-prokuror-i-portnov/30518239.html
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04.11.2020 16:09 Ответить
И Бойко не причастен к вышкам бойка- Ю.В.Луценко Марків повернувся до України - Цензор.НЕТ 9837
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04.11.2020 17:12 Ответить
Аваков виноват,что в Украине баранов 73 процентов? Если бы не Зелох он бы поддерживал Юльку.ну не сложилось у него с Пэтром.бывает.
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04.11.2020 20:58 Ответить
Будьмо!
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04.11.2020 14:16 Ответить
у нього подвійне громадянство
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04.11.2020 14:34 Ответить
Красавчик!!! Приготовься, дружок, к новым реалиям! Украина, конечно, не итальянская тюрьма, но уже не та, что была в 2014 году. Но вместе, говорят, І БАТЬКА ГАРНО БИТЬ! Здолаємо і цю прикрість!
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04.11.2020 14:22 Ответить
А Порох бы лично встречал
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04.11.2020 14:23 Ответить
Виглядає бадьоро, молодець. І Аваков молодець, в камеру не лізе, промови не штовхає, не піариться, відійшов так тихенько на задній фон і не заважав. Дехто з інших політиків вже б стрічки перерізав і штовхав промову 1,5 години засунувши ГГ на задній план.
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04.11.2020 14:24 Ответить
З поверненням, Герою !!! Марків повернувся до України - Цензор.НЕТ 9267
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04.11.2020 14:26 Ответить
Тільки людина 6 років життя втратила по тюрьмах.
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04.11.2020 14:27 Ответить
головне, що не все життя.
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04.11.2020 14:31 Ответить
3 роки
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04.11.2020 14:35 Ответить
А прикиньте, чувак три с половиной года не смотрел и не читал новостей из Украины. Прилетает в Борисполь, а там его встречает 95-й квартал.
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04.11.2020 14:27 Ответить
Марків повернувся до України - Цензор.НЕТ 555
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05.11.2020 09:58 Ответить
С возвращением, Герой!
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04.11.2020 14:32 Ответить
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Без сумніву чудово, що невинного хлопця виправдали і він нарешті вдома. Але... може я щось пропустив, бо не можу зрозуміти, в чому полягає його геройство. Одна героїня у нас вже є. То та хоч була увʼязнена ворожою країною і відкрито посилала москалів куди подалі. Тут такої оцінки, здається мені, більше заслуговують ті, хто боровся за виправдання і визволення Марківа.
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04.11.2020 15:00 Ответить
Герой -- потому что воевал с агрессором на фронте и защищал Украину.
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04.11.2020 16:04 Ответить
з поверненням, Герою !!!!
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04.11.2020 14:50 Ответить
Всі молодці - хто допомагав в Україні, хто в Італії і сам Віталій тримався супер, Україна перемогла.
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04.11.2020 14:50 Ответить
Ось так держава має захищати кожного свого солдата ! Тоді вона буде непереможеною.
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04.11.2020 15:10 Ответить
Соррі. "кожного"
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04.11.2020 15:12 Ответить
не дивлячись на вкладені кацапами ресурси, ми витягли свого і це класно!а
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04.11.2020 15:39 Ответить
В депутаты его скорей.
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04.11.2020 16:03 Ответить
тонкий гумор... баржу не зафрахтувати на Дніпрі?
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04.11.2020 16:18 Ответить
Какой же он нацгвардеец ,уволился ,поехал на заработки в Италию ,там его и прикрыли
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04.11.2020 16:22 Ответить
З поверненням на Батьківщину!
Який же Віталій красень. Особливо у військовій формі. Марків повернувся до України - Цензор.НЕТ 7027
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04.11.2020 16:26 Ответить
можно Рокелли осудить посмертно? за нарушения госграницы и сотрудничество с оккупантами? его кончил санитар земли нашей? или свои - родимые сепаратисты, колаборанты с оккупантами?, чтоб между ног не болтался... не важно, важно что прикончили...
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04.11.2020 16:49 Ответить
Вот что непонятно, какого хрена этот макаронник с мокшей-переводчиком делал на оккупированой территории? "Жареного" захотелось? Эта тварь ехала в Украину путена перед пожирателями пиццы отбеливать за бабло немалое ? Ну так а la guerre comme a la guerre.
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04.11.2020 18:53 Ответить
Суд макаронників відпустив Марківа. О, нарешті італійська хвеміда зрозуміла, що й до чого, й виправилда свою помилку!

Ви наївні. Та хвеміда впродовж 3-х років збиткувалася над бранцем, виконуючи замовлення па-раші. Ніякої помилки не було. Вони знали, що він невинний, але вони тролили Україну.
А коли тримати в"язня далі було невигідно - бо Україна могла подати апеляцію кудись там ще вище, ті макаронники тихо відпустили Марківа.
Наука для України. Тримайте за дупу міцно справжніх ворогів, будь то італійський журналіст чи ще хто, хто працює на па-рашу.
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04.11.2020 19:19 Ответить
В чем конкретно заключается героизм или подвиг Маркива, что его помощником работает Министр МВС и возят его на чартере и встречают его с почетным караулом и Героя Украины наверное дадут? Савченко номер 2? Не, ну реально не очень понимаю! Кто конкретно в теме? Только без дежурных общих фраз о патриотизме *********** и прочее дежурное бла-бла-бла. Вот конкретно опишите его подвиг пожалуйста. Спасибо.
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04.11.2020 19:23 Ответить
Почитайте статью на этом сайте, как США освободили из плена фермера, захваченного террористами.
Я думаю, все американские ресурсы писали об этой операции.
А теперь возникает вопрос: в чём героизм фермера, что им занимались на самом высшем уровне?
https://censor.net/ru/news/3228474/spasenie_filipa_voltona_tsru_i_sso_ssha_proveli_grandioznuyu_operatsiyu_v_debryah_afriki
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04.11.2020 20:27 Ответить
Лично у меня никаких вопросов в отношении фермера не возникает. Терроризм и борьба с ним общеизвестны. А вот пиар Авакова, лично оплатившего чартер в (из) Украины, причем неоднократно, вокруг солдата, уехавшего на заработки к маме в Италию меня не очень как-то так радует. С какого перепугу его героизируют? Повторяется история с Савченко. Тоже всей страной орали за нее. Личными самолетами возили. И в итоге??? Думайте!
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05.11.2020 09:07 Ответить
В чем конкретно заключается героизм или подвиг Маркива/Военного подвига в Италии Маркив не совершил.Возможно, он там совершил трудовой подвиг.Но мы о нём не знаем.Польза от истории с Маркивом Авакову и примкнувшему к нему Зеленскому. Остальным наука-строить Украину нужно в Украине а не за бугром.
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05.11.2020 10:13 Ответить
В этом разница между мигрантами в Европу и Америку. Приехавший в США становится патриотом Америки, американцем, а переехавший в Европу считает ее только местом проживания.
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05.11.2020 09:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ltjecNs6g0Q

-
СУППППППППЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕР ! ..
!!!
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05.11.2020 09:51 Ответить
Марків повернувся до України - Цензор.НЕТ 7109
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05.11.2020 10:04 Ответить
Марків повернувся до України - Цензор.НЕТ 7636Марків повернувся до України - Цензор.НЕТ 3912Марків повернувся до України - Цензор.НЕТ 3431
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05.11.2020 10:09 Ответить
А почему не показали толп восторженных итальянских соотечественников нашего гвардейца? Или паспорт итальянский сжёг уже и отказался от гражданства?
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05.11.2020 13:49 Ответить
 
 