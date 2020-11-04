Маркив вернулся в Украину. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Нацгвардеец Виталий Маркив, оправданный и освобожденный итальянским апелляционным судом по делу о гибели журналиста и его переводчика на Донбассе в 2014 году, 4 ноября прибыл в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД.
Маркив прилетел в Украину вместе с украинской делегацией.
На брифинге Маркив сказал, что вместе с адвокатами будут ждать окончательного вывода кассации.
"Ответственность должны понести люди, которые пытались опорочить ВСУ и украинский народ", - сказал Маркив.
Своей первой задачей он назвал продолжение службы в ВСУ.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.
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Первый раз спасибо за ликвидацию ХНР.
Він вже це зробив. Вів під руки Зелю до булави, охороняв.
Зараз охороняє Портнова. За наш кошт.
Травень 2019.
"Портнова в Києві охороняють поліцейські з автоматами."
https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/20/7215589/
Після згаданих мною вчинків Авакова не віриться, що він піде проти цієї банди.
Но после неоднократных угроз ПРОКУРОРУ, который вел дело Порнова, он должен был быть привлечен к отвественности.
Но 100%-ная прокурорша Зе Бенядиктова в упор не видит нарушения закона Портновым.
Дело было открыто еще до президентских выборов 2019.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-prokuror-i-portnov/30518239.html
Який же Віталій красень. Особливо у військовій формі.
Ви наївні. Та хвеміда впродовж 3-х років збиткувалася над бранцем, виконуючи замовлення па-раші. Ніякої помилки не було. Вони знали, що він невинний, але вони тролили Україну.
А коли тримати в"язня далі було невигідно - бо Україна могла подати апеляцію кудись там ще вище, ті макаронники тихо відпустили Марківа.
Наука для України. Тримайте за дупу міцно справжніх ворогів, будь то італійський журналіст чи ще хто, хто працює на па-рашу.
Я думаю, все американские ресурсы писали об этой операции.
А теперь возникает вопрос: в чём героизм фермера, что им занимались на самом высшем уровне?
https://censor.net/ru/news/3228474/spasenie_filipa_voltona_tsru_i_sso_ssha_proveli_grandioznuyu_operatsiyu_v_debryah_afriki
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СУППППППППЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕР ! ..
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