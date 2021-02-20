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"Лучи Достоинства" зажгли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Вечером 20 февраля на аллее Небесной Сотни в Киеве провели панихиду, вдоль аллеи зажгли свечи. Также тут представили мультимедийный проект "Стража Достоинства" и зажгли "Лучи Достоинства".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Лучи Достоинства - инсталляция в центре Киева в честь Героев Небесной Сотни. Лучи света символизируют души погибших - свет, который преодолевает тьму, самопожертвование ценой жизни во имя жизни", - напоминают организаторы.

В 2021 году акция дополнена мультимедийной составляющей - исполнялась музыка Романа Коляды, написанная для проекта "Характеры Достоинства". Ролики из этого же проекта, а также клип "Стража Достоинства" транслировались на выставочном павильоне Музея Майдана "Куб".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вечер памяти Небесной Сотни проходит в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Лучи Достоинства зажгли в Киеве 03
Лучи Достоинства зажгли в Киеве 04

Также смотрите: В Киеве отслужили панихиду по Героям Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Лучи Достоинства зажгли в Киеве 06
Лучи Достоинства зажгли в Киеве 07
Лучи Достоинства зажгли в Киеве 08

Смотрите также: Зеленский с супругой почтили подвиг Героев Небесной Сотни: "Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане". ФОТОрепортаж

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Фото, видео: Олег Богачук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Украине - День Героев Небесной Сотни

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+13
Ты уверен, что твою жизнь кто-то другой должен включать?
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20.02.2021 20:54
+12
Їдь до *****, там дАстойная жізЬтЬ...
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20.02.2021 20:58
+9
Хіба тобі відомо що таке гідність...?
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20.02.2021 20:59
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Ты уверен, что твою жизнь кто-то другой должен включать?
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20.02.2021 20:54 Ответить
Что тебе не нравится, лапоть? Нахаляву удобства захотел?Живи в селе и топи кукурузой и кизяками, если мозгов нет, и не суйся в город. Город для тех кто работать привык.
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20.02.2021 22:33 Ответить
Вічна Слава і Пам'ять загиблим Героям! Смерть ворогам України!
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20.02.2021 23:56 Ответить
Їдь до *****, там дАстойная жізЬтЬ...
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20.02.2021 20:58 Ответить
Хіба тобі відомо що таке гідність...?
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20.02.2021 20:59 Ответить
Півнику, здається ти вже дописався на форумі.
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20.02.2021 21:18 Ответить
Тут не наливают, скот кацапский. НАХ пшел, свинорус
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20.02.2021 21:26 Ответить
Унижайся дальше.Мне нравится твоя зависимость от Цензора😂🌷
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20.02.2021 21:28 Ответить
Сам задаєш питання, сам відповідаєш... Я ж не кацап, на відміну від тебе. Цікаво б було почути, півень, що для тебе гідність.
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20.02.2021 21:28 Ответить
Затихарся в своём приходе фуцман ты косоротый и фалуй там понтами со своими недоношенными братьями по разуму.
"Промені Гідності" запалили в Києві - Цензор.НЕТ 9145
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20.02.2021 21:23 Ответить
Фантомные боли каждый день за Ненькой?😂🌷
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20.02.2021 21:29 Ответить
А звідки воно взагалі взялося?
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20.02.2021 21:30 Ответить
Лугандон оно.
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20.02.2021 21:34 Ответить
І що ж бидлу не живеться спокійно у кацапському раю...
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20.02.2021 21:39 Ответить
Заблудилась падаль?
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20.02.2021 21:59 Ответить
Светлая память погибшим Героям и низкий поклон всем участникам Революции Достоинства!!!
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20.02.2021 22:55 Ответить
Не ганьби Пушкіна , ватник, Пушкін знав, що таке гідність, за що й загинув.
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20.02.2021 23:00 Ответить
Вічна пам'ять загиблим героям! Незалежність почалася із Вас...
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21.02.2021 00:43 Ответить
лучше б потраченные деньги на лучи семьям погибших отдали!
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21.02.2021 02:26 Ответить
Герои не умирают!
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21.02.2021 05:51 Ответить
ВСЕ ТАКИ СКОЛЬКО ЕСТЬ ЛЮДЕЙ ЖЕЛАЮЩИХ НЕ ПРОСТО УБИТЬ КОРРУПЦИОНЕРОВ !!! А И СЪЕСТЬ ИХ ДЕТЕЙ !)
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21.02.2021 08:00 Ответить
 
 