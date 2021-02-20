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Сегодня в Украине - День Героев Небесной Сотни

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня в Украине - День Героев Небесной Сотни

В субботу, 20 февраля, в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни. Это день памяти по погибшим во время событий Революции Достоинства в 2013-2014 годах.

Этот День отмечается ежегодно 20 февраля согласно Указу Президента от 11 февраля 2015 года "О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни", передает Цензор.НЕТ.

Именно в эти дни во время Революции Достоинства противостояние между украинским народом и тогдашним режимом достигло своего апогея. 20 февраля 2014 года погибло наибольшее количество активистов Евромайдана. В списках Героев Небесной Сотни 107 человек, 47 из них погибли 20 февраля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ангелы памяти": в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Список павших Героев Небесной Сотни открылся 22 января 2014 года, когда от огнестрельных ранений во время стычек в центре столицы погибли активисты Евромайдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. В тот же день в лесу под Киевом было найдено тело со следами пыток активиста Юрия Вербицкого. К 18 февраля 2014 года уже насчитывалось 9 погибших. С 18 по 20 февраля на Майдане погибло больше всего людей - 78 человек, после 20 февраля - еще 20.
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Топ комментарии
+41
Вічна пам'ять Героям..
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20.02.2021 09:56
+25
**
Прокладено шлях незворотній,
Життя мов примарний сон,
На зміну Небесній Сотні
Небесний летить Батальйон.
З безодні кривавої пащі
У світло святих небес
Крила несуть найкращих
До того, хто вже воскрес.
Злітають за покликом пта́хи,
Жертовно розрізавши час,
Лезо відвівши пла́хи
Від подиху кожного з нас.
Скликає всевишня потреба
До гурту небесних братів
Тримати над нами небо,
Щоб нам не зламати хребтів.
Вкарбовує шлях незворотній,
Поглядів в небо мільйон,
На зміну Небесної Сотні
Небесний летить Батальйон.
Простіть і прощайте, Герої,
Політ ваш - найтяжче з мірил…
Міцніше тримайте зброю! -
Чути з-під шелесту крил.
Василь Ковтун
11.07.2014р.
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20.02.2021 09:57
+25
Героям слава!
Вічна, світла пам'ять усім загиблим на Майдані за Україну!
Сегодня в Украине - День Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 7984
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20.02.2021 10:14
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Правила форума Совет форумчан
Как это было страшно.
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20.02.2021 09:56 Ответить
Поки ГЕРОЇ гинули від автоматів беркутів , деякі політичні лідери повсталого народу виглядали на вулиці з вікон посольств у Києві де їх гостинно приютили, оцінюючи обстановку.
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20.02.2021 10:11 Ответить
А кто- то ( зеленский и его шапито. 95) террористов в Горловке ублажали
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20.02.2021 14:49 Ответить
Сльози і горе. 18.02.14. було відчуття безвиході...
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20.02.2021 12:24 Ответить
Ми цю війну не починали і закінчити її не можемо.
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20.02.2021 13:12 Ответить
Вічна пам'ять Героям..
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20.02.2021 09:56 Ответить
**
Прокладено шлях незворотній,
Життя мов примарний сон,
На зміну Небесній Сотні
Небесний летить Батальйон.
З безодні кривавої пащі
У світло святих небес
Крила несуть найкращих
До того, хто вже воскрес.
Злітають за покликом пта́хи,
Жертовно розрізавши час,
Лезо відвівши пла́хи
Від подиху кожного з нас.
Скликає всевишня потреба
До гурту небесних братів
Тримати над нами небо,
Щоб нам не зламати хребтів.
Вкарбовує шлях незворотній,
Поглядів в небо мільйон,
На зміну Небесної Сотні
Небесний летить Батальйон.
Простіть і прощайте, Герої,
Політ ваш - найтяжче з мірил…
Міцніше тримайте зброю! -
Чути з-під шелесту крил.
Василь Ковтун
11.07.2014р.
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20.02.2021 09:57 Ответить
Зебіли, що ж ви наробили?-
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.

Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....

;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х...р, не пи....діть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!

На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;

А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...

Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
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20.02.2021 10:21 Ответить
Низький уклін вам, Герої
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20.02.2021 09:59 Ответить
Помним про мертвых, но не забываем и про живых!
Который год уже аваковские псы держат Антоненко в своих козематах. Хотя уже и убежавшие беларуские полицаи, дали показания, что Шеремет заказ усатого таракана.

Сегодня в Украине - День Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 6497
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20.02.2021 10:03 Ответить
Горндон вже аноснсував оголошення нових винних: "В ближайшее время граждане Украины узнают новые факты по громкому делу о гибели известного журналиста Павла Шеремета. В течение двух недель украинцам стоит ожидать громких заявлений, эти заявления, в буквальном смысле встряхнут общество как следует". Гордон отмечает, что пока фамилии этих людей он называть не будет, но добавил, что это "очень большие люди".
"Ждите громких заявлений".
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20.02.2021 12:53 Ответить
Медведчук наверно и Ко
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20.02.2021 22:51 Ответить
Три дні перед війною... - https://texty.org.ua/d/maidan_maps/

Texty.org.ua створили інтерактивну хроніку подій 18-20 лютого «Три дні перед весною»
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20.02.2021 10:04 Ответить
Сегодня в Украине - День Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 8015
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20.02.2021 10:23 Ответить
При владі знов риганали. Лохторат нічому не вчиться.
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20.02.2021 10:04 Ответить
Віктор Ющенко

13 лютого 2017 р. ·

КРИЗА ДОВІРИ

Я не мав наміру відправляти у відставку Тимошенко. Напередодні - ввечері 7 вересня 2005 року - мені видавалося, що ми прийшли до певного порозуміння: були узгоджені усі спільні ходи щодо подолання кризи, яка вибухнула всередині помаранчевої команди. Ми узгодили кадрові рішення і навіть формулу спільної участі у парламентських виборах 2006 року, в рамках коаліції «Сила народу». Ми про все домовилися. Пізно увечері, десь по десятій я поїхав додому.

Відразу опівночі мені зателефонували: у прем'єр-міністра на дачі збираються гості. Гості були не зовсім ординарні: із силовиків не було тільки міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Мені доповіли, що до прем'єра прибув Генеральний Прокурор Святослав Піскун, міністр оборони Анатолій Гриценко та голова Служби безпеки Олександр Турчинов. Розумію, що це трохи дивно звучить, але СБУ того вечора «настучало» на свого шефа: вочевидь, така самодіяльність підлеглих Турчинова була результатом суперечок всередині спецслужб. Турчинова там за свого не прийняли, шукали можливостей позбутися і, по суті, вели подвійну гру. Я попросив тримати мене в курсі, якщо буде відбуватися щось важливе.
Коли вранці я прокинувся, новини уже чекали. І це був той випадок, коли складно підібрати слова для визначень: зрада, заколот, спроба перевороту, міні-ГКЧП - це занадто сильно чи занадто слабко для тієї ситуації? З самого початку 2005 року всередині помаранчевої команди поступово накопичувалися протиріччя. Перші розчарування трапилися вже зовсім скоро після призначення Юлії Тимошенко головою Кабінету Міністрів України. Але ця історія, хоча й ілюструє, у якому керунку рухалася ситуація у помаранчевій команді, належить до значно пізніших подій 2007 року.
Можливо, минув лише тиждень після того, як Верховна Рада мінімально можливою кількістю голосів удруге проголосувала за кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду прем'єр-міністра, коли вона прийшла до мене:
- Вікторе Андрійовичу, у мене є до вас прохання. Було б дуже добре, якби ви поставили Віктора Володимировича Медведчука першим віце-прем'єром!
Мене ці слова шокували. Преса таврувала колишнього голову Адміністрації Президента Кучми як одного з організаторів фальсифікацій президентських виборів, Інтернет-сайти були переповнені аудіозаписами його розмов з організаторами маніпуляцій підрахунком голосів. Тільки лінивий не писав тоді, що до Медведчука тягнулися ниточки, за які Адміністрація Президента смикала українські телеканали, газети та радіо, за допомогою «темників» створювала той простір несвободи, проти якого повстала Україна. І через кілька років люди добре пам'ятали всі ці факти, а тут такі кадрові пропозиції! Вона бачить мою реакцію, каже:
- Вікторе Андрійовичу, якщо це неможливо, тоді поставте його Надзвичайним і Повноважним Послом у Москві!
- Юлю, що ти кажеш?! Ти думаєш, що ти зараз кажеш? Це була одна з тих ситуацій, коли від емоцій переходиш на «ти». А вона витягає кілька фотографій і розкладає переді мною. На фото - Медведчук-Путін-Медведев, Медведчук-Путін, Медведчук- Медведев, Путін і Оксана, телезірка наша, дружина Медведчука, - в усіх можливих комбінаціях і ситуаціях: хрестини, сватання, ювілеї, облизини і Бог знає ще які родинні урочистості! Вона це розкладає, розкладає, розкладає - цілий сімейний альбом переді мною вже лежить, і я чую нові й нові аргументи, що це дуже потрібні люди.
- Вікторе Андрійовичу, ці люди нам ларчики по всій Москві повідкривають!
- Юлю, що ти мені знову кажеш?!
Для мене це було абсолютно неетично: я навіть не хочу говорити про тонкощі конфлікту національних інтересів. Мені було огидно і боляче дивитися на це все! Мій прем'єр-міністр пропонує призначити в Уряд України людину, яка є уособленням усього антиукраїнського! З кожним подібним випадком - а їх було багато - до наших стосунків із Тимошенко вплутувалися нові й нові обставини, які не могли не ускладнювати механізмів державної роботи. Моя довіра до неї розтанула, як рафінад у теплій воді.

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20.02.2021 10:20 Ответить
+ + +

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.02.2021 10:26 Ответить
Слава Україні. Героям Слава
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20.02.2021 10:13 Ответить
На колени, ******!!!! И проси пощады у своего кремлядьского Сцарька, что бы не дубасил тебя дубинками! Сьогодні в Україні - День Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 7994
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20.02.2021 12:58 Ответить
Героям слава!
Вічна, світла пам'ять усім загиблим на Майдані за Україну!
Сегодня в Украине - День Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 7984
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20.02.2021 10:14 Ответить
Простите нас, погибшие Герои , мы все проср@ли...
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20.02.2021 10:19 Ответить
зебилы просрали - за всех не расписывайся.
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20.02.2021 10:54 Ответить
73% привели к власти антимайдан.
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20.02.2021 11:29 Ответить
На россии говорят что название Украина походит от слова "окраина", возможно, вот только это была окраина не россии а Европы так как недоразумения под назвой россия еще и близко не существовало. Когда Украина была окраиной Европы по московским болотам еще медведи бегали.
Так давайте сделаем так чтобы россия стале тем местом где обитают только медведи а вместо кремля болота ))
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20.02.2021 10:26 Ответить
Большая благодарность и заслуга небесной сотни в том что она помогла народу обрести самоидентичность и стать Украинской нацией......

Героям Слава!
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20.02.2021 10:35 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
Сьогодні в Україні - День Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 39
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20.02.2021 10:40 Ответить
Найголовніше щоб загибель цих хлопців не була марною ..
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20.02.2021 10:41 Ответить
Сьогодні в Україні - День Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 828
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20.02.2021 10:41 Ответить
Схиляю голову........
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20.02.2021 10:43 Ответить
Вічна пам'ять Героям..
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20.02.2021 10:55 Ответить
Как мало коментов.... быстро народ все забывает. Хотя если в стране 73% зебилов,как оказалось,а часть из них еще и прокацапленые зажопинцы и лугандоны латентные и не очень, - то удивляться нечего.
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20.02.2021 10:56 Ответить
Сьогодні в Україні - День Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 3870
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20.02.2021 11:13 Ответить
Небесна Сотня, це Золотий Фонд Духовного Відродження Української Нації !

Ніхто не забутий, ніщо не забуте!

Слава Героям !!!
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20.02.2021 11:13 Ответить
У меня есть колега по одному из старых проектов, он живет в Гонконге. Когда у них начались антипекинские демонстрации, то он постоянно шерил в фб опыт Евромадана, фильм нетфликс "зима в вогні" и приезжал в Киев. Меня тогда распирала гордость, что наш опыт борьбы за свободу - стал примером для такого мегауспешного региона. Правда мне писдец как стыдно было ему признаться, что через пять лет после тех событий, в Украине к власти "демократическим путем" пришли те, против кого и стоял Евромайдан. По факту в 2019-м, быдло, которое никогда не было на Майдане, через избирательные участки привело к власти тех, кто убивал протестующих.
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20.02.2021 11:44 Ответить
Через майдан пройшло 10 мільйонів українців. Це 25% населення. Нічого не нагадує?
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20.02.2021 12:40 Ответить
більше. треба з кількості населення вичесть дітей, хворих, старих людей, селян, а це буде більше 1/3 від 42 млн.
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20.02.2021 22:48 Ответить
Беларусы с Украиной всем сердцем!
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20.02.2021 11:48 Ответить
дякуємо! і вам наснаги та перемоги!
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20.02.2021 14:33 Ответить
Беларусы с Украиной всем сердцем!
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20.02.2021 11:54 Ответить
ДЕНЬ МАЙДАНА
Сергей Ирза
Страна поставит памятник Героям,
Ударит в небо траурный салют,
И по брусчатке выверенным строем,
Парадным маршем мёртвые пройдут!
Пройдут Герои Новой Украины,
Все плоть от плоти - дочери, сыны,
Им умирать ведь не было причины,
На этих людях не было вины!
Всё начиналось с мирного протеста,
Но Власть сказала: Бейте их, братва!
Теперь Майдан для нас Святое Место,
Для них - могила, раз и навсегда!
Наступит день, объявят «ДЕНЬ МАЙДАНА»,
И понесут к подножию цветы,
Простой булыжник против войск Тирана,
И гордый дух Свободы всей страны!
Страна поставит памятник Героям,
Всем поимённо, всем до одного,
Ну, а пока, их семьи воем воют,
И льётся кровь народа моего!
21/02/2014
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20.02.2021 12:37 Ответить
Точка неповернення: 20 лютого в історії Революції Гідності.
https://www.youtube.com/watch?v=agm-*******
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20.02.2021 12:41 Ответить
Сьогодні в Україні - День Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 4442

#Sociopath
Утаємничений стріт-арт художник, який не показує свого обличчя публіці, але залишає для огляду гостросоціальні стінописи.
Під час Майдану фасад одного з будинків на Грушевського він розмалював триптихом "Ікони Революції", зображуючи портрети Тараса Шевчека, Лесі Українки та Івана Франка в контексті тогочасних реалій.
Художник перетворив їх на учасників Революції Гідності, підписавши сильними цитатами з їхніх творів.
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20.02.2021 12:43 Ответить
Сьогодні в Україні - День Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 3719

Трохи більше, ніж через півроку після створення, графіті, зображене на місці бойових дій під час протестних акцій у лютому 2014-го, отримало статус пам'ятки історії. Але через три роки було стерте вандалами.
Сьогодні робота відновлена, але художник не вважає її більше своєю.
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20.02.2021 12:44 Ответить
А потом Хомчак с Березой всех продали. Доходчиво. Для чайников. Теперь все ясно с тем что и как происходило...и продолжает происходить.. Смотрится как книга
https://youtu.be/nVw62HSZ_KA
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20.02.2021 14:48 Ответить
Боюсь, щоб Майдан і Небесну сотню, теперішні олігархічні політики (які є перелицьованою номенклатурою СССР, та їх діти) не осідлали для своєї користі. Як їх попередники осідлали повстання народу 1917 року. Треба розуміти, що в 1917 році, в рос імперії, також було повстання проти царизму, якщо не всього народу, то найбільш активної частини. І комуністи тоді обманули народ, захопили владу і сказали, що це буде влада народу. І ці що зараз у нас політики, бувши ще номенклатурою СССР до останнього розказували, що їхня влада, це влада народу. Ім не вчитись подібним технологіям, вони з ними прийшли.
Схоже, що ознаки дій по осідланню вже є.
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20.02.2021 15:28 Ответить
Так, це - день трагедії. Але це йдень перемоги, коли країна вирвалася з пазурів людожерської московії.
Ці загиблі герої зробили гнайважчий, але лише перший крок України до цивілізованого майбутнього.
Завдання зараз - не втратити цього кроку, не скатитися в прірву маромойшоахметок та повернення до влади портнових, богатирьових, іншої ригосволоти.
Пам'ятатимемо все. Слава героям.
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20.02.2021 17:17 Ответить
Видео страшное, но дает надежду - дети Майдана никогда никому не отдадут свою свободу без боя насмерть
https://www.youtube.com/watch?v=VNu_yfYxC7M
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20.02.2021 18:26 Ответить
 
 