Сьогодні в Україні - День Героїв Небесної Сотні

У суботу, 20 лютого, в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні. Це день пам'яті за загиблими під час подій Революції Гідності в 2013-2014 роках.

Цей День відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні", передає Цензор.НЕТ.

Саме в ці дні під час Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом досягло свого апогею. 20 лютого 2014 року загинула найбільша кількість активістів Євромайдану. У списках Героїв Небесної Сотні 107 осіб, 47 з них загинули 20 лютого.

Список полеглих Героїв Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20.

Це день вшанування пам'яті за загиблими під час подій Революції Гідності у 2013-2014 роках.

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