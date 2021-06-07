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Запрет пластиковых пакетов: Зеленский подписал закон. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Подписание состоялось в ходе форума "Украина 30. Экология", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хочу отметить принятый недавно Верховной Радой закон о запрете использования пластиковых пакетов ... 500 пакетов в год использует каждый украинец, 20 минут - именно столько в среднем мы пользуемся таким пакетом. Более 100 лет - именно столько один пакет разлагается", - сказал Зеленский и подписал закон об ограничении оборота пластиковых пакетов.

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Он также отметил, что в Украине разработан закононопроект по улучшению управления отходами и их вторичной переработкой.

Согласно закону, в Украине запретят сверхлегкие пластиковые пакеты и легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм. Это может касаться, например, малых прозрачных пакетов-маек, мотки которых люди привыкли видеть в неограниченном количестве в магазинах, пишет РБК-Украина.

Обычно, такие пакеты имеют толщину стенки 10,2 мкм. Они быстро рвутся и фактически не пригодны для переработки. Это же касается пакетов-маек, которые распространяются на кассах. Их толщина стенки варьируется, в зависимости от торговой сети, от 24,8 мкм до 50 мкм.

Также под запрет попадают оксоразлагаемые (оксобиоразлагаемые) пластиковые пакеты.

В виде исключения, останется в обращении лишь первичная упаковка для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов. Это сверхлегкие пластиковые пакеты с толщиной стенки до 15 микрон и размерами 225х345х450 мкм.

Все ограничения будут вводиться в действие постепенно. У объектов розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг будет время, чтобы адаптироваться к изменениям. В частности:

  • 9 месяцев со дня принятия законопроекта для отказа от распространения пластиковых пакетов толщиной стенки до 50 мкм (тонких);
  • до 1 января 2022 года для прекращения распространения оксоразложных (оксобиоразложных) пластиковых пакетов;
  • до 2023 года ограничения не будут распространяться на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты, что является первичной упаковкой для свежей рыбы и мяса, продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда.

За указанное время магазины, супермаркеты, рестораны, кафе и аптеки должны полностью перейти на более безопасные для окружающей среды и здоровья людей альтернативы:

  • пакеты и сумки многоразового использования;
  • бумажные пакеты;
  • биоразлагаемые пакеты.

Предприятия должны утилизировать все пакеты, которые подпали под запрет, но остались в обращении.

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На тех, кто продолжит распространять пакеты, ждет штраф - от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение придется заплатить от 3400-8500 грн. При этом в Минэкологии уточняли, что украинцев штрафы не коснутся, наказание грозит бизнесу.
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Топ комментарии
+10
Если пластиковый пакет разлагается за 145 лет, а асфальт за одну зиму, то может стоит делать дороги из пакетов?
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07.06.2021 12:09
+7
Шоб прєкратіть вайну - надо ні стрєлять,
Шоб не строіть мусоропєрєрабативющіє заводи - надо хапретіть поліетілєновиє пакєти і мусор,
Шоб нічєко нє делать - надо устроіть коронавірус,
Шоб не випускать туалєтную бумагу, Вовє надо нє срать.
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07.06.2021 11:48
+6
Давай Вован кондомы запрети они тоже тонкие и долго разлагаются!!
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07.06.2021 11:42
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Запрет пластиковых пакетов: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 2168
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07.06.2021 11:40 Ответить
Запрет пластиковых пакетов: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 4624
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07.06.2021 11:40 Ответить
А ви кажете що нічого Бубачка не робить. Запрет пластиковых пакетов: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 1629
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07.06.2021 11:48 Ответить
Давай вова, тепер ще папір заборони. Як справжній лопух.
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07.06.2021 11:41 Ответить
тувалетний )))))
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07.06.2021 12:07 Ответить
вова кричить на ОПОбордельну братію - ПІДНІМАЙТЕ МЕНІ! ПІДНІМАЙТЕ! ЧОМУ МОВЧИТЬ СОЦІОЛОГІЯ РЕЙТИНГУ ПРО МОЮ ПОПУЛЯРНІСТЬ!!! А ті мовчки готують його ди виборів восени, вже й Притула щось пронюхав про це!
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07.06.2021 11:42 Ответить
Эти пакеты не будут продавать - их будут от щирого серця дарить.
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07.06.2021 11:42 Ответить
Давай Вован кондомы запрети они тоже тонкие и долго разлагаются!!
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07.06.2021 11:42 Ответить
Как он себя запретить может?
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07.06.2021 11:49 Ответить
Ими,как видно,и так мало кто пользуется.Вот Вовкины родители вообще не знали об их существовании.Как писала Мендель-на жаль. Запрет пластиковых пакетов: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 8772
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07.06.2021 11:54 Ответить
Это Арестович советует Зеленскому выдавать такие перлы ?
Или до сих пор действуют шашлыки ?
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07.06.2021 11:44 Ответить
Це штопаний журналіст на нього пірамідками попрацював
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07.06.2021 11:45 Ответить
Шоб прєкратіть вайну - надо ні стрєлять,
Шоб не строіть мусоропєрєрабативющіє заводи - надо хапретіть поліетілєновиє пакєти і мусор,
Шоб нічєко нє делать - надо устроіть коронавірус,
Шоб не випускать туалєтную бумагу, Вовє надо нє срать.
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07.06.2021 11:48 Ответить
Горжусь нашим президентом, всегда на острие злободневных проблем! Жги, Вова, дальше!
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07.06.2021 11:48 Ответить
Угу. расскажи ментам, труповозке и в морге. Идтот.
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07.06.2021 11:48 Ответить
Так и кравчучки скоро вернутся... Запрет пластиковых пакетов: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 5689

Запрет пластиковых пакетов: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 8800
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07.06.2021 11:50 Ответить
у Німеччині вже є.
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07.06.2021 14:07 Ответить
Не везет некоторым народам.
Где - вдовствующая королева, где - дидовствующий президент...
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07.06.2021 11:51 Ответить
Зря вы так на Т 9,ибо он знает что дед зепрезента был та еще скотина. Запрет пластиковых пакетов: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 7626
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07.06.2021 11:59 Ответить
Хехе, вы можете стоятьбояцца, но ото што на картинке останецца:

Встановлена пунктом 1 частини першої цієї статті заборона не поширюється на надтонкі пластикові пакети шириною до 225 міліметрів
(без бокових складок), глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок), що призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м'яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об'єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.
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07.06.2021 11:51 Ответить
До речі, якби кожен з нас відмовився від цих пакетів сам, то зробив би маленький внесок у захист планети. Я вже декілька років хожу на шопінг зі спеціальним шопером із льняної тканини. Кладу його у сумочку і використовую замість пакета. Для закупки харчів можна брати з собою пергамент, або фольгу та загортати у них рибу, м'ясо, а усі інші харчі майже всі вже запаковані ще на виробництві.
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07.06.2021 11:53 Ответить
Для охраны лесов, вместо туалетной бумаги используй палец.
Не будет возможности строчить тупые комменты!
Двойная польза!
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07.06.2021 11:56 Ответить
Завжди вдягай презерватив, не розмножуйся. Ця планета й так переповнена розумово відсталими кацапами. Вас треба знищувати ще на стадії сперматозоїдів.
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07.06.2021 14:03 Ответить
А фольга сколько разлагается? И сколько сто́ит?
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07.06.2021 11:59 Ответить
Бери газету, вона дешева. Заборона пластикових пакетів: Зеленський підписав закон - Цензор.НЕТ 3177
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07.06.2021 14:05 Ответить
Канфеты падушечки лучше в бумажные кульки заворачивать, совки от энтого бьются в экстазе.
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07.06.2021 11:54 Ответить
А вообще, правильное решение, главное плавный переход, а не так как с медицинскими масками, по 30 грн штука в начале, хотя как может быть по другому с властью безграмотных популистов.
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07.06.2021 11:57 Ответить
Газета и авоська?
Совок живет и процветает. Запрет пластиковых пакетов: Зеленский подписал закон - Цензор.НЕТ 2006
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07.06.2021 11:57 Ответить
Упаковочной бумаги хоть попой кушай. Но если вы совковый гурман, то можно и в газету. Заодно тиражи им повысите. Сплошной профит.
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07.06.2021 16:56 Ответить
Заметьте: клей и растворитель - не зарпетил... /
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07.06.2021 11:57 Ответить
Хотя, на самом деле, наверное - наилучший из законопроектов за два года
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07.06.2021 11:59 Ответить
Да, всё то оно так, только заплатит за всё, как всегда, потребитель!
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07.06.2021 12:08 Ответить
Потребитель и так всегда платит, А вот сравнить - в каком случае потребитель платит больше - вот мой личный опыт: две недорогих раскладных сумочки с Алиэкспресса, типа АТБ-шных. В сложенном виде - помещаются в кулак, в разложенном - килограмм 8 спокойно выдерживают.
Обошлись гривен в сто. Служат уже с полтора годика И по состоянию - прослужат ещё столько же
Изредка, забыв сумку - покупаю пакет, но обычно - нет.
Прикинул по деньгам - уже в плюсах. Хотя купил - специально, чтобы отказаться от пластиковых пакетов.
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07.06.2021 12:48 Ответить
заказывай ещё "сумочку" для мусора, вместо мусорного пакета. Вынес мусор и в карман, удобно!
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07.06.2021 13:11 Ответить
Сделают из биоразлагаемого пластика вам пакеты. Не бросят. Не плачьте. Да и никто ведь не запретит в феврале 2022 купить себе хоть 100 упаковок мус. пакетов, что б с гарантией лет на 10 хватило.
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07.06.2021 16:59 Ответить
Да, есть такое дело, мы тоже 2 авоськи купили..
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07.06.2021 16:55 Ответить
Гідрант після кількох "доріжок" підписує все, що Єрмак підсовує)
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07.06.2021 12:05 Ответить
Если пластиковый пакет разлагается за 145 лет, а асфальт за одну зиму, то может стоит делать дороги из пакетов?
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07.06.2021 12:09 Ответить
почему все шо он не делает вместе со своими врагами народа - ухудшают и так не простую экономическую ситуацию в стране - ну вы зебилы и мазохисты
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07.06.2021 12:16 Ответить
А бумаги сколько пойдет, леса погибнут - это не удар по экологии?
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07.06.2021 12:58 Ответить
Бумага упаковочная на 80-90% из макулатуры производится. Откроется масса новых производств. Сбор вторсырья добавит рентабельности.
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07.06.2021 17:01 Ответить
Ну наконец-то. Действительно очень важный и нужный закон. Без сарказма, пластиковые пакеты - бич 21 века, их даже на дне Марианской впадины находят. Обывателям, конечно, этого не понять, после них хоть потоп, им сейчас бы пожрать и поспать, а на будущее совершенно наплевать. Но ученые давно уже трубят о вреде микропластика, который получается в процессе разрушения пластмассы, а пакеты один из ключевых факторов загрязнения окружающей среды, их триллионами штук в год выпускают.
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07.06.2021 13:04 Ответить
Да как же будут картошечку с морковочкой то покупатели в АТБ упаковывать. Ай-яй-яй, передохнут с голоду.
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07.06.2021 17:03 Ответить
мусор теперь в вёдрах вонючих носить? привет СССР?
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07.06.2021 13:09 Ответить
Я точно знаю, что в Украине продаются био (разлагаемые) мусорные пакеты. Другое дело, не попали ли экопакеты под закон этого придурка.
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07.06.2021 13:21 Ответить
Смотря по какой технологии био. Есть такие, что разлагаются в еще более токсичные соединения. Их запрещают. А кукурузно-крахмальным теперь будет открыт рынок.
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07.06.2021 17:04 Ответить
В защечных мешках корм из магазинов домой таскать будем. Заборона пластикових пакетів: Зеленський підписав закон - Цензор.НЕТ 725
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07.06.2021 14:22 Ответить
 
 