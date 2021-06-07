Запрет пластиковых пакетов: Зеленский подписал закон. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
Подписание состоялось в ходе форума "Украина 30. Экология", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Хочу отметить принятый недавно Верховной Радой закон о запрете использования пластиковых пакетов ... 500 пакетов в год использует каждый украинец, 20 минут - именно столько в среднем мы пользуемся таким пакетом. Более 100 лет - именно столько один пакет разлагается", - сказал Зеленский и подписал закон об ограничении оборота пластиковых пакетов.
Он также отметил, что в Украине разработан закононопроект по улучшению управления отходами и их вторичной переработкой.
Согласно закону, в Украине запретят сверхлегкие пластиковые пакеты и легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм. Это может касаться, например, малых прозрачных пакетов-маек, мотки которых люди привыкли видеть в неограниченном количестве в магазинах, пишет РБК-Украина.
Обычно, такие пакеты имеют толщину стенки 10,2 мкм. Они быстро рвутся и фактически не пригодны для переработки. Это же касается пакетов-маек, которые распространяются на кассах. Их толщина стенки варьируется, в зависимости от торговой сети, от 24,8 мкм до 50 мкм.
Также под запрет попадают оксоразлагаемые (оксобиоразлагаемые) пластиковые пакеты.
В виде исключения, останется в обращении лишь первичная упаковка для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов. Это сверхлегкие пластиковые пакеты с толщиной стенки до 15 микрон и размерами 225х345х450 мкм.
Все ограничения будут вводиться в действие постепенно. У объектов розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг будет время, чтобы адаптироваться к изменениям. В частности:
- 9 месяцев со дня принятия законопроекта для отказа от распространения пластиковых пакетов толщиной стенки до 50 мкм (тонких);
- до 1 января 2022 года для прекращения распространения оксоразложных (оксобиоразложных) пластиковых пакетов;
- до 2023 года ограничения не будут распространяться на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты, что является первичной упаковкой для свежей рыбы и мяса, продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда.
За указанное время магазины, супермаркеты, рестораны, кафе и аптеки должны полностью перейти на более безопасные для окружающей среды и здоровья людей альтернативы:
- пакеты и сумки многоразового использования;
- бумажные пакеты;
- биоразлагаемые пакеты.
Предприятия должны утилизировать все пакеты, которые подпали под запрет, но остались в обращении.
На тех, кто продолжит распространять пакеты, ждет штраф - от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение придется заплатить от 3400-8500 грн. При этом в Минэкологии уточняли, что украинцев штрафы не коснутся, наказание грозит бизнесу.
Пожалуйста, подождите...
Или до сих пор действуют шашлыки ?
Шоб не строіть мусоропєрєрабативющіє заводи - надо хапретіть поліетілєновиє пакєти і мусор,
Шоб нічєко нє делать - надо устроіть коронавірус,
Шоб не випускать туалєтную бумагу, Вовє надо нє срать.
Где - вдовствующая королева, где - дидовствующий президент...
Встановлена пунктом 1 частини першої цієї статті заборона не поширюється на надтонкі пластикові пакети шириною до 225 міліметрів
(без бокових складок), глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок), що призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м'яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об'єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.
Не будет возможности строчить тупые комменты!
Двойная польза!
Совок живет и процветает.
Обошлись гривен в сто. Служат уже с полтора годика И по состоянию - прослужат ещё столько же
Изредка, забыв сумку - покупаю пакет, но обычно - нет.
Прикинул по деньгам - уже в плюсах. Хотя купил - специально, чтобы отказаться от пластиковых пакетов.