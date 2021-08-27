Первые минуты после взрывов в аэропорту Кабула. ВИДЕО 18+
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В сети появились видеозаписи первых минут после взрывов в аэропорту Кабула. Внимание! Запись не рекомендована для просмотра лицам с неустойчивой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано множество тел убитых и раненных.
По одной из версий, сначала взорвался заминированный автомобиль, после чего второй смертник с "поясом шахида" взорвался среди тех, кто помогал раненым.
Напомним, что в результате взрывов в столице Афганистана в течение дня погибли 90 афганцев, более 150 получили ранения. Также погибли 13 военнослужащих США.
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+30 Вальдемар Кепський
показать весь комментарий27.08.2021 10:50
+30 Антон Ищенко
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+23 Yakov Nemo
показать весь комментарий27.08.2021 10:42
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Ось такий він радикальний ісламізм насправді
Просто этническая клоака, место которой в тюрской стране..
А вот исламскую макаку я видел, с бородой и без усов...в спортивном костюме начала на весь тролейбус коран читать...внешние черты как у народов кавказа...
У Афганістану кордон - тисячі кілометрів по річках, горах, пустелях.
Його ні перекрити, ні проконтролювати неможливо.
кому какое дело что от их дома за 15000км. - какие-то муслимы мочатся с какими-то муслимами чуть дру.гой веры в Аллаха да святится имя его пророков Будды и Мудды.
\\\\\\\\\\\\\\какие-то муслимы мочатся с какими-то муслимами\\\\\\\\\\\\\\\
а тут - Рашка напала - ты вообще отличаешь что то от чего то?
и что и кто там меморандировал Афганистану - и что нам?
ты в порядке вообще то?
от відсюдИ "плясать" нуна, ні?
Трильйон влили відколи?
От відсюди пляши.те.
шо ви пишеш? ну реально? "мав" це відколи - напиши. Оп, оп, оп, відколи?
тобто нівіть як би Китай напав через Пакистан, то ядерно-атомки би полетіли вна Пекін, нє?
......
статус - фігатус. просто країна має бути такою шоб сама захищала бази Байдена, а вже тоді Байден буде захищати країну - а не стадо навчених НАТО биків, котрі здаються купці мужиків в тапочках
я не за те шо нас нуна завоювать, а просто за статус - шо дасть тобто дало їм той статус коли громадяни "таліби" вигнали громадян владу в гори, а самі стали громадянами владою?
пару лет не хватало шоб подготовить рубежи и резервы?
какая паника то? сами походу солдаты не хотели воевать, как башаровцы, правда там в Сирии жесть - семьи же башаровцев там ..... ну, не думаю шо как в Северной корее - на пожизненное, а кое что похуже то... Слава Перуну шо у нас такого не будет никогда
давай ищи, ибо ты сам сказал шо типо вывели. Вывели бо Трамп задал процесс, товарищ.
Наступник так и сказал - вывожу - бо Трамп. то может с или из Сирии ты имел в виду то?
"Талибы попросили у ООН еды - согласно данным этой организации, около милиона детей в стране может оказаться на грани голодной смерти.
Заместитель главы политического офиса террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) Шер Мухаммад Аббас Станекзай в Дохе встретился с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвидом Бисли и обсудил с ним оказание гуманитарной помощи Афганистану и сложившуюся ситуацию.
«Обе стороны также обсудили проблемы, стоящие перед страной, добавив, что Всемирная продовольственная программа должна оказать немедленную помощь бедным слоям населения Афганистана», - сообщил представитель талибов Мухаммад Наим, пишет «Интерфакс».
По его словам, делегация «Талибана» заверила главу ВПП ООН в безопасности и сотрудничестве и поблагодарила их за гуманитарную помощь.
Ранее Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщал о 10 миллионах афганских детей, нуждающихся в гуманитарной помощи. Там выразили опасения, что из 10 млн детей уже в этом году около миллиона могут оказаться на грани голода и, не получив необходимого лечения, умереть".
А в інших випадках, тільки ВСІ МОЖЛИВІ ізолюючі кордони !!! кацапстан в цьому списку. Під номером один!
извини, но это на их землю пришли другие, более того - не такие.
Так и "учителей" имеют классных - Дрезден засыпали бомбами всех видов, а потом второй налет - добить людей которых спасательные команды доставали из завалов.
Афган же бриташка скока лет оккупировала вот и "порода" чувствуется.
а то шо Аллах - так это прикрытие - то же самое как волк - Я похавал, просто охоты хочу.
сдалека тут вроде видео было - какой там в ж. смертник то? под простыней десятки килограмм ВВ пронес? плюс поражалки - тоде не один кг.?
машина явно рванула. а то два дня спорят что было - ну за 3 км. такой взрыв был...... если это не новое что-то, то тротиа под простыней там яяяявно не хватило бы. Путин кстати знает лучше
ты в курсе что даже какой то генералишка высрал - если бы мы проиграли, то нас бы судили за военпреступления?
я просто умею ся поставить как на место обосранных, так и на место тварей, ну, то есть, которые мирное население в порошок бомбили. просто могу представить слегка правда, весь спектр скажем, переживаний населения, которое тебе - как и Сралину - ой, сто тыс., ой, миллион, вау, два миллиона - наражают гыгыгы
не базарь за это, ок.?
і з вами я за це не сперечаюсь - просто собі читаю коментарі, а тут чомусь ганяєшся за мну, так що незврозуміло - навіщо та хто розводить срач замість того шоб гордитись.... знаєте чим? - от дощу у вас немає там? - от і гордись)))
нє ну реально - чо ви за мною бігаєш? як заквасив - то й закусюй, я тобі шо, бороню шолі? гоняются тут понімаш, таваріщ міліціоніст, таваріщь, вот тут такое творіцца, .... дайтє прікуріть, раді Сларіна і Слєніна. і ваще туда і сюда ету савєцкую всласть
я тя вообще не трогал, а ты обзываешься и кривляешься - ну и кто тут "угашенный" то?
Вы, дорогой товарищ. ибо любой судья бы сказал - кто пришел, обвинил, обозвал и накидал всякого-разного. Так шо....
это как с Финляндией было - они же сами не трогали совок, так и вы - я тя ваще не зачипал - но нет - оскорбление, обвинения и пожелания - зачем?
есть что сказать - все любят поговорить, а если нету кроме оскорблений и прочего - то извините, дорогой....
товарищидите
Едь в Испанию а то уже совсем на Цензор переехал - там хотя бы пляжи и прочие испанки - 1 дед жрал 50 лет вино и наконец-то помер на 103-тьем году жизни вроде - вот вам туда же так же. правда у него виноградник был свой, а если бы не было, то до сих пор бы ряст топтал то
и поставь ся на его место, да даже на любого перед ним. узнаешь много интересного.
оп - взялся фюрер, оп-два - фсехбамбил
давай, это как спорить с тем кто знает три заповеди - не убей корову, ,не гуляй здоровым и не укради у царя сено
я серьезно говорю - ты не знаешь то что было перед этим и набрасываешься тупо
а за Зелю - я не ходил на выборы оттвращения ко всем. хотя да - "Порох " был покрепче всех боек и юль и зель по отношению того шо всегда думал об Украине аж спать не мог
если ты бы понимал что не зная предьистории - будешь тупо крикуном, то не написал бы такого.
или это как кричать - меня не интересует шо и там и было в первой Пунической, меня интересует закупка соли и постройка трирем, или триер.
ты сразу тупо слился - ибо без того что было - не нужно(для таких же) знать что случилось потом.
то же и за УПА - по твоему - тебя не интересует что было - а просто УПА ни с того ни с сего начала БД, да?
поняв, нє? я просто за правду. те ж саме шо сперечаюсь з вірунами - у вас 7000 років планеті? - пнП(утіна)
так і тут - Сралін 90% зробив ДСВ. і цього хотів ще й Ленін. І "Захід" оззброював цих виродків котрі полізли спершу туди і сюди і на Фінляндію.
https://www.youtube.com/watch?v=NDOWRc7V3ZU
Власна держава не захотіли утримати владу, а фактично віддала народ цим фанатикам, тому Афганістан треба повністю ізолювати і хай залишаються зі своїми "скрепами".