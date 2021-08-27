Более 100 человек погибли в результате взрывов в Кабуле
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В результате взрывов в столице Афганистана в течение дня погибли 90 афганцев, более 150 получили ранения. Также погибли 13 военнослужащих США
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным афганского чиновника, общее количество погибших афганцев составило 90 человек. Еще 150 получили ранения.
Также ночью стало известно, что еще один военнослужащий США погиб в результате нападения на аэропорт Кабула в четверг, 26 августа. Всего в этот день были убиты 13 военнослужащих США. Общее количество раненых военных - 18.
"Я могу подтвердить, что тринадцатый военнослужащий США скончался от ран, полученных в результате нападения", — сказал CNN капитан Билл Урбан.
Это нападение стало самым смертоносным днем для американских военных в Афганистане с 2011 года.
Кроме того, как заявил CNN официальный представитель Центрального командования ВС США майор Джон Ригсби, американские военнослужащие совершили несколько контролируемых взрывов на территории аэропорта Кабула. Подрывы были запланированы военными заранее.
Как сообщалось, представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что вблизи аэропорта Кабула произошел взрыв. Вскоре вблизи аэропорта произошел второй за день взрыв.
Все это произошло через несколько часов после того, как правительства нескольких западных государств предупредили своих граждан держаться подальше от аэродрома из-за неизбежной угрозы нападения со стороны террористической группировки "Исламское государство".
Всего за день в Кабуле насчитали около 7 взрывов, передают местные СМИ.
Президент США Джо Байден заявил, что он приказал военным командующим "разработать оперативные планы по нанесению ударов по объектам, руководству и объектам ИГ".
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привет всем ноющим про "договороспособных и мирных талибов, к которым уже вот-вот прискачет Китай с баблом на разработку лития"
потом уже выхоцы из Аль-Каиды создали ИГИЛ
но в целом, конечно, по сути одно и то же
И правда, зачем вводить войска из-за одного человека, когда можно было просто послать к нему убийцу. Как россияне своих оппонентов травили ядами, кололи зонтиками, убивали ледорубами.Для населения обоих стран такая война гораздо легче, чем горячая.
И получается, что если бы американцы вдруг узнали бы об этом( об удачной операции россиян), то им бы было стыдно громко сказать правду.
Это пока только предположения.
город под талибами, а взрывает ИГИЛ?
это одна шайка-лейка, друг с другом дерутся за бабло и ресурся, а в целом - одно и то же
как ты там отличишь талиба от игиловца? - оба в простынях, тапочках, говорят на мустафа-наемском, автомат - совковый, патроны - тоже, борода - черная, Аллах - акбар . Отличи кто есть кто?
Шото пуштуна не видно не слышно . Хоть бы за свою землю поволновался .
Швондер отвечает,раз нацарапал чЛенинский лозунг,значит запишу тебя в начальники советской власти...
Пусть ООН проявляет озабоченность, пусть ***** и вся Орда поет «
Уходим, уходимприходим-приходим». Я озабочен другим: сколько тонн попкорна я съем наблюдая за той недостраной. Мое мнение - чем больше там фарша, тем лучше для Украины, Немытая непременно ввяжется в войну, а дальше история пойдет на второй виток.
Слава Україні!
Исскуство шпионажа (есть также на kino.pub)
https://www.netflix.com/ua-ru/title/81014547
https://uk.wikipedia.org/wiki/Культ_карго