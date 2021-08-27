Более 100 человек погибли в результате взрывов в Кабуле

В результате взрывов в столице Афганистана в течение дня погибли 90 афганцев, более 150 получили ранения. Также погибли 13 военнослужащих США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным афганского чиновника, общее количество погибших афганцев составило 90 человек. Еще 150 получили ранения.

Также ночью стало известно, что еще один военнослужащий США погиб в результате нападения на аэропорт Кабула в четверг, 26 августа. Всего в этот день были убиты 13 военнослужащих США. Общее количество раненых военных - 18.

"Я могу подтвердить, что тринадцатый военнослужащий США скончался от ран, полученных в результате нападения", — сказал CNN капитан Билл Урбан.

Это нападение стало самым смертоносным днем ​​для американских военных в Афганистане с 2011 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После взрыва в Кабуле погибло не менее 13 человек. В больницы доставлено 60 раненых, Пентагон заявил о погибших американцах

Кроме того, как заявил CNN официальный представитель Центрального командования ВС США майор Джон Ригсби, американские военнослужащие совершили несколько контролируемых взрывов на территории аэропорта Кабула. Подрывы были запланированы военными заранее.

Как сообщалось, представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что вблизи аэропорта Кабула произошел взрыв. Вскоре вблизи аэропорта произошел второй за день взрыв.

Все это произошло через несколько часов после того, как правительства нескольких западных государств предупредили своих граждан держаться подальше от аэродрома из-за неизбежной угрозы нападения со стороны террористической группировки "Исламское государство".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула

Всего за день в Кабуле насчитали около 7 взрывов, передают местные СМИ.

Президент США Джо Байден заявил, что он приказал военным командующим "разработать оперативные планы по нанесению ударов по объектам, руководству и объектам ИГ".