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Более 100 человек погибли в результате взрывов в Кабуле

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Более 100 человек погибли в результате взрывов в Кабуле

В результате взрывов в столице Афганистана в течение дня погибли 90 афганцев, более 150 получили ранения. Также погибли 13 военнослужащих США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным афганского чиновника, общее количество погибших афганцев составило 90 человек. Еще 150 получили ранения.

Также ночью стало известно, что еще один военнослужащий США погиб в результате нападения на аэропорт Кабула в четверг, 26 августа. Всего в этот день были убиты 13 военнослужащих США. Общее количество раненых военных - 18.

"Я могу подтвердить, что тринадцатый военнослужащий США скончался от ран, полученных в результате нападения", — сказал CNN капитан Билл Урбан.

Это нападение стало самым смертоносным днем ​​для американских военных в Афганистане с 2011 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После взрыва в Кабуле погибло не менее 13 человек. В больницы доставлено 60 раненых, Пентагон заявил о погибших американцах

Кроме того, как заявил CNN официальный представитель Центрального командования ВС США майор Джон Ригсби, американские военнослужащие совершили несколько контролируемых взрывов на территории аэропорта Кабула. Подрывы были запланированы военными заранее.

Как сообщалось, представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что вблизи аэропорта Кабула произошел взрыв. Вскоре вблизи аэропорта произошел второй за день взрыв.

Все это произошло через несколько часов после того, как правительства нескольких западных государств предупредили своих граждан держаться подальше от аэродрома из-за неизбежной угрозы нападения со стороны террористической группировки "Исламское государство".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв у аэропорта Кабула

Всего за день в Кабуле насчитали около 7 взрывов, передают местные СМИ.

Президент США Джо Байден заявил, что он приказал военным командующим "разработать оперативные планы по нанесению ударов по объектам, руководству и объектам ИГ".
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Топ комментарии
+22
Наслідки гасла "Просто пєрєстать стрєлять"
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27.08.2021 07:20
+13
А вот у меня теперь сомнение, что 11 сентября 2001 года ИГИЛ сделал без участия РФ. Путин уже был у власти. Терракты с применением подручных средств и выдача их за " гражданскую войну"- это так знакомо.
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27.08.2021 07:32
+11
Я так понимаю,ктото против вывода американских войск?Нужно бросать безнадежную дыру под названием Афганистан
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27.08.2021 07:19
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Я так понимаю,ктото против вывода американских войск?Нужно бросать безнадежную дыру под названием Афганистан
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27.08.2021 07:19 Ответить
Наслідки гасла "Просто пєрєстать стрєлять"
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27.08.2021 07:20 Ответить
когда пришла инфа, что талибы-смертники начали взрываться в толпе, стоящей возле аэропорта, то я так и понял, что погибших там очень много
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27.08.2021 07:24 Ответить
издалека взрыв такой шо никакой смертун не поднимет столько ВВ + поражающие элементы + еще и надо подозрения не вызвать. - под простыней же не спрячешь 40кг тротила и 60кг гвоздей?
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27.08.2021 07:44 Ответить
судя по всему, талибы не хотят отпускать тех афганцнв, кто не хочет с ними жить, они хотят их убить
привет всем ноющим про "договороспособных и мирных талибов, к которым уже вот-вот прискачет Китай с баблом на разработку лития"
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27.08.2021 07:25 Ответить
Судя по всему, они не хотят отпускать американцев. Те люди, кто стоял у аэропорта уже никуда не улетели бы - мест нет. Эвакуация уже приступила бы к последнему этапу - эвакуировали американских солдат. А тех, кто стоял, они бы всех арестовали и расстреляли бы, взорвали, забили камнями бы. Но кто- то не хочет.
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27.08.2021 07:37 Ответить
придётся американцам вернуться обратно
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27.08.2021 07:28 Ответить
уже нет
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27.08.2021 07:34 Ответить
Кто-то этого хочет
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27.08.2021 07:38 Ответить
а, зачем, ведь Ислам, самая миролюбивая из религий!
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27.08.2021 07:43 Ответить
Драка за Наркотрафик всего лишь...Доля РАБссии в этом вонючем бизнесе 26 %,если не больше...,с учетом Колумбийского и Венесуэльского коридочика Патрушева... Более 100 человек погибли в результате взрывов в Кабуле - Цензор.НЕТ 8949
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27.08.2021 07:29 Ответить
Так и так через РФ наркотрафик идет. А ещё через кого?
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27.08.2021 07:39 Ответить
Это ещё раз в миллионый раз доказывает, что с террористами, особенно такими как талибы и россия не может быть никаких переговоров, потому что их договор не стоит бумаги, на которой он написан
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27.08.2021 07:29 Ответить
А вот у меня теперь сомнение, что 11 сентября 2001 года ИГИЛ сделал без участия РФ. Путин уже был у власти. Терракты с применением подручных средств и выдача их за " гражданскую войну"- это так знакомо.
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27.08.2021 07:32 Ответить
тогда была Аль-Каида, не ИГИЛ
потом уже выхоцы из Аль-Каиды создали ИГИЛ
но в целом, конечно, по сути одно и то же
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27.08.2021 07:34 Ответить
Я имею в виду, что заказал терракт РФ. Их почерк.
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27.08.2021 07:40 Ответить
Дикому террористу без образования вряд ли придет в голову идея совершить акт при помощи самых современных ресурсов самой страны: самолет бросить на АЭС, и такая попытка была тогда. Тем более, что для этого им пришлось учиться и проходить курсы летчиков. Как- то не по корану. Вряд ли дикий террорист знал, где та АЭС находится. А заказчик знал. И хорошо организовал, массово.
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27.08.2021 08:10 Ответить
Так если это предположить, то получается у РФ удачная спецоперация: убили тысячи американцев безнаказанно + заставили американцев ввести войска в Афганистан + 20 лет сосать ресурсы + этим американцы настроили против себя мусульман+ из-за этого политически они потеряли.
И правда, зачем вводить войска из-за одного человека, когда можно было просто послать к нему убийцу. Как россияне своих оппонентов травили ядами, кололи зонтиками, убивали ледорубами.Для населения обоих стран такая война гораздо легче, чем горячая.
И получается, что если бы американцы вдруг узнали бы об этом( об удачной операции россиян), то им бы было стыдно громко сказать правду.
Это пока только предположения.
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27.08.2021 08:20 Ответить
передают, что взрывы организовало ИГИЛ
город под талибами, а взрывает ИГИЛ?
это одна шайка-лейка, друг с другом дерутся за бабло и ресурся, а в целом - одно и то же
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27.08.2021 07:33 Ответить
Просто про ИГИЛ начали забывать и не принимать их всерьез, вот они и решили о себе напомнить
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27.08.2021 07:44 Ответить
это как сказать - Украина была под Сралиным, а УПА делала диверсии - одна шайка - так ведь?
как ты там отличишь талиба от игиловца? - оба в простынях, тапочках, говорят на мустафа-наемском, автомат - совковый, патроны - тоже, борода - черная, Аллах - акбар . Отличи кто есть кто?
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27.08.2021 07:47 Ответить
😀😀😀 «говорят на мустафа-наемском»
Шото пуштуна не видно не слышно . Хоть бы за свою землю поволновался .
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27.08.2021 07:57 Ответить
Интресно , а он знает язык пуштунов ? И где его отец, который выезжал с советскими войсками из афгана ? Найем вроде теперь в Минобороне .
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27.08.2021 07:59 Ответить
Отец тоже в Киеве был. Помер в этом году, он писал.
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27.08.2021 08:38 Ответить
Ясно
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27.08.2021 09:02 Ответить
Страна по факту ничего не производящая,кроме выращивания наркоты,в центре внимания мировых СМИ...Парадоксы современного дебилизма... Более 100 человек погибли в результате взрывов в Кабуле - Цензор.НЕТ 4854тем боле что 85 % населения не имеют даже начального школного образования....
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27.08.2021 07:36 Ответить
Так а куда эта наркота идет. В ЕС и идет.
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27.08.2021 07:42 Ответить
Опасность.
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27.08.2021 07:43 Ответить
И что?Для борьбы с наркотой есть законы и спецслужбы
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27.08.2021 08:02 Ответить
Шариков звонит Швондеру и каже...,хочу научится писать Мы не РАБы,РАБы не мы...
Швондер отвечает,раз нацарапал чЛенинский лозунг,значит запишу тебя в начальники советской власти... Более 100 человек погибли в результате взрывов в Кабуле - Цензор.НЕТ 7789
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27.08.2021 07:41 Ответить
... что там на Манхэттене есть еще целое? (это не я вопрос задаю, а бородачи, пакуя чемоданы в командировку филосовствують наверняка)
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27.08.2021 07:41 Ответить
Американские,братинские и немецкие транспортные самолеты вывезли из Афгана почти 90 000 человек,сообщает агенство Ассошиэйтэд Пресс,но от баранов дураков Талибана хотят удрать половина насэлэния Понад 100 людей загинули внаслідок вибухів у Кабулі - Цензор.НЕТ 7441если не больше...
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27.08.2021 07:50 Ответить
А спасать надо миллионы. Всего в Афганистане 30 млн. Сколько поддержали американцев?
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27.08.2021 08:26 Ответить
Направлений эвакуации два...Германия и айропорт Доха в Катаре...
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27.08.2021 07:51 Ответить
Хватит истерик. Как-будто до этого не было таких терактов. Это будни Афганистана.
Пусть ООН проявляет озабоченность, пусть ***** и вся Орда поет «Уходим, уходим приходим-приходим». Я озабочен другим: сколько тонн попкорна я съем наблюдая за той недостраной. Мое мнение - чем больше там фарша, тем лучше для Украины, Немытая непременно ввяжется в войну, а дальше история пойдет на второй виток.
Слава Україні!
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27.08.2021 08:01 Ответить
Пока что кто- то пытается оставить американцев в Афганистане и развязать американо- афганскую войну.
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27.08.2021 08:28 Ответить
5000 kak minimum bojevikov IGIl jest grazdani rosiji,vot iiz etogo mozno delat vyvodi sto takoje IGIL
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27.08.2021 08:17 Ответить
Алькаида, игил , разницы нет , это все агрессивный ислам , с античеловеческими законами и жертвоприношениями людей . Их лидеры используют самые низменные инсктинты , опуская общество на самую низкую ступень эволюции , и всеми способами это поощеряя . С этим абсолютным злом должен бороться весь мир , как с фашизмом 😡😡😡
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27.08.2021 08:21 Ответить
Нужно давить их "мамашу" - КГБ-ФСБ. Большинство радикальных исламистских движений так или иначе завязаны на кацапию.
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27.08.2021 08:24 Ответить
"как с фашизмом"... і сіонізмом.
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27.08.2021 08:36 Ответить
Вот то, что пытаются переложить вину на самих пострадавших - это так по-российски.
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27.08.2021 08:38 Ответить
советую посмотреть очень интересный документальный фильм от Netflix

Исскуство шпионажа (есть также на kino.pub)

https://www.netflix.com/ua-ru/title/81014547
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27.08.2021 08:33 Ответить
Судя по основным агитпроп-рупорам нынешней американской власти, вроде Wall Street Journal которые пишут про "талибов заклятых врагов ИГИЛ", Америка собирается бороться против ИГИЛ с помощью Талибана. Так что не исключено неформальное признание Талибана Западом и появление новых нормандских-афганских соглашений.
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27.08.2021 08:52 Ответить
Прям культ карго якийсь. Не хочуть щоб вони відлітали з зі своїми ресурсами

https://uk.wikipedia.org/wiki/Культ_карго
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27.08.2021 08:54 Ответить
А нельзя ли "договориться посредине" или подписать что-то наподобе "минских соглашений" с "перемирьем", отвести людей назад от аэропорта?
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27.08.2021 09:37 Ответить
Ярема Стогін 6249da91 Мы теракты не устраиваем , и никого насильно в иудаизм не обращаем , у нас все учатся , музыку не запрещаем , 😊
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27.08.2021 09:50 Ответить
Так россия ИГИЛ все же победила -или слилась с ним в экстазе?
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27.08.2021 10:15 Ответить
Это к вопросу о том,будут ли амеры умирать за Украину?Говорят,шо не будут.Но ситуация с погибшими военными,показывает,шо 12 амеров погибли за афганцев.12 бойцов это не мало при условии,шо войны сегодня гибридные без танковых клиньев и фронтов.Силами 12ти человек,можно добиться паралича города,блокировав местную власть как в том же Крыму и Славянске.Взвод амеров считай погиб за Афганистан в тысяче км от США..Так будут ли амеры умирать за Украину?Вопрос как по мне открытый.
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27.08.2021 10:55 Ответить
Американские военные будут делать то что им прикажет Пентагон. В Афганистане умерло 5000 или сколько там военных американцев. Но это не значит, что политики позволят им воевать.
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27.08.2021 11:00 Ответить
 
 