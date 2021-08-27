Понад 100 людей загинули внаслідок вибухів у Кабулі
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Унаслідок вибухів у столиці Афганістану протягом дня загинули 90 афганців, більш як 150 зазнали поранень. Також загинули 13 військовослужбовців США.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише The Wall Street Journal.
За даними афганського чиновника, загальна кількість загиблих афганців становила 90 осіб. Ще 150 зазнали поранень.
Також вночі стало відомо, що ще один військовослужбовець США загинув у результаті нападу на аеропорт Кабула в четвер, 26 серпня. Всього в цей день були вбиті 13 військовослужбовців США. Загальна кількість поранених військових наразі - 18.
"Я можу підтвердити, тринадцятий військовослужбовець США помер від ран, зазнаних у результаті нападу", - сказав CNN капітан Білл Урбан.
Цей напад став найбільш смертоносним днем для американських військових в Афганістані з 2011 року.
Крім того, як заявив CNN офіційний представник Центрального командування ЗС США майор Джон Рігсбі, американські військовослужбовці здійснили кілька контрольованих вибухів на території аеропорту Кабула. Підриви були заплановані військовими заздалегідь.
Як повідомлялося, представник Пентагону Джон Кірбі підтвердив, що поблизу аеропорту Кабула стався вибух. Незабаром поблизу аеропорту стався другий за день вибух.
Усе це сталося через кілька годин після того, як уряди кількох західних держав попередили своїх громадян триматися подалі від аеродрому через неминучу загрозу нападу з боку терористичного угрупування "Ісламська держава".
Загалом за день у Кабулі нарахували приблизно 7 вибухів, передають місцеві ЗМІ.
Президент США Джо Байден заявив, що він наказав військовим командувачам "розробити оперативні плани щодо завдання ударів по об'єктах та керівництву ІД".
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привет всем ноющим про "договороспособных и мирных талибов, к которым уже вот-вот прискачет Китай с баблом на разработку лития"
потом уже выхоцы из Аль-Каиды создали ИГИЛ
но в целом, конечно, по сути одно и то же
И правда, зачем вводить войска из-за одного человека, когда можно было просто послать к нему убийцу. Как россияне своих оппонентов травили ядами, кололи зонтиками, убивали ледорубами.Для населения обоих стран такая война гораздо легче, чем горячая.
И получается, что если бы американцы вдруг узнали бы об этом( об удачной операции россиян), то им бы было стыдно громко сказать правду.
Это пока только предположения.
город под талибами, а взрывает ИГИЛ?
это одна шайка-лейка, друг с другом дерутся за бабло и ресурся, а в целом - одно и то же
как ты там отличишь талиба от игиловца? - оба в простынях, тапочках, говорят на мустафа-наемском, автомат - совковый, патроны - тоже, борода - черная, Аллах - акбар . Отличи кто есть кто?
Шото пуштуна не видно не слышно . Хоть бы за свою землю поволновался .
Швондер отвечает,раз нацарапал чЛенинский лозунг,значит запишу тебя в начальники советской власти...
Пусть ООН проявляет озабоченность, пусть ***** и вся Орда поет «
Уходим, уходимприходим-приходим». Я озабочен другим: сколько тонн попкорна я съем наблюдая за той недостраной. Мое мнение - чем больше там фарша, тем лучше для Украины, Немытая непременно ввяжется в войну, а дальше история пойдет на второй виток.
Слава Україні!
Исскуство шпионажа (есть также на kino.pub)
https://www.netflix.com/ua-ru/title/81014547
https://uk.wikipedia.org/wiki/Культ_карго