Понад 100 людей загинули внаслідок вибухів у Кабулі

Унаслідок вибухів у столиці Афганістану протягом дня загинули 90 афганців, більш як 150 зазнали поранень. Також загинули 13 військовослужбовців США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише The Wall Street Journal.

За даними афганського чиновника, загальна кількість загиблих афганців становила 90 осіб. Ще 150 зазнали поранень.

Також вночі стало відомо, що ще один військовослужбовець США загинув у результаті нападу на аеропорт Кабула в четвер, 26 серпня. Всього в цей день були вбиті 13 військовослужбовців США. Загальна кількість поранених військових наразі - 18.

"Я можу підтвердити, тринадцятий військовослужбовець США помер від ран, зазнаних у результаті нападу", - сказав CNN капітан Білл Урбан.

Цей напад став найбільш смертоносним днем для американських військових в Афганістані з 2011 року.

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Крім того, як заявив CNN офіційний представник Центрального командування ЗС США майор Джон Рігсбі, американські військовослужбовці здійснили кілька контрольованих вибухів на території аеропорту Кабула. Підриви були заплановані військовими заздалегідь.

Як повідомлялося, представник Пентагону Джон Кірбі підтвердив, що поблизу аеропорту Кабула стався вибух. Незабаром поблизу аеропорту стався другий за день вибух.

Усе це сталося через кілька годин після того, як уряди кількох західних держав попередили своїх громадян триматися подалі від аеродрому через неминучу загрозу нападу з боку терористичного угрупування "Ісламська держава".

Загалом за день у Кабулі нарахували приблизно 7 вибухів, передають місцеві ЗМІ.

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Президент США Джо Байден заявив, що він наказав військовим командувачам "розробити оперативні плани щодо завдання ударів по об'єктах та керівництву ІД".