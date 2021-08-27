УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4001 відвідувач онлайн
Новини Події Захоплення влади в Афганістані
12 185 51
Афганістан (450) вибух (3744) теракт (853)

Понад 100 людей загинули внаслідок вибухів у Кабулі

Новини Цензор.НЕТ Події

Понад 100 людей загинули внаслідок вибухів у Кабулі

Унаслідок вибухів у столиці Афганістану протягом дня загинули 90 афганців, більш як 150 зазнали поранень. Також загинули 13 військовослужбовців США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише The Wall Street Journal.

За даними афганського чиновника, загальна кількість загиблих афганців становила 90 осіб. Ще 150 зазнали поранень.

Також вночі стало відомо, що ще один військовослужбовець США загинув у результаті нападу на аеропорт Кабула в четвер, 26 серпня. Всього в цей день були вбиті 13 військовослужбовців США. Загальна кількість поранених військових наразі - 18.

"Я можу підтвердити, тринадцятий військовослужбовець США помер від ран, зазнаних у результаті нападу", - сказав CNN капітан Білл Урбан.

Цей напад став найбільш смертоносним днем для американських військових в Афганістані з 2011 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців

Крім того, як заявив CNN офіційний представник Центрального командування ЗС США майор Джон Рігсбі, американські військовослужбовці здійснили кілька контрольованих вибухів на території аеропорту Кабула. Підриви були заплановані військовими заздалегідь.

Як повідомлялося, представник Пентагону Джон Кірбі підтвердив, що поблизу аеропорту Кабула стався вибух. Незабаром поблизу аеропорту стався другий за день вибух.

Усе це сталося через кілька годин після того, як уряди кількох західних держав попередили своїх громадян триматися подалі від аеродрому через неминучу загрозу нападу з боку терористичного угрупування "Ісламська держава".

Загалом за день у Кабулі нарахували приблизно 7 вибухів, передають місцеві ЗМІ.

Також читайте: Зеленський висловив співчуття народам США й Афганістану у зв'язку з терактами в Кабулі

Президент США Джо Байден заявив, що він наказав військовим командувачам "розробити оперативні плани щодо завдання ударів по об'єктах та керівництву ІД".

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+22
Наслідки гасла "Просто пєрєстать стрєлять"
показати весь коментар
27.08.2021 07:20
+13
А вот у меня теперь сомнение, что 11 сентября 2001 года ИГИЛ сделал без участия РФ. Путин уже был у власти. Терракты с применением подручных средств и выдача их за " гражданскую войну"- это так знакомо.
показати весь коментар
27.08.2021 07:32
+11
Я так понимаю,ктото против вывода американских войск?Нужно бросать безнадежную дыру под названием Афганистан
показати весь коментар
27.08.2021 07:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я так понимаю,ктото против вывода американских войск?Нужно бросать безнадежную дыру под названием Афганистан
показати весь коментар
27.08.2021 07:19 Відповісти
Наслідки гасла "Просто пєрєстать стрєлять"
показати весь коментар
27.08.2021 07:20 Відповісти
когда пришла инфа, что талибы-смертники начали взрываться в толпе, стоящей возле аэропорта, то я так и понял, что погибших там очень много
показати весь коментар
27.08.2021 07:24 Відповісти
издалека взрыв такой шо никакой смертун не поднимет столько ВВ + поражающие элементы + еще и надо подозрения не вызвать. - под простыней же не спрячешь 40кг тротила и 60кг гвоздей?
показати весь коментар
27.08.2021 07:44 Відповісти
судя по всему, талибы не хотят отпускать тех афганцнв, кто не хочет с ними жить, они хотят их убить
привет всем ноющим про "договороспособных и мирных талибов, к которым уже вот-вот прискачет Китай с баблом на разработку лития"
показати весь коментар
27.08.2021 07:25 Відповісти
Судя по всему, они не хотят отпускать американцев. Те люди, кто стоял у аэропорта уже никуда не улетели бы - мест нет. Эвакуация уже приступила бы к последнему этапу - эвакуировали американских солдат. А тех, кто стоял, они бы всех арестовали и расстреляли бы, взорвали, забили камнями бы. Но кто- то не хочет.
показати весь коментар
27.08.2021 07:37 Відповісти
придётся американцам вернуться обратно
показати весь коментар
27.08.2021 07:28 Відповісти
уже нет
показати весь коментар
27.08.2021 07:34 Відповісти
Кто-то этого хочет
показати весь коментар
27.08.2021 07:38 Відповісти
а, зачем, ведь Ислам, самая миролюбивая из религий!
показати весь коментар
27.08.2021 07:43 Відповісти
Драка за Наркотрафик всего лишь...Доля РАБссии в этом вонючем бизнесе 26 %,если не больше...,с учетом Колумбийского и Венесуэльского коридочика Патрушева... Более 100 человек погибли в результате взрывов в Кабуле - Цензор.НЕТ 8949
показати весь коментар
27.08.2021 07:29 Відповісти
Так и так через РФ наркотрафик идет. А ещё через кого?
показати весь коментар
27.08.2021 07:39 Відповісти
Это ещё раз в миллионый раз доказывает, что с террористами, особенно такими как талибы и россия не может быть никаких переговоров, потому что их договор не стоит бумаги, на которой он написан
показати весь коментар
27.08.2021 07:29 Відповісти
А вот у меня теперь сомнение, что 11 сентября 2001 года ИГИЛ сделал без участия РФ. Путин уже был у власти. Терракты с применением подручных средств и выдача их за " гражданскую войну"- это так знакомо.
показати весь коментар
27.08.2021 07:32 Відповісти
тогда была Аль-Каида, не ИГИЛ
потом уже выхоцы из Аль-Каиды создали ИГИЛ
но в целом, конечно, по сути одно и то же
показати весь коментар
27.08.2021 07:34 Відповісти
Я имею в виду, что заказал терракт РФ. Их почерк.
показати весь коментар
27.08.2021 07:40 Відповісти
Дикому террористу без образования вряд ли придет в голову идея совершить акт при помощи самых современных ресурсов самой страны: самолет бросить на АЭС, и такая попытка была тогда. Тем более, что для этого им пришлось учиться и проходить курсы летчиков. Как- то не по корану. Вряд ли дикий террорист знал, где та АЭС находится. А заказчик знал. И хорошо организовал, массово.
показати весь коментар
27.08.2021 08:10 Відповісти
Так если это предположить, то получается у РФ удачная спецоперация: убили тысячи американцев безнаказанно + заставили американцев ввести войска в Афганистан + 20 лет сосать ресурсы + этим американцы настроили против себя мусульман+ из-за этого политически они потеряли.
И правда, зачем вводить войска из-за одного человека, когда можно было просто послать к нему убийцу. Как россияне своих оппонентов травили ядами, кололи зонтиками, убивали ледорубами.Для населения обоих стран такая война гораздо легче, чем горячая.
И получается, что если бы американцы вдруг узнали бы об этом( об удачной операции россиян), то им бы было стыдно громко сказать правду.
Это пока только предположения.
показати весь коментар
27.08.2021 08:20 Відповісти
передают, что взрывы организовало ИГИЛ
город под талибами, а взрывает ИГИЛ?
это одна шайка-лейка, друг с другом дерутся за бабло и ресурся, а в целом - одно и то же
показати весь коментар
27.08.2021 07:33 Відповісти
Просто про ИГИЛ начали забывать и не принимать их всерьез, вот они и решили о себе напомнить
показати весь коментар
27.08.2021 07:44 Відповісти
это как сказать - Украина была под Сралиным, а УПА делала диверсии - одна шайка - так ведь?
как ты там отличишь талиба от игиловца? - оба в простынях, тапочках, говорят на мустафа-наемском, автомат - совковый, патроны - тоже, борода - черная, Аллах - акбар . Отличи кто есть кто?
показати весь коментар
27.08.2021 07:47 Відповісти
😀😀😀 «говорят на мустафа-наемском»
Шото пуштуна не видно не слышно . Хоть бы за свою землю поволновался .
показати весь коментар
27.08.2021 07:57 Відповісти
Интресно , а он знает язык пуштунов ? И где его отец, который выезжал с советскими войсками из афгана ? Найем вроде теперь в Минобороне .
показати весь коментар
27.08.2021 07:59 Відповісти
Отец тоже в Киеве был. Помер в этом году, он писал.
показати весь коментар
27.08.2021 08:38 Відповісти
Ясно
показати весь коментар
27.08.2021 09:02 Відповісти
Страна по факту ничего не производящая,кроме выращивания наркоты,в центре внимания мировых СМИ...Парадоксы современного дебилизма... Более 100 человек погибли в результате взрывов в Кабуле - Цензор.НЕТ 4854тем боле что 85 % населения не имеют даже начального школного образования....
показати весь коментар
27.08.2021 07:36 Відповісти
Так а куда эта наркота идет. В ЕС и идет.
показати весь коментар
27.08.2021 07:42 Відповісти
Опасность.
показати весь коментар
27.08.2021 07:43 Відповісти
И что?Для борьбы с наркотой есть законы и спецслужбы
показати весь коментар
27.08.2021 08:02 Відповісти
Шариков звонит Швондеру и каже...,хочу научится писать Мы не РАБы,РАБы не мы...
Швондер отвечает,раз нацарапал чЛенинский лозунг,значит запишу тебя в начальники советской власти... Более 100 человек погибли в результате взрывов в Кабуле - Цензор.НЕТ 7789
показати весь коментар
27.08.2021 07:41 Відповісти
... что там на Манхэттене есть еще целое? (это не я вопрос задаю, а бородачи, пакуя чемоданы в командировку филосовствують наверняка)
показати весь коментар
27.08.2021 07:41 Відповісти
Американские,братинские и немецкие транспортные самолеты вывезли из Афгана почти 90 000 человек,сообщает агенство Ассошиэйтэд Пресс,но от баранов дураков Талибана хотят удрать половина насэлэния Понад 100 людей загинули внаслідок вибухів у Кабулі - Цензор.НЕТ 7441если не больше...
показати весь коментар
27.08.2021 07:50 Відповісти
А спасать надо миллионы. Всего в Афганистане 30 млн. Сколько поддержали американцев?
показати весь коментар
27.08.2021 08:26 Відповісти
Направлений эвакуации два...Германия и айропорт Доха в Катаре...
показати весь коментар
27.08.2021 07:51 Відповісти
Хватит истерик. Как-будто до этого не было таких терактов. Это будни Афганистана.
Пусть ООН проявляет озабоченность, пусть ***** и вся Орда поет «Уходим, уходим приходим-приходим». Я озабочен другим: сколько тонн попкорна я съем наблюдая за той недостраной. Мое мнение - чем больше там фарша, тем лучше для Украины, Немытая непременно ввяжется в войну, а дальше история пойдет на второй виток.
Слава Україні!
показати весь коментар
27.08.2021 08:01 Відповісти
Пока что кто- то пытается оставить американцев в Афганистане и развязать американо- афганскую войну.
показати весь коментар
27.08.2021 08:28 Відповісти
5000 kak minimum bojevikov IGIl jest grazdani rosiji,vot iiz etogo mozno delat vyvodi sto takoje IGIL
показати весь коментар
27.08.2021 08:17 Відповісти
Алькаида, игил , разницы нет , это все агрессивный ислам , с античеловеческими законами и жертвоприношениями людей . Их лидеры используют самые низменные инсктинты , опуская общество на самую низкую ступень эволюции , и всеми способами это поощеряя . С этим абсолютным злом должен бороться весь мир , как с фашизмом 😡😡😡
показати весь коментар
27.08.2021 08:21 Відповісти
Нужно давить их "мамашу" - КГБ-ФСБ. Большинство радикальных исламистских движений так или иначе завязаны на кацапию.
показати весь коментар
27.08.2021 08:24 Відповісти
"как с фашизмом"... і сіонізмом.
показати весь коментар
27.08.2021 08:36 Відповісти
Вот то, что пытаются переложить вину на самих пострадавших - это так по-российски.
показати весь коментар
27.08.2021 08:38 Відповісти
советую посмотреть очень интересный документальный фильм от Netflix

Исскуство шпионажа (есть также на kino.pub)

https://www.netflix.com/ua-ru/title/81014547
показати весь коментар
27.08.2021 08:33 Відповісти
Судя по основным агитпроп-рупорам нынешней американской власти, вроде Wall Street Journal которые пишут про "талибов заклятых врагов ИГИЛ", Америка собирается бороться против ИГИЛ с помощью Талибана. Так что не исключено неформальное признание Талибана Западом и появление новых нормандских-афганских соглашений.
показати весь коментар
27.08.2021 08:52 Відповісти
Прям культ карго якийсь. Не хочуть щоб вони відлітали з зі своїми ресурсами

https://uk.wikipedia.org/wiki/Культ_карго
показати весь коментар
27.08.2021 08:54 Відповісти
А нельзя ли "договориться посредине" или подписать что-то наподобе "минских соглашений" с "перемирьем", отвести людей назад от аэропорта?
показати весь коментар
27.08.2021 09:37 Відповісти
Ярема Стогін 6249da91 Мы теракты не устраиваем , и никого насильно в иудаизм не обращаем , у нас все учатся , музыку не запрещаем , 😊
показати весь коментар
27.08.2021 09:50 Відповісти
Так россия ИГИЛ все же победила -или слилась с ним в экстазе?
показати весь коментар
27.08.2021 10:15 Відповісти
Это к вопросу о том,будут ли амеры умирать за Украину?Говорят,шо не будут.Но ситуация с погибшими военными,показывает,шо 12 амеров погибли за афганцев.12 бойцов это не мало при условии,шо войны сегодня гибридные без танковых клиньев и фронтов.Силами 12ти человек,можно добиться паралича города,блокировав местную власть как в том же Крыму и Славянске.Взвод амеров считай погиб за Афганистан в тысяче км от США..Так будут ли амеры умирать за Украину?Вопрос как по мне открытый.
показати весь коментар
27.08.2021 10:55 Відповісти
Американские военные будут делать то что им прикажет Пентагон. В Афганистане умерло 5000 или сколько там военных американцев. Но это не значит, что политики позволят им воевать.
показати весь коментар
27.08.2021 11:00 Відповісти
 
 