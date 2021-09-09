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"Г#ндон ты, с#ка, #бучий!", - "Ты - п#дарас!" - в Киеве подрались водитель мусоровоза и трамвая. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В Киеве в Шевченковском районе подрались водитель мусоровоза и трамвая. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт возник из-за попытки водителя мусоровоза объехать затор на улице Дегтяревской по трамвайным путям. Такими действиями он перегородил дорогу трамваю. 

Видео "Оперативна Україна інфо"

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+36
Але перевага саме у трамвая...
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09.09.2021 10:08
+19
А, ну тут очевидно что мусор виноват
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09.09.2021 10:07
+16
А что неправду сказал пилот трамвая? Разве с такой манерой езды, водила мусоровоза не "п@дорас"?
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09.09.2021 12:06
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Водій трамвая якийсь неадекват.
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09.09.2021 10:06 Ответить
Але перевага саме у трамвая...
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09.09.2021 10:08 Ответить
Так, але те що мусоровоз порушив правила дорожнього руху і заблокував проїзд не дає права водієві трамвая ображати і обзивати водія мусоровоза. Для цього є поліція: зафіксуй на телефон як він блокує проїзд, подзвони на 102 повідом про злочин, продиктуй номера мусоровоза і нехай поліція його шукає і притягає до відповідальності. А так образив людину- получив по морді.
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09.09.2021 10:18 Ответить
Та думаю, водія трамвая все дістало, там на відрізку від Лук'янівки до вокзалу постійно або хтось по рейках їздить, або паркується на рейках і тоді трамваї взагалі стають...
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09.09.2021 10:27 Ответить
Водія сміттєвоза мають позбавити прав і взагалі права водіння транспортних засобів на 5 років. Навіщо такі водії-професіонали які порушують правила і блокують рух громадського транспорту і показують приклад іншим?
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09.09.2021 14:30 Ответить
у вас мусор от дома вывезен? если да, то смиттевоз ехал к вам
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09.09.2021 22:08 Ответить
А что неправду сказал пилот трамвая? Разве с такой манерой езды, водила мусоровоза не "п@дорас"?
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09.09.2021 12:06 Ответить
Там со стороны Лукьяновского рынка висит кирпич, так что мусор грубо нарушил пдр, еще и быкует, быдлота.
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09.09.2021 11:55 Ответить
водій трамвая як раз адекват. його путя, його право. сміттєвозу там нічого робити!
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09.09.2021 12:53 Ответить
А, ну тут очевидно что мусор виноват
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09.09.2021 10:07 Ответить
і саме той мусор, який повинен виписати штраф сміттєвозу, який порушив правила і заперся не на свою дорогу.
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09.09.2021 12:54 Ответить
Надо признать, что мусоровозы сейчас- красивые. "Г#ндон ты, с#ка, #бучий!", - "Ты - п#дарас!" - в Киеве подрались водитель мусоровоза и трамвая - Цензор.НЕТ 9703 Даже в Мариуполе. Хотя, видно- в Киеве таки ещё красивше.
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09.09.2021 10:07 Ответить
Я даже не сразу понял что это мусоровоз, в Николаеве все еще старые эколокические катастрофы на колесах мусор вывозят
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09.09.2021 10:11 Ответить
Да??? Кошмар! В областном центре...
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09.09.2021 10:13 Ответить
В Николаеве коррупция в этом деле,да и не только в этом.
МКТ кучу бабла списывет на эту рухоядь,которая еле передвигается.А частникам с приличными машинами работать не дают.
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09.09.2021 10:36 Ответить
Ну так Миколаїв же амброзійна та бандитська столиця України (і це при наявності Одеси та Харкова!) "Г#ндон ти, с#ка, @бучий!", - "Ти - п#дорас!" - у Києві побилися водій сміттєвоза і трамвая - Цензор.НЕТ 9564
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09.09.2021 13:08 Ответить
В Запорожье тоже еще есть экокатастрофы на колесах мусор возят.Но есть и новые.
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09.09.2021 19:25 Ответить
А я подумав, що смешковців, зокрема, Діму горндона, побили... Шкода, помилився
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09.09.2021 10:08 Ответить
Ага! Вам тоже этот чудик в темном показался явно похожим на Диму! Я даже второй раз просмотрел... Не. Не он.
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09.09.2021 10:10 Ответить
А чего с мусоровоза полиция не выскакивает?
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09.09.2021 10:09 Ответить
а чого, якщо повинна вискакувать із трамвая бо трамвай нічого не порушив.
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09.09.2021 12:55 Ответить
Здесь главное слово мусоровоз))) Ну тот что мусоров возит)))
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09.09.2021 15:01 Ответить
а чого так вольнічають не тільки сміттєвози? ти не задумувався? чого водію трама треба сомому виборювати своє законне місце проїзду? ти про це не задумувався? де ті мусоровози, які повинні вже були пояснити цьому сміттєвозу, де його місце на дорозі?
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09.09.2021 17:16 Ответить
Да сарказм это был) Понятно, что все ваши претензии верны... Ну пошутили немного, как без этого?)
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09.09.2021 18:55 Ответить
Ну хоть где то не Слуги отличились
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09.09.2021 10:11 Ответить
тут відмітились прислужники Слуг (2чол з 73%)
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09.09.2021 11:27 Ответить
Не факт, это лехторат слуг
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09.09.2021 12:02 Ответить
когда-то водилы на больших машинах были эталоном..сейчас бычье везде...
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09.09.2021 10:12 Ответить
100%
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09.09.2021 23:37 Ответить
Два люмпен-москаля побилися.
Нічого дивного.
Нічого нового.
Нічого цікавого.
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09.09.2021 10:16 Ответить
Очень жаль что это присходит. Я вообще в шоке что люди работают в таких условиях. Отсюда нервы и все остальное. Жаль то их труд не ценится соответствующим образом
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09.09.2021 10:16 Ответить
олигархат уродский везде. остальные рабы
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09.09.2021 10:25 Ответить
так и то шо большевики и остальное б.., ой, остальные люди что творили с буржуями - то как раз от этого самого - мы тут пашем или крутим гайки, а эти твари прожирают в ресторане за вечер столько что мы и за полгода не заработаем.
и да, я поддерживаю пролетариев(вешает Ленина, то есть томик Ленина на стену, поет гимн - ... марсельезу что ли? "Г#ндон ти, с#ка, @бучий!", - "Ти - п#дорас!" - у Києві побилися водій сміттєвоза і трамвая - Цензор.НЕТ 7385 )
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09.09.2021 10:29 Ответить
Ленін і сам був олігархом - можеш знімати томік
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09.09.2021 13:10 Ответить
Антиколорадос пише шо був він олігархом рівно до того як його киданув його кур.єр..(та всі би так зробили), і потім Ілліч від здивування раптово став овочем.
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09.09.2021 13:14 Ответить
бо інші служби не виконують свої обов"язки, да так, що водію трамвая треба самому себе захищати і своє законне право на колію.
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09.09.2021 12:56 Ответить
"Г#ндон ти, с#ка, @бучий!", - "Ти - п#дорас!" - у Києві побилися водій сміттєвоза і трамвая - Цензор.НЕТ 7733
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09.09.2021 10:19 Ответить
насрал?
подотрись хотя не надо, и доложи тов. майору шоб тебе на клык, ой, 5 рублей дал. ну и это тоже, рссукие это любят - кстати правда.
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09.09.2021 10:31 Ответить
Гастери з Вологди.
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09.09.2021 12:13 Ответить
бояры нет!
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09.09.2021 12:40 Ответить
та нехай русский для мата і срача. а українська мова - для душі і спілкування. "Г#ндон ти, с#ка, @бучий!", - "Ти - п#дорас!" - у Києві побилися водій сміттєвоза і трамвая - Цензор.НЕТ 45
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09.09.2021 12:57 Ответить
рузьгє саме призначений для того щоб на ньому лаятись.
В нормальних домах заборонено використовувати цю мордорську говірку
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09.09.2021 13:20 Ответить
!
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09.09.2021 10:24 Ответить
ХОРОШО ЧТО ТРАМВАЙ ТОЛЬКО ПО РЕЛЬСАМ ЕДЕТ !)
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09.09.2021 10:25 Ответить
и что? сбивал бы мусорников и сам бы съехал на не рельсы?
может надо по людски было (забили на всех, распили на двоих, или на двух, не учил просто оккупантский вна школе "Г#ндон ти, с#ка, @бучий!", - "Ти - п#дорас!" - у Києві побилися водій сміттєвоза і трамвая - Цензор.НЕТ 2404 )
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09.09.2021 10:33 Ответить
НЕХЙ С УТРА БУХАТЬ !)
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09.09.2021 14:02 Ответить
Цільова аудиторія виконавців шансону )))
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09.09.2021 10:31 Ответить
тут что то была новость шо "воровайкам" запретили сюда ехать и ублажать фанатов, но послушал - ну, нашел после новости - ролик - эй мусорок не шей мне срок - то сам бы пошел на концерт, если бы не был быдлом и не читал новости. ибо тупо бесноваться под ... это, то даже ... кстати, а кто там Моргенштерн то?
мрак, тупо. надо было 5 лет взад делать контрпропаганду, грамотно, всеинтернетно. просрали, или ... ну не думаю шо не знали шо несет все это говно.
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09.09.2021 10:37 Ответить
Культурная сталица , **** плять.. "Г#ндон ти, с#ка, @бучий!", - "Ти - п#дорас!" - у Києві побилися водій сміттєвоза і трамвая - Цензор.НЕТ 361
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09.09.2021 10:35 Ответить
тяжолає наслєдіє царскага рєжіма
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09.09.2021 13:15 Ответить
Да уж, судя по словесным выражениям-явно не интеллигенция...
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09.09.2021 10:36 Ответить
Эти дороги планировались и строились от царя Гороха и тогда никто не расчитывал на такой рост транспортного потока, как последние пару десятилетий. Задача городских властей - менять инфраструктуру, но как показывает практика - у нас к власти приходят не для того, чтобы улучшать окружающую среду обитания, а исключительно для самообогащения .... селяви
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09.09.2021 10:44 Ответить
Мне кажется, что боксёр как раз и пытается что-то делать для города.
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09.09.2021 11:26 Ответить
Ваш ник позволяет узреть в вашем коменте скрытый сарказм.
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09.09.2021 14:40 Ответить
В данном случае нет. Я вижу позитивные изменения в городе. Даже в спальных районах асфальтируют тротуары и выравнивают перекособоченные канализационные люки, которые десятилетиями никому не были нужны.
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10.09.2021 09:46 Ответить
Во всем виной не эффективное планирование территории и инфраструктуры города, хаотичная застройка, но Виталику об этом ничего не известно!
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09.09.2021 10:57 Ответить
Да там планировалось все 70 лет назад. Людей много, машин много...
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09.09.2021 11:29 Ответить
Короткостволы им, срочно!
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09.09.2021 10:59 Ответить
Коротко и длинностволы обязательно надо дать гражданам, отстрелят несколько длббв, таких похожих на тебя, а остальные задумаются стоит ли вообще говорить матом
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09.09.2021 11:39 Ответить
і взагалі розмовляти голосно "Г#ндон ти, с#ка, @бучий!", - "Ти - п#дорас!" - у Києві побилися водій сміттєвоза і трамвая - Цензор.НЕТ 9334
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09.09.2021 13:16 Ответить
потом автоматы-пушки-танки-самолеты ну и яо всем срочно выдать
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09.09.2021 13:23 Ответить
Ёрничать будешь на пляшке из-под горилки! Уверен,что если бы у патриотов донеччан-луганчан было бы оружие ,они бы завалили рашистских диверсантов и коллаборантов - власовцев в зачатке и зараза хрюсского мирка не расползлась бы по Донбассу
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09.09.2021 13:49 Ответить
навряд чи. Бо такі речі із офіційною зброєю не роблять
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09.09.2021 16:15 Ответить
Все ясно, то были избиратели ЗЕ!
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09.09.2021 11:23 Ответить
не могли визначитись хто більше любить ЗЕ "Г#ндон ти, с#ка, @бучий!", - "Ти - п#дорас!" - у Києві побилися водій сміттєвоза і трамвая - Цензор.НЕТ 3863
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09.09.2021 13:17 Ответить
Лукьяновка, блеать!
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09.09.2021 11:27 Ответить
вони подрались видно вже після роботи, бо там тіки матюками обклали одне одного)))
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09.09.2021 11:35 Ответить
Светский разговор утончённых интеллектуалов.
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09.09.2021 11:37 Ответить
Сміттевоз може їздити по трамвайним рельсам, але має закінчити роботу до 6-ї ранку.
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09.09.2021 12:16 Ответить
Джентельменська розмова закінчилась якось не по джентельменськи: не побили одне одному мордяк,, не наплювали в очі, не розмахували бітами,не попали в лягавку... Тху,дивиться противно!
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09.09.2021 12:18 Ответить
Яка важлива новина,точно заслуговує на публікацію і обговорення.
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09.09.2021 12:21 Ответить
Ну да, событие всеукраинского масштаба и обязательно матюки в заголовке. Гарантия просмотров и обсуждений. С подобными новостями могут конкурировать только сообщения вроде: Полиция накрыла подпольный бордель.ФОТО.
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09.09.2021 12:49 Ответить
Ну так з 2014 ніхто не матюкався - пройшло 2 роки з ЗЕ - і знов почалося!
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09.09.2021 13:18 Ответить
Каждый капитан трамвая должен знать, что на трамвайной колее мусоровоз имеет приоритет, тем более объезжающий затор! Это знает каждый машинист мусоровоза
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09.09.2021 12:45 Ответить
зачем ему тот мусоровоз, вот же борец за справедливость
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09.09.2021 13:36 Ответить
интеллигентные люди с 17 поколения и такое
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09.09.2021 13:38 Ответить
Коли вже легалізують короткостволи? Так би із кожної такої сварки ми мали би як мінімум - 1 бидло, а якщо пощастило би то і -2...
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09.09.2021 16:50 Ответить
Пусть запишутся на курсы к Арестовичу - он научит как правильно дискутировать.
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09.09.2021 18:28 Ответить
Кто них них самый дебильный? Тот кто снимал сквозь щель в заборе.
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09.09.2021 19:48 Ответить
чому до цих водіїв не долучилися робітники всіх інших підприємств міста Києва ?
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09.09.2021 21:19 Ответить
Слов - немного, их только чуток....Но какие из них комбинации. "Г#ндон ти, с#ка, @бучий!", - "Ти - п#дорас!" - у Києві побилися водій сміттєвоза і трамвая - Цензор.НЕТ 3951
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09.09.2021 23:07 Ответить
Прямо таки подрались. Правильнее сказать "подрались".
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10.09.2021 09:04 Ответить
От шопістец яка важна і нужна всім новина - поматюкалтсь два водія ! Це твій рівень цензор ?!
Точно як на г+г про кицьок розказують...
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10.09.2021 11:12 Ответить
 
 