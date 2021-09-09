"Г#ндон ты, с#ка, #бучий!", - "Ты - п#дарас!" - в Киеве подрались водитель мусоровоза и трамвая. ВИДЕО

В Киеве в Шевченковском районе подрались водитель мусоровоза и трамвая. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт возник из-за попытки водителя мусоровоза объехать затор на улице Дегтяревской по трамвайным путям. Такими действиями он перегородил дорогу трамваю.

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