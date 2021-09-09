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"Г#ндон ты, с#ка, #бучий!", - "Ты - п#дарас!" - в Киеве подрались водитель мусоровоза и трамвая. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
В Киеве в Шевченковском районе подрались водитель мусоровоза и трамвая. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт возник из-за попытки водителя мусоровоза объехать затор на улице Дегтяревской по трамвайным путям. Такими действиями он перегородил дорогу трамваю.
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+36 Африкан_Свиридович
показать весь комментарий09.09.2021 10:08
+19 Артем Шаборонко
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+16 Mr Vice President
показать весь комментарий09.09.2021 12:06
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МКТ кучу бабла списывет на эту рухоядь,которая еле передвигается.А частникам с приличными машинами работать не дают.
Нічого дивного.
Нічого нового.
Нічого цікавого.
и да, я поддерживаю пролетариев(вешает Ленина, то есть томик Ленина на стену, поет гимн - ... марсельезу что ли? )
подотрись хотя не надо, и доложи тов. майору шоб тебе на клык, ой, 5 рублей дал. ну и это тоже, рссукие это любят - кстати правда.
В нормальних домах заборонено використовувати цю мордорську говірку
может надо по людски было (забили на всех, распили на двоих, или на двух, не учил просто оккупантский вна школе )
мрак, тупо. надо было 5 лет взад делать контрпропаганду, грамотно, всеинтернетно. просрали, или ... ну не думаю шо не знали шо несет все это говно.
Точно як на г+г про кицьок розказують...