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Десантники 95-й бригады уничтожили три российских танка и топливозаправщик. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили три танка и топливозаправщик российских войск.
Об этом в Телеграм-канале сообщает пресс-служба ДШВ ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают успешно уничтожать вооружение, военную технику и живую силу российских оккупантов. В частности, сегодня в одном из районов выполнения задач, мобильными противотанковыми расчетами 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДСШ ВС Украины были уничтожены три танка и автомобильный топливозаправщик подразделения ВС РФ", - говорится в сообщении.
"Применив для прикрытия дым, остатки оккупантов начали отступать. Вот так работают "Маруновые береты", – отмечают десантники.
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+30 Алекс Леонов
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Ви найкращі!
https://www.youtube.com/watch?v=R_8bMGxqahg
а це танки, пво, гвинтокрили на малій висоті, командні пункти чи доти.