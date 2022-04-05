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Десантники 95-й бригады уничтожили три российских танка и топливозаправщик. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили три танка и топливозаправщик российских войск.

Об этом в Телеграм-канале сообщает пресс-служба ДШВ ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают успешно уничтожать вооружение, военную технику и живую силу российских оккупантов. В частности, сегодня в одном из районов выполнения задач, мобильными противотанковыми расчетами 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДСШ ВС Украины были уничтожены три танка и автомобильный топливозаправщик подразделения ВС РФ", - говорится в сообщении.

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"Применив для прикрытия дым, остатки оккупантов начали отступать. Вот так работают "Маруновые береты", – отмечают десантники.
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Топ комментарии
+30
як гарно браво хлопцi та дiвчата продовжуйте
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05.04.2022 17:44
+27
Два дня назад с моря бомбили Одессу. Пусть попробуют сейчас. Противокорабельные ракеты "Гарпун" из Англии уже в Одессе. Дальность 200 км. Норвегия тоже обещала прислать. #RussianWarCrimes

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05.04.2022 17:47
+26
Гарно коптять буряти.
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05.04.2022 17:45
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як гарно браво хлопцi та дiвчата продовжуйте
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05.04.2022 17:44 Ответить
Гарно коптять буряти.
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05.04.2022 17:45 Ответить
нравиться не нравиться, а кацапы будут жариться
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05.04.2022 17:47 Ответить
Дякую вам хлопці!
Ви найкращі!
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05.04.2022 17:46 Ответить
Красаучікі! Слава ЗСУ! Смерть ****** кацапам!
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05.04.2022 17:46 Ответить
Раніше мені подобались нові машини., блискучі, чистенькі. Тепер - розбита вщент російська техніка. Мудрішаю !
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05.04.2022 17:46 Ответить
Два дня назад с моря бомбили Одессу. Пусть попробуют сейчас. Противокорабельные ракеты "Гарпун" из Англии уже в Одессе. Дальность 200 км. Норвегия тоже обещала прислать. #RussianWarCrimes

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05.04.2022 17:47 Ответить
Ви правда думаєте, що він сторож складу, де лежать ці ракети?
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05.04.2022 18:03 Ответить
та издевается ж, ****, Вот как теперь мичману с "быкова" заснуть?
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05.04.2022 18:09 Ответить
кацапы эту тему перетерли сразу после "Эссена" и довольно подробно, так что тут уже никаких секретов.
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05.04.2022 18:44 Ответить
А скільки з Одеси до севастополя?
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05.04.2022 19:35 Ответить
230
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05.04.2022 20:27 Ответить
Три танка и топляк. Учитывая, что топляки на передовую не ездят, делаем выводы
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05.04.2022 17:47 Ответить
рейдом идут.
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05.04.2022 18:32 Ответить
ЗСУ «Стугною» збили "***********" російський гелікоптер Ка-52.

https://www.youtube.com/watch?v=R_8bMGxqahg
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05.04.2022 17:49 Ответить
можливо це борт 665 .бо його шукають
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05.04.2022 18:02 Ответить
А де взяв інформацію, що його шукають?
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05.04.2022 18:07 Ответить
та ракете "стугны" всё равно, в какую цель ее запускают. Разве что летит медленнее на на 150 метров в секунду, чем ракета ПЗРК.
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05.04.2022 18:17 Ответить
"Стугна" наскільки я розумію - це протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження танків та інших броньованих цілей.
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05.04.2022 18:21 Ответить
ну да. Но ракета РК-2С об этом не знает, и предполагая, что это танк, разрывает вертолёт как тузик грелку.
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05.04.2022 18:29 Ответить
не тільки броню, все що зможе дістати чи наздогнати.
а це танки, пво, гвинтокрили на малій висоті, командні пункти чи доти.
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05.04.2022 18:29 Ответить
По вертушке на висении саме то! Підловили хлопці! Ювелірно
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05.04.2022 18:51 Ответить
та как-то похер на "висение". Главное что бы угловая скорость небольшая была и оператор джойстиком успевал.
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05.04.2022 19:08 Ответить
Наша Житомирська 95
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05.04.2022 17:50 Ответить
95-й респект...Не зупиняйтесь...
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05.04.2022 17:53 Ответить
Такие новости про успехи ВСУ как бальзам на душу!!!! Спасибо Вам за тяжкий труд и успехов в покарании не людей!
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05.04.2022 17:56 Ответить
Вот такие переговоры должны быть с оккупантами. Спасибо ребята за отличные переговоры. Житомир Вами гордится.
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05.04.2022 17:56 Ответить
Наша гордість
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05.04.2022 17:57 Ответить
 
 