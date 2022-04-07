Российский оккупант убегает от украинского беспилотника. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети появилось видео, на котором российский оккупант пытается сбежать, увидев украинский беспилотник.
Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик бежит и периодически оглядывается. Через некоторое время он доходит до позиции и запись заканчивается.
Автор публикации утверждает, что этот БПЛА корректировал огонь украинской артиллерии и публикует фото, где зафиксирован момент атаки артиллеристов на позицию оккупантов.
Топ комментарии
+62 Igor Pavlenko
показать весь комментарий07.04.2022 23:01
+54 комэск Титаренко
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+40 Urs
показать весь комментарий07.04.2022 23:13
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Аплодірую 100Я!!!!!
- Мужики! Мужики! Там квадрик корректировки за мной летит, ща обстрел начнется! Бежал со всех ног, боялся опоздать.
Звідки взявся цей "спринтер"?
Ні амуніції ні зброї, ні прапора ні батьківщини...
Відзначається і вкрай низький моральний стан вже мобілізованих. Зокрема, 7 березня з Новоайдарської поліклініки в напрямку Луганська було відправлено два автобуси ПАЗ із пораненими військовослужбовцями РФ. Відзначається, що переважна більшість з них мають поранення ніг. За висновками лікарів - найвірогідніша причина цих поранень - самокаліцтва з мето уникнення повернення в зону бойових дій.
Сохранить баблишко чтоб
Напишите, рузге, завещание!
безпилотники кучу денег стоят, люди отдают последнее, волонтеры не бездонные
Боязлива й тупа потвора !