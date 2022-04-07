РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15320 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
56 653 86
армия РФ (15459) беспилотник (2114) война (47249) уничтожение (3962) артиллерия (570)

Российский оккупант убегает от украинского беспилотника. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети появилось видео, на котором российский оккупант пытается сбежать, увидев украинский беспилотник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик бежит и периодически оглядывается. Через некоторое время он доходит до позиции и запись заканчивается.

Читайте: Украинцев в США готовили к применению дронов-камикадзе Switchblade, - Пентагон

Автор публикации утверждает, что этот БПЛА корректировал огонь украинской артиллерии и публикует фото, где зафиксирован момент атаки артиллеристов на позицию оккупантов.

Российский оккупант убегает от украинского беспилотника 01

Смотрите: "Рассыпался по всему полю. Парашют пилота в чехле - даже не раскрылся. Бесславный конец", - место падения сбитого над Бородянкой российского Су-34. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+62
Ідіот сам привів безпілотник на свою позицію і навів артилерію.
Аплодірую 100Я!!!!!
показать весь комментарий
07.04.2022 23:01
+54
беги, Лола, беги.
показать весь комментарий
07.04.2022 22:57
+40
показать весь комментарий
07.04.2022 23:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
беги, Лола, беги.
показать весь комментарий
07.04.2022 22:57 Ответить
Одразу таке в голову прийшло)
показать весь комментарий
07.04.2022 23:02 Ответить
А мне про Ф. Гампа
показать весь комментарий
08.04.2022 02:12 Ответить
І так до самого порєбріка...
показать весь комментарий
07.04.2022 23:44 Ответить
І так до самого порєбріка...
показать весь комментарий
07.04.2022 23:45 Ответить
Беги, беги, беги... Лол!
показать весь комментарий
08.04.2022 01:06 Ответить
Форест Гамп по кацапски.
показать весь комментарий
07.04.2022 22:59 Ответить
А килим де?
показать весь комментарий
07.04.2022 23:23 Ответить
А там його чекала бімба.
показать весь комментарий
07.04.2022 22:59 Ответить
А тепер уявіть, у скільки разів збільшиться швидкість бігуна, коли він замість дрона побачить там Switchblade 300
показать весь комментарий
07.04.2022 23:28 Ответить
Впала б на нуль по причині розриву пердака орка.
показать весь комментарий
07.04.2022 23:42 Ответить
Почему нет хронометража? Может, это был мировой рекорд?
показать весь комментарий
07.04.2022 23:00 Ответить
А как хронометраж поможет определить количество наложенного в штаны?
показать весь комментарий
07.04.2022 23:03 Ответить
Не говорите плохого. Русский солдат смел! И вот к тому же не ел дней 5.
показать весь комментарий
07.04.2022 23:44 Ответить
Всё может быть, всё может статься, голодный может обосраться...
показать весь комментарий
08.04.2022 07:57 Ответить
А батьківщина напише: "Подвиг російського солдата. Простий російський солдат, що не їв 5 днів, побачивши Українську Армію, зусиллями волі, таки обосрався. Знай Наших"
показать весь комментарий
08.04.2022 21:17 Ответить
Швидкість орка приблизно 5м на сек.Він пробіг 6 прольотів ЛЕП по 35м (всього 210м) за 42 сек.
показать весь комментарий
07.04.2022 23:58 Ответить
Ось вона,сила справжього навчання. Це не палити підручник з математики за школою
показать весь комментарий
08.04.2022 00:10 Ответить
Знання і майстерність не проп"єш".
показать весь комментарий
08.04.2022 00:21 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2022 00:30 Ответить
Они гороховым концентратом набивают себе шлунки - рекорд не может быть засчитан!
показать весь комментарий
08.04.2022 13:01 Ответить
Рускій окупант лучшеє удобрєніє.
показать весь комментарий
07.04.2022 23:00 Ответить
чувак все вірно робив - квадрокоптер міг і вога скинути, тільки куди він свого автомата подів ?
показать весь комментарий
07.04.2022 23:01 Ответить
гадити ходив в кущі
показать весь комментарий
07.04.2022 23:04 Ответить
они гадят там где и едят
показать весь комментарий
07.04.2022 23:11 Ответить
Ідіот сам привів безпілотник на свою позицію і навів артилерію.
Аплодірую 100Я!!!!!
показать весь комментарий
07.04.2022 23:01 Ответить
Беги, с*ка, беги
показать весь комментарий
07.04.2022 23:01 Ответить
БЕГИ ***** БЕГИ ДО УРАЛА ИЛИ ДО КАМЧАТКИ!
показать весь комментарий
08.04.2022 08:53 Ответить
Блин, оказывается и у жопы бывают ноги
показать весь комментарий
07.04.2022 23:04 Ответить
на 24 секунді здох..
показать весь комментарий
07.04.2022 23:04 Ответить
Тікайте, кацапи, тікайте !!!
показать весь комментарий
07.04.2022 23:05 Ответить
Додому біг) ружжо і каску від ляку згубив!
показать весь комментарий
07.04.2022 23:05 Ответить
Мав острах-перестрах... І жижечку в штанцях... А потім БУМ і все скінчилося...
показать весь комментарий
07.04.2022 23:35 Ответить
Умер уставшим.
показать весь комментарий
07.04.2022 23:08 Ответить
Мабуть, отримає медальку від свого х*йла, а може старий пердун х*йло поцілує його в ... "животик"?
показать весь комментарий
07.04.2022 23:09 Ответить
Скорее всего он сам поцелует кадыровца в головку, что пониже животика...
показать весь комментарий
08.04.2022 00:51 Ответить
Хусейн Бєрдимухамєдовіч Болт
показать весь комментарий
07.04.2022 23:11 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2022 23:13 Ответить
Я уявляю, якби за ним біг робот, що на бика схожий !!!!!
показать весь комментарий
07.04.2022 23:15 Ответить
Мммдя, надо на развед.беспилотники хотя бы мелкашку цеплять. Недоработочка.....
показать весь комментарий
07.04.2022 23:15 Ответить
Лучше колонку с вдохновляющей музыкой из деревни дураков.
показать весь комментарий
08.04.2022 00:13 Ответить
Что бы при последующих воспроизведениях этой мелодии процесс начала дефикации был необратим.
показать весь комментарий
08.04.2022 00:14 Ответить
общество "Трудовые резервы"
показать весь комментарий
07.04.2022 23:15 Ответить
Кацапчик бєгі, ато відхватиш АТО.
показать весь комментарий
07.04.2022 23:17 Ответить
Кацап тупой. Надо было бежать в противоположную сторону от своих окопов, тогда бы арта не накрыла. Мало того, что четко показал позиции свиноты, так ещё как раз под обстрел прибежал.
- Мужики! Мужики! Там квадрик корректировки за мной летит, ща обстрел начнется! Бежал со всех ног, боялся опоздать.
показать весь комментарий
07.04.2022 23:19 Ответить
в противоп. стороне стоим мы
показать весь комментарий
08.04.2022 00:35 Ответить
Видать тварь с деревни дрищевка.
показать весь комментарий
07.04.2022 23:21 Ответить
Вийшло як у КВН "...погнался армянин за девушкой и... обогнал ее".
Звідки взявся цей "спринтер"?
Ні амуніції ні зброї, ні прапора ні батьківщини...
показать весь комментарий
07.04.2022 23:22 Ответить
Їх усіх треба так безпілотниками за порєбрік гнати
показать весь комментарий
07.04.2022 23:22 Ответить
І так, не збавляючи темпу і без зупинок, до його рідної Сизрані чи Рязані...
показать весь комментарий
07.04.2022 23:25 Ответить
ноги можна тут залишити, навіщо вони йому там, в рязанях?
показать весь комментарий
07.04.2022 23:27 Ответить
Так, це йому буде суттєве полегшення. Кілограм на 20, а може і більше.
показать весь комментарий
07.04.2022 23:41 Ответить
і на взутті яка економія і на шкарпетках! скіко ж бояри можна буде купить!)
показать весь комментарий
08.04.2022 00:09 Ответить
Там є ще більш привабливий для кацапів ефект. Дія кожної речовини, в т.ч. і етанолу залежить від дози г/кг живої ваги. При позбавленні 20-30 кг, вони зможуть напиватися вдвічі меншою дозою. Плюс пенсія по інвалідності. Так що якщо вони завчасно відріжуть собі ноги у себе в Раші то не тільки відкосять від утилізації в Україні, а ще і все життя зможуть дешево напиватися за державний кошт.
показать весь комментарий
08.04.2022 01:05 Ответить
А про такий потужний ефект і безумовну користь я і не подумав! Дійсно, безногий кацап - користь для всіх!
показать весь комментарий
08.04.2022 09:53 Ответить
А не такі вони вже і дурні... Ну, так навіть краще, на самооблужіваніє, і їм гарантія що виживуть, і нашим менше роботи
показать весь комментарий
09.04.2022 10:35 Ответить
Если рузге - сразу в гроб,
Сохранить баблишко чтоб
Напишите, рузге, завещание!
показать весь комментарий
07.04.2022 23:26 Ответить
Так біжить, ледь портки не обвуглить
показать весь комментарий
07.04.2022 23:30 Ответить
Ой дурачки... Ну зачем так низко лететь? Вот и получили прямо впритык... В последнюю секунду видно, что слева начинает из автомата стрелять в беспилотник и сразу обрывается видео. Повыделывались и потеряли аппарат.
показать весь комментарий
07.04.2022 23:31 Ответить
и забыл про букву,бежит по прямой
показать весь комментарий
07.04.2022 23:33 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2022 23:33 Ответить
вони й про унітази нічого не знають, тому не зривали
показать весь комментарий
07.04.2022 23:50 Ответить
Да и про посуду то же не в курсе! Вот корыто - это да!
показать весь комментарий
08.04.2022 13:02 Ответить
Ахах, нагадало відео де собака привів трьох ведмедів на мисливця 😁🤣🤣
показать весь комментарий
07.04.2022 23:35 Ответить
чего духи промто так шарятся ?
показать весь комментарий
07.04.2022 23:36 Ответить
Сусанин навел нашу арту!!))))
показать весь комментарий
07.04.2022 23:39 Ответить
Цей ***** ще живий?
показать весь комментарий
07.04.2022 23:48 Ответить
Могло быть так: он заметил беспилотник и бежал предупредить своих.
показать весь комментарий
07.04.2022 23:55 Ответить
На порядок верогіднійше , що воно у десь в кущах смикало свій "піпітор" , а тут прилетів "Байрактар" й воно заразом й відночас звільнило свій шлунок прямо в галіфе й тепер біжить до каптерника за змінною білизною ...
показать весь комментарий
08.04.2022 00:15 Ответить
Не надо так низко летать. Что там не видно? Кто в окопе?

безпилотники кучу денег стоят, люди отдают последнее, волонтеры не бездонные
показать весь комментарий
07.04.2022 23:57 Ответить
У камер этих безпилотников хороший зум.
показать весь комментарий
08.04.2022 00:16 Ответить
То справжній московит , бо тільки тупі кацапи вважають що він один вартий цілого танку чи "Буку" до такої ступені , що оператор "Байрактару" погодиться витратити но його дупу ціний заряд ...
Боязлива й тупа потвора !
показать весь комментарий
08.04.2022 00:08 Ответить
Пам"ятка рашо-окупанту 1 Руцкій акупант, щоб не трапилось не бігай по полю наче заєць, не панікуй і не метушись. Ти вже покійник. 2. Зніми обісране і надінь чисте. 3. Подзвони мамці і скажи який ти довбойоб. Все інше за тебе зроблять ВСУ.
показать весь комментарий
08.04.2022 00:10 Ответить
Ещё поставить соундтрек от Бенни Хила.
показать весь комментарий
08.04.2022 00:15 Ответить
Они реально дебилы. Это даже не оскорбление это тупо медицинский факт.
показать весь комментарий
08.04.2022 00:57 Ответить
В моем селе кста между Броварами и Борисполем вчера нашли троих вот таких вот потеряшек. В мусорке на окраине села. Одного ранили.
показать весь комментарий
08.04.2022 01:01 Ответить
А де зброя? Амуніція? І куди він біжить? Це теж саме, що лікувати запалення легеней аспірином...
показать весь комментарий
08.04.2022 05:25 Ответить
лола добегалась.это каким же дебилом надо быть что бы ломиться на свои позиции.смерть кацапам.
показать весь комментарий
08.04.2022 06:57 Ответить
Потім в його некролозі напишуть, що він мужньо прикрив собою "товаришів" від байрактару
показать весь комментарий
08.04.2022 07:02 Ответить
В Сирии такое было у мокшанцев! Единственное спасение там было стать буковой Зю и изобразить из себя осла. В Сирии прокатывало, там разницу между ослом и макшанцем было трудно увидеть. В Украине не прокатает, т.к. у нас ослы - только мокшанцы. Украинскую корову не так просто им изобразить...
показать весь комментарий
08.04.2022 07:33 Ответить
Идиот вывел на свои позиции. Тупой ещё тупее - часть2.
показать весь комментарий
08.04.2022 07:39 Ответить
Часть2 всех кацапов накрывает БАЙРАКТАР!!!!!!!!!
показать весь комментарий
08.04.2022 08:55 Ответить
Біжи Л... підар, біжи...
показать весь комментарий
08.04.2022 10:00 Ответить
 
 