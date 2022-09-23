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Николаевская область (1871) оккупация (9513) референдум (1495)

Жители оккупированной Снегиревки вышли на митинг против псевдореферендума. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Горожане вышли на акцию с украинскими флагами и заявили о своем протесте против действий российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

"Мы, жители Снигиревки, сегодня собрались на акцию протеста по поводу незаконного проведения "референдума" в городе Снигиревка и близлежащих селах. Снегиревский край всегда был Украиной. Был и будет Украиной. В Российскую Федерацию мы никогда не хотели и не будем хотеть", - подчеркнули жители Снигиревки Николаевской области.

Они призвали жителей близлежащих временно оккупированных территорий Снигиревской ОТГ не ходить на так называемые "референдумы", которые устроили российские оккупанты.

Также читайте: Мариупольцев, которые остались в городе, призывают не участвовать в псевдореферендуме
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Топ комментарии
+100
Знімаємо капелюхи перед ними і вклоняємось
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23.09.2022 17:39
+93
В українському селі під дулами автоматів вийшло більше людей ніж в мільонному кацапському місті проти ментів з дубинками
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23.09.2022 17:40
+48
Шана цим мужнім людям!
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23.09.2022 17:41
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Знімаємо капелюхи перед ними і вклоняємось
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23.09.2022 17:39 Ответить
В українському селі під дулами автоматів вийшло більше людей ніж в мільонному кацапському місті проти ментів з дубинками
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23.09.2022 17:40 Ответить
Так це жителі Снігурівки, але мітинг проходить не в Снігурівці. Із зрозумілих причин. Та все одно респект мітингарям
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23.09.2022 18:01 Ответить
Шана цим мужнім людям!
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23.09.2022 17:41 Ответить
ой,на жаль,це голос вопіющого в пустині.Тут окупантам не потрібен навіть натяк на легітимність,навіть за нульової явки намалюють потрібні цифри.
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23.09.2022 17:41 Ответить
Eto znajut, ponimajut vse, tut glavnoe ljudi kotorie gatovi riskovat svoimi ziznjami chtobi eto skaszat otkrito pri okupantov fashistko nacistkoi roZZiji! Oni nastojashtie geroi Ukraini!!!
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23.09.2022 17:59 Ответить
відважні люди!
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23.09.2022 17:41 Ответить
а ось у цих людей котрі находячись в окупації і не бояться виходити і таким чином висловлюватись, знаючи,що при цьому з ними можуть поступити як забажають, потрібно повчитися багатьом нашим "диванним патріотам"
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23.09.2022 17:46 Ответить
Ми знаємо і пам'ятаємо про вас. Але краще бережіть себе.
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23.09.2022 17:52 Ответить
Это смело, но я не понимаю зачем. Теперь им грозит пытки и расстрел. Один очень "умный" человек с фамилией Зеленский уже призывал всем выходить на митинги против оккупации. Что стало с этими людьми сейчас неизвестно, но глядя на братские могилы в Изюме и других оккупированных сел, можно догадаться. ТОЛЬКО партизанить, иначе глупое жертвоприношение ради "видосика".
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23.09.2022 17:53 Ответить
Та, вони не з самої Снігурівки звертаються.
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23.09.2022 18:07 Ответить
Це добре, що не зі Снігурвки.
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23.09.2022 18:12 Ответить
Epic musikk ну и шо ты предлагаешь???? вот скажи мне , видящему на улицах города всю эту мерзость про один народ, про навсегда, про референдум, вот шо мне делать????
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23.09.2022 19:09 Ответить
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23.09.2022 17:53 Ответить
Чи справді Ви український патріот:
1) Чим відрізняється манкурт від Павлика Морозова? На тепер до кого відносятся "Зеботи/порохоботи"?
2) Чому УНР не вистояла перед Московією?
3) Які заключні слова сказав Степан Хмара після захистника Медведчука на судовому засіданні?
4) В чому полягає національна ідея України?
5) Хто такий Сашко Білий та який звязок з міністром Аваковим?
6) В якому році відмінилась індексація соціальних видатків?
7) Як формула розразунку "Роттердам+" корелюється з Конституцією України?
8) На ваш розсуд хто з істориків/письменників найкраще розкрив минуле Московії окрім Ярослава Дашкевича?
9) Який прапор символізував наше минуле часів до УНР, чому його змінили комуністи?
10) Що було спершу: Конституція Пилипа Орлика чи "Лист запорожців турецькому султанові"?
11) Чи використовували ви Конституцію України для захисту своїх прав та свобод?
12) Розумієти ви як можновладці та олігархи виводять кошти сірими схемами минаючи оподаткування?
13) Чи розуміли ви що Московія нападе на Україну в 2000-х роках? Як співвідноситься це питання з ситуаціїю на острові Тузла?
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23.09.2022 17:54 Ответить
Відповідаю без гуглі та відготовки, відповідаю, як пересічний жидо бандерівець)
1. 1а павлік та манкурт, це 2 великі різниці, без деталей. 1бне можна усіх підганяти під зеботів*порохоботів. Для мене НАВІТЬ найзатятіші порохоботи на порядок розумніші від зейобків.
2. Тому, що менше треба торгуватися, а більше думати про країну.
3. не знаю(
4. для мене це Україна понад усе, усе буже Україна.
5. не треба про сашка білого, романтизація бандюків бурштинових трафіків не є гарною ідеєю!
6. не цікавився.
7. ротердам + мало співвідноситься з конституцією, в тому що співвідноситься, законності немає
8. Грушевський, Яворницький, хоча в останньому маю сумніви.
9. жовтосиній, синьо жовтий, тяжко відповісти, досконало не розбирався.
10. в датах історії плаваю(
11, намагався
12. не можновладець, усі знання по переводу коштів в сірі зони з інету(
13, про можливість нападу знав, мав надію, що може не статися, з 14 року був впевнений у нападі, тузла перевірка на реакцію, слаба реакція була, погомоніли, потоптали ніжками і усе
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23.09.2022 18:34 Ответить
Дякую.
Я не экзаменатор а вы не студент, але знання нашого, загального, сумного літопису шкульгає.
загальні знання вище середнього.

Можу рекомендувати світогляд передивитись зі зміною рамок історичного тлумачення причино-наслідкових зв'язків з 30 рокі до трьохсот. Критичне мислення, як на мене починається з 1000.

Дякую за позицію.

ps
На рахунок Сашка - він такий же бандит як і Бандера, який сповідував "смерть нападникам". Саме тому воював на боці вільних чеченців у складі підрозділу Шаміля Басаєва. Маю надію що ви розумієте яку роль виконували для стада орків чеченці останні 20 років. Також є паралелі на використання їх по відношенню до "россиянських" як чорних до "американських"....
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23.09.2022 18:49 Ответить
про сашка не треба, я там проживаю!!!
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23.09.2022 21:00 Ответить
по шкульгаю я згоден, людина не може осягти всесвіт, є і професійні навички, вони забирають час)))
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23.09.2022 21:03 Ответить
інші відповіді без гуглі будіть ніякмсм, 90% просто не зможуть дати відвовіді навіть на 20% запитаннь
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23.09.2022 18:37 Ответить
Вибачте, розумію, що Ваше питання було не для мене, але:
"На ваш розсуд хто з істориків/письменників найкраще розкрив минуле Московії окрім Ярослава Дашкевича?"
- В.Білінський Країна Моксель, або Московія
- В.Суворов Ледокол
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23.09.2022 19:13 Ответить
Також не в свою чергу але ж воно того варте уваги
Людина яка свою думку не змініли.

/watch?v=lalWkkLdsfE
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23.09.2022 20:34 Ответить
Madmas

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Реєстрація:23.09.2022
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23.09.2022 17:56 Ответить
Дякую вам мужнi украiнцi!
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23.09.2022 17:57 Ответить
Дивуюсь і пишаюсь такій сміливості!
Кожен робить що може для перемоги.
Підтримуємо ЗСУ!
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23.09.2022 17:57 Ответить
СПРАВЖНІ УКРАЇНСЬКІ ГРОМАДЯНИ
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23.09.2022 17:58 Ответить
..повага неймовірна відчайдухам Українцям..
сподіваємось і віримо у ЗСУ
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23.09.2022 17:59 Ответить
Та туди ходи ,чи не ходи все одно кацяпи намалюють те що їм потрібно, вже бачили таке,"голосували"навіть небіжчики ,котрі ще до війни померли.Але добре що люди показують свою непокору,звісно на кацяпосмі скажуть що то постановка.А навіть ті кого залякали підуть і що,хто може визнати якісь там референдуми від окупантів що увірвалися в чужу країну та нищать ії?
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23.09.2022 18:20 Ответить
а русня би всралася протестувати у окупації
вона і не в окупації среться
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23.09.2022 19:13 Ответить
Буде смішно, якщо х*йлососи в 4 областях намалюють повністю однакові результати: явка - 70%, за - 75%.
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23.09.2022 19:15 Ответить
В них вже дах зірвано - намалюють в районі 95% усюди. І наступного дня буде прийняття до рф у госдурі. Ось побачите
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23.09.2022 20:18 Ответить
Видать у армии РФ действительно хреновые дела: даже и в пресловутой Снегиревке конвоя нет, чтобы разогнать....
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23.09.2022 19:48 Ответить
Редурендум потрібен для шантажу ядерною зброєю. Для протидії ядерному шантажу необхідна демонстрація наявності засобів доставки зброї масового ураження на територію Москви і ефективності цієї зброї. Не відосіки.
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23.09.2022 20:08 Ответить
Даа! Знову Зелений не тих нагородив, це звісно не так складно, як кривлятись з тв...
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23.09.2022 20:44 Ответить
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23.09.2022 21:19 Ответить
Це Снігурівські переселенці, які зараз проживають в місті Новий Буг.
Відео не в Снігурівці було записано.
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23.09.2022 22:01 Ответить
Молодці Снігурчане.
Знайома дівчина живе у Снігурівці, Снігурівка це Україна
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23.09.2022 22:51 Ответить
 
 