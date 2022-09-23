Жители оккупированной Снегиревки вышли на митинг против псевдореферендума. ВИДЕО
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Горожане вышли на акцию с украинскими флагами и заявили о своем протесте против действий российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Оперативный ВСУ".
"Мы, жители Снигиревки, сегодня собрались на акцию протеста по поводу незаконного проведения "референдума" в городе Снигиревка и близлежащих селах. Снегиревский край всегда был Украиной. Был и будет Украиной. В Российскую Федерацию мы никогда не хотели и не будем хотеть", - подчеркнули жители Снигиревки Николаевской области.
Они призвали жителей близлежащих временно оккупированных территорий Снигиревской ОТГ не ходить на так называемые "референдумы", которые устроили российские оккупанты.
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Пожалуйста, подождите...
1) Чим відрізняється манкурт від Павлика Морозова? На тепер до кого відносятся "Зеботи/порохоботи"?
2) Чому УНР не вистояла перед Московією?
3) Які заключні слова сказав Степан Хмара після захистника Медведчука на судовому засіданні?
4) В чому полягає національна ідея України?
5) Хто такий Сашко Білий та який звязок з міністром Аваковим?
6) В якому році відмінилась індексація соціальних видатків?
7) Як формула розразунку "Роттердам+" корелюється з Конституцією України?
8) На ваш розсуд хто з істориків/письменників найкраще розкрив минуле Московії окрім Ярослава Дашкевича?
9) Який прапор символізував наше минуле часів до УНР, чому його змінили комуністи?
10) Що було спершу: Конституція Пилипа Орлика чи "Лист запорожців турецькому султанові"?
11) Чи використовували ви Конституцію України для захисту своїх прав та свобод?
12) Розумієти ви як можновладці та олігархи виводять кошти сірими схемами минаючи оподаткування?
13) Чи розуміли ви що Московія нападе на Україну в 2000-х роках? Як співвідноситься це питання з ситуаціїю на острові Тузла?
1. 1а павлік та манкурт, це 2 великі різниці, без деталей. 1бне можна усіх підганяти під зеботів*порохоботів. Для мене НАВІТЬ найзатятіші порохоботи на порядок розумніші від зейобків.
2. Тому, що менше треба торгуватися, а більше думати про країну.
3. не знаю(
4. для мене це Україна понад усе, усе буже Україна.
5. не треба про сашка білого, романтизація бандюків бурштинових трафіків не є гарною ідеєю!
6. не цікавився.
7. ротердам + мало співвідноситься з конституцією, в тому що співвідноситься, законності немає
8. Грушевський, Яворницький, хоча в останньому маю сумніви.
9. жовтосиній, синьо жовтий, тяжко відповісти, досконало не розбирався.
10. в датах історії плаваю(
11, намагався
12. не можновладець, усі знання по переводу коштів в сірі зони з інету(
13, про можливість нападу знав, мав надію, що може не статися, з 14 року був впевнений у нападі, тузла перевірка на реакцію, слаба реакція була, погомоніли, потоптали ніжками і усе
Я не экзаменатор а вы не студент, але знання нашого, загального, сумного літопису шкульгає.
загальні знання вище середнього.
Можу рекомендувати світогляд передивитись зі зміною рамок історичного тлумачення причино-наслідкових зв'язків з 30 рокі до трьохсот. Критичне мислення, як на мене починається з 1000.
Дякую за позицію.
ps
На рахунок Сашка - він такий же бандит як і Бандера, який сповідував "смерть нападникам". Саме тому воював на боці вільних чеченців у складі підрозділу Шаміля Басаєва. Маю надію що ви розумієте яку роль виконували для стада орків чеченці останні 20 років. Також є паралелі на використання їх по відношенню до "россиянських" як чорних до "американських"....
"На ваш розсуд хто з істориків/письменників найкраще розкрив минуле Московії окрім Ярослава Дашкевича?"
- В.Білінський Країна Моксель, або Московія
- В.Суворов Ледокол
Людина яка свою думку не змініли.
/watch?v=lalWkkLdsfE
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Реєстрація:23.09.2022
Кожен робить що може для перемоги.
Підтримуємо ЗСУ!
сподіваємось і віримо у ЗСУ
вона і не в окупації среться
Відео не в Снігурівці було записано.
Знайома дівчина живе у Снігурівці, Снігурівка це Україна