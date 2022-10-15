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ВСУ взяли в плен семерых россиян, воевавших в Сирии. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вооруженные силы Украины взяли в плен военных в Сирии российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал в фейсбуке Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Семь человек нам удалось взять в плен, они проходили службу в Сирии", - рассказывает в ролике командир батальона 24-й ОМБр Вооруженных сил Украины "Ирис".

Он отметил, что среди пленных один майор, три-четыре сержанта и солдата. По словам комбата, российские военные заявили, что "ничего не знают" и что они были мобилизованы.


Смотрите: Первая российская женщина-военнослужащая попала в плен. Анна Бабицкая из Воронежа пошла "#башить укропов", но что-то пошло не так. ВИДЕО
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Топ комментарии
+60
ха..новий тренд под чмобиков косить....помню вначале у них єто учения называлось...
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15.10.2022 16:42
+51
А как же сирийские дети которые задыхались, не заслуживают отмщения? Нету времени загрузить ужасные фото, ухожу. Но знайте, что эти пленные животные, попались уже на второй войне, что доказывает их животную натуру, сознательно идти убивать.
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15.10.2022 16:47
+48
Память отшибло как сирийских детей убивали. Теперь в Украину припёрлись. Нах расстрелять они уже не люди.
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15.10.2022 16:44
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ха..новий тренд под чмобиков косить....помню вначале у них єто учения называлось...
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15.10.2022 16:42 Ответить
Рашист - мерзотний брехун-нелюдь-боягуз.
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15.10.2022 17:27 Ответить
Потрібно їх передавати в Гаагу.Якраз від туди звернулися з такою пропозицією.Ніякого обміну в Гаагу їх і їм подібних бо вони знову підуть убивати наших їх тупо не відпускають додому.
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15.10.2022 17:48 Ответить
сподіваюсь не всіх полонених висвічують в тік-токах...
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15.10.2022 19:20 Ответить
Материал для Гааги ‼️Эти садисты много знают ‼️Пусть их пытают , чтобы узнать , как они травили и убивали детей в Сирии‼️
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15.10.2022 18:00 Ответить
Здайте їх сирійським повстанцям
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15.10.2022 16:42 Ответить
якби не потреба у обмінному фонді, то можна було б так і вчинити
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15.10.2022 17:03 Ответить
Слушна порада. Часом, це не ті самі "парні", шо катували сирійця, трощивши йому пальці ковадлом? Я б цим "парням" пройшовся ковадлом по яйцях та решті геніталій, щоби така мерзота та покидьки не давали потомство. Ну, а потім вже у Сирію на побачення з повстанцями.
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15.10.2022 20:12 Ответить
ні, то з тварини Вагнера були. Вони ще йому потім голову відрізали, тіло підвісили і спалили. І це був простий сирієць, який відмовився воювати в армії Асада.
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15.10.2022 20:35 Ответить
блджад
перше питання виникло
ХЛОПИ, НАМ В УКРАЇНІ ПОЛОНЕНИХ МАЛО, ЩО ВИ БІЛИМ КАБАНЧИКОМ ЩЕ ЗА СІМОМА В СИРІЮ МЕТНУЛИСЯ?
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15.10.2022 16:43 Ответить
Повезло скрепоносцам, в Сирии их ждал бы другой прием).
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15.10.2022 16:43 Ответить
Память отшибло как сирийских детей убивали. Теперь в Украину припёрлись. Нах расстрелять они уже не люди.
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15.10.2022 16:44 Ответить
Поки що на рівні чуток, але кажуть росія придбала багато іранських БПЛА "Араш-2"... Що там з консульством у нас? А з дипломатичними відносинами?
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15.10.2022 16:44 Ответить
поки влада не віддала своїми ідіотичними обмінами цих паскуд в росію оперативно можна помінятися з сирійцями, нехай спитають по своєму як ті тренувалися на них у вбивствах.

але для цього треба мати яйця і розуміння що таке справедливість...
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15.10.2022 16:47 Ответить
А как же сирийские дети которые задыхались, не заслуживают отмщения? Нету времени загрузить ужасные фото, ухожу. Но знайте, что эти пленные животные, попались уже на второй войне, что доказывает их животную натуру, сознательно идти убивать.
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15.10.2022 16:47 Ответить
Знаємо , що ці потвори витворяли в Сиріі, особливо в м. Алеппо 😠
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15.10.2022 17:15 Ответить
Так всі кацапи потвори, навіть не тварини, а потвори
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15.10.2022 17:18 Ответить
кста, про полонених!

tZEinform - від 02 жовтня - писав: "Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в р/н н/п Лиман є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі "всіх на всіх" в середині жовтня 2022".

Ми нічого не забули!
Хер з ними, з цими "сірійцями" можна і їх віддати на обмн за наших. Але де наші ВСІ полонені хлопці? Чому досі не на прийомі в офісі ЄрЗе в Києві?
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15.10.2022 16:55 Ответить
Воевали против сирийской свободной армии чтобы спасти марионетку путлера асада.
А в Украине воюют как месть путлера за то что выгнали его марионетку.
Опытные путлеровцы если не добровольно сдались то лучше в расход.
А на обмен чмобиков которых призвали не по их воле.
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15.10.2022 16:56 Ответить
Чмобики это расходный материал, никому в России не нужный, даже их мамкам.
Никто их менять не будет.
А российские офицеры всё-таки представляют ценный обменный фонд.
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15.10.2022 17:11 Ответить
Пані Людмило, А ЯКЩО ТІ ОФІЦЕРИ У СІРІІ РОБИЛИ ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧІНИ ? Їх треба віддати сірійської опозиції.
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15.10.2022 17:26 Ответить
Велику рибу спіймали
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15.10.2022 17:00 Ответить
Спочатку москальня прикидалися овечками , як і всі полонені орки !

Хлопці , не вірте цим брехливим катам , які знущаються над нашими
полоненими і морять голодом 😡
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15.10.2022 17:11 Ответить
Хай копають уран у Жовтих Водах, поки пам'ять не повернеться.
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15.10.2022 17:17 Ответить
‼️‼️‼️

ТРЕБА ФОТО ЦІХ РОСІЯН ВІДПРАВИТИ ДО СІРІСЬКОЙ ОППОЗИЦІІ для опізнання .
Там могуть бути кріваві військові злочінці , яких раше повертати не стоить
ЦІХ ОДРАЗУ ДО ГААЗІ У ТРИБУНАЛ .

і ось там в Гаазі почнуть розповідати про геноцід кацапамі сірійцев, про вбивства і зґвалтування
І ЦЕ ДОВІДЕ СВІТУ , що хутіна треба вбити
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15.10.2022 17:23 Ответить
Засрашка не обмінює полонених, дуже мало, їх вже достатньо цих кацапів у полоні. Знешкоджуйте їх й без запису на відео та зайвого розголосу!
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15.10.2022 17:25 Ответить
Це не дітей в Сирії бомбити російські мразоти?
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15.10.2022 17:39 Ответить
__почаще в диалог вступайте,так они Ещё денег взаймы на обратную дорогу попросят и оружие покараулить....__
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15.10.2022 18:16 Ответить
А вот этих мразей всё же надо было замочить.
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15.10.2022 18:27 Ответить
значить рашисти одними із перших обміняти захочуть.
виходить так, що нашим у кращому випадку по півроку відновлюватись після їхнього полону треба,
а їхні підлатані і з віджертими мордами через тиждень після обміну і процедур з фсбшниками вже на фронті.
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15.10.2022 18:32 Ответить
Щиро дякую "Ірис". Низький уклін твоїм хлопцям.
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15.10.2022 18:35 Ответить
Ці подонки повинні бути не ростріляни,а повішани, з такими подонкіами інакше не можна.
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15.10.2022 19:24 Ответить
Героям слава!!!
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15.10.2022 19:36 Ответить
Дивні ви люди.
А слабО було гнід пострілять? За нас, за вас, і за сирійських дітей? Принести в світ трошки справедливості?
Обміняйте гандонів, вони завтра на вас же скидатимуть хімінчні бомби і вам же різатимуть геніталії. Ну чесне слово, гуманіст гірше підараса.
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15.10.2022 20:11 Ответить
Воевавшие в Сирии это особо жестокие представители русско-фашисткой армии. Их действия отмечены ковровыми бомбардировками жилых кварталов и массовыми убийствами мирного населения.
Это животные, а не люди.
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15.10.2022 20:24 Ответить
Не ображайте тварин - це істоти .
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16.10.2022 06:46 Ответить
В плен надо брать чмобиков, не обагривших в крови руки.
А этих - не было плена и не было пленных.
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15.10.2022 20:59 Ответить
зачем?
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16.10.2022 03:33 Ответить
...сімох росіян з простріленими колінами?
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15.10.2022 20:59 Ответить
Да, так з дивану багатьом може здаватись що там карта собі рухається, швидко визволяються міста і села, а от після таких відео розумієш, якою ціною і героїзмом це все дається.
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15.10.2022 21:16 Ответить
Коли мій знаймий з сирії розповідав , як десь сорока його рідним голови відрізали, я вірив, але не думав, що в Україні таке зможе бути.
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15.10.2022 21:19 Ответить
Один вопрос: ЗАЧЕМ? Денег за пленных захотелось? Или "Мы не такие"? После обмена они все вернутся и никого в плен брать не будут.
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16.10.2022 03:32 Ответить
смерть-єдине, шо може їх утихомирити
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16.10.2022 05:52 Ответить
А ще можна їх назад в Сірію віддати , до тих людей , яких ці істоти вбивали .
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16.10.2022 06:44 Ответить
 
 