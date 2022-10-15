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ВСУ взяли в плен семерых россиян, воевавших в Сирии. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные силы Украины взяли в плен военных в Сирии российских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал в фейсбуке Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Семь человек нам удалось взять в плен, они проходили службу в Сирии", - рассказывает в ролике командир батальона 24-й ОМБр Вооруженных сил Украины "Ирис".
Он отметил, что среди пленных один майор, три-четыре сержанта и солдата. По словам комбата, российские военные заявили, что "ничего не знают" и что они были мобилизованы.
Топ комментарии
+60 Mykhailo Stepanov
показать весь комментарий15.10.2022 16:42
+51 den1anderson
показать весь комментарий15.10.2022 16:47
+48 Саша Пончик
показать весь комментарий15.10.2022 16:44
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Пожалуйста, подождите...
перше питання виникло
ХЛОПИ, НАМ В УКРАЇНІ ПОЛОНЕНИХ МАЛО, ЩО ВИ БІЛИМ КАБАНЧИКОМ ЩЕ ЗА СІМОМА В СИРІЮ МЕТНУЛИСЯ?
але для цього треба мати яйця і розуміння що таке справедливість...
tZEinform - від 02 жовтня - писав: "Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в р/н н/п Лиман є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі "всіх на всіх" в середині жовтня 2022".
Ми нічого не забули!
Хер з ними, з цими "сірійцями" можна і їх віддати на обмн за наших. Але де наші ВСІ полонені хлопці? Чому досі не на прийомі в офісі ЄрЗе в Києві?
А в Украине воюют как месть путлера за то что выгнали его марионетку.
Опытные путлеровцы если не добровольно сдались то лучше в расход.
А на обмен чмобиков которых призвали не по их воле.
Никто их менять не будет.
А российские офицеры всё-таки представляют ценный обменный фонд.
Хлопці , не вірте цим брехливим катам , які знущаються над нашими
полоненими і морять голодом 😡
ТРЕБА ФОТО ЦІХ РОСІЯН ВІДПРАВИТИ ДО СІРІСЬКОЙ ОППОЗИЦІІ для опізнання .
Там могуть бути кріваві військові злочінці , яких раше повертати не стоить
ЦІХ ОДРАЗУ ДО ГААЗІ У ТРИБУНАЛ .
і ось там в Гаазі почнуть розповідати про геноцід кацапамі сірійцев, про вбивства і зґвалтування
І ЦЕ ДОВІДЕ СВІТУ , що хутіна треба вбити
виходить так, що нашим у кращому випадку по півроку відновлюватись після їхнього полону треба,
а їхні підлатані і з віджертими мордами через тиждень після обміну і процедур з фсбшниками вже на фронті.
А слабО було гнід пострілять? За нас, за вас, і за сирійських дітей? Принести в світ трошки справедливості?
Обміняйте гандонів, вони завтра на вас же скидатимуть хімінчні бомби і вам же різатимуть геніталії. Ну чесне слово, гуманіст гірше підараса.
Это животные, а не люди.
А этих - не было плена и не было пленных.