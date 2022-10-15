ВСУ взяли в плен семерых россиян, воевавших в Сирии. ВИДЕО

Вооруженные силы Украины взяли в плен военных в Сирии российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал в фейсбуке Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Семь человек нам удалось взять в плен, они проходили службу в Сирии", - рассказывает в ролике командир батальона 24-й ОМБр Вооруженных сил Украины "Ирис".

Он отметил, что среди пленных один майор, три-четыре сержанта и солдата. По словам комбата, российские военные заявили, что "ничего не знают" и что они были мобилизованы.





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