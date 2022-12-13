Скрипачка-пограничник выполнила в окопе "Красную калину". ВИДЕО
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Скрипачка-пограничник выполнила в окопе "Красную калину".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на странице Госпогранслужбы в соцсетях. В ведомстве отмечают, что скрипачку зовут Мария.
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Є жінки - запрошення до сяйва,
До загадки, вгору, до зірок...
Є жінки, з якими слово зайве,
Все в очах, ступити варто крок...
Є жінки з душею, мов метелик,
Що летить на світло і вогонь...
Є такі, що у душі хурделить,
Їх сховати б в затишку долонь.
Є жінки, що схожі на стихію -
Як стрімкий веселий водограй,
Є красиві, що аж зірки тьмяніють,
З ними і пустеля - справжній рай.
Є жінки, мов сонячна долина,
Чи торнадо, чи вечірній бриз…
Як Карпатське джерело неспинне,
Чи небесна кара, чи каприз.
Я не знаю, що в житті ще вдасться:
Успіхи, кар'єра ... майбуття,
Українкам всім бажаю МИРУ й Щастя
Українка - це моє серцебиття…
P. S. Чули як вони з мамашками спілкуються й мамши з їми....
-Вчера моего одногрупника убило...
-Учились вместе?
-По инвалидности.