Скрипачка-пограничник выполнила в окопе "Красную калину". ВИДЕО

Скрипачка-пограничник выполнила в окопе "Красную калину".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на странице Госпогранслужбы в соцсетях. В ведомстве отмечают, что скрипачку зовут Мария.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также: "Миссис Крым" Валеевой отказали в гражданстве РФ из-за песни "Ой у лузі червона калина"