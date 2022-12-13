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Скрипачка-пограничник выполнила в окопе "Красную калину". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Скрипачка-пограничник выполнила в окопе "Красную калину".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на странице Госпогранслужбы в соцсетях. В ведомстве отмечают, что скрипачку зовут Мария.

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Топ комментарии
+15
Українські жінки найкращі в світі...
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13.12.2022 16:49
+11
***
Є жінки - запрошення до сяйва,
До загадки, вгору, до зірок...
Є жінки, з якими слово зайве,
Все в очах, ступити варто крок...

Є жінки з душею, мов метелик,
Що летить на світло і вогонь...
Є такі, що у душі хурделить,
Їх сховати б в затишку долонь.

Є жінки, що схожі на стихію -
Як стрімкий веселий водограй,
Є красиві, що аж зірки тьмяніють,
З ними і пустеля - справжній рай.

Є жінки, мов сонячна долина,
Чи торнадо, чи вечірній бриз…
Як Карпатське джерело неспинне,
Чи небесна кара, чи каприз.

Я не знаю, що в житті ще вдасться:
Успіхи, кар'єра ... майбуття,
Українкам всім бажаю МИРУ й Щастя
Українка - це моє серцебиття…
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13.12.2022 17:03
+6
Не только. Там еще есть копание могил на скорость
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13.12.2022 17:01
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Українські жінки найкращі в світі...
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13.12.2022 16:49 Ответить
А кацапы могут играть только в игру (Кто быстрее залезет в черный пакет" и метание коровяки.
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13.12.2022 16:56 Ответить
Не только. Там еще есть копание могил на скорость
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13.12.2022 17:01 Ответить
***
Є жінки - запрошення до сяйва,
До загадки, вгору, до зірок...
Є жінки, з якими слово зайве,
Все в очах, ступити варто крок...

Є жінки з душею, мов метелик,
Що летить на світло і вогонь...
Є такі, що у душі хурделить,
Їх сховати б в затишку долонь.

Є жінки, що схожі на стихію -
Як стрімкий веселий водограй,
Є красиві, що аж зірки тьмяніють,
З ними і пустеля - справжній рай.

Є жінки, мов сонячна долина,
Чи торнадо, чи вечірній бриз…
Як Карпатське джерело неспинне,
Чи небесна кара, чи каприз.

Я не знаю, що в житті ще вдасться:
Успіхи, кар'єра ... майбуття,
Українкам всім бажаю МИРУ й Щастя
Українка - це моє серцебиття…
показать весь комментарий
13.12.2022 17:03 Ответить
Українці й нелюди Рашисти - два різні світи, світ та темрява.
P. S. Чули як вони з мамашками спілкуються й мамши з їми....
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13.12.2022 17:08 Ответить
Немолодой уже чмобик. попавший недавно на передовую, разговаривает по телефону с женой
-Вчера моего одногрупника убило...
-Учились вместе?
-По инвалидности.
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13.12.2022 17:18 Ответить
Браво!
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13.12.2022 17:26 Ответить
Відчайдуха. На морозі, на скрипці. Голими пальцями.
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13.12.2022 17:47 Ответить
Все будет УКРАИНА!
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13.12.2022 17:52 Ответить
Бережи тебе, Боже, Сонечко!
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14.12.2022 11:22 Ответить
 
 