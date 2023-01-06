Снайпер из украинской винтовки Zbroyar Z-10 уничтожает восемь оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинский снайпер расстрелял отряд россиян из винтовки Zbroyar Z-10.
Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью беспилотника, украинские воины подтвердили восемь точных выстрелов своего побратима. Выстрелы были произведены с расстояния 650 метров.
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+69 Саша Пончик
показать весь комментарий06.01.2023 12:01
+63 sergej gorin
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+45 lammer ya
показать весь комментарий06.01.2023 12:02
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Молодець.
Думаю, ми бачимо відео від першої особи (снайпера), бачимо кожен постріл стрільця та характерний рух "віддачі" гвинтівки після кожного пострілу.
хіба що теплік
Пашинский только тырить
Украинскому снайперу - респект и зачёт - автоматом