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Снайпер из украинской винтовки Zbroyar Z-10 уничтожает восемь оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинский снайпер расстрелял отряд россиян из винтовки Zbroyar Z-10.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью беспилотника, украинские воины подтвердили восемь точных выстрелов своего побратима. Выстрелы были произведены с расстояния 650 метров.

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Топ комментарии
+69
Красавчик.
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06.01.2023 12:01
+63
Супер, він вже виконав роботу за двох українців. Нам потрібно одному українцю завалити 4-5 кацапа.
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06.01.2023 12:03
+45
<******* шастать нехай щастить
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06.01.2023 12:02
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Красавчик.
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06.01.2023 12:01 Ответить
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06.01.2023 12:23 Ответить
Віртуоз, щоб у нього рученьки не боліли.
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06.01.2023 13:55 Ответить
<******* шастать нехай щастить
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06.01.2023 12:02 Ответить
Супер, він вже виконав роботу за двох українців. Нам потрібно одному українцю завалити 4-5 кацапа.
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06.01.2023 12:03 Ответить
Krosivo-yeah
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06.01.2023 12:04 Ответить
Название у винтаря подходящее- Z-10. Но двоих не дострелил
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06.01.2023 12:05 Ответить
нічка попереду
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06.01.2023 12:09 Ответить
Eto roSSijani zadnie! Nedodali dvux roSSijskix trupov dlja Z-10...
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06.01.2023 12:30 Ответить
треба цю букву Z не обмежувати а нею ж бити по кацапні, як з цієї Z-снайперки, ще би десь в кацапських пабліках розповсюдити, нехай в них пукани в шматки розлетяться
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06.01.2023 13:27 Ответить
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06.01.2023 12:06 Ответить
Пішли у ліпші Світи -- де нема ні **** ні печалі .
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06.01.2023 12:17 Ответить
ARMA 2 Dayz Epoch
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06.01.2023 12:21 Ответить
Igra voplashchaietsa v realii
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06.01.2023 12:23 Ответить
гуськом торопились в обещанный им ***лом Рай. но попадут все равно в котел к чертям ....
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06.01.2023 12:24 Ответить
"Нежданчик" прилетів неочікувано.
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06.01.2023 12:24 Ответить
Нашпигував від душі.
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06.01.2023 12:28 Ответить
Був кацап - став кекс.
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06.01.2023 18:35 Ответить
Снайпери працюють на відстані з 800 метрів. Стріляють з високоточних гвинтівок. А звичайний боєць стріляє на 300-400 метрів. Марксмен покликаний закрити ось цей проміжок від 300 до 800 метрів. А головне, якщо снайпери діють окремо, то марксмен - штатний стрілець у кожному взводі.
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06.01.2023 12:30 Ответить
Так, снайперів багато з обох сторін...
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07.01.2023 03:29 Ответить
Птушники
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06.01.2023 12:31 Ответить
Таке враження, що снайпер поправку на відстань не зробив (або не встиг?), бо цілився не в перехрестя прицілу, а нижче - тобто робив поправку "на ходу".
Молодець.
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06.01.2023 12:32 Ответить
это видео не от снайпера - второй номер снимает...
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06.01.2023 13:17 Ответить
Не згоден, що другий номер знімає.
Думаю, ми бачимо відео від першої особи (снайпера), бачимо кожен постріл стрільця та характерний рух "віддачі" гвинтівки після кожного пострілу.
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06.01.2023 15:29 Ответить
яка різниця хто знімав - головне сам результат

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06.01.2023 16:05 Ответить
яка різниця хто знімав - головне сам результат
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06.01.2023 16:04 Ответить
На 600 метрах 308 калібр вже падає на метр багато крутити приціл легше перерахувати в мілдот.під перехрестям як він і зроби
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06.01.2023 13:25 Ответить
Kentucky windage and Tennessee elevation👍
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06.01.2023 20:37 Ответить
Побольше хороших руцких.
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06.01.2023 12:32 Ответить
Специально для оружейных компаний.Здесь бы могла быть ваша реклама.
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06.01.2023 12:34 Ответить
Zbroyar Z-10 - куди уже більше рекламувати?

хіба що теплік
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06.01.2023 13:05 Ответить
Я не согласен что снайпер уничтожает, просто легким движением руки оккупант превращается, превращается в белую Ладу гранту.
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06.01.2023 12:35 Ответить
это ArmaLife винтовка
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06.01.2023 12:54 Ответить
Похоже на то
Пашинский только тырить
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06.01.2023 13:04 Ответить
А він при чому ? Аби що ляпнути ??
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06.01.2023 13:58 Ответить
написано Zbroyar Z-10
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06.01.2023 13:59 Ответить
Угу. Это АР-10 Украинского производства, оружейной фабрики Зброяр.
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06.01.2023 20:38 Ответить
А вдоль дорогі мьортві з косами стоять! І тішіна......
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06.01.2023 13:03 Ответить
..если бы у северных Аленей был бы мосК, то при первом же шухере следовало бы разлетаться во все стороны.. а ещё лучше - разлетаться ДО военкомата или, вообще, "разлетать" сам военкомат вместе с жирным военкомом... правда для этого нужен реальный мозг и реальные яйца, а у ************ с эти проблемы..
Украинскому снайперу - респект и зачёт - автоматом
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06.01.2023 13:18 Ответить
каждую свиноцабаку, в Украине, ждёт билет на концерт Кабздона...!
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06.01.2023 13:19 Ответить
Як що 8 трехсотих і двухсотих то гарна робота. Так тримати, краще 300х, кацапи з ними возьню мають з евакуацієй і лікуванням.
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06.01.2023 13:34 Ответить
Дуже нагадує полювання на рябчиків.
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06.01.2023 15:33 Ответить
Рябчики хоч літають, а ці ідіоти схожі на кролів.
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06.01.2023 18:39 Ответить
таких тварин на полюванні ніде немає... мабуть якщо мова не про раків)
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07.01.2023 03:32 Ответить
Для снайперской работы скорострельность просто поражает.
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06.01.2023 15:55 Ответить
Для снайпера це зручніша дистанція. Хоча вночі, звичайно, трохи складніше.
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06.01.2023 17:33 Ответить
як сказав один достойний патріот:"за україну потрібно вбивати а не вмирати"
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06.01.2023 16:02 Ответить
Сидельцы под накачкой, 100%
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06.01.2023 16:36 Ответить
Z минус 10, походу у винтовки название то динамическое
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06.01.2023 16:53 Ответить
Цікаво, що Зброяр (ZBROYAR) від заводу Маяк, Z15, вже кілька років навіть назву має підходящу - Zombie Hunter ))), калібр 223, а от Z10 - 308Win, тобто 7,62. Тож ліцензійна *АРка* українського виробництва цілком пристойна зброя для марксманів (не снайперів, а власне стрільців підвищеної влучності).

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06.01.2023 18:11 Ответить
Cooler Scharfschütze
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07.01.2023 02:50 Ответить
 
 