Снайпер из украинской винтовки Zbroyar Z-10 уничтожает восемь оккупантов. ВИДЕО

Украинский снайпер расстрелял отряд россиян из винтовки Zbroyar Z-10.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью беспилотника, украинские воины подтвердили восемь точных выстрелов своего побратима. Выстрелы были произведены с расстояния 650 метров.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте: В Украине ликвидировано по меньшей мере 539 мобилизованных россиян. Это кроме тех, что были убиты в Макеевке, - росСМИ