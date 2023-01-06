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ГБР провело обыски у предателя Сальдо. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудники ГБР провели обыск у главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Бюро.

"В его имении и по месту жительства поклонников предателя обнаружены документы РФ с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины", - говорится в сообщении.

У Сальдо нашли сведения о структуре оккупационной администрации и начислении зарплаты в рублях. А также конспекты об особенностях законодательства РФ и справки по херсонским патриотам и активистам.

Читайте: Бывшего правоохранителя из Волчанска, который передавал оккупантам информацию об украинских патриотах, будут судить по госизмене

"Отдельного внимания заслуживает библиотека Сальдо, где он наверняка и набирался идеологии относительно великой России. Наряду с такими изданиями, как "Императрица Екатерина II", "Россия. Великие Доля", "Москва. Размышления в фотографиях", рядом же пособие "Радость секса. Книга о премудростях любви". Также много советской геральдики и наград и георгиевских лент", - отметили в ГБР.

Сальдо обвиняют в государственной измене, коллаборационизме и оправдывании агрессии РФ, обвинительный акт в отношении него направлен в суд.

Также смотрите: СБУ задержала предателя, помогавшего россиянам строить блокпосты на оккупированной части Харьковщины. ФОТО

ГБР провело обыски у предателя Сальдо 01
ГБР провело обыски у предателя Сальдо 02
ГБР провело обыски у предателя Сальдо 03
ГБР провело обыски у предателя Сальдо 04
ГБР провело обыски у предателя Сальдо 05
ГБР провело обыски у предателя Сальдо 06
ГБР провело обыски у предателя Сальдо 07
ГБР провело обыски у предателя Сальдо 08
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Топ комментарии
+24
Клоуни і ДБР, слова - синоніми...
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06.01.2023 15:57
+21
що те сбу робило ще кільканадцять років тому?
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06.01.2023 15:59
+17
Сосальдо палкий прихильник як плєшивого педофіла так і зоофілки.
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06.01.2023 15:55
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Сосальдо палкий прихильник як плєшивого педофіла так і зоофілки.
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06.01.2023 15:55 Ответить
Клоуни і ДБР, слова - синоніми...
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06.01.2023 15:57 Ответить
Да какая разница понять,простить и отпустить.Он нечаяно.Якось так у зеленой шушери виходить.
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06.01.2023 16:16 Ответить
ні, тепер кажуть що "он жертва русской пропаганди" щоб їх поперевертало.
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07.01.2023 01:18 Ответить
що те сбу робило ще кільканадцять років тому?
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06.01.2023 15:59 Ответить
Как что? Вы не помните? Разведение войск, разминирование, формула Штанмайера. Удивительно, что Сальдо не назначили в контактную группу вместе с Фокиным.
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06.01.2023 16:26 Ответить
пи*деть не надо...сосальдо не в 2019 завафлился
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06.01.2023 17:27 Ответить
Но только зеленая команда строилась из штабелей зава...ленных И что самое смешное, она продолжала политику ПР в чистом виде.
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06.01.2023 18:18 Ответить
не путай *ер с пальцем. В "зеленой" команде говна выше крыши, но сосальдо к ней ни каким боком. А вот 2014-2019 он, отрыжка ПР, благополучно просуществовал без всяких претензий и напрягов
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06.01.2023 20:27 Ответить
А что сальдо работал в команде Пеци? Когда это? И против него даже дело возбуждали. А при Зебиле в 2019-2022 дела только против активистов возбуждали
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07.01.2023 18:44 Ответить
У меня мпжду строк ничего не написано.Подмена понятий, типичний инструментарий рашистов
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08.01.2023 14:49 Ответить
Ну т.е. уголовное дело это не претензия и с 2019 до 2022 к нему было много претензий. И ты же помнишь, что правовое регулирование у зеленых до войны строил Портнов
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08.01.2023 14:57 Ответить
вся новітня історія України та її державних органів це історія коррупції, політичної проституції та ганьби
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06.01.2023 17:28 Ответить
Що раніше ,що зараз їх вибирали. Згадай в 2014-2019 скільки було любителів ПР. Попробуй зачепи яке би виття піднялось. Порох за час каденції один раз ,за свої гроші відпочивав так всі журналюшки його з навозом мішали. Видумаєте він не знав хто така савченко але попробував би не дати хероя.Так і з зеленими - люди вибирали. Не арештовуй погано, арештовуй погано.Просто повинен діяти закон і один для всіх.
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07.01.2023 07:22 Ответить
гарна думка, але вона ніяким чином не протирічить моєму твердженню. Я навіть більше скажу Закон не просто один для всіх, не треба той Закон під себе підлаштовувати! Якщо сказано в Законі що Генпрокурор повинен бути з вищою профільної освітою, то і не треба *єрньою страждати!
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07.01.2023 11:53 Ответить
Вытащить все прокацапское дерьмо и сжечь. Хату продезинфицировать и отдать семье кто жильё потерял.
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06.01.2023 16:00 Ответить
Мыслите как таварисчи в кожанках и с маузерами "у одних отнять, другим отдать" проходили уже это 100 лет назад, ни к чему хорошему это не привело...
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06.01.2023 16:03 Ответить
Излагай Стас свою мысль
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06.01.2023 16:06 Ответить
Стас мислить правильно - по московитськи . У них так - ідуть когось бити , а як їм вріжуть по морді , кричуть нам за що. Московіти дома зруйнували, вбивали людей , а ми повинні з ними лагідно по закону . Тварі.
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07.01.2023 07:35 Ответить
Музей сальдо по-ва... по-твоему устроить? Не пались.
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06.01.2023 16:07 Ответить
А у тебя только на это фаетазии хватило? И кто еще палится?
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06.01.2023 16:11 Ответить
Ну давайте свою мысль.
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06.01.2023 16:07 Ответить
Ну если ты хочешь быть частью Европы, то нужно забывать свое саветское прошлое и жить согласно букве закона. Жить как в Европе а вести себя как в Сомали не получится...
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06.01.2023 16:10 Ответить
що тобі не зрозуміло? Людина натякає на суд і конфіскацію, а твої родичі хай живуть там де досі жили
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06.01.2023 17:30 Ответить
Бидло.
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06.01.2023 22:35 Ответить
Ну давайте Стас свою мысль.
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06.01.2023 16:09 Ответить
А у него нет мыслей. Он видимо рашистский христианин-толстовец - ударили по одной щеке , подставь другую. С такой философией мы с рашкой войну не выиграем никогда. А может ты сынок или внучёк этого сальдо-бульдо??? Ну тогда дело другое, конечно понять можно, переживает человек за наследство, думает вернётся рашка на Херсонщину. Поэтому и Европу к этому случаю приплёл. «И имечко у него было такоегнусненькое - Стасик…» (Лесь Подеревянский)
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06.01.2023 16:20 Ответить
Ты читать умеешь или ты анализировать прочитанное не умеешь, умник?
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06.01.2023 16:29 Ответить
Если путлер кладёт большой и толстый на все политесы то мы должны поступать так же иначе победы не видать. Вот сейчас в СМИ речь идёт об изгнании мацковских попов из Украины, там тоже есть такие экземпляры типа тебя, защищают их, о европейских ценностях примеры приводят, контракты об использовании зданий и культовых сооружений напоминают. Я в ответ говорю - мы когда Крым освобождать будем о харьковских договорённостях 2010 года тоже помнить будем??? Понял о чём я толкую? А аналитик? А насчёт сосальдо можешь жалобу с двумя фотографиями подать в европейский суд по правам человека.
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06.01.2023 16:39 Ответить
Дурачек, если ты будешь себя вести как быдло, как ты привык, а не как цивилизованный человек, то о помощи в том числе и военной можно будет забыть. Быдло в Европе никому не нужно. Поэтому учись жить по закону и думать что ты пишешь, к чему ты приплел харьковские договоренности? Они разве еще действительные? И какое отношение они имеют к освобождению Крыма? Ты реально такой глупый???
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06.01.2023 16:45 Ответить
С врагом по другому себя не ведут. И если ты этого ещё не понял то видимо у тебя ещё всё впереди сынок!
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06.01.2023 16:48 Ответить
Ты идиот???
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06.01.2023 16:50 Ответить
Не я, сынок, не я,….. жалко тебя, с такой любовью к коллаборантам можешь закончить плохо….
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06.01.2023 21:34 Ответить
Треба просто заглянути сальді в очі.
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07.01.2023 07:37 Ответить
Я б с удовольствием их (очи сосальдо) закрыл. Шо там смотреть в очи, шо увидишь - плешивого *****???
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07.01.2023 13:31 Ответить
ты что ли будешь вытаскиваать , дезинфицировать и отдавать, пи*добол диванный? С такой философией тебе на россию!
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06.01.2023 17:32 Ответить
Обыск чз месяца после освобождения? Наши силовые явно тормозят. И не только с сосальдо. А везде...
Мураева и Ко выпустили.... Его журнашлюх только сч щемить начали и то опять дали уйти...
По Эконом преступлениям - уверен сбу само своих "партнёров" до границы провожает.. И в розыск чз месяца подаёт.
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06.01.2023 16:04 Ответить
хто купив, той поставив свою мітку... це нормально. купи і свою можеш поставити.
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06.01.2023 16:12 Ответить
Бронеавтомобіль називається ROSHEL.
Made in Canada
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06.01.2023 16:25 Ответить
диктовали медленно. успевал записывать )))
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06.01.2023 16:16 Ответить
Чотири прізвища залізничників в його "справці" - негайно довести до Укрзалізниці, людей нагородити та суттєво підвищити в посаді.
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06.01.2023 16:23 Ответить
ну не дебіл?
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06.01.2023 16:26 Ответить
І це бидло ще було депутатом та мером:

1998 - депутат Херсонської міської ради від виборчого округу № 22. У тому ж році став членом-кореспондентом Академії будівництва України

2001 - заступник голови Херсонської облдержадміністрації з питань житлово-комунальної сфери, міського господарства, будівництва, інвестицій

2002 - обраний херсонським міським головою. На той момент він був членом місцевої ГО «Наше місто - наш дім», одним із співзасновників якої він виступав.[3][4].

2001 рік - 22 липня 2004 року - керівник херсонського обласного осередку «Партії регіонів». З 22 липня 2004 року був заступником керівника обласного осередку «Партії регіонів» Володимира Ходаковського та головою міського відділення політсили.

На парламентських виборах 2012 р. - кандидат у депутати ВРУ від Партії регіонів за одномандатним мажоритарним в.о. № 182, переміг із 37,90 % голосів[5].

Грудень 2012 - листопад 2014 - Народний депутат України VII скл., заст. голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства та регіональної політики). 16 січня 2014 року був одним із народних депутатів, що голосували за Диктаторські закони.

2014 - голова правління Херсонської міської громадської асоціації будівельників та інвесторів «Стройінвестсоюз».

2014 - висувався вдруге до українського парламенту по виборчому округу № 182, але посів тоді третє місце, пропустивши вперед кандидатів від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Співаковського та «Батьківщина» Юрія Одарченка.

З листопада 2015 року - депутат VII складу Херсонської міської ради, голова фракції «Наш край».
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06.01.2023 16:30 Ответить
Певно це не жителі Херсона та Херсонщини цю та подібну рашистську гниду, яка привела війну, руйнування, східну орду насильників, мародерів, раніше підтримували і за неї голосували...
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07.01.2023 06:36 Ответить
Как оперативно!
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06.01.2023 16:33 Ответить
Сальдо - продажний мерзотник , який все своє паскудне життя косив
під патріота , а насправді був ярим , антиукраїнським гебістом ,
який заслуговує на вищу міру покарання 😡
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06.01.2023 16:35 Ответить
надіюсь в книгі про катерину є як вона займалась сексом з конем? інакше біографія буде не повна.
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06.01.2023 16:39 Ответить
От навіщо справу зрадника перетворювати на виставу 95 кварталу?
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06.01.2023 17:04 Ответить
кепка «янукович - наш президент» є у половини офісу теперешніго презедента!
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06.01.2023 17:08 Ответить
А книжок про Катьку у пів-України.... Цирк....
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06.01.2023 17:27 Ответить
Так у попєрєдніка Фофіка в команді теж були такі , в яких Ібукович це їх резідент -- той же Льошик Гончаренко , або той же Герасімов , у якого в помічниках нардепа був горлівський кат Бєс (безлєр) .

Нагадаю , що за Пєтя в 2014 в першому турі переміг виключно через те , що за його голосував колишній електорат Ібуковича ... на усьому Лівобережжі за його агітували як за колишнього міністра в уряді Пахла й тобто на відміну від Юлі чи Тягнибока Пєтя дуже гнучкий до Московії й що він майже свій усюди й може домовитися з усіма й з ригоблювотними й з НУ ...
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06.01.2023 17:46 Ответить
Я вважав що в Ізраїлі люди розумні , але ти мабуть виключення. Що ти там з прізвищами крутив взагалі малозрозуміло. але нагородив скільки незрозумілої херні що мабуть і сам не второпаєш.
Набір тупих звинувачень ні про що. Пєтя гнучкий до московії ( у тебе з великої букви) з чого такі висновки ? А так просто щоби пукнуть.Міністр в уряді кого? Мабуть в азарова? Устрій , механзм роботи державної влади тобі відомий ? Хто за що відповідальний? Це зараз можна говорити що у всьому винен президент - тому що він всі одіяла стягнув на себе і тому тепер нести повинен відповідальність за все. Звідки тобі відомо що договорився з ригами. А , з 1+1. Тут один назвав бронеавтомобіль ROSHEl , може собі позволити . Неміряно грошей дав на армію . Чи може ні копійки. Порох другий після Ахметова по кількості допомоги ( журнал Форбс) . У нас хто критикує владу , або віддає належне - порохобот. А мені всерівно хто при владі головне щоб працював на державу.І ще не терплю коли льють на людей й грязюку.
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07.01.2023 08:06 Ответить
а ще у Пєті в команді такий собі Вінник з Нової Каховки був, кольорований шахрай
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09.01.2023 18:41 Ответить
Ого, які герої. Атака бронемашини, а за нею спецгрупа. А як залізли в хату? Одне геройство. Це ж все було на лівому березі, не думаю, що на звільненій території? А ще головне - навіщо показували шляпу "за януковича", в такій ходили і татаров, і єлдак і подоляк, коли "мочили" майданівців. І кернівник ДБР був там і мав таку шляпу. Чи думають, що ми про це забулися?
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06.01.2023 17:38 Ответить
Пєтя таку шляпу не мав (можливо) , але факт , що на відміну від Єлдака й Ко. був цілим міністром (ключьовим - по головному дерібану) в уряді суцільної зрази : Пахла-Ібуковича !!!

Розумієшь , Карл -- був цілим міністром поки іншу й справжню опозиціє судили й саджали !
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06.01.2023 17:51 Ответить
Я там написав, хто мав шляпу "Наш президент янукович", але можу дописати, що молодь 95 кварталу була за зека януковича. В тій партії був і єлдак і сьогожднійшній найголовніший по Херсону, тільки що призначений Зеленським - янушевський, права рука азірова.
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06.01.2023 18:20 Ответить
Відповідь неповна, недочитав Ваших дуже цінних трудів, які створені на припущеннях. Але і і одна правда, що дійсно Петро Олексійовичм був призначений міністром і пропацював всього 6 місяців, а це означає, що не підписав і не створив жодної програми. Подивився на малоросів і пішов. За 6 місяців навіть всіх підлеглих не встигниш вивчити. Десь так.
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06.01.2023 18:50 Ответить
На Херсонскій залізниці таки були 💯зрадники🐷 України, які здали рашистам ***** прізвища Патріотів України, мабуть тепер розказують🤷‍♂️, що так склалося у них…
Тому і обстрілів було немало🤯😡🤬😠 по Захисникам України бо навідників🐷 було немало…
Ос така херня, малята, любі хлопчики й дівчатка‼️‼️‼️
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06.01.2023 22:30 Ответить
"ДБР провело обшуки у зрадника Сальдо"... Зрадника Сальдо під час обшуку не виявили...
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06.01.2023 23:16 Ответить
Нехай би ще провели обшуки у твого куміра педіраста Паші мерседеса.Там багато чого б знайшли...Да це скоріш ти ,той хорист гундяєвський ,що попа кбшного грав у волохатий московський зад?
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08.01.2023 21:18 Ответить
Через два місяці після деокупації Херсона ДБР з автоматами у повній бойовій амуніції під прикриттям бронемашини провела обшук в домі у Сальдо, де до цього побували вже ЗСУ, ТРО, СБУ і хто ще там не був.

https://t.me/jurnko/5836
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07.01.2023 00:38 Ответить
ага не прошло і пів року..щось у вас хлопці зажиганіе пізне.все у вас опосля яка у руского івана
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07.01.2023 02:03 Ответить
приїхали танком та вилучили кепку із януковощем - а все майно залишилось у сальто та його вилупків???
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07.01.2023 02:04 Ответить
где наш притула --- давайте скинемся на киллера --- он эту тварь за 10 000 баксов за неделю отправит до кобздона --- надо только рахунок и за три дня будет 50 000 долл. . хватит и на балыцького и на кыву и на килинкарова с пушилиным
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07.01.2023 07:08 Ответить
Яка блискуча операція ДБР зі штурмом пустої садиби!!!!
Цім героям місце на передовій, а не по тилам шастати та відосики знімати. Все що можна вони ще до початку війни просрали бо займалися тільки замовними справами, а таких ублюдків як цей салдо вони і в упор не помічали. До речі, як і їхні колеги з СБУ які щімили тільки патріотів України.
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07.01.2023 11:19 Ответить
сальдо їбальдо.
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07.01.2023 22:18 Ответить
 
 