ГБР провело обыски у предателя Сальдо. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Сотрудники ГБР провели обыск у главного коллаборанта Херсонской области Владимира Сальдо.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Бюро.
"В его имении и по месту жительства поклонников предателя обнаружены документы РФ с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины", - говорится в сообщении.
У Сальдо нашли сведения о структуре оккупационной администрации и начислении зарплаты в рублях. А также конспекты об особенностях законодательства РФ и справки по херсонским патриотам и активистам.
"Отдельного внимания заслуживает библиотека Сальдо, где он наверняка и набирался идеологии относительно великой России. Наряду с такими изданиями, как "Императрица Екатерина II", "Россия. Великие Доля", "Москва. Размышления в фотографиях", рядом же пособие "Радость секса. Книга о премудростях любви". Также много советской геральдики и наград и георгиевских лент", - отметили в ГБР.
Сальдо обвиняют в государственной измене, коллаборационизме и оправдывании агрессии РФ, обвинительный акт в отношении него направлен в суд.
Пожалуйста, подождите...
Мураева и Ко выпустили.... Его журнашлюх только сч щемить начали и то опять дали уйти...
По Эконом преступлениям - уверен сбу само своих "партнёров" до границы провожает.. И в розыск чз месяца подаёт.
Made in Canada
1998 - депутат Херсонської міської ради від виборчого округу № 22. У тому ж році став членом-кореспондентом Академії будівництва України
2001 - заступник голови Херсонської облдержадміністрації з питань житлово-комунальної сфери, міського господарства, будівництва, інвестицій
2002 - обраний херсонським міським головою. На той момент він був членом місцевої ГО «Наше місто - наш дім», одним із співзасновників якої він виступав.[3][4].
2001 рік - 22 липня 2004 року - керівник херсонського обласного осередку «Партії регіонів». З 22 липня 2004 року був заступником керівника обласного осередку «Партії регіонів» Володимира Ходаковського та головою міського відділення політсили.
На парламентських виборах 2012 р. - кандидат у депутати ВРУ від Партії регіонів за одномандатним мажоритарним в.о. № 182, переміг із 37,90 % голосів[5].
Грудень 2012 - листопад 2014 - Народний депутат України VII скл., заст. голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства та регіональної політики). 16 січня 2014 року був одним із народних депутатів, що голосували за Диктаторські закони.
2014 - голова правління Херсонської міської громадської асоціації будівельників та інвесторів «Стройінвестсоюз».
2014 - висувався вдруге до українського парламенту по виборчому округу № 182, але посів тоді третє місце, пропустивши вперед кандидатів від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Співаковського та «Батьківщина» Юрія Одарченка.
З листопада 2015 року - депутат VII складу Херсонської міської ради, голова фракції «Наш край».
під патріота , а насправді був ярим , антиукраїнським гебістом ,
який заслуговує на вищу міру покарання 😡
Нагадаю , що за Пєтя в 2014 в першому турі переміг виключно через те , що за його голосував колишній електорат Ібуковича ... на усьому Лівобережжі за його агітували як за колишнього міністра в уряді Пахла й тобто на відміну від Юлі чи Тягнибока Пєтя дуже гнучкий до Московії й що він майже свій усюди й може домовитися з усіма й з ригоблювотними й з НУ ...
Набір тупих звинувачень ні про що. Пєтя гнучкий до московії ( у тебе з великої букви) з чого такі висновки ? А так просто щоби пукнуть.Міністр в уряді кого? Мабуть в азарова? Устрій , механзм роботи державної влади тобі відомий ? Хто за що відповідальний? Це зараз можна говорити що у всьому винен президент - тому що він всі одіяла стягнув на себе і тому тепер нести повинен відповідальність за все. Звідки тобі відомо що договорився з ригами. А , з 1+1. Тут один назвав бронеавтомобіль ROSHEl , може собі позволити . Неміряно грошей дав на армію . Чи може ні копійки. Порох другий після Ахметова по кількості допомоги ( журнал Форбс) . У нас хто критикує владу , або віддає належне - порохобот. А мені всерівно хто при владі головне щоб працював на державу.І ще не терплю коли льють на людей й грязюку.
Розумієшь , Карл -- був цілим міністром поки іншу й справжню опозиціє судили й саджали !
Тому і обстрілів було немало🤯😡🤬😠 по Захисникам України бо навідників🐷 було немало…
Ос така херня, малята, любі хлопчики й дівчатка‼️‼️‼️
https://t.me/jurnko/5836
Цім героям місце на передовій, а не по тилам шастати та відосики знімати. Все що можна вони ще до початку війни просрали бо займалися тільки замовними справами, а таких ублюдків як цей салдо вони і в упор не помічали. До речі, як і їхні колеги з СБУ які щімили тільки патріотів України.