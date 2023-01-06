Уцелевших после взрыва в Макеевке оккупантов привезли в Самару. ВИДЕО
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Уцелевших после удара в Макеевке оккупантов привезли в Самару.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в соцсетях и публикуют видеозапись, на которой те выходят из самолета. На записи можно увидеть не более восьми мобилизованных, которым удалось уцелеть.
Напомним, что атака на место дислокации мобилизованных оккупантов была нанесена в новогоднюю ночь. Министерство обороны РФ заявило, что количество погибших в Макеевке в результате удара по месту дислокации российских военнослужащих возросло до 89. По неофициальной информации, в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения разной степени тяжести.
Отмечалось, что российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.
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Потрібно було там їх добити 😀
Ракета, що вразила ціль в Макіївці була експериментальним типом нової Precision Strike Missile (PrSM) для M142 HIMARS. PrSM має нову боєголовку з підвищеним зональним ефектом ураження. (див. пов. 02.01.2023 04.01.2023)"
tZE: Група зовнішнього моніторингу tZE inform (timeze2019.blogspot.com)
Там был просто один пакет М31.
на ДОБРУ СПРАВУ ЗСУ ракет не жалко
Хатєлось пєрєд смєртью Самару пасматреть ілі воздух там целєбний?
після порятунку і демонстрації на екранах їх знову очікують повістки
Водотонажність 25 860 т (повна)
Довжина 250,1 м (найбільша).
Такі кораблі будуються дуже довго, а тому досить часто так і не добудовуються. Це, скоріше, виняток бо всі авіаносні кораблі які будувались в той час в Україні так і не були добудовані. Один порізали, а один продали китайцям по ціні металобрухту. Зараз в составі китайського флоту.
До Ла-Манша дошли?
Ну, а кто будет буянить - отправят на дурку.
Пребьівают в пессимизме...
Могет самарских Франкенштейнов
Земля самарская рожать...
Но мяханник тольки трясся и чинарики стрелял!
Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж -
Он - гад над нами издевался, ну сумашедший - что возьмешь?"
Производство кинокомпании ЗСУ.