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Уцелевших после взрыва в Макеевке оккупантов привезли в Самару. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Уцелевших после удара в Макеевке оккупантов привезли в Самару.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в соцсетях и публикуют видеозапись, на которой те выходят из самолета. На записи можно увидеть не более восьми мобилизованных, которым удалось уцелеть.

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Напомним, что атака на место дислокации мобилизованных оккупантов была нанесена в новогоднюю ночь. Министерство обороны РФ заявило, что количество погибших в Макеевке в результате удара по месту дислокации российских военнослужащих возросло до 89. По неофициальной информации, в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения разной степени тяжести.

Отмечалось, что российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.

Смотрите: Приговорены к лишению свободы два информатора, которые сдавали позиции военных ВСУ в Константиновке и Бахмуте, - Офис генпрокурора. ФОТО
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Топ комментарии
+67
будут их демонстрировать как редчайший феномен?
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06.01.2023 16:16
+45
... ждёт Севастополь, ждёт Геническ, ждёт Джанкой... (с)
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06.01.2023 16:46
+39
А по другому колу пустити ?
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06.01.2023 16:17
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будут их демонстрировать как редчайший феномен?
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06.01.2023 16:16 Ответить
растащут по рашаговносми чтобы рассказывали как сбивали ракеты телефонами
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06.01.2023 16:20 Ответить
Вони зараз таскають ту макєєвку типу унікальний випадок, "раз в сто лєт"...
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06.01.2023 16:31 Ответить
... ждёт Севастополь, ждёт Геническ, ждёт Джанкой... (с)
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06.01.2023 16:46 Ответить
за памперсами вернулись на расеюшку
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06.01.2023 16:37 Ответить
Если кто не понял, то их вернут. Как говорится вход рубль, а выход два
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06.01.2023 18:46 Ответить
вернут. Как только они перестанут пугаться резких звуков.
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06.01.2023 18:58 Ответить
Шо, опять?.. в 19-е убилище?
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07.01.2023 03:15 Ответить
Это те, кто не знает, что такое унитаз и привык срать и ссать на дворе. Короче, в момент прилёта вышли по "до ветру". Повезло *****.
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07.01.2023 01:25 Ответить
Та усі кацапи рідкі феномени ...тупикова гілка розвітку ...
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07.01.2023 02:33 Ответить
А по другому колу пустити ?
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06.01.2023 16:17 Ответить
🤣🤣🤣
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06.01.2023 16:22 Ответить
навоювались рашистські виплядки!
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06.01.2023 16:17 Ответить
Для чого цих чмобів повернули ?

Потрібно було там їх добити 😀
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06.01.2023 16:18 Ответить
Щоб їхнім бабіщам ладу - каліну не давть
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06.01.2023 16:20 Ответить
"05.‎01.‎2023

Ракета, що вразила ціль в Макіївці була експериментальним типом нової Precision Strike Missile (PrSM) для M142 HIMARS. PrSM має нову боєголовку з підвищеним зональним ефектом ураження. (див. пов. 02.‎01.‎2023 04.‎01.‎2023)"

tZE: Група зовнішнього моніторингу tZE inform (timeze2019.blogspot.com)
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06.01.2023 16:19 Ответить
это фантазии tZE.inform
Там был просто один пакет М31.
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06.01.2023 16:39 Ответить
кажуть про три пакети.

на ДОБРУ СПРАВУ ЗСУ ракет не жалко
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06.01.2023 16:56 Ответить
последующие два мощных взрыва с интервалом в минуту - то уже была детонация вследствие пожара складированного б\к.
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07.01.2023 13:06 Ответить
Істину знає лише хто "приніс бавовну"
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07.01.2023 14:10 Ответить
недобиткам галимым ...и музыка в тему...)))
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06.01.2023 16:19 Ответить
8 уцелело...признаем , Украинская , небольшая , недоработка.
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06.01.2023 16:19 Ответить
это те, кто пошел посрать в туалет северного крыла.
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06.01.2023 16:40 Ответить
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06.01.2023 16:20 Ответить
"самарские целки" )))
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06.01.2023 16:20 Ответить
окупантів привезли в Самару

Хатєлось пєрєд смєртью Самару пасматреть ілі воздух там целєбний?
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06.01.2023 16:21 Ответить
кацапи то генетичні вбивці мародери пьяниці гвалтівники
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06.01.2023 16:24 Ответить
Прям серіал з цього зробили! "Спасєніє рядового Обосраніна".
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06.01.2023 16:24 Ответить
Пісня в тему! Слов'янка не те вже.
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06.01.2023 16:24 Ответить
Автоматы , слава Богу , им не успели выдать , а вот костылей принесли достаточно - на всех хватит .
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06.01.2023 16:25 Ответить
Какой профанс , приехать в Самару и не получить Гранту
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06.01.2023 16:27 Ответить
Будут показывать какое у НАТЫ оружие плохое. Аж 8 живых на 400+ жмуров
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06.01.2023 16:28 Ответить
Ублюдкам , що прийшли на українську землю вбивати , гвалтувати , палити і підривати , несказанно повезло! Тепер в РФії , по всьму , їх занеуть в " Червону Книгу " !
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06.01.2023 16:28 Ответить
Як ти вижив як ти спасся - кожнии ліз і приставав а він біднии тільки трясся і чинарики стріляв .
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06.01.2023 16:29 Ответить
...он гад над нами издевался...ну - сумасшедший, що візьмеш
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06.01.2023 17:28 Ответить
А в рюкзаках наверное то что осталось от остальных...
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06.01.2023 16:29 Ответить
Игра в кальмара! Они прошли одну из серий! Но впереди ещё продолжение
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06.01.2023 16:29 Ответить
чим відрізняються самарські чмобіки від рядового Раяна у фільмі?

після порятунку і демонстрації на екранах їх знову очікують повістки
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06.01.2023 17:00 Ответить
навоювались... вцілілі будуть розказувати про страхи в Україні....
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06.01.2023 16:30 Ответить
Багато їх не повинно було залишитись. Туди стягнули багато орків з інших частин. Слухати виступ карліка і спільно бухати. Там в ПТУ-19 велика столова на 1000 місць як до речі в любому ПТУ. Але ПСМ і боеприпаси приєднались до HIMARS в новорічних поздоровленнях русні.
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06.01.2023 16:30 Ответить
Недобитки, це треба виправити.
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06.01.2023 16:30 Ответить
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06.01.2023 16:31 Ответить
Нажаль це неправда. Найбільший з побудованих в росії великий атомний крейсер "Петр Великий". Закладка відбулась ще до розвалу СРСР, а добудований вже в росії і введений в состав флоту у 1998 році.
Водотонажність 25 860 т (повна)
Довжина 250,1 м (найбільша).
Такі кораблі будуються дуже довго, а тому досить часто так і не добудовуються. Це, скоріше, виняток бо всі авіаносні кораблі які будувались в той час в Україні так і не були добудовані. Один порізали, а один продали китайцям по ціні металобрухту. Зараз в составі китайського флоту.
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06.01.2023 18:06 Ответить
Znacit vsego 8 i ostalis zyvimi iz 600.Jesli ostalos bolse ostavyli vojevat dalse
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06.01.2023 16:35 Ответить
Жаль что на радостях, никто из встречающих не бахнул хлопушку Число выживших уменьшилось бы сразу.
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06.01.2023 16:36 Ответить
Памперсами с георгиевскими ленточками их наградили?
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06.01.2023 16:37 Ответить
Памперси їм тепер будуть потрібні до кінця їхнього існування.
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06.01.2023 18:07 Ответить
600-8=592
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06.01.2023 16:38 Ответить
В рай они попадут в следующий раз 🤣
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06.01.2023 16:40 Ответить
Ах Самара-городок недопизженная я….
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06.01.2023 16:44 Ответить
Аслабадители, что с ******?
До Ла-Манша дошли?
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06.01.2023 16:48 Ответить
да их там дохерища!
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06.01.2023 16:49 Ответить
Съездили на экскурсию в Украину.
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06.01.2023 16:49 Ответить
На вулицях Самари спостерігаються затори білого кольору лад калін, а ВАЗ перейшов на 3-х змінну роботу з метою збільшення випуску лад,бо мамки Самари всі розкупили.
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06.01.2023 16:53 Ответить
О , "наглядное пособие" приїхало
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06.01.2023 16:54 Ответить
Деньжат срубить хотели. По легкому. Добить бы их... да возиться не охота. ги-ги..
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06.01.2023 16:57 Ответить
Та вони нормально виглядають. Могли б ще дохнути й дохнути в Україні.
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06.01.2023 16:59 Ответить
повернулися з дипломами ПТУ?
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06.01.2023 17:00 Ответить
Незакінчене середнє спеціальне😀
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06.01.2023 17:02 Ответить
"Скоріє " навіть пригнали по недобитків
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06.01.2023 17:01 Ответить
Теперь, учитывая их психологическое состояние, каждый из них будет носить в правом кармане - аттестат макеевского ПТУ, а в левом по желанию - кто печенье, кто котлету, кто холодец....
Ну, а кто будет буянить - отправят на дурку.
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06.01.2023 17:19 Ответить
Те, кто вьіжил в катаклизме
Пребьівают в пессимизме...
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06.01.2023 18:53 Ответить
Ці вже навоювалися і дураками небудуть. Мабуть більше не поїдуть. А думали, що приїдуть і всі злякавшись розбіжуться? То ви по телевізору хоробрі, а в життя - сцикуни!
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06.01.2023 17:24 Ответить
Що б ви виздихали кацапи.
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06.01.2023 17:33 Ответить
Сукі кончені, виродкі заморожені
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06.01.2023 17:39 Ответить
Зря привезли. Официально там до 100 красивых, а эти правду расскажут
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06.01.2023 17:39 Ответить
Будуть мовчати як партизани на допиті. Якщо розбалакають державну таємницю, то поїдуть до того ПТУ знову.
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06.01.2023 18:11 Ответить
Напевно ходили в поле спати, це їх і врятувало🙄
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06.01.2023 18:08 Ответить
Жду видосика от найвеличнишого к пострадавшим не братьям. Он к кому угодно обращается с просьбами и предупреждениями, только не к своему народу, хотя нет, как-то помню что-то хрипел про шашлыки и холодец, но то таке. После бухла в Буковели и ни такой бред озвучишь.
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06.01.2023 18:12 Ответить
а вам не хочеться поїхати на фронт? І ще- мову українську трохи повчити?Бо дуже вже від вас ОПЗЖ-опою смердить..
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08.01.2023 17:03 Ответить
Не берут, на фронт, старых пер.., пардон, перфекционистов. А тебе чево за зелю обидно стало? Но ведь из стендапа событий не выбросишь. Бухал? Бухал. Кулинаром выступал? Выступал. Был бы его трендеж другим, другая бы реакция была.
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09.01.2023 18:39 Ответить
тожественная встреча хероев ***** картинка для быдла...
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06.01.2023 18:27 Ответить
И вместо западньіх Єйнштейнов
Могет самарских Франкенштейнов
Земля самарская рожать...
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06.01.2023 18:50 Ответить
Этих дембельнули.Срутся без остановки.Весь самолет в гавне.Шок пожизненный.
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06.01.2023 18:55 Ответить
Русский корабль N19 ушёл по адресу "утонуло"
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06.01.2023 19:44 Ответить
короче, это наша недоработка...
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06.01.2023 19:52 Ответить
Ну как повоевали?
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06.01.2023 20:05 Ответить
Помочили хохлов.
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06.01.2023 20:34 Ответить
"Что там было, как ты спасся: - каждый лез и приставал,
Но мяханник тольки трясся и чинарики стрелял!
Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж -
Он - гад над нами издевался, ну сумашедший - что возьмешь?"
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06.01.2023 20:55 Ответить
Уцелевшим чмобикам Шайгу найдет новое училище, поближе к фронту.
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06.01.2023 22:46 Ответить
терпения вам и удачи
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07.01.2023 00:57 Ответить
В Макеевском училище № 19 у выживших произошло просвещение, и они досрочно вернулись на родину.
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07.01.2023 03:30 Ответить
Убилище № 19.
Производство кинокомпании ЗСУ.
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07.01.2023 03:34 Ответить
Мак-бубух 2023 - порешит проблемы быстро!
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07.01.2023 03:47 Ответить
Не веселі якісь мобіки...
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07.01.2023 15:14 Ответить
 
 