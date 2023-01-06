Уцелевших после взрыва в Макеевке оккупантов привезли в Самару. ВИДЕО

Уцелевших после удара в Макеевке оккупантов привезли в Самару.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в соцсетях и публикуют видеозапись, на которой те выходят из самолета. На записи можно увидеть не более восьми мобилизованных, которым удалось уцелеть.

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Напомним, что атака на место дислокации мобилизованных оккупантов была нанесена в новогоднюю ночь. Министерство обороны РФ заявило, что количество погибших в Макеевке в результате удара по месту дислокации российских военнослужащих возросло до 89. По неофициальной информации, в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения разной степени тяжести.

Отмечалось, что российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.

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