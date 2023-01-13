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Аэроразведка и артиллеристы уничтожили 11 оккупантов в Соледаре. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В Соледаре аэроразведчики группы "Птахи Мадяра" и артиллеристы 45-й артиллерийской бригады уничтожили по меньшей мере 11 оккупантов из штурмовой группы, которая заходила в город. Роберт Бровди, командир отдельной тактической группы аэроразведки S.A.R.G. "Птахи Мадяра".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевых действий опубликовал на своей странице командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди. По его подсчетам, общая численность штурмовой группы была не менее 30 оккупантов. Остатки штурмовой скрылись.

Читайте: Жестокие и тяжелые бои продолжаются в Соледаре. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, но терпят большие потери, - Минобороны
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Топ комментарии
+8
Засолили кацапів. Будуть солоні лапті.
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12.01.2023 12:19
+8
Відео вогонь! Хлопці бережи вас Бог!
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12.01.2023 12:41
+6
До речі знову ж Аеророзвідка це те що колись був розформував Зеленський та приведені ним агенти рф до влади. Правда потім через суспільний резонанс вдалось заставити Зеленського відновити Аеророзвідку...

А тепер логічно подумайте які війська ефективніші. Взвод солдат із автоматами чи вогнева група з весільними дронами?
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12.01.2023 13:10
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Штурмують тепер пині рай) а на вході їх ждуть не Валькірії а дони тіктокери будуть їм прочищать скрепниє входи
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12.01.2023 12:18 Ответить
Засолили кацапів. Будуть солоні лапті.
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12.01.2023 12:19 Ответить
Ах ось звідки це відео, бо його видали як Соледар сьогодні з втратами позицій ЗСУ. Я не знаю,як ще можна зупинити фейковий ажіотаж на ресурсах. Це елементарна неповага до ЗСУ.
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12.01.2023 12:23 Ответить
На російських картах це місто буде називатись "Пі*дюледар"...
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12.01.2023 12:32 Ответить
Пес Дружок, который порвал оккупантов во дворе сельской хаты, стал любимцем николаевской бригады теробороны
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12.01.2023 12:40 Ответить
Відео вогонь! Хлопці бережи вас Бог!
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12.01.2023 12:41 Ответить
Жареная хробашня.
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12.01.2023 12:44 Ответить
Весільні дрони.

Вони такі.

І скажіть тепер погані заяви про них це просто дилетантство чи це робота в інтересах ворога?
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12.01.2023 13:00 Ответить
До речі знову ж Аеророзвідка це те що колись був розформував Зеленський та приведені ним агенти рф до влади. Правда потім через суспільний резонанс вдалось заставити Зеленського відновити Аеророзвідку...

А тепер логічно подумайте які війська ефективніші. Взвод солдат із автоматами чи вогнева група з весільними дронами?
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12.01.2023 13:10 Ответить
Цей коментар набагато вагоміший ніж казочки від обдристовича.
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12.01.2023 13:31 Ответить
абдристовичу довіряють 2% як політику ..десь опитування чув....то напевно упороті пенсіонери, на карвалолі.
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12.01.2023 18:24 Ответить
Мені кожного разу здається, що Мадяр є родичем Подерв'янського
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12.01.2023 17:31 Ответить
 
 