Аэроразведка и артиллеристы уничтожили 11 оккупантов в Соледаре. ВИДЕО

В Соледаре аэроразведчики группы "Птахи Мадяра" и артиллеристы 45-й артиллерийской бригады уничтожили по меньшей мере 11 оккупантов из штурмовой группы, которая заходила в город. Роберт Бровди, командир отдельной тактической группы аэроразведки S.A.R.G. "Птахи Мадяра".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевых действий опубликовал на своей странице командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди. По его подсчетам, общая численность штурмовой группы была не менее 30 оккупантов. Остатки штурмовой скрылись.

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