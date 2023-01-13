Аэроразведка и артиллеристы уничтожили 11 оккупантов в Соледаре. ВИДЕО
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В Соледаре аэроразведчики группы "Птахи Мадяра" и артиллеристы 45-й артиллерийской бригады уничтожили по меньшей мере 11 оккупантов из штурмовой группы, которая заходила в город. Роберт Бровди, командир отдельной тактической группы аэроразведки S.A.R.G. "Птахи Мадяра".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевых действий опубликовал на своей странице командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди. По его подсчетам, общая численность штурмовой группы была не менее 30 оккупантов. Остатки штурмовой скрылись.
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показать весь комментарий12.01.2023 12:19
+8 Юрий Педаченко
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+6 Eques Patriam
показать весь комментарий12.01.2023 13:10
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Вони такі.
І скажіть тепер погані заяви про них це просто дилетантство чи це робота в інтересах ворога?
А тепер логічно подумайте які війська ефективніші. Взвод солдат із автоматами чи вогнева група з весільними дронами?