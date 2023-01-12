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Жестокие и тяжелые бои продолжаются в Соледаре. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, но терпят большие потери, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Самые тяжелые бои сейчас ведутся в районе города Соледар Донецкой области на Бахмутском направлении.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Малярр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Жестокие и самые тяжелые бои сегодня идут в районе Соледара Бахмутского направления. Несмотря на сложную обстановку, украинские воины отчаянно бьются. Враг, пытаясь безуспешно прорвать нашу оборону и захватить Соледар, несет большие потери", - сказала она.
Замминистра подчеркнула, что подступы к городу усеяны телами убитых оккупантов, однако противник продолжает продвигаться прямо по телам погибших бойцов.
"Наши защитники проявляют максимальную стойкость и героизм", - подчеркнула она.
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Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💯👍
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Підкріплення нашим вже підійшло.
О Соледаре и не только...
Файно..🇺🇦👍✊💪
Шалений kit про Абдристовича...😝
09.01.2023 командувач Сухопутними військами ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський відвідує війська, які обороняють Бахмут та Соледар. Після чого Зеленский забороняє Залужному проводити операцію по перегрупуванню.
10.01.2023 Оперативне угрупування ЗСУ в районі Соледару потрапляє в оперативне оточення.
11.01.2023 Зеленський їде до Львова. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html