РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13885 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
8 623 28
война (46847) Маляр Анна (408) Соледар (80)

Жестокие и тяжелые бои продолжаются в Соледаре. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, но терпят большие потери, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

соледар

Самые тяжелые бои сейчас ведутся в районе города Соледар Донецкой области на Бахмутском направлении.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Малярр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Жестокие и самые тяжелые бои сегодня идут в районе Соледара Бахмутского направления. Несмотря на сложную обстановку, украинские воины отчаянно бьются. Враг, пытаясь безуспешно прорвать нашу оборону и захватить Соледар, несет большие потери", - сказала она.

Замминистра подчеркнула, что подступы к городу усеяны телами убитых оккупантов, однако противник продолжает продвигаться прямо по телам погибших бойцов. 

"Наши защитники проявляют максимальную стойкость и героизм", - подчеркнула она.

Читайте: В Соледаре тяжелые бои. Противник несет большие потери. Ситуация на контроле всего командования Вооруженных сил, - Череватый
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Дебільні кацапи в інтернеті нагнітають,що можливе взяття Соледара майже "Дєнь пабєди" . Уй@бки навіть не розуміють,що потім буде "жєст добрай волі" в їх виконанні на всю область.))
показать весь комментарий
12.01.2023 11:52
+8
Пошёл на х#й,вонючий упортый кацап.
показать весь комментарий
12.01.2023 11:44
+7
Соледар окружить по факту почти невозможно...,дорога в сторону Славянска Краматорска ВСУ контролируют без проблем..а реку формировать крысы путлера зассали..😝🦍👺👹💀💀💀
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💯👍
показать весь комментарий
12.01.2023 11:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пошёл на х#й,вонючий упортый кацап.
показать весь комментарий
12.01.2023 11:44 Ответить
то утрішня какашка перелогінилася й всплила )
показать весь комментарий
12.01.2023 11:45 Ответить
Свисни в х.уй - там тоже дірка, задроченець
показать весь комментарий
12.01.2023 11:47 Ответить
И правильно делает. Бои продолжаются. Было уже много раз, когда орки заходили в какой-то населенный пункт, а наши через пару дней его отбивали. Точка в боях за Соледар еще не поставлена (даже если орки выдавили от туда наших). В течении ближайших дней будет понятно ...
показать весь комментарий
12.01.2023 11:49 Ответить
несуть втрати... це як бальзам... нех несуть і побільше
показать весь комментарий
12.01.2023 11:41 Ответить
Соледар окружить по факту почти невозможно...,дорога в сторону Славянска Краматорска ВСУ контролируют без проблем..а реку формировать крысы путлера зассали..😝🦍👺👹💀💀💀
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💯👍
показать весь комментарий
12.01.2023 11:45 Ответить
Дивимось на мапу і не видаємо бажане за дійсне.

https://deepstatemap.live/#13/48.6946/38.0645
показать весь комментарий
12.01.2023 12:57 Ответить
ты сенатор как малолетка...
показать весь комментарий
12.01.2023 13:09 Ответить
Не відчайдушно, а професійно і мотивовані. Ресурси є. Слава ЗСУ
показать весь комментарий
12.01.2023 11:47 Ответить
Дебільні кацапи в інтернеті нагнітають,що можливе взяття Соледара майже "Дєнь пабєди" . Уй@бки навіть не розуміють,що потім буде "жєст добрай волі" в їх виконанні на всю область.))
показать весь комментарий
12.01.2023 11:52 Ответить
Deep mape активно передруковує фейки від орків. Кожну хвилину щось та захопили. Їх уже і захисники Соледар просили не робити цього, кацапів до чорта в коментах, рейтинги....а про фото уже мовчк, тягнуть з смітника усе. Чорта їм лисого, а не Соледар.
показать весь комментарий
12.01.2023 12:20 Ответить
Тепер кацапи будуть брати лише в рот.
Підкріплення нашим вже підійшло.
показать весь комментарий
12.01.2023 11:52 Ответить
https://youtu.be/10UmIiPoKr0...

О Соледаре и не только...
показать весь комментарий
12.01.2023 11:53 Ответить
Генерал Залужный впустил их в Соледар...,а дальше месиво...💀💀💀👹👹🦍💀💀💀💥💥💥💥🔥🔥🔥🔥
показать весь комментарий
12.01.2023 11:56 Ответить
Зэк путлера и боевой Генерал,это разные весовые категории... Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦👍✊💪
показать весь комментарий
12.01.2023 11:58 Ответить
https://youtu.be/tNK8QIghD0A...

Файно..🇺🇦👍✊💪
показать весь комментарий
12.01.2023 12:02 Ответить
https://youtu.be/tiskBEqQ4SI...

Шалений kit про Абдристовича...😝
показать весь комментарий
12.01.2023 12:08 Ответить
там ще ніби і наш засланий казачок дмитро корчинський є, якись з ківою великі товариші
показать весь комментарий
12.01.2023 13:05 Ответить
Какие ваши рекомендации в данном конкретном случае? Перезвоните Залужному. Объясните что и как.
показать весь комментарий
12.01.2023 13:17 Ответить
Он и знает. Тогда нахрена ваша писанина? Для самоуспокоения?
показать весь комментарий
12.01.2023 14:15 Ответить
07.‎01.‎2023 ГК ЗСУ генерал Залужний пропонує Зеленському перегрупувати оборону бахмутсько-соледарского району і відвести війська з району Соледару.

09.‎01.‎2023 командувач Сухопутними військами ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський відвідує війська, які обороняють Бахмут та Соледар. Після чого Зеленский забороняє Залужному проводити операцію по перегрупуванню.

10.‎01.‎2023 Оперативне угрупування ЗСУ в районі Соледару потрапляє в оперативне оточення.

11.‎01.‎2023 Зеленський їде до Львова. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показать весь комментарий
12.01.2023 12:56 Ответить
А що воно там, у Львові, робить буде? Там звіздюліни смачніші чи кордон ближче?
показать весь комментарий
12.01.2023 13:01 Ответить
Зеленський нічого не може заборонити Залужному в питаннях війни,навіть якби хотів. Не вкидайте ху#ню.
показать весь комментарий
12.01.2023 13:21 Ответить
 
 