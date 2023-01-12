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Российские пропагандисты снова выдали позиции армии РФ под Бахмутом. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Пропагандисты RT посетили позиции россиян в одной из разрушенных многоэтажек недалеко от Бахмута.

Журналисты проекта Радио Свобода Донбасс. Реалии по обнародованному 12 января видео определили геолокацию, передает Цензор.НЕТ..

Выяснилось, что пропагандисты были в поселке Опытное юго-восточнее Бахмута.

Позиции расположены в одной из разрушенных многоэтажек. Оттуда российские военные ведут огонь и рассказывают о работе украинского снайпера. Видны и слышны огонь артиллерии.

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То треба гахнути туди чимось гарненько!
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12.01.2023 19:21 Ответить
Пора открывать охоту на рашистких пропагандонов. Не Рагозиным единым багата Московия
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12.01.2023 19:23 Ответить
зачем... вы что!!?? это ж наши так сказать, осведомители)))) их беречь надо (ну осколки с жопы подергать и пусть опять позиции русни засвечивают!))) а вы отстреливать?!))) не-не-не !!!! ))
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12.01.2023 19:31 Ответить
вбивати-гуманно
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12.01.2023 19:36 Ответить
Зачем? Пусть продолжит раскривать свои позиции. Их самих после войны будете вешать.
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12.01.2023 20:03 Ответить
Автоматэ далы мнэ
Я хозяин всэй странэ
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12.01.2023 22:21 Ответить
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12.01.2023 19:43 Ответить
Spasibo! Nu i Dobrogo Himarsa Vam, moskalskije neljudi!
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12.01.2023 23:05 Ответить
 
 