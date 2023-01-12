Российские пропагандисты снова выдали позиции армии РФ под Бахмутом. ВIДЕО

Пропагандисты RT посетили позиции россиян в одной из разрушенных многоэтажек недалеко от Бахмута.

Журналисты проекта Радио Свобода Донбасс. Реалии по обнародованному 12 января видео определили геолокацию, передает Цензор.НЕТ..

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Выяснилось, что пропагандисты были в поселке Опытное юго-восточнее Бахмута.

Позиции расположены в одной из разрушенных многоэтажек. Оттуда российские военные ведут огонь и рассказывают о работе украинского снайпера. Видны и слышны огонь артиллерии.

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