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Российские пропагандисты снова выдали позиции армии РФ под Бахмутом. ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Пропагандисты RT посетили позиции россиян в одной из разрушенных многоэтажек недалеко от Бахмута.
Журналисты проекта Радио Свобода Донбасс. Реалии по обнародованному 12 января видео определили геолокацию, передает Цензор.НЕТ..
Выяснилось, что пропагандисты были в поселке Опытное юго-восточнее Бахмута.
Позиции расположены в одной из разрушенных многоэтажек. Оттуда российские военные ведут огонь и рассказывают о работе украинского снайпера. Видны и слышны огонь артиллерии.
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