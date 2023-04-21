Эффектный выстрел ВСУ: горит вражеская БМП-2. ВIДЕО

Защитники Родины из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады продолжают успешно уничтожать российских оккупантов и наносить агрессору безвозвратные потери в живой силе и военной технике. Так в эту ночь, Сичеславские десантники успешно уничтожили боевую машину пехоты противника БМП-2.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки ВСУ обнародовали в соцсети.

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