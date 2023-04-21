РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5248 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
6 036 4
война (46795) ликвидация (1938) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (109) ВСУ (5149) БМП (211)

Эффектный выстрел ВСУ: горит вражеская БМП-2. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Родины из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады продолжают успешно уничтожать российских оккупантов и наносить агрессору безвозвратные потери в живой силе и военной технике. Так в эту ночь, Сичеславские десантники успешно уничтожили боевую машину пехоты противника БМП-2.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки ВСУ обнародовали в соцсети.

Смотрите: Уничтожение вражеского танка и грузовика с помощью боевого дрона. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Горить, палає техніка ворожа,
Рідна Україна переможе.

Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
21.04.2023 16:27 Ответить
В кінці якесь кільце гарно вверх полетіло.А вот радянський проспект "Повітрофлотський" пора би вже переіменувати.
показать весь комментарий
21.04.2023 16:35 Ответить
Нормально.
показать весь комментарий
21.04.2023 16:36 Ответить
Красівоє )
показать весь комментарий
21.04.2023 16:42 Ответить
 
 