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Эффектный выстрел ВСУ: горит вражеская БМП-2. ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Родины из 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады продолжают успешно уничтожать российских оккупантов и наносить агрессору безвозвратные потери в живой силе и военной технике. Так в эту ночь, Сичеславские десантники успешно уничтожили боевую машину пехоты противника БМП-2.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки ВСУ обнародовали в соцсети.
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