Уничтожение вражеского танка и грузовика с помощью боевого дрона. ВИДЕО

Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины совместно с побратимами из Национальной гвардии Украины уничтожили российский танк и грузовик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку украинские воины совершили с помощью боевого дрона. Видеозапись уничтожения техники оккупантов бойцы опубликовали в соцсетях.

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