Уничтожение вражеского танка и грузовика с помощью боевого дрона. ВИДЕО
Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины совместно с побратимами из Национальной гвардии Украины уничтожили российский танк и грузовик.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку украинские воины совершили с помощью боевого дрона. Видеозапись уничтожения техники оккупантов бойцы опубликовали в соцсетях.
Топ комментарии
+8 Aleksey NotBad
показать весь комментарий06.02.2023 08:49
+7 Oleksii Pilevych #551217
показать весь комментарий06.02.2023 08:51
+7 Victor Frey #551639
показать весь комментарий06.02.2023 10:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ps і танк і машина цілі. Максимум, що зробили, це тент і кабіну в грузовика пошкодили...
Танку взагалі пофік на ці 'снаряди'
А танк ще 3 особи здохло... То хєрня що танк витримує 2 попадання кумулятивна... А тут цілий вог... Екіпаж в середині його б і не почув... Але нехай буде по твоєму. Пишемо 53 трупа москалів...
Якщо по вашому МО такі поки, і техніки нема в нічого нема... Тоді що???