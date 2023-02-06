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Новости Видео Война
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Уничтожение вражеского танка и грузовика с помощью боевого дрона. ВИДЕО

Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины совместно с побратимами из Национальной гвардии Украины уничтожили российский танк и грузовик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку украинские воины совершили с помощью боевого дрона. Видеозапись уничтожения техники оккупантов бойцы опубликовали в соцсетях.

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Автор: 

танк (2260) уничтожение (7001) Национальная гвардия (2130) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156) дроны (3969)


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Топ комментарии
+8
Вот и прицел у дронов самодельных появился, далі буде
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06.02.2023 08:49
+7
Танк не факт що знешкодження повне, а так Гарнючє!
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06.02.2023 08:51
+7
що ви хочете? це ж "весільний дрон". МО і того не закупає, лише яйця в кілограмах. Танку не спорю все одно від тої гранати, можливо краще кіло яєць від Рєзнікова було скинути????
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06.02.2023 10:04
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Вот и прицел у дронов самодельных появился, далі буде
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06.02.2023 08:49 Ответить
Танк не факт що знешкодження повне, а так Гарнючє!
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06.02.2023 08:51 Ответить
Та неужели. Дякую капитан очевидность.
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06.02.2023 09:04 Ответить
Й нахрін ти це написав?
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06.02.2023 13:19 Ответить
Видно як від танка якесь залізяччя повідривало. Можливр приціл, а без нього і танк не танк
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06.02.2023 14:08 Ответить
А то не ремонтуєтся?
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06.02.2023 14:16 Ответить
приціл на кормі? Оригінально...
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06.02.2023 16:32 Ответить
Цікаво, дронів то можна закупити, щоб на кожний ворожий танк вистачило
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06.02.2023 09:09 Ответить
А потім ось такі 'тік ток' підрозділи 'ліквідаторів' відправляють на передову... І ми втрачаємо лінію фронту.
Ps і танк і машина цілі. Максимум, що зробили, це тент і кабіну в грузовика пошкодили...
Танку взагалі пофік на ці 'снаряди'
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06.02.2023 09:12 Ответить
Ты так не переживай, главное живая сила
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06.02.2023 09:30 Ответить
Угу. Грузовик стояв припаркований. Нехай там 50 орків було, всі здохли.
А танк ще 3 особи здохло... То хєрня що танк витримує 2 попадання кумулятивна... А тут цілий вог... Екіпаж в середині його б і не почув... Але нехай буде по твоєму. Пишемо 53 трупа москалів...
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06.02.2023 16:39 Ответить
що ви хочете? це ж "весільний дрон". МО і того не закупає, лише яйця в кілограмах. Танку не спорю все одно від тої гранати, можливо краще кіло яєць від Рєзнікова було скинути????
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06.02.2023 10:04 Ответить
Питання не до дрона... А до пропагандистів... Якщо ми хаваємо такий дешевий фейк... То хто ми?

Якщо по вашому МО такі поки, і техніки нема в нічого нема... Тоді що???
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06.02.2023 16:41 Ответить
******* уже диванные эксперты. Граната между кабиной и кузовом упала там электрика, топливопроводы, коробка. Там может быть ремонта не на одни сутки с прямыми руками и наличием запчастей. Так что все норм. Долго он ещё ездить не будет. А что по танку то в моторное отсеке не такая броня. Могло м двигатель посечь осколками. Не обязательно его жечь. Главное вывести из строя. Да, и пока укрворюгапром разродится с нормальными дронами то пацаны будут воевать тем, что есть, sad but true
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06.02.2023 12:29 Ответить
на танк нуно спецбоеприпас (сколько там - 5 кг плюс минус всякая стрелковая противотанковая херня если сходу, ну или надо было думать и делать намного раньше чтобы получилось немного легче), народное творчество в масштабной войне это если сильно повезет - открытый люк\мины\что-то еще. ну или прям херачить сутками пока экипаж не задолбается. хотя если чисто пугануть и показать что засекли то да. хотя если засекли то не мешало бы (при наличии) тупо целеуказание с дрона ставить, там лазером, или радиометку а потом пускать рабочую хреновину типа ракеты с наведением на то что надо. (ну так конечно сделали бы при профессиональной армии, соображающем правительстве, наличии заводов-газет-пароходов и т.д. и т.п.). а так - маємо те що маємо.
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07.02.2023 02:36 Ответить
А где байрактары и свичблейды? Херня все это. Оказывается арта и логистика залог победы в этой войне. + бронетехника для наступления. А все эти новомодные высокотехнологичные фенечки в единичных экземплярах то все профанация. Киев и Чернигов чисто своей артой и своими силами отбили
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06.02.2023 11:12 Ответить
Да хотя бы оперили ручные противотанковые гранаты РПГ-43, РПГ-6. Вес 1.1-1.2 кг. Бронепробиваемость 70-120 мм. Неужели это космической сложности задача? Были анонсы, что этим занимаются. И где?
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06.02.2023 13:01 Ответить
Власне це і зробили - почали випускати модернізовані кумулятивні гранати, пристосовані для скидання з дрона.
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06.02.2023 23:19 Ответить
 
 