Знищення ворожого танка та вантажівки за допомогою бойового дрона. ВIДЕО
Воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України спільно з побратимами з Національної гвардії України знищили російський танк та вантажівку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку українські воїни здійснили за допомогою бойового дрона. Відеозапис знищення техніки окупантів бійці опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+8 Aleksey NotBad
показати весь коментар06.02.2023 08:49
+7 Oleksii Pilevych #551217
показати весь коментар06.02.2023 08:51
+7 Victor Frey #551639
показати весь коментар06.02.2023 10:04
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Ps і танк і машина цілі. Максимум, що зробили, це тент і кабіну в грузовика пошкодили...
Танку взагалі пофік на ці 'снаряди'
А танк ще 3 особи здохло... То хєрня що танк витримує 2 попадання кумулятивна... А тут цілий вог... Екіпаж в середині його б і не почув... Але нехай буде по твоєму. Пишемо 53 трупа москалів...
Якщо по вашому МО такі поки, і техніки нема в нічого нема... Тоді що???