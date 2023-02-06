Знищення ворожого танка та вантажівки за допомогою бойового дрона. ВIДЕО

Воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України спільно з побратимами з Національної гвардії України знищили російський танк та вантажівку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку українські воїни здійснили за допомогою бойового дрона. Відеозапис знищення техніки окупантів бійці опублікували у соцмережах.

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