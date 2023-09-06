Пресс-конференция российского пилота Кузьминова, перегнавшего в Украину Ми-8 оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский пилот Максим Кузьминов рассказал о деталях операции по угону вертолета Ми-8 для передачи его ВСУ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал на пресс-конференции в "Укрінформ" - "Подробности спецоперации по угону российского вертолета".
В пресс-конференции также приняли участие представитель ГУР Андрей Юсов, журналист и военнослужащий Артем Шевченко, автор цикла документальных фильмов "Военная разведка Украины".
Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что российский вертолет Ми-8 с экипажем сдался в плен, приземлившись на аэродроме Полтавы (Харьковская область).
Позже в ГУР МО подтвердили информацию. Трофейный Ми-8 АМТШ в ближайшее время пополнит боевой парк ВСУ.
Главное управление разведки опубликовало часовой фильм о похищении российского вертолета.
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Станцію для введення в оману радарів (була на збитому пєпєлаці) та "Красуху-4", наприклад.
навіть якщо вони погодилися то їх постріляли при посадці бо про них не було погоджено що брати їх у полон.
можливо умова здачі в полон була що постріляємо всіх крам командира щоб гроші пішли одному.
гадання на кавовій гущі.
одне можна казати точно - їх постріляли бо казати що вони пішли в бік фронту це на дітей розраховано.
Екіпаж не міг бути заскочений зненацька, бо борт майже 200 км летів на захід на наднизький висоті в режимі радіомовчання. Тому екіпаж вже летів з дірками у головах.
а дірки в фюзеляжі пізніше виявилися не дірками.
Фото кульових отворів борта були в інтернеті.
поранення він отримав невідомо коли під час вильоту - в повітрі, при посадці, при иншій посадці, тощо.
Звідси і кульові отвори у вертольоті.
бо історія мутна хоча і закінчилася для нас гарно.
давайте так - я скажу що бачив публікацію осінтів що то не кульові отвори і повірив а ви скажете що якби ви ту публікацію побачили то не повірили б.
всім добре.
Поважаю ваше право вважати, що куля залетіла йому у ногу чудесним чином через відкрите віконце.
тому йому є величезний сенс брехати і дотично це підтверджує те, що наші неділю мовчали перш ніж озвучити нашу версію подій.
думаю що розмову треба закінчувати бо вона пішла по колу не маючи додаткових аргументів.
Спецслужби інших країн взагалі озвучують подробиці таких операцій через роки, але це не означає що вони брешуть. Щось можно розповісти через рік, щось через п'ять років, а щось взагалі ніколи не винесуть на широкий загал.