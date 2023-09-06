Пресс-конференция российского пилота Кузьминова, перегнавшего в Украину Ми-8 оккупантов. ВИДЕО

Российский пилот Максим Кузьминов рассказал о деталях операции по угону вертолета Ми-8 для передачи его ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал на пресс-конференции в "Укрінформ" - "Подробности спецоперации по угону российского вертолета".

В пресс-конференции также приняли участие представитель ГУР Андрей Юсов, журналист и военнослужащий Артем Шевченко, автор цикла документальных фильмов "Военная разведка Украины".

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что российский вертолет Ми-8 с экипажем сдался в плен, приземлившись на аэродроме Полтавы (Харьковская область).

Позже в ГУР МО подтвердили информацию. Трофейный Ми-8 АМТШ в ближайшее время пополнит боевой парк ВСУ.

Главное управление разведки опубликовало часовой фильм о похищении российского вертолета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пилота РФ Кузьминова, похитившего для Украины вертолет Ми-8, тщательно проверяли, - ГУР