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Пресс-конференция российского пилота Кузьминова, перегнавшего в Украину Ми-8 оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский пилот Максим Кузьминов рассказал о деталях операции по угону вертолета Ми-8 для передачи его ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал на пресс-конференции в "Укрінформ" - "Подробности спецоперации по угону российского вертолета".

В пресс-конференции также приняли участие представитель ГУР Андрей Юсов, журналист и военнослужащий Артем Шевченко, автор цикла документальных фильмов "Военная разведка Украины".

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что российский вертолет Ми-8 с экипажем сдался в плен, приземлившись на аэродроме Полтавы (Харьковская область).

Позже в ГУР МО подтвердили информацию. Трофейный Ми-8 АМТШ в ближайшее время пополнит боевой парк ВСУ.

Главное управление разведки опубликовало часовой фильм о похищении российского вертолета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пилота РФ Кузьминова, похитившего для Украины вертолет Ми-8, тщательно проверяли, - ГУР
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Топ комментарии
+17
Слишком много внимания парню. Вы подвергаете риску его жизнь. Спрячьте вы его уже. Хватит на нем пиариться.
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06.09.2023 11:21
+7
Думаю, ми їм дещо смачніше передавали.
Станцію для введення в оману радарів (була на збитому пєпєлаці) та "Красуху-4", наприклад.
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06.09.2023 11:32
+4
Як це сховати? Це реклама! Треба щоб інші "ваньки" повторили.
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06.09.2023 11:44
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Ваньки хизувались, що "миколи" скоро будуть тікати до них разом з "Леопардами" і "Бредлі" за винагородою. І де?
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06.09.2023 11:20 Ответить
Слишком много внимания парню. Вы подвергаете риску его жизнь. Спрячьте вы его уже. Хватит на нем пиариться.
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06.09.2023 11:21 Ответить
Кажете так, ніби вам його шкода.
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06.09.2023 11:24 Ответить
Просто після такого, мало хто з орків захоче переганяти нам техніку.
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06.09.2023 11:30 Ответить
Вони і до того не поспішали.
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06.09.2023 11:31 Ответить
Як це сховати? Це реклама! Треба щоб інші "ваньки" повторили.
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06.09.2023 11:44 Ответить
та він і сам не дуже ховається - це його рішення, бо і надалі хоче десь літати, може в МЧС.
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06.09.2023 11:44 Ответить
а в мене підозра, що він впровадився, надто багато невербальних ознак, що бреше
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06.09.2023 15:27 Ответить
Ми-8 ведро с гвоздями. Вот если б угнать аллигатора и передать его американцам на исследования это было бы реально огонь!!!
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06.09.2023 11:26 Ответить
Думаю, ми їм дещо смачніше передавали.
Станцію для введення в оману радарів (була на збитому пєпєлаці) та "Красуху-4", наприклад.
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06.09.2023 11:32 Ответить
алігатор - це теж відро, просто другої форми, і американцям воно навіть на металолом не треба.
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06.09.2023 11:39 Ответить
Типа США его уже не взяли в Египте и не перебрали до заклепки.
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06.09.2023 11:45 Ответить
"аліхатор" максимум Молдову міг би зацікавити..І то як кольоровий метал..
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06.09.2023 12:56 Ответить
Выходит, что наши купили ми8 за 5ооооо. Это выгодно
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06.09.2023 11:43 Ответить
Так. Ну і плюс гучна пропагандистська акція.
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06.09.2023 11:45 Ответить
Вряд ли найдутся желающие с ним летать.. Отомстить у рашистов будет делом принципа.
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06.09.2023 12:08 Ответить
У цього голова є на плечах.
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06.09.2023 12:17 Ответить
хто дивився пресуху до кінця? там були питання, під яким снодійним був правий пілот з бортінженером?
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06.09.2023 12:33 Ответить
Під "шилом"...але потім почали "барагозити".. Похмеляли їх вже наші воїни..
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06.09.2023 12:52 Ответить
думаю, що вони ще в процесі польоту прийняли пігулки по 7,5 грама, і сіли вже холодними.
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06.09.2023 16:07 Ответить
Почему этими героями на Западе совсем не интересуется. Кузьминов далеко не первый.
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06.09.2023 13:43 Ответить
або сам постріляв свій екіпаж щоб не ділитися або наші перестаралися під час захоплення і постріляли все що ворушилося - екіпаж і ногу перебіжчику.
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06.09.2023 14:01 Ответить
застрелив не тому щоби не ділитися, а для того, щоб повернути борт в сторону кордону.
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06.09.2023 16:09 Ответить
можливо, ви праві.
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06.09.2023 16:25 Ответить
а як інакше він міг повернути над Острогозьком на захід, і в режимі радіомовчання "брити" сотню кілометрів на висоті 10-50 метрів до українского кордону, а потім ще кілометрів вісімдесят на такій же висоті вже над теріторією України до точки посадки? Чи ви думаєте, що екіпаж добровільно згодився на захоплюючу екскурсію з гострими відчуттями?
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06.09.2023 16:47 Ответить
ми ніколи цього не взнаєм.

навіть якщо вони погодилися то їх постріляли при посадці бо про них не було погоджено що брати їх у полон.

можливо умова здачі в полон була що постріляємо всіх крам командира щоб гроші пішли одному.

гадання на кавовій гущі.

одне можна казати точно - їх постріляли бо казати що вони пішли в бік фронту це на дітей розраховано.
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06.09.2023 16:51 Ответить
вони і не могли погодитись, бо нічого не знали про можливий переліт. Це очевидно. У них на росії сім'і, майно, квартири\будинки і достатньо забезпечене життя. Тому він віз їх вже мертвими, це єдиний можливий варіант. Це вам скаже будь-який пілот. Просто не хочуть його виставляти холоднокровним вбивцею двох членів екіпажу. Враховуючі цю проблему з екіпажем, перелетіти на бойовому літаку значно простіше, ніж на гвинтокрилі.
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06.09.2023 17:31 Ответить
може й так. тоді екіпаж не був захоплений аж надто зненацька бо в ногу стрельнули.
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06.09.2023 17:51 Ответить
поранення в ногу він начебто отримав біля кордону, бо у вертольот стріляли з стрілковки. На фото борту після приземлення було видно отвори від куль.
Екіпаж не міг бути заскочений зненацька, бо борт майже 200 км летів на захід на наднизький висоті в режимі радіомовчання. Тому екіпаж вже летів з дірками у головах.
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06.09.2023 18:13 Ответить
поранення в ногу він отримав невідомо коли.

а дірки в фюзеляжі пізніше виявилися не дірками.
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06.09.2023 18:27 Ответить
з кульовим пораненням в політ пілота не відправляють. Навіть на росії. На Хрещатику на відео він був з свіжезабинтованою литкою.
Фото кульових отворів борта були в інтернеті.
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06.09.2023 18:35 Ответить
в тому ж таки інтернеті був коментар що ніякі то не кульові отвори.

поранення він отримав невідомо коли під час вильоту - в повітрі, при посадці, при иншій посадці, тощо.
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06.09.2023 20:54 Ответить
думаю, що тут йому нема ніякого сенсу брехати.
Звідси і кульові отвори у вертольоті.
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06.09.2023 23:23 Ответить
якраз йому є сенс брехати і великий.

бо історія мутна хоча і закінчилася для нас гарно.

давайте так - я скажу що бачив публікацію осінтів що то не кульові отвори і повірив а ви скажете що якби ви ту публікацію побачили то не повірили б.

всім добре.
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06.09.2023 23:40 Ответить
Сенсу йому чи ГУРу брехати щодо пораненя не бачу.
Поважаю ваше право вважати, що куля залетіла йому у ногу чудесним чином через відкрите віконце.
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07.09.2023 00:08 Ответить
він зрадник, причому його перехід був вельми мутний.

тому йому є величезний сенс брехати і дотично це підтверджує те, що наші неділю мовчали перш ніж озвучити нашу версію подій.

думаю що розмову треба закінчувати бо вона пішла по колу не маючи додаткових аргументів.
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07.09.2023 00:12 Ответить
так, з точки зору кацапів звісно зрадник.
Спецслужби інших країн взагалі озвучують подробиці таких операцій через роки, але це не означає що вони брешуть. Щось можно розповісти через рік, щось через п'ять років, а щось взагалі ніколи не винесуть на широкий загал.
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07.09.2023 00:39 Ответить
враження від цього інтерв'ю - абсолютно нещире
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06.09.2023 15:25 Ответить
 
 