Пилота РФ Кузьминова, похитившего для Украины вертолет Ми-8, тщательно проверяли, - ГУР

Украинские спецслужбы тщательно проверили пилота РФ Максима Кузьминова, перегнавшего из России вертолет Ми-8 с экипажем на территорию Украины.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов на пресс-конференции на тему: "Подробности спецоперации по угону российского вертолета", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"При проведении подобных операций все эти вещи предусматриваются. Когда официально Украина призывает россиян переходить на нашу сторону вместе с техникой - это ведь не пропаганда. Это же не ложь. Это правда. И вот мы видим наглядно реализацию этого проекта", - уточнил он.

По словам Юсова, был принят весь комплекс мер, абсолютно разнообразных, для того, чтобы убедиться, что речь идет не о вражеской игре, не о контригре, а о реализации операции и о настоящих намерениях пилота с той стороны.

"Поэтому да, нашу ситуацию и весь комплекс мер проверки, безусловно, реализовали", - подчеркнул Юсов.

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Представитель ГУР добавил, что спецслужбы рассматривали разные варианты развития событий и, прежде чем перейти к финальной стадии реализации операции, провели "прямые и перекрестные" мероприятия проверок.

Юсов подчеркнул, что российские пилоты – это обычно люди небедные и, если идут на такой шаг, рискуют жизнью точно, потому что есть понимание реальной ситуации.

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что российский вертолет Ми-8 с экипажем сдался в плен, приземлившись на аэродром Полтавы (Харьковская область).

Позже в ГУР МО подтвердили информацию. Операция готовилась полгода.

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