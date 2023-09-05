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Пилота РФ Кузьминова, похитившего для Украины вертолет Ми-8, тщательно проверяли, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кузьминов

Украинские спецслужбы тщательно проверили пилота РФ Максима Кузьминова, перегнавшего из России вертолет Ми-8 с экипажем на территорию Украины.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов на пресс-конференции на тему: "Подробности спецоперации по угону российского вертолета", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"При проведении подобных операций все эти вещи предусматриваются. Когда официально Украина призывает россиян переходить на нашу сторону вместе с техникой - это ведь не пропаганда. Это же не ложь. Это правда. И вот мы видим наглядно реализацию этого проекта", - уточнил он.

По словам Юсова, был принят весь комплекс мер, абсолютно разнообразных, для того, чтобы убедиться, что речь идет не о вражеской игре, не о контригре, а о реализации операции и о настоящих намерениях пилота с той стороны.

"Поэтому да, нашу ситуацию и весь комплекс мер проверки, безусловно, реализовали", - подчеркнул Юсов.

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Представитель ГУР добавил, что спецслужбы рассматривали разные варианты развития событий и, прежде чем перейти к финальной стадии реализации операции, провели "прямые и перекрестные" мероприятия проверок.

Юсов подчеркнул, что российские пилоты – это обычно люди небедные и, если идут на такой шаг, рискуют жизнью точно, потому что есть понимание реальной ситуации.

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что российский вертолет Ми-8 с экипажем сдался в плен, приземлившись на аэродром Полтавы (Харьковская область).

Позже в ГУР МО подтвердили информацию. Операция готовилась полгода.

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Топ комментарии
+11
А наш офіцер розвідник, Роман Червінський, який власно і розробив принцип та схему таких операцій по виманюванню москальських пілотів, вже декілька місяців кинутий за грати за вказівкою з ОП, бо операція, яку він розробив та втілював у співпраці з СБУ та ГУР навесні 2022 була 100% злита москалям так саме, як і наша операція по затримці вагнерівців у 2020. Червінському - свободу! Слуг кремля - за грати!
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05.09.2023 14:51
+10
А за що тоді сидить Червінський?
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05.09.2023 14:36
+7
Занадто багато піару та базікання про пілота та операцію!!
Про злиття інформації про «вагнерівців» з ОПУ, якось дивно соплі жували, а тут, прямо аж пре, усіх тилових Захисників України!!!
Батальйон прориву зформувати можна під орудою КОГОСЬ з ОПУ!!!
Так і за ЗВІТ Резнікова у ВРУ «забудуть» ЗМІ!!
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05.09.2023 14:14
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Правила форума Совет форумчан
Занадто багато піару та базікання про пілота та операцію!!
Про злиття інформації про «вагнерівців» з ОПУ, якось дивно соплі жували, а тут, прямо аж пре, усіх тилових Захисників України!!!
Батальйон прориву зформувати можна під орудою КОГОСЬ з ОПУ!!!
Так і за ЗВІТ Резнікова у ВРУ «забудуть» ЗМІ!!
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05.09.2023 14:14 Ответить
А за що тоді сидить Червінський?
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05.09.2023 14:36 Ответить
за те що не вклонився і не прогнувся...
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05.09.2023 14:43 Ответить
Для чого ви його засвітили на всю країну, щоб ФСБ влаштувало на нього полювання і він пожалкував, що перейшов до вас? Чи ви хочете на його прикладі натякнути іншим воякам мордора чинити так само, а що буде з цим хлопцем вам якось по боку?
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05.09.2023 14:42 Ответить
А наш офіцер розвідник, Роман Червінський, який власно і розробив принцип та схему таких операцій по виманюванню москальських пілотів, вже декілька місяців кинутий за грати за вказівкою з ОП, бо операція, яку він розробив та втілював у співпраці з СБУ та ГУР навесні 2022 була 100% злита москалям так саме, як і наша операція по затримці вагнерівців у 2020. Червінському - свободу! Слуг кремля - за грати!
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05.09.2023 14:51 Ответить
Чому оточення блазня ретельно не перевіряли? Чи це інше?
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05.09.2023 14:55 Ответить
Представник ГУР додав, що спецслужби розглядали різні варіанти розвитку подій і, перш ніж перейти до фінальної стадії реалізації операції, провели "прямі та перехресні" заходи перевірок, що скаже цей "птах говорун " із ГУР на ось це...???- https://censor.net/ua/news/3419608/chas_vtorgnennya_my_diznalys_o_1500_23_lyutogo_ya_zayihav_po_drujynu_zabrav_u_sviyi_kabinet_budanov- Юсов "парить фасолю народу України"
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05.09.2023 15:01 Ответить
Про паляницю питали ?
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05.09.2023 15:11 Ответить
Твої "Товариші" вбивають ракетами сплячих мирних людей, засипають їхні міста фосфором і касетками, відрізають полоненим голови, і вбивають за "Слава Україні"!

Правільно зробив, навіть якщо це він їх вбив!
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05.09.2023 16:30 Ответить
Патрушев видимо дал команду своим кротам и клоунам, типа Юсова и Буданова, все операции подробнейшим образом расписывать, что бы ФСБ могло провести превентивные мероприятия и не допустить подобного в будущем. В Крыму противолодочные, на аэродромах противодиверсионные ( раз Буданов засветил квадрокоптер) в авиации внимательно отслеживать ближайших родственников. Члены экипажа следят друг за другом.
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05.09.2023 15:28 Ответить
Как Гогилашвили?
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05.09.2023 15:48 Ответить
Так, а що з екіпажем? Технічно він міг сам управляти бортом?
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05.09.2023 15:54 Ответить
"Льогко"!
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05.09.2023 18:50 Ответить
ГУР продовжує рекламувати кацапів, та тягає скрізь оцього пілота, який ще вчора нас вбивав, а сьогодні бачте здав гвинтокрил, отримав півмільона долларів (а чьо так багато???) і амністію.Таку саму операцію вів Червінський, але мабуть кроту лайно до горла підійшло, і він вирішив помститись. Тепер Роман сидить, а кацап герой. Ще медаль йому дадуть.
Про наших загиблих пілотів всі вже забули

ЗЕ зрада🕵️

@zelyazradnik
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05.09.2023 17:33 Ответить
А вы уверены, что экипаж мертв? Может так надо?
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05.09.2023 17:34 Ответить
Зрадник на батьківщині, буде зрадником усюди. Не розумію сенсу такої операції. Тим паче той гелікоптер далеко не фонтан.
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05.09.2023 18:18 Ответить
Тобто, хто більше грошей дасть, тому і буде служити...
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06.09.2023 11:38 Ответить
Дадут Кузьминову деньги? Есть сомнения.
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05.09.2023 20:10 Ответить
 
 