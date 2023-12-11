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Последствия вражеских ударов по жилым домам в Херсоне. ВИДЕО
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Снова Херсон под огнем российской армии.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты не прекращают свой террор. Целятся по жилым домам. Одна из многоэтажек дважды в сутки становилась вражеской мишенью. Есть разрушение в образовательном заведении", - отметил он.
Прокудин также опубликовал видео, на котором зафиксированы последствия вражеских ударов по Херсону.
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Alex K aa83823f
показать весь комментарий11.12.2023 11:23 Ответить Мне нравится 3
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