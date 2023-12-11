Последствия вражеских ударов по жилым домам в Херсоне. ВИДЕО

Снова Херсон под огнем российской армии.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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"Оккупанты не прекращают свой террор. Целятся по жилым домам. Одна из многоэтажек дважды в сутки становилась вражеской мишенью. Есть разрушение в образовательном заведении", - отметил он.

Прокудин также опубликовал видео, на котором зафиксированы последствия вражеских ударов по Херсону.

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