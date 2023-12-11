1 594 2
Враг бьет по Херсону
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сейчас российская армия бьет по Херсону.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Берегите себя! Оставайтесь в безопасных местах!", - обращается он к горожанам.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Amber
показать весь комментарий11.12.2023 10:59 Ответить Мне нравится 3
victor mir
показать весь комментарий11.12.2023 11:04 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...