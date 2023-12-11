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Враг бьет по Херсону

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Сейчас российская армия бьет по Херсону.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Берегите себя! Оставайтесь в безопасных местах!", - обращается он к горожанам.

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Кацапи ,щоб ви всі здохли і залишили нас в спокої 😠
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11.12.2023 10:59 Ответить
истинно унтерменшевским русским будет ответка.
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11.12.2023 11:04 Ответить
 
 