Враг бьет по Херсону

Сейчас российская армия бьет по Херсону.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Берегите себя! Оставайтесь в безопасных местах!", - обращается он к горожанам.

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