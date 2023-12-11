Ворог б’є по Херсону

Наразі російська армія б’є по Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Бережіть себе! Залишайтеся у безпечних місцях!", - звертається він до містян.

Також читайте: Ворог за добу випустив по Херсонщині 435 снарядів, дві людини дістали поранення