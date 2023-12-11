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Ворог б’є по Херсону
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі російська армія б’є по Херсону.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Бережіть себе! Залишайтеся у безпечних місцях!", - звертається він до містян.
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Amber
показати весь коментар11.12.2023 10:59 Відповісти Мені подобається 3
victor mir
показати весь коментар11.12.2023 11:04 Відповісти Мені подобається 1
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