УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10470 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 594 2
війна (56581) обстріл (21149) Херсон (2342)

Ворог б’є по Херсону

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Наразі російська армія б’є по Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Бережіть себе! Залишайтеся у безпечних місцях!", - звертається він до містян.

Також читайте: Ворог за добу випустив по Херсонщині 435 снарядів, дві людини дістали поранення

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи ,щоб ви всі здохли і залишили нас в спокої 😠
показати весь коментар
11.12.2023 10:59 Відповісти
истинно унтерменшевским русским будет ответка.
показати весь коментар
11.12.2023 11:04 Відповісти
 
 