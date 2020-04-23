Обнуление Путина: как Украину тянут в фашистское СССР 2.0. ВИДЕО
В свежем выпуске "Без Цензуры" Богдан Буткевич рассказывает об изменениях в Конституцию РФ и чем эти изменения могут грузить Украине.
Как РФ собирается усиливать свою фашистскую империю, а новая Конституция позволит Путину присоединить к себе украинские территории? И почему же тогда украинская власть не оставляет надежд договориться с Кремлем? Какие лазейки потомки большевиков придумали для того, чтобы восстановить советскую империю? Причем продуманы они, к нашему несчастью, хорошо и последовательно. И, наконец, почему Украина никак не исчезает с радаров российских пропагандистов, даже на фоне размаха коронавируса?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного, только факты.
Напомним, в январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России.
К их числу были позже добавлены поправки, "обнуляющие" предыдущие президентские сроки Путина.
14 марта Путин подписал закон о поправках в Конституцию, которые позволят ему снова избираться на уже занимаемую должность.
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- В Рай пущу, но через Чистилище. Там тебя черти поимеют столько раз, сколько ты был президентом.
- «Ради Рая шесть раз - не много», обрадовался Путин.
Привели его к чертям, смотрит, а там Терешкова сидит. Путин спрашивает:
- А она зачем?
Черти ему:
- А она будет счёт обнулять.
А тут про обнуление интереснее
https://shytok.net/anekdots/anekdots-pro-obnulenie.html
В )(уйла проходять онлайн-школу,
І вибирають хто вповзе,
В укропську шкуру-терешькову.