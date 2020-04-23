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Обнуление Путина: как Украину тянут в фашистское СССР 2.0. ВИДЕО

В свежем выпуске "Без Цензуры" Богдан Буткевич рассказывает об изменениях в Конституцию РФ и чем эти изменения могут грузить Украине.

Как РФ собирается усиливать свою фашистскую империю, а новая Конституция позволит Путину присоединить к себе украинские территории? И почему же тогда украинская власть не оставляет надежд договориться с Кремлем? Какие лазейки потомки большевиков придумали для того, чтобы восстановить советскую империю? Причем продуманы они, к нашему несчастью, хорошо и последовательно. И, наконец, почему Украина никак не исчезает с радаров российских пропагандистов, даже на фоне размаха коронавируса?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного, только факты.

Напомним, в январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России.

К их числу были позже добавлены поправки, "обнуляющие" предыдущие президентские сроки Путина.

14 марта Путин подписал закон о поправках в Конституцию, которые позволят ему снова избираться на уже занимаемую должность.

Читайте также: Путин в телефонном разговоре с Меркель заявил о необходимости закрепления особого статуса Донбасса

Автор: 

путин владимир (31551) россия (96157) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+43
Украина, избрав зеленского, сама себя замочила в сортире. Так что не ее тянут, это она в силу собственной глупости, сама бросилась в это дерьмо. И не факт, что выберется оттуда.
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23.04.2020 14:39 Ответить
+35
Нас тянет туда не Путин,а 73% жлобья,черни,плебеев,глистов-какаразница,совкодрочеров и наивных идиотов.
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23.04.2020 14:47 Ответить
+35
Будем еще более откровенны. Не Петя напал на Украину, а Путин. Не будь соглашений в Минске, тогда...Послушайте, что по этому поводу говорит зеленский, кулеба и иже с ними. Например, соглашения дали возможность ввести против России санкции. Порох дал возможность не втягивать в войну всю страну. Параллельно делалось что можно. К примеру - безвиз. Делалось это в качестве альтернативы гребаному совку, чтобы у народа был выбор. Народ выбрал вернуться в дерьмо. Это его выбор. Но Порох тут явно ни при чем, он сделал что мог.
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23.04.2020 15:01 Ответить
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Классное видео, но мне больше нравится когда ***** на коньках дорожку ковровую не заметил и нае@нулся, жаль что без переломов
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23.04.2020 21:11 Ответить
напомнило анекдоты про Вовочку - "все равно на НГ космонавтом буду" lol
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24.04.2020 02:57 Ответить
Олигархи не давали никакого выбора год назад. Народ бы вынужден голосовать против барыги. Это был единственный выход на тот момент. Сейчас задача народа провести шмаркле импичмент. Для этого нужна широкомасштабная поддержка п Майданом, тех сил в парламенте, которые будут проводить импичмент. Ясно, что МВФ никаких денег не выдаст Зеле, даже если его будет поддерживать Саакашвили.
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23.04.2020 21:06 Ответить
Умер Путен. Бог ему:

- В Рай пущу, но через Чистилище. Там тебя черти поимеют столько раз, сколько ты был президентом.

- «Ради Рая шесть раз - не много», обрадовался Путин.

Привели его к чертям, смотрит, а там Терешкова сидит. Путин спрашивает:
- А она зачем?

Черти ему:

- А она будет счёт обнулять.

А тут про обнуление интереснее
https://shytok.net/anekdots/anekdots-pro-obnulenie.html
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24.04.2020 03:04 Ответить
Всі, що обрали росле the,
В )(уйла проходять онлайн-школу,
І вибирають хто вповзе,
В укропську шкуру-терешькову.
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24.04.2020 09:18 Ответить
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