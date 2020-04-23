Обнуление Путина: как Украину тянут в фашистское СССР 2.0. ВИДЕО

В свежем выпуске "Без Цензуры" Богдан Буткевич рассказывает об изменениях в Конституцию РФ и чем эти изменения могут грузить Украине.

Как РФ собирается усиливать свою фашистскую империю, а новая Конституция позволит Путину присоединить к себе украинские территории? И почему же тогда украинская власть не оставляет надежд договориться с Кремлем? Какие лазейки потомки большевиков придумали для того, чтобы восстановить советскую империю? Причем продуманы они, к нашему несчастью, хорошо и последовательно. И, наконец, почему Украина никак не исчезает с радаров российских пропагандистов, даже на фоне размаха коронавируса?

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Напомним, в январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России.

К их числу были позже добавлены поправки, "обнуляющие" предыдущие президентские сроки Путина.

14 марта Путин подписал закон о поправках в Конституцию, которые позволят ему снова избираться на уже занимаемую должность.

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