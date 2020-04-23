УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12083 відвідувача онлайн
Новини Відео
23 066 107

"Обнулєніє" Путіна: як Україну тягнуть до фашистського СРСР 2.0. ВIДЕО

У свіжому випуску "Без Цензури" Богдан Буткевич розповідає про зміни до Конституції РФ і чим ці зміни можуть загрожувати Україні.

Як РФ збирається посилювати свою фашистську імперію, а нова Конституція дозволить Путіну приєднати до себе українські території? І чому ж тоді українська влада не полишає надій домовитися із Кремлем? Які лазівки нащадки більшовиків придумали для того, щоб відновити радянську імперію? До того ж продумані вони, на наше нещастя, добре й послідовно. Та, зрештою, чому Україна ніяк не зникає із радарів російських пропагандистів, навіть на тлі розмаху коронавірусу?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

Нагадаємо, в січні поточного року президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про зміни до Конституції Росії.

До них були пізніше додані поправки, які "обнуляють" попередні президентські терміни Путіна.

14 березня Путін підписав закон про поправки до Конституції, які дозволять йому знову обиратися на посаду, яку він обіймає.

Читайте також: Путін у телефонній розмові з Меркель заявив про необхідність закріплення особливого статусу Донбасу

Автор: 

путін володимир (24111) росія (66021) Буткевич Богдан (438)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+43
Украина, избрав зеленского, сама себя замочила в сортире. Так что не ее тянут, это она в силу собственной глупости, сама бросилась в это дерьмо. И не факт, что выберется оттуда.
показати весь коментар
23.04.2020 14:39 Відповісти
+35
Нас тянет туда не Путин,а 73% жлобья,черни,плебеев,глистов-какаразница,совкодрочеров и наивных идиотов.
показати весь коментар
23.04.2020 14:47 Відповісти
+35
Будем еще более откровенны. Не Петя напал на Украину, а Путин. Не будь соглашений в Минске, тогда...Послушайте, что по этому поводу говорит зеленский, кулеба и иже с ними. Например, соглашения дали возможность ввести против России санкции. Порох дал возможность не втягивать в войну всю страну. Параллельно делалось что можно. К примеру - безвиз. Делалось это в качестве альтернативы гребаному совку, чтобы у народа был выбор. Народ выбрал вернуться в дерьмо. Это его выбор. Но Порох тут явно ни при чем, он сделал что мог.
показати весь коментар
23.04.2020 15:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Классное видео, но мне больше нравится когда ***** на коньках дорожку ковровую не заметил и нае@нулся, жаль что без переломов
показати весь коментар
23.04.2020 21:11 Відповісти
напомнило анекдоты про Вовочку - "все равно на НГ космонавтом буду" lol
показати весь коментар
24.04.2020 02:57 Відповісти
Олигархи не давали никакого выбора год назад. Народ бы вынужден голосовать против барыги. Это был единственный выход на тот момент. Сейчас задача народа провести шмаркле импичмент. Для этого нужна широкомасштабная поддержка п Майданом, тех сил в парламенте, которые будут проводить импичмент. Ясно, что МВФ никаких денег не выдаст Зеле, даже если его будет поддерживать Саакашвили.
показати весь коментар
23.04.2020 21:06 Відповісти
Умер Путен. Бог ему:

- В Рай пущу, но через Чистилище. Там тебя черти поимеют столько раз, сколько ты был президентом.

- «Ради Рая шесть раз - не много», обрадовался Путин.

Привели его к чертям, смотрит, а там Терешкова сидит. Путин спрашивает:
- А она зачем?

Черти ему:

- А она будет счёт обнулять.

А тут про обнуление интереснее
https://shytok.net/anekdots/anekdots-pro-obnulenie.html
показати весь коментар
24.04.2020 03:04 Відповісти
Всі, що обрали росле the,
В )(уйла проходять онлайн-школу,
І вибирають хто вповзе,
В укропську шкуру-терешькову.
показати весь коментар
24.04.2020 09:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 