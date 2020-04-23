"Обнулєніє" Путіна: як Україну тягнуть до фашистського СРСР 2.0. ВIДЕО

У свіжому випуску "Без Цензури" Богдан Буткевич розповідає про зміни до Конституції РФ і чим ці зміни можуть загрожувати Україні.

Як РФ збирається посилювати свою фашистську імперію, а нова Конституція дозволить Путіну приєднати до себе українські території? І чому ж тоді українська влада не полишає надій домовитися із Кремлем? Які лазівки нащадки більшовиків придумали для того, щоб відновити радянську імперію? До того ж продумані вони, на наше нещастя, добре й послідовно. Та, зрештою, чому Україна ніяк не зникає із радарів російських пропагандистів, навіть на тлі розмаху коронавірусу?

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Нагадаємо, в січні поточного року президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про зміни до Конституції Росії.

До них були пізніше додані поправки, які "обнуляють" попередні президентські терміни Путіна.

14 березня Путін підписав закон про поправки до Конституції, які дозволять йому знову обиратися на посаду, яку він обіймає.

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