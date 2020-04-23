В Зоне отчуждения на всех трех участках распространения пожаров нет, - ГСЧС. ВИДЕО
Основные усилия сейчас сосредоточены на тушении травы и лесной подстилки на участке Рудьки - Буряковка.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, об этом сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.
"Благодаря мерам, количество очагов горения и их площади в Зоне отчуждения и в Житомирской области продолжает уменьшаться. Так, в зоне отчуждения на всех трех очагах распространения пожаров нет. Силы и средства работают по периметру и в середине ячеек, где это возможно" - отметил он.
Демчук уточнил, что на Житомирщине спасатели ликвидировали два очага огня.
"В Житомирской области на сегодняшнее утро ликвидированы два очага вблизи сел Бережесть и Гладковичи. Другие локализованные очаги не представляют угрозы, открытого огня там не наблюдается. Продолжается пролив пеньков и остатков древесины, а также создание минерализованных полос", - добавил он.
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>200 единиц техники, включая авиацию, заражены радиацией и подлежат утилизации в могильниках (или вернутся в места дислокации для облучения населения - Украина не УССР).
Более месяца необходимо наблюдение за торфяниками с отвлечением сил и средств. И это не считая расхода топлива, продовольствия, комплектов форменной и спецодежды и обуви...
Неплохие результаты.
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Там поклікайте є багато деталей. Нам є вигляд зі супутників, і всі попередні 3 міс можна було спостерігати як все горіло там і де.