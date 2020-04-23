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Новости Видео Пожары в Украине
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В Зоне отчуждения на всех трех участках распространения пожаров нет, - ГСЧС. ВИДЕО

Основные усилия сейчас сосредоточены на тушении травы и лесной подстилки на участке Рудьки - Буряковка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, об этом сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

"Благодаря мерам, количество очагов горения и их площади в Зоне отчуждения и в Житомирской области продолжает уменьшаться. Так, в зоне отчуждения на всех трех очагах распространения пожаров нет. Силы и средства работают по периметру и в середине ячеек, где это возможно" - отметил он.

Демчук уточнил, что на Житомирщине спасатели ликвидировали два очага огня.

"В Житомирской области на сегодняшнее утро ликвидированы два очага вблизи сел Бережесть и Гладковичи. Другие локализованные очаги не представляют угрозы, открытого огня там не наблюдается. Продолжается пролив пеньков и остатков древесины, а также создание минерализованных полос", - добавил он.

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Автор: 

Киевская область (4192) пожар (5969) ГСЧС (5011) Житомирская область (1413)


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о вже виправили...а то пишуть на трьох "ячейках")) не довіряйте перекладачу гугл...а краще пишить лише українською))
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23.04.2020 15:26 Ответить
1200+ поражённых радиацией сотрудников ГСЧС и лесничих. Их смерть в течение ближайших 2-5 лет неизбежна.

>200 единиц техники, включая авиацию, заражены радиацией и подлежат утилизации в могильниках (или вернутся в места дислокации для облучения населения - Украина не УССР).

Более месяца необходимо наблюдение за торфяниками с отвлечением сил и средств. И это не считая расхода топлива, продовольствия, комплектов форменной и спецодежды и обуви...

Неплохие результаты.
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23.04.2020 16:38 Ответить
Можна казати на цьому сайті все що завгодно, але ми вже давно живемо в глобальному світі і вся інформація відкрита. Данні lansat знімаються постійно, з невеликим інтервалом(менше години). І от по цим данним можна з легкістю побачити де займання, вогонь, де йде виділення СО а також інших забруднювачів. Все онлайн в режимі реального часу.
https://www.windy.com/-Show---add-more-layers/overlays?fires,50.875,31.057,8,m:e4fagYS

Там поклікайте є багато деталей. Нам є вигляд зі супутників, і всі попередні 3 міс можна було спостерігати як все горіло там і де.
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23.04.2020 15:38 Ответить
хорошо.
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24.04.2020 00:14 Ответить
 
 