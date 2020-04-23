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Новини Відео Пожежі в Україні
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У Зоні відчуження на всіх трьох осередках поширення пожеж немає, - ДСНС. ВIДЕО

Основні зусилля зараз зосереджені на гасінні трави та лісової підстилки на ділянці Рудьки - Буряківка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, про це повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.

"Завдяки заходам, що вживаються, кількість осередків горіння та їхні площі у Зоні відчуження та у Житомирській області продовжують зменшуватися. Так, у Зоні відчуження на всіх трьох осередках розповсюдження пожеж немає. Сили й засоби працюють по периметру та в середині осередків, де це можливо", - зазначив він.

Демчук уточнив, що на Житомирщині рятувальники ліквідували два осередки вогню.

"У Житомирській області на сьогоднішній ранок ліквідовано два осередки поблизу сіл Бережесть та Гладковичі. Інші локалізовані осередки не становлять загрози, відкритого вогню там не спостерігається. Продовжується проливання пеньків та залишків деревини, а також створення мінералізованих смуг", - додав він.

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Автор: 

Київська область (4087) пожежа (4351) ДСНС (5151) Житомирська область (1285)


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о вже виправили...а то пишуть на трьох "ячейках")) не довіряйте перекладачу гугл...а краще пишить лише українською))
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23.04.2020 15:26 Відповісти
1200+ поражённых радиацией сотрудников ГСЧС и лесничих. Их смерть в течение ближайших 2-5 лет неизбежна.

>200 единиц техники, включая авиацию, заражены радиацией и подлежат утилизации в могильниках (или вернутся в места дислокации для облучения населения - Украина не УССР).

Более месяца необходимо наблюдение за торфяниками с отвлечением сил и средств. И это не считая расхода топлива, продовольствия, комплектов форменной и спецодежды и обуви...

Неплохие результаты.
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23.04.2020 16:38 Відповісти
Можна казати на цьому сайті все що завгодно, але ми вже давно живемо в глобальному світі і вся інформація відкрита. Данні lansat знімаються постійно, з невеликим інтервалом(менше години). І от по цим данним можна з легкістю побачити де займання, вогонь, де йде виділення СО а також інших забруднювачів. Все онлайн в режимі реального часу.
https://www.windy.com/-Show---add-more-layers/overlays?fires,50.875,31.057,8,m:e4fagYS

Там поклікайте є багато деталей. Нам є вигляд зі супутників, і всі попередні 3 міс можна було спостерігати як все горіло там і де.
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23.04.2020 15:38 Відповісти
хорошо.
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24.04.2020 00:14 Відповісти
 
 