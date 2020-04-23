У Зоні відчуження на всіх трьох осередках поширення пожеж немає, - ДСНС. ВIДЕО

Основні зусилля зараз зосереджені на гасінні трави та лісової підстилки на ділянці Рудьки - Буряківка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, про це повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.

"Завдяки заходам, що вживаються, кількість осередків горіння та їхні площі у Зоні відчуження та у Житомирській області продовжують зменшуватися. Так, у Зоні відчуження на всіх трьох осередках розповсюдження пожеж немає. Сили й засоби працюють по периметру та в середині осередків, де це можливо", - зазначив він.

Демчук уточнив, що на Житомирщині рятувальники ліквідували два осередки вогню.

"У Житомирській області на сьогоднішній ранок ліквідовано два осередки поблизу сіл Бережесть та Гладковичі. Інші локалізовані осередки не становлять загрози, відкритого вогню там не спостерігається. Продовжується проливання пеньків та залишків деревини, а також створення мінералізованих смуг", - додав він.

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