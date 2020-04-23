Установлен житель Киевщины, причастный к пожару в Бородянском районе, - Нацполиция. ВИДЕО

Полиция установили личность 29-летнего поджигателя, причастного к пожару в Бородянском районе Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Установлено, что после обеда 29-летний житель с.Красный Рог сжигал мусор на собственном дворе. Вскоре ветер распространил огонь на сухостой, сгорели соседское хозяйственное помещение и ограждение. Пламя быстро перекинулось на другие соседние участки и лес", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

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Поджигателю грозит наказание в виде уплаты штрафа в размере до 153 тыс. грн или лишение свободы до 5 лет.

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