Установлен житель Киевщины, причастный к пожару в Бородянском районе, - Нацполиция. ВИДЕО
Полиция установили личность 29-летнего поджигателя, причастного к пожару в Бородянском районе Киевской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Установлено, что после обеда 29-летний житель с.Красный Рог сжигал мусор на собственном дворе. Вскоре ветер распространил огонь на сухостой, сгорели соседское хозяйственное помещение и ограждение. Пламя быстро перекинулось на другие соседние участки и лес", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.
Поджигателю грозит наказание в виде уплаты штрафа в размере до 153 тыс. грн или лишение свободы до 5 лет.
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Какова причина этого?
Если бы на 5 000 000 оштрафовали, обязав всю жизнь бесплатно работать на государство, это было бы правильно.
Хочу и себе такую сделать.
Не перегибай, главное, шоб огонь был не открытый и сгорело
Правда надо поднять задницу, выползти из зоны комфорта и потратить деньги.
Куда проще загаживать свое село, поля вокруг него и лесопосадки.
Он ни хрена не делает, все его кроют матом, но опять его выбирают.
А вообще, есть множество сел, в которых и дороги есть и тротуары имеются, все чисто аккуратно, ухоженно.
И это показатель того, что при желании, можно все сделать.
Если выбирают мудака, или выбирают за "презенты", значит виноваты люди.