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Установлен житель Киевщины, причастный к пожару в Бородянском районе, - Нацполиция. ВИДЕО

Полиция установили личность 29-летнего поджигателя, причастного к пожару в Бородянском районе Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Установлено, что после обеда 29-летний житель с.Красный Рог сжигал мусор на собственном дворе. Вскоре ветер распространил огонь на сухостой, сгорели соседское хозяйственное помещение и ограждение. Пламя быстро перекинулось на другие соседние участки и лес", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. 

Установлен житель Киевщины, причастный к пожару в Бородянском районе, - Нацполиция 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержаны двое подозреваемых в поджоге сухостоя в пойме реки Ирпень на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

Установлен житель Киевщины, причастный к пожару в Бородянском районе, - Нацполиция 02

Поджигателю грозит наказание в виде уплаты штрафа в размере до 153 тыс. грн или лишение свободы до 5 лет.

Смотрите: "Очень похоже на спланированные поджоги для нагнетания": зафиксированы возгорания в Бородянке под Киевом. ФОТО

Автор: 

Киевская область (4192) поджог (1094) пожар (5969) Нацполиция (16559)


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Топ комментарии
+9
Нет слов ни на этого идиота, который не может во дворе мусор сжечь без последствий,ни на тех, кто определил его в поджигатели. У нас убийство по неосторожности карается таким же сроком - до 5 лет. .
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23.04.2020 20:11 Ответить
+8
Это животное диверсант и судить его нужно не как поджигателя , а как диверсанта или террориста.
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23.04.2020 20:12 Ответить
+6
Мама живёт в селе, ещё при саюзе и чуть позже жгла траву и прочее, но последние годы она, в своем почетном возрасте поняла, что это неправильно. Все отходы в компостную яму, всякий хлам на свалку, сжигает только бумажную рекламу в спецпечи.
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23.04.2020 20:18 Ответить
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Сначала на кол, потом....
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23.04.2020 20:05 Ответить
Это животное диверсант и судить его нужно не как поджигателя , а как диверсанта или террориста.
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23.04.2020 20:12 Ответить
...на бочку с порохом, пущай полетает! (С)
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23.04.2020 20:18 Ответить
бочка с "порохом" - как-то неоднозначно звучит
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24.04.2020 08:54 Ответить
Ключевые слова - "после обеда".
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23.04.2020 20:08 Ответить
Нет слов ни на этого идиота, который не может во дворе мусор сжечь без последствий,ни на тех, кто определил его в поджигатели. У нас убийство по неосторожности карается таким же сроком - до 5 лет. .
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23.04.2020 20:11 Ответить
Иногда и за убийство не наказывают.
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23.04.2020 20:22 Ответить
так статья за растительность, а то что сарай соседний (порча имущества) - нет.
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23.04.2020 23:46 Ответить
С соседом думаю разобрались без полиции.
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24.04.2020 00:09 Ответить
Як так сталось, що після встановлення контролю за Чернобильською зоною нацполіцією, відразу почались пожежі? Авакову хтось замовив спалення Чернобильської зони?
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23.04.2020 20:13 Ответить
А после чего установили контроль на Чернобыльской зоной?
Какова причина этого?
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23.04.2020 20:17 Ответить
два кремлебота разговаривают друг с другом
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23.04.2020 20:50 Ответить
два х**глота))) особливо суліма
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23.04.2020 21:12 Ответить
Щоб було меньше свідків, як мусора підпалюють ліс, ось і причина.
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24.04.2020 07:28 Ответить
Железная логика.
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24.04.2020 08:29 Ответить
Після всіх пожеж навіть нема бажання таких дебілів жаліти.
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23.04.2020 20:15 Ответить
Слово установлен замените на слово растрелен и люди к вам потянутся.
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23.04.2020 20:16 Ответить
Да 5000 баксов штрафа, это серьезно...
Если бы на 5 000 000 оштрафовали, обязав всю жизнь бесплатно работать на государство, это было бы правильно.
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23.04.2020 20:16 Ответить
Лес ... садить.
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23.04.2020 20:19 Ответить
Мама живёт в селе, ещё при саюзе и чуть позже жгла траву и прочее, но последние годы она, в своем почетном возрасте поняла, что это неправильно. Все отходы в компостную яму, всякий хлам на свалку, сжигает только бумажную рекламу в спецпечи.
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23.04.2020 20:18 Ответить
Дайте чертежи спецпечи.
Хочу и себе такую сделать.
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23.04.2020 20:20 Ответить
)))
Не перегибай, главное, шоб огонь был не открытый и сгорело
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23.04.2020 20:30 Ответить
Виявлено жителя Київщини, причетного до пожежі в Бородянському районі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2403
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23.04.2020 20:55 Ответить
Я скидывал видео сюда, но его удалили, если вкратце, ничего МЧСники не тушат, стоят и смотрят, топливо продают на левой, короче авакян и здесь как и на рюкзаках сказочно богатеет, сам пожар тушат только местные жители
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23.04.2020 20:20 Ответить
На вертолетах
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23.04.2020 20:35 Ответить
А вы вообще в курсе,вот все кто пишет на кол его,посадить на всегда и тому подобное,что в сёлах мусор никто не вывозит.Несознательные селяне выбрасывают свой мусор в посадки и его там целые горы,а этот просто поджог на своем участке,но видимо не уследил или не справился с огнем.
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23.04.2020 20:22 Ответить
При желании можно организовать вывоз мусора.
Правда надо поднять задницу, выползти из зоны комфорта и потратить деньги.
Куда проще загаживать свое село, поля вокруг него и лесопосадки.
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23.04.2020 20:29 Ответить
Тут нужно голову села привлекать,что не организовывает вывоз мусора,иначе какие функции у этих бездельников,кроме как с арендаторов земли бабки сшибать и жаловаться на недофинансирование.В сёлах нет ни дорог,даже ночью фанаря ни одного не горит,болото и тоска и ожиревший голова.
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23.04.2020 20:36 Ответить
Много лет подряд, выбирают одного и того же человека.
Он ни хрена не делает, все его кроют матом, но опять его выбирают.
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23.04.2020 20:40 Ответить
Послушайте,в основном селяне все бухают и двух слов связать не могут,так что давайте не будем кто там кого выбирает,все всё знают.
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23.04.2020 20:47 Ответить
Это мои проблемы?
А вообще, есть множество сел, в которых и дороги есть и тротуары имеются, все чисто аккуратно, ухоженно.
И это показатель того, что при желании, можно все сделать.
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23.04.2020 20:53 Ответить
Можно,но только это никому не нужно,люди так привыкли веками жить.Но мусор должны коммунальные службы вывозить и это прямая обязанность головы.
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23.04.2020 20:57 Ответить
Выбирать голову должны люди.
Если выбирают мудака, или выбирают за "презенты", значит виноваты люди.
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23.04.2020 20:58 Ответить
Люди виноваты,спору нет,но сейчас я об ответственности,которую хотят на этого селюха повесить,а он просто делал то,что не делают коммунальщики.
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23.04.2020 21:01 Ответить
больше похож на подставного терпилу...
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23.04.2020 20:23 Ответить
Чем? Кто-то пришел и поджег его мусор?
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23.04.2020 20:26 Ответить
..там сгорело аж сарай, забор и гектар леса и выдают это за "подвиг" розыска ...а шо там с поджигателями чернобыльских, ушли на дальний кордон...
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23.04.2020 20:38 Ответить
а чем не подвиг? за єту часть будет кому ответить.
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23.04.2020 23:50 Ответить
Вот так голосовал за величайшего президента современности бубочку Унюханого а вместо благодарности получил срок за поджег!
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23.04.2020 20:25 Ответить
Неправдоподобно. Во-первых, сколько это надо было насобирать мусора на своём дворе, чтобы огонь перекинулся на сухостой? Во-вторых, сухие листья жгут в своих подворьях ежегодно сотни тысяч граждан и ничего подобного не случается.
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23.04.2020 20:27 Ответить
Ну да сотни тысяч и укуренные на автомобилях ездят а не повезло одно ТП из Харькова по фамилии Зайцева!
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23.04.2020 20:28 Ответить
При хорошем ветре горящие искры летят метров на шесть. Сам тушил такой пожар, знаю, что говорю. Фронт огня был высотой свыше метра. Спасло то, что ветер развернулся в обратную сторону на уже выгоревшую площадь.
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23.04.2020 20:33 Ответить
Мощный вентиляятор может сбить пламя в обратную сторону...Делал так у себя на даче...
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23.04.2020 20:36 Ответить
Бегал с мощным вентилятором? Длины провода хватило?
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23.04.2020 20:53 Ответить
Поговорили два идиота.
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23.04.2020 21:12 Ответить
то ти не бачив, як з дворів за 5 років вивозять камазами сміття. а ті, кому ні за шо камаз найняти, палять тижневими, місяними дозами.
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23.04.2020 23:52 Ответить
Костры жечь нужно в убранном огороде, где сухие остатки собраны в кучи, окружённые голой землёй!
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23.04.2020 20:29 Ответить
Агенты ФСБ работают только с Полонием,Новичком или КоронвиРУСом...,пожары это СВР РАБссии...
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23.04.2020 20:31 Ответить
На РАБссии горят леса площадью в 5 раз больше площади Москвы,сообщает Новая газета...
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23.04.2020 20:45 Ответить
Всё таки работают наши спецслужбы!
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23.04.2020 21:00 Ответить
Не уявляю собі, як перевиховати людей. Навіть не уявляю. Інстинкт загрібати за собою, як у котів, він є. А потім інстинкт каже спалити. І вони палять. Сотні тисяч і мільйони багать палають по селах. В них горять пластикові пляшки і упаковка, рослинні рештки і синтетичне ганчір'я. Відпрацьоване масло з машини і мотоцикла зливається за хлів. Скляні пляшки висипаються в ставок чи струмок. Будівельні відходи вивозяться в ліс... Скрізь і всюди. В Польщі теж в лісі можна знайти купку сміття. Дуже-дуже рідко - але бачив. Проте йому 30-40 років і більше. Якось же перевиховати людей?
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23.04.2020 21:03 Ответить
А лісництво цивільний позов заявлять буде? Вони - законні позивачі... Крім того, і прокурору б, позов підтримать не заважало-б - адже ліс - державна власність...
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23.04.2020 21:23 Ответить
Так расстрелять вместе с семьей - слабо ?
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23.04.2020 22:25 Ответить
 
 