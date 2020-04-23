УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10394 відвідувача онлайн
Новини Відео Пожежі в Україні
10 324 64

Виявлено жителя Київщини, причетного до пожежі в Бородянському районі, - Нацполіція. ВIДЕО

Поліція встановила особу 29-річного палія, причетного до пожежі в Бородянському районі Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Встановлено, що після обіду 29-річний житель с.Червоний Ріг спалював сміття на власному подвір'ї. Незабаром вітер поширив вогонь на сухостій, зайнялося сусідське господарське приміщення й огорожа. Полум'я швидко перекинулося на інші сусідні ділянки і ліс", - сказано в повідомленні.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.245 (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України.

Виявлено жителя Київщини, причетного до пожежі в Бородянському районі, - Нацполіція 01

Читайте також: Двоє невідомих навмисне підпалили суху траву на Київщині, їх розшукує поліція, - Геращенко. ВIДЕО

Виявлено жителя Київщини, причетного до пожежі в Бородянському районі, - Нацполіція 02

Підпалювачу загрожує покарання у вигляді сплати штрафу в розмірі до 153 тис. грн або позбавлення волі до 5 років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кінологи 1-ї Президентської бригади залучені до антидиверсійної операції в Чорнобильській зоні, - Нацгвардія. ВIДЕО

Автор: 

Київська область (4087) підпал (696) пожежа (4351) Нацполіція (15272)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Нет слов ни на этого идиота, который не может во дворе мусор сжечь без последствий,ни на тех, кто определил его в поджигатели. У нас убийство по неосторожности карается таким же сроком - до 5 лет. .
показати весь коментар
23.04.2020 20:11 Відповісти
+8
Это животное диверсант и судить его нужно не как поджигателя , а как диверсанта или террориста.
показати весь коментар
23.04.2020 20:12 Відповісти
+6
Мама живёт в селе, ещё при саюзе и чуть позже жгла траву и прочее, но последние годы она, в своем почетном возрасте поняла, что это неправильно. Все отходы в компостную яму, всякий хлам на свалку, сжигает только бумажную рекламу в спецпечи.
показати весь коментар
23.04.2020 20:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сначала на кол, потом....
показати весь коментар
23.04.2020 20:05 Відповісти
Это животное диверсант и судить его нужно не как поджигателя , а как диверсанта или террориста.
показати весь коментар
23.04.2020 20:12 Відповісти
...на бочку с порохом, пущай полетает! (С)
показати весь коментар
23.04.2020 20:18 Відповісти
бочка с "порохом" - как-то неоднозначно звучит
показати весь коментар
24.04.2020 08:54 Відповісти
Ключевые слова - "после обеда".
показати весь коментар
23.04.2020 20:08 Відповісти
Нет слов ни на этого идиота, который не может во дворе мусор сжечь без последствий,ни на тех, кто определил его в поджигатели. У нас убийство по неосторожности карается таким же сроком - до 5 лет. .
показати весь коментар
23.04.2020 20:11 Відповісти
Иногда и за убийство не наказывают.
показати весь коментар
23.04.2020 20:22 Відповісти
так статья за растительность, а то что сарай соседний (порча имущества) - нет.
показати весь коментар
23.04.2020 23:46 Відповісти
С соседом думаю разобрались без полиции.
показати весь коментар
24.04.2020 00:09 Відповісти
Як так сталось, що після встановлення контролю за Чернобильською зоною нацполіцією, відразу почались пожежі? Авакову хтось замовив спалення Чернобильської зони?
показати весь коментар
23.04.2020 20:13 Відповісти
А после чего установили контроль на Чернобыльской зоной?
Какова причина этого?
показати весь коментар
23.04.2020 20:17 Відповісти
два кремлебота разговаривают друг с другом
показати весь коментар
23.04.2020 20:50 Відповісти
два х**глота))) особливо суліма
показати весь коментар
23.04.2020 21:12 Відповісти
Щоб було меньше свідків, як мусора підпалюють ліс, ось і причина.
показати весь коментар
24.04.2020 07:28 Відповісти
Железная логика.
показати весь коментар
24.04.2020 08:29 Відповісти
Після всіх пожеж навіть нема бажання таких дебілів жаліти.
показати весь коментар
23.04.2020 20:15 Відповісти
Слово установлен замените на слово растрелен и люди к вам потянутся.
показати весь коментар
23.04.2020 20:16 Відповісти
Да 5000 баксов штрафа, это серьезно...
Если бы на 5 000 000 оштрафовали, обязав всю жизнь бесплатно работать на государство, это было бы правильно.
показати весь коментар
23.04.2020 20:16 Відповісти
Лес ... садить.
показати весь коментар
23.04.2020 20:19 Відповісти
Мама живёт в селе, ещё при саюзе и чуть позже жгла траву и прочее, но последние годы она, в своем почетном возрасте поняла, что это неправильно. Все отходы в компостную яму, всякий хлам на свалку, сжигает только бумажную рекламу в спецпечи.
показати весь коментар
23.04.2020 20:18 Відповісти
Дайте чертежи спецпечи.
Хочу и себе такую сделать.
показати весь коментар
23.04.2020 20:20 Відповісти
)))
Не перегибай, главное, шоб огонь был не открытый и сгорело
показати весь коментар
23.04.2020 20:30 Відповісти
Виявлено жителя Київщини, причетного до пожежі в Бородянському районі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2403
показати весь коментар
23.04.2020 20:55 Відповісти
Я скидывал видео сюда, но его удалили, если вкратце, ничего МЧСники не тушат, стоят и смотрят, топливо продают на левой, короче авакян и здесь как и на рюкзаках сказочно богатеет, сам пожар тушат только местные жители
показати весь коментар
23.04.2020 20:20 Відповісти
На вертолетах
показати весь коментар
23.04.2020 20:35 Відповісти
А вы вообще в курсе,вот все кто пишет на кол его,посадить на всегда и тому подобное,что в сёлах мусор никто не вывозит.Несознательные селяне выбрасывают свой мусор в посадки и его там целые горы,а этот просто поджог на своем участке,но видимо не уследил или не справился с огнем.
показати весь коментар
23.04.2020 20:22 Відповісти
При желании можно организовать вывоз мусора.
Правда надо поднять задницу, выползти из зоны комфорта и потратить деньги.
Куда проще загаживать свое село, поля вокруг него и лесопосадки.
показати весь коментар
23.04.2020 20:29 Відповісти
Тут нужно голову села привлекать,что не организовывает вывоз мусора,иначе какие функции у этих бездельников,кроме как с арендаторов земли бабки сшибать и жаловаться на недофинансирование.В сёлах нет ни дорог,даже ночью фанаря ни одного не горит,болото и тоска и ожиревший голова.
показати весь коментар
23.04.2020 20:36 Відповісти
Много лет подряд, выбирают одного и того же человека.
Он ни хрена не делает, все его кроют матом, но опять его выбирают.
показати весь коментар
23.04.2020 20:40 Відповісти
Послушайте,в основном селяне все бухают и двух слов связать не могут,так что давайте не будем кто там кого выбирает,все всё знают.
показати весь коментар
23.04.2020 20:47 Відповісти
Это мои проблемы?
А вообще, есть множество сел, в которых и дороги есть и тротуары имеются, все чисто аккуратно, ухоженно.
И это показатель того, что при желании, можно все сделать.
показати весь коментар
23.04.2020 20:53 Відповісти
Можно,но только это никому не нужно,люди так привыкли веками жить.Но мусор должны коммунальные службы вывозить и это прямая обязанность головы.
показати весь коментар
23.04.2020 20:57 Відповісти
Выбирать голову должны люди.
Если выбирают мудака, или выбирают за "презенты", значит виноваты люди.
показати весь коментар
23.04.2020 20:58 Відповісти
Люди виноваты,спору нет,но сейчас я об ответственности,которую хотят на этого селюха повесить,а он просто делал то,что не делают коммунальщики.
показати весь коментар
23.04.2020 21:01 Відповісти
больше похож на подставного терпилу...
показати весь коментар
23.04.2020 20:23 Відповісти
Чем? Кто-то пришел и поджег его мусор?
показати весь коментар
23.04.2020 20:26 Відповісти
..там сгорело аж сарай, забор и гектар леса и выдают это за "подвиг" розыска ...а шо там с поджигателями чернобыльских, ушли на дальний кордон...
показати весь коментар
23.04.2020 20:38 Відповісти
а чем не подвиг? за єту часть будет кому ответить.
показати весь коментар
23.04.2020 23:50 Відповісти
Вот так голосовал за величайшего президента современности бубочку Унюханого а вместо благодарности получил срок за поджег!
показати весь коментар
23.04.2020 20:25 Відповісти
Неправдоподобно. Во-первых, сколько это надо было насобирать мусора на своём дворе, чтобы огонь перекинулся на сухостой? Во-вторых, сухие листья жгут в своих подворьях ежегодно сотни тысяч граждан и ничего подобного не случается.
показати весь коментар
23.04.2020 20:27 Відповісти
Ну да сотни тысяч и укуренные на автомобилях ездят а не повезло одно ТП из Харькова по фамилии Зайцева!
показати весь коментар
23.04.2020 20:28 Відповісти
При хорошем ветре горящие искры летят метров на шесть. Сам тушил такой пожар, знаю, что говорю. Фронт огня был высотой свыше метра. Спасло то, что ветер развернулся в обратную сторону на уже выгоревшую площадь.
показати весь коментар
23.04.2020 20:33 Відповісти
Мощный вентиляятор может сбить пламя в обратную сторону...Делал так у себя на даче...
показати весь коментар
23.04.2020 20:36 Відповісти
Бегал с мощным вентилятором? Длины провода хватило?
показати весь коментар
23.04.2020 20:53 Відповісти
Поговорили два идиота.
показати весь коментар
23.04.2020 21:12 Відповісти
то ти не бачив, як з дворів за 5 років вивозять камазами сміття. а ті, кому ні за шо камаз найняти, палять тижневими, місяними дозами.
показати весь коментар
23.04.2020 23:52 Відповісти
Костры жечь нужно в убранном огороде, где сухие остатки собраны в кучи, окружённые голой землёй!
показати весь коментар
23.04.2020 20:29 Відповісти
Агенты ФСБ работают только с Полонием,Новичком или КоронвиРУСом...,пожары это СВР РАБссии...
показати весь коментар
23.04.2020 20:31 Відповісти
На РАБссии горят леса площадью в 5 раз больше площади Москвы,сообщает Новая газета...
показати весь коментар
23.04.2020 20:45 Відповісти
Всё таки работают наши спецслужбы!
показати весь коментар
23.04.2020 21:00 Відповісти
Не уявляю собі, як перевиховати людей. Навіть не уявляю. Інстинкт загрібати за собою, як у котів, він є. А потім інстинкт каже спалити. І вони палять. Сотні тисяч і мільйони багать палають по селах. В них горять пластикові пляшки і упаковка, рослинні рештки і синтетичне ганчір'я. Відпрацьоване масло з машини і мотоцикла зливається за хлів. Скляні пляшки висипаються в ставок чи струмок. Будівельні відходи вивозяться в ліс... Скрізь і всюди. В Польщі теж в лісі можна знайти купку сміття. Дуже-дуже рідко - але бачив. Проте йому 30-40 років і більше. Якось же перевиховати людей?
показати весь коментар
23.04.2020 21:03 Відповісти
А лісництво цивільний позов заявлять буде? Вони - законні позивачі... Крім того, і прокурору б, позов підтримать не заважало-б - адже ліс - державна власність...
показати весь коментар
23.04.2020 21:23 Відповісти
Так расстрелять вместе с семьей - слабо ?
показати весь коментар
23.04.2020 22:25 Відповісти
 
 