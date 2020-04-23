Виявлено жителя Київщини, причетного до пожежі в Бородянському районі, - Нацполіція. ВIДЕО

Поліція встановила особу 29-річного палія, причетного до пожежі в Бородянському районі Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Встановлено, що після обіду 29-річний житель с.Червоний Ріг спалював сміття на власному подвір'ї. Незабаром вітер поширив вогонь на сухостій, зайнялося сусідське господарське приміщення й огорожа. Полум'я швидко перекинулося на інші сусідні ділянки і ліс", - сказано в повідомленні.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.245 (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України.

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Підпалювачу загрожує покарання у вигляді сплати штрафу в розмірі до 153 тис. грн або позбавлення волі до 5 років.

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