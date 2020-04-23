Виявлено жителя Київщини, причетного до пожежі в Бородянському районі, - Нацполіція. ВIДЕО
Поліція встановила особу 29-річного палія, причетного до пожежі в Бородянському районі Київської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Встановлено, що після обіду 29-річний житель с.Червоний Ріг спалював сміття на власному подвір'ї. Незабаром вітер поширив вогонь на сухостій, зайнялося сусідське господарське приміщення й огорожа. Полум'я швидко перекинулося на інші сусідні ділянки і ліс", - сказано в повідомленні.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.245 (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України.
Підпалювачу загрожує покарання у вигляді сплати штрафу в розмірі до 153 тис. грн або позбавлення волі до 5 років.
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Какова причина этого?
Если бы на 5 000 000 оштрафовали, обязав всю жизнь бесплатно работать на государство, это было бы правильно.
Хочу и себе такую сделать.
Не перегибай, главное, шоб огонь был не открытый и сгорело
Правда надо поднять задницу, выползти из зоны комфорта и потратить деньги.
Куда проще загаживать свое село, поля вокруг него и лесопосадки.
Он ни хрена не делает, все его кроют матом, но опять его выбирают.
А вообще, есть множество сел, в которых и дороги есть и тротуары имеются, все чисто аккуратно, ухоженно.
И это показатель того, что при желании, можно все сделать.
Если выбирают мудака, или выбирают за "презенты", значит виноваты люди.