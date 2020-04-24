"Любі друзі" Зеленского. Элитная коррупция президента. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева расскажет, как Владимир Зеленский за год оброс собственными "любими друзями". Например, позиции главы Офиса Президента Андрея Ермака нисколько не пошатнулись после коррупционного скандала с его братом, который продавал должности.

А еще не так давно он в сценических номерах "Квартала" безжалостно высмеивал политиков за коррупцию среди близкого окружения.

Итак, что общего у Андрея Ермака и Юрия Иванющенко (он же Енакиевский)? Что Иван Баканов - председатель СБУ и друг детства Владимира Зеленского - дарит на день рождения братьям Суркисам? И как президент не замечает коррупцию у себя под носом, а пользуется этим… ОПЗЖ?

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