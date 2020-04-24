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"Любі друзі" Зеленского. Элитная коррупция президента. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева расскажет, как Владимир Зеленский за год оброс собственными "любими друзями". Например, позиции главы Офиса Президента Андрея Ермака нисколько не пошатнулись после коррупционного скандала с его братом, который продавал должности.

А еще не так давно он в сценических номерах "Квартала" безжалостно высмеивал политиков за коррупцию среди близкого окружения.

Итак, что общего у Андрея Ермака и Юрия Иванющенко (он же Енакиевский)? Что Иван Баканов - председатель СБУ и друг детства Владимира Зеленского - дарит на день рождения братьям Суркисам? И как президент не замечает коррупцию у себя под носом, а пользуется этим… ОПЗЖ?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) Баканов Иван (303) Ермак Андрей (1271) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+37
"Любі друзі" Зеленского. Элитная коррупция президента - Цензор.НЕТ 4453
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24.04.2020 14:18 Ответить
+29
Очередной недо-ялынкович в миниатюре.
Правда кончит гораздо хуже. Бабломойский с аваком сбегут. зЭшмарклю нищая толпа вздёрнет на березке под жулькино хихиканье ...
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24.04.2020 14:15 Ответить
+21
Повезло Зеленски с народом,ох повезло...В любой другий стране,его бы давным давно повесили,но только не тут.Все обворовывают этих добрых украинцев и уезжают жить в красивые страны,никого тут ещё не посадили,повезло Зеленски...
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24.04.2020 14:18 Ответить
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Очередной недо-ялынкович в миниатюре.
Правда кончит гораздо хуже. Бабломойский с аваком сбегут. зЭшмарклю нищая толпа вздёрнет на березке под жулькино хихиканье ...
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24.04.2020 14:15 Ответить
от машин - не протолкнуться.... "нЫщая толпа", да? а ты че - миллиардер, раз "толпа" "нищая" то?
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24.04.2020 14:22 Ответить
Так у честных знаешь - какие теперь котрnежи, и не протолкнёшься.
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24.04.2020 14:35 Ответить
гнать ермака и его брательника сцанными тряпками прямо на нары
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24.04.2020 14:15 Ответить
"Любі друзі" Зеленского. Элитная коррупция президента - Цензор.НЕТ 73
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24.04.2020 14:19 Ответить
ну так он же не "любой"
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24.04.2020 15:03 Ответить
А причём тут Ермак ? Не было-бы «янелоха» и Ермак варился бы в своём соку
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24.04.2020 14:25 Ответить
Правильно. Всем жителям зелемойного кибуца тепло и комфортно.
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24.04.2020 14:16 Ответить
маладьож за Януковіча!
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24.04.2020 14:17 Ответить
"Любі друзі" Зеленского. Элитная коррупция президента - Цензор.НЕТ 4453
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24.04.2020 14:18 Ответить
Президент чего? Президент Спортлото может и уйти если найдут свинарчуков
Грамотно развел)
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24.04.2020 14:24 Ответить
Владимир Александрович так говорил перед выборами ...
Он же политик и нужно ему было как то разводить лохов-малоросов...
А сейчас он честно заявляет...

"Любі друзі" Зеленського. Елітна корупція президента - Цензор.НЕТ 9374
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24.04.2020 14:27 Ответить
Так кто же его найдёт такого, кто нарушая закон работает на Украину?...
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24.04.2020 14:33 Ответить
Повезло Зеленски с народом,ох повезло...В любой другий стране,его бы давным давно повесили,но только не тут.Все обворовывают этих добрых украинцев и уезжают жить в красивые страны,никого тут ещё не посадили,повезло Зеленски...
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24.04.2020 14:18 Ответить
Тут кто-то гордился шо Мазепка скупал изделия тут и продавал в 6 раз дороже в Европе...... мдааа, и ссущество даже не задумывается шо это как-то ..... нечестно что-ли. Так и теперь - Ахметка покупает замок за 220млн., а рабы сидят без бабла, но нахваливают жулика.
А вы на месте Зели - уважал бы такой народ?
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24.04.2020 14:28 Ответить
А чтоб добиться уважения у своего президента народ должен устроить революцию по вашему?
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24.04.2020 14:31 Ответить
Поздновато, лет на 300.
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24.04.2020 15:00 Ответить
Аркадий Бабченко точно описал сущность вашего президента Зеленского. Пока вся Украина плакала - ты ржал. Так называлась его статья.
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24.04.2020 19:10 Ответить
Пока вся Украина плакала - ты ржал.

Годами в обнимку с Галустяном - или кто там у них, в моче-половом юморе я не силен - дебилизировал из зомбоящика население России. Ну, тут, надо признать, не без успеха - население таки дебилизировалось. И вот ты сидишь и смотришь, как твой вчерашний зритель, которому ты годами вливал в голову дерьмо вперемешку с шутками про джамшутов и меньшевартых украинцев, поперло на танках в твою страну…
Поздравляю. Это успех для актера. Ты был услышан.
Я вот в принципе не могу понять, как можно сотрудничать с российским зомбоящиком. В принципе. Вообще. Как можно делать какие-то совместные проекты со всей этой бл***ой «Нашей Рашей». Мне это недоступно.
Извинялся перед Рамзаном Кадыровым. Ну, и тут не поспоришь - уникальная ситуация. В случае избрания Владимира Зеленского Украина автоматически становится единственной в мире воюющей с Россией страной, в которой президент извинялся перед «пехотинцем Путина». Такого в мировой политике еще не было. Это правда.
Имеет бизнес в России и получает заказы непосредственно из росбюджета на производство все того же низкосортного дерьма, чтобы продолжать и дальше вливать его россиянам в головы. Пяти лет войны мало. Надо продолжить дебилизацию.
Категорически избегает интервью. Потому что написанный сценаристами образ - это одно, а когда рот открывает исполняющий его актер…
Не имеет команды. Никакой.
Не имеет программы. Тоже уникальный в политике случай - программу кандидату в президенты воюющей страны писали всем Фейсбуком, включив туда хотелки каждой бабушки у подъезда.
Остался в стороне от войны. Человек, имеющий такой гигантский ресурс, мог бы отправлять закупки на фронт эшелонами, мог бы собрать денег на армию больше, чем государство, мог мотивировать тысячи людей - помогать, закупать, отправлять, искать, делать, рыть носом. Но нет.
Тут сейчас начнут говорить про миллион гривен, который «Квартал-95» перевел на АТО. «Квартал-95» - это сколько человек? Ну, пусть будет десять. По сто тысяч с каждого. Извините меня, я, беженец без штанов, отдал больше. А такая подачка от долларового миллионера - это именно подачка. Это унизительно. Это называется «на отцепись».
Вместо этого продолжил шутить. Про порноактрису Украину.
Собственно, лучшая характеристика, которую я слышал, попалась мне пару недель назад в ленте и описывает кандидата в Президенты одной строкой.
Пока вся Украина плакала - ты ржал.
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25.04.2020 08:01 Ответить
Полностью здесь: https://echo.msk.ru/blog/ababchenko/2396673-echo/ Пока вся Украина плакала - ты ржал. О Владимире Зеленском
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25.04.2020 08:05 Ответить
зазеленолупа, давай, иди нхй.
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24.04.2020 14:20 Ответить
Любi друзi Зеленского, любi друзi Януковича... и ни слова про любих друзiв Порошенко. У рассказчиков пятилетний провал в памяти. Совпадение? Не думаю.)
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24.04.2020 14:23 Ответить
які ж тут збіги? це називається - реванш...
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24.04.2020 14:28 Ответить
не драматизуй... то просто на кацапщині ще не еволюціонували до власної підтирачки)))
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24.04.2020 14:29 Ответить
Я к Суркису не просто так зашел -
Как опер выполнял задание,
А не с пустыми я руками, мол, ушел -
На экспертизу нёс, сказать так правильно...
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24.04.2020 14:32 Ответить
🦧Зебуинам🤢🤡💩srut в 👀 глаза ,но для 🐏🐐 божья роса 😂😂😂😂😂
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24.04.2020 14:33 Ответить
"Любі друзі" Зеленського. Елітна корупція президента - Цензор.НЕТ 6019
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24.04.2020 14:38 Ответить
"Любі друзі" Зеленського. Елітна корупція президента - Цензор.НЕТ 4307
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24.04.2020 14:39 Ответить
"Любі друзі" Зеленського. Елітна корупція президента - Цензор.НЕТ 8891
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fru%2*********%2Feto-dolgiy-boy-zelenskiy-rasskazal-o-borbe-s-korrupciey-1477134.html&psig=AOvVaw1O8NdQ887t8veRctJLB9d1&ust=1587814941286000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPDNrOD9gOkCFQAAAAAdAAAAABAD Это долгий бой". Зеленский рассказал о борьбе с коррупцией ...
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24.04.2020 14:43 Ответить
Вот это у порохобл...ва подгорает! Значит все делается правильно.
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24.04.2020 14:45 Ответить
Во ты шляпа...
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24.04.2020 14:54 Ответить
вот у зебилов подгорает!
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24.04.2020 16:05 Ответить
"Любі друзі" Зеленського. Елітна корупція президента - Цензор.НЕТ 484
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnews.ru%2Feurope%2Fzelenskij-ujdu-v-otstavku-esli-obvinyat-v-korrupcii%2F&psig=AOvVaw1O8NdQ887t8veRctJLB9d1&ust=1587814941286000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPDNrOD9gOkCFQAAAAAdAAAAABAO Зеленский: уйду в отставку, если обвинят в коррупции
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24.04.2020 14:53 Ответить
"Янелох" разводит "лохов",чему тут удивляться? Чай не последний раз...продолжение следует...
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24.04.2020 14:54 Ответить
..а де "любі" ..луценки,гонтарєви??. Що ,ці кращі??...
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24.04.2020 15:34 Ответить
У зелепетухов знатно подгарает в треде ))
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24.04.2020 15:39 Ответить
Совковое лежбище
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DF4agoQ9VWeU&psig=AOvVaw0MicxO_ZZag3pfoJaFiw0e&ust=1587818438537000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCMD3q-6KgekCFQAAAAAdAAAAABAP Если с другом вышел в путь

"Любі друзі" Зеленського. Елітна корупція президента - Цензор.НЕТ 6679
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24.04.2020 15:43 Ответить
"Курсант університету внутрішніх справ під час патрулювання на вул. 7-й Зарічний м. Кривий Ріг помітив групу молодих людей, які перебували без захисних масок. Він зробив їм зауваження, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження. Особу порушника встановили. Попередньо, він перебував під впливом наркотиків".
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24.04.2020 15:53 Ответить
ОП = ОПГ
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24.04.2020 20:16 Ответить
Закон, сталкиваясь с миллионерами, становится удивительно покладистым.
Джеймс Хедли Чейз
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24.04.2020 21:31 Ответить
видео - туфта полнейшая.
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24.04.2020 23:12 Ответить
"Любі друзі" Зеленського. Елітна корупція президента - Цензор.НЕТ 391
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24.04.2020 23:45 Ответить
Зеленского на гиляку
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25.04.2020 10:19 Ответить
Каждому украинцу должно быть ясно. В Украине нет ни одного олигарха этнического украинца. Поэтому крайне необходим баланс. Необходимо голосовать на выборах исключительно за этнических украинцев. Но не за любых, а умных и не связанных с олигархами.

Скажут, что а где таких украинцев взять. Например, таких могут выдвигать гос предприятия. Например, институты академии наук. Я прекрасно знаю там людей. Очень много толковых людей кого выдвигать и кому выдвигать.

А чтобы такие могли стать кандидатами следует уничтожить пропуск в кандидаты через самый большой в мире миллионный залог, которое заточено под олигархов. Который, кстати, хотят еще увеличить. А перейти на польскую систему где никого залога, а необходимо набрать 100 тысяч подписей избирателей. Форма сбора подписей по выбору кандидата. Могут быть живые подписи или через интернет. У нас кстати было когда-то подобное, но дикие 500 тыс. подписей и не было возможности поддержки через интернет.
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25.04.2020 12:27 Ответить
Істини завжди прості і ..., чомусь нікому не цікаві. Цих "нікому" - 73%. Не хочуть люди / це про 73% / жити по людські. Ви все правильно пишете. А якщо підсумувати те, що ви сказали, то все вміститься в 3 слова: <<Три П меритократія>>. Просто і нецікаво. Для 73% - незрозуміло і викликає ворожість. 73% ніколи не дозволять втілити принцип "трьох П" - ПАТРІОТИЗМУ, ПОРЯДНОСТІ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ, які в сумі формують меритократію - владу достойних.
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26.04.2020 01:32 Ответить
Часть Нардепов из Партии Слуги Народа, ближайшее окружение Зеленского (Шефиры, Ермаки) ментально оказались родственны с нашими врагами - Нардепами из ОПЗЖ. У них общие ценности, их объединяет неприятие Майдана и осуждение Революции Достоинства, презрение ко всему Украинскому, лояльность московиии/кацапстану, раболепие перед мокшанским "псевдо-величием".
Кроме того, учитывая абсолютную некомпетентность Зеленского и его окружения во многих вопросах экономики и внешней политики Нардепы из ОПЗЖ и другие сепаратисты сторонники Януковича, не пребывающие во власти, но имеющие статус и возможности в Украине - помогали и помогают Зеленскому и его окружению. На данный момент они стали почти единым целым и представляют угрозу национальной безопасности.
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25.04.2020 15:12 Ответить
Хватит посыпать голову пеплом и так ясно мы бараны и сами во всем виноваты. Что делать
Для начала- громады состояли из домовладений и решения принимали выборщики от домовладения ( наследник). Пока мы не организуемся с нами никто считаться не будет,для силы нужна масса а бессильных просто употребляют. Такова селявуха. И тому нема рады. Вот это и есть вопрос для обсуждения. А выбрное право как оно есть по договорености употребляется кланами в борьбе за власти и выборцы там имя прилогательное. У выборцив единственный мандат это сила. А сила и функционал в единстве как и у веника.
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26.04.2020 10:36 Ответить
 
 