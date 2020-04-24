"Любі друзі" Зеленського. Елітна корупція президента. ВIДЕО
У новому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розповість, як Володимир Зеленський за рік обріс власними "любими друзями". Наприклад, позиції глави Офісу Президента Андрія Єрмака анітрохи не похитнулися після корупційного скандалу з його братом, який продавав посади.
А ще не так давно він у сценічних номерах "Кварталу" безжально висміював політиків за корупцію серед близького оточення.
Отже, що спільного в Андрія Єрмака та Юрія Іванющенка (він же Єнакіївський)? Що Іван Баканов - голова СБУ і друг дитинства Володимира Зеленського - дарує на день народження братам Суркісам? І як президент не помічає корупції в себе під носом, а користується цим… ОПЗЖ?
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Правда кончит гораздо хуже. Бабломойский с аваком сбегут. зЭшмарклю нищая толпа вздёрнет на березке под жулькино хихиканье ...
Грамотно развел)
Он же политик и нужно ему было как то разводить лохов-малоросов...
А сейчас он честно заявляет...
А вы на месте Зели - уважал бы такой народ?
Годами в обнимку с Галустяном - или кто там у них, в моче-половом юморе я не силен - дебилизировал из зомбоящика население России. Ну, тут, надо признать, не без успеха - население таки дебилизировалось. И вот ты сидишь и смотришь, как твой вчерашний зритель, которому ты годами вливал в голову дерьмо вперемешку с шутками про джамшутов и меньшевартых украинцев, поперло на танках в твою страну…
Поздравляю. Это успех для актера. Ты был услышан.
Я вот в принципе не могу понять, как можно сотрудничать с российским зомбоящиком. В принципе. Вообще. Как можно делать какие-то совместные проекты со всей этой бл***ой «Нашей Рашей». Мне это недоступно.
Извинялся перед Рамзаном Кадыровым. Ну, и тут не поспоришь - уникальная ситуация. В случае избрания Владимира Зеленского Украина автоматически становится единственной в мире воюющей с Россией страной, в которой президент извинялся перед «пехотинцем Путина». Такого в мировой политике еще не было. Это правда.
Имеет бизнес в России и получает заказы непосредственно из росбюджета на производство все того же низкосортного дерьма, чтобы продолжать и дальше вливать его россиянам в головы. Пяти лет войны мало. Надо продолжить дебилизацию.
Категорически избегает интервью. Потому что написанный сценаристами образ - это одно, а когда рот открывает исполняющий его актер…
Не имеет команды. Никакой.
Не имеет программы. Тоже уникальный в политике случай - программу кандидату в президенты воюющей страны писали всем Фейсбуком, включив туда хотелки каждой бабушки у подъезда.
Остался в стороне от войны. Человек, имеющий такой гигантский ресурс, мог бы отправлять закупки на фронт эшелонами, мог бы собрать денег на армию больше, чем государство, мог мотивировать тысячи людей - помогать, закупать, отправлять, искать, делать, рыть носом. Но нет.
Тут сейчас начнут говорить про миллион гривен, который «Квартал-95» перевел на АТО. «Квартал-95» - это сколько человек? Ну, пусть будет десять. По сто тысяч с каждого. Извините меня, я, беженец без штанов, отдал больше. А такая подачка от долларового миллионера - это именно подачка. Это унизительно. Это называется «на отцепись».
Вместо этого продолжил шутить. Про порноактрису Украину.
Собственно, лучшая характеристика, которую я слышал, попалась мне пару недель назад в ленте и описывает кандидата в Президенты одной строкой.
Пока вся Украина плакала - ты ржал.
Как опер выполнял задание,
А не с пустыми я руками, мол, ушел -
На экспертизу нёс, сказать так правильно...
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fru%2*********%2Feto-dolgiy-boy-zelenskiy-rasskazal-o-borbe-s-korrupciey-1477134.html&psig=AOvVaw1O8NdQ887t8veRctJLB9d1&ust=1587814941286000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPDNrOD9gOkCFQAAAAAdAAAAABAD Это долгий бой". Зеленский рассказал о борьбе с коррупцией ...
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnews.ru%2Feurope%2Fzelenskij-ujdu-v-otstavku-esli-obvinyat-v-korrupcii%2F&psig=AOvVaw1O8NdQ887t8veRctJLB9d1&ust=1587814941286000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPDNrOD9gOkCFQAAAAAdAAAAABAO Зеленский: уйду в отставку, если обвинят в коррупции
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DF4agoQ9VWeU&psig=AOvVaw0MicxO_ZZag3pfoJaFiw0e&ust=1587818438537000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCMD3q-6KgekCFQAAAAAdAAAAABAP Если с другом вышел в путь
Джеймс Хедли Чейз
Скажут, что а где таких украинцев взять. Например, таких могут выдвигать гос предприятия. Например, институты академии наук. Я прекрасно знаю там людей. Очень много толковых людей кого выдвигать и кому выдвигать.
А чтобы такие могли стать кандидатами следует уничтожить пропуск в кандидаты через самый большой в мире миллионный залог, которое заточено под олигархов. Который, кстати, хотят еще увеличить. А перейти на польскую систему где никого залога, а необходимо набрать 100 тысяч подписей избирателей. Форма сбора подписей по выбору кандидата. Могут быть живые подписи или через интернет. У нас кстати было когда-то подобное, но дикие 500 тыс. подписей и не было возможности поддержки через интернет.
Кроме того, учитывая абсолютную некомпетентность Зеленского и его окружения во многих вопросах экономики и внешней политики Нардепы из ОПЗЖ и другие сепаратисты сторонники Януковича, не пребывающие во власти, но имеющие статус и возможности в Украине - помогали и помогают Зеленскому и его окружению. На данный момент они стали почти единым целым и представляют угрозу национальной безопасности.
Для начала- громады состояли из домовладений и решения принимали выборщики от домовладения ( наследник). Пока мы не организуемся с нами никто считаться не будет,для силы нужна масса а бессильных просто употребляют. Такова селявуха. И тому нема рады. Вот это и есть вопрос для обсуждения. А выбрное право как оно есть по договорености употребляется кланами в борьбе за власти и выборцы там имя прилогательное. У выборцив единственный мандат это сила. А сила и функционал в единстве как и у веника.