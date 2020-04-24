"Любі друзі" Зеленського. Елітна корупція президента. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розповість, як Володимир Зеленський за рік обріс власними "любими друзями". Наприклад, позиції глави Офісу Президента Андрія Єрмака анітрохи не похитнулися після корупційного скандалу з його братом, який продавав посади.

А ще не так давно він у сценічних номерах "Кварталу" безжально висміював політиків за корупцію серед близького оточення.

Отже, що спільного в Андрія Єрмака та Юрія Іванющенка (він же Єнакіївський)? Що Іван Баканов - голова СБУ і друг дитинства Володимира Зеленського - дарує на день народження братам Суркісам? І як президент не помічає корупції в себе під носом, а користується цим… ОПЗЖ?

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