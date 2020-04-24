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"Прип'ять. ЧАЕС. Міряєм фон. #б твою мать! 6,64!", - замер уровня радиации в Зоне отчуждения. ВИДЕО
В сети появилось видео замера уровня радиации вблизи города Припять в Зоне отчуждения ЧАЄС. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована пользователем ФБ Volodymyr Kosterin.
На записи, сделанной в салоне автомобиля во время движения, дозиметр "Терра" показывает увеличение радиационного фона от уровня 0,59 до уровня 6,64, а потом снова уменьшается до показателя ниже единицы.
"#б твою мать! 6,64!", - комментирует пиковые показания автор видеозаписи.
Топ комментарии
+50 Anatoliy A #437998
показать весь комментарий24.04.2020 14:56 Ответить Ссылка
+42 Ksenia VB
показать весь комментарий24.04.2020 15:00 Ответить Ссылка
+37 Anatoliy A #437998
показать весь комментарий24.04.2020 15:05 Ответить Ссылка
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Валить оттуда надо, а не заниматься дюбительской радиометрией, если жизнь дорога. А теперь эти "радиологи на ихнем же пепелаце поедут в Киев...
нам сейчас в бюджет каждая копеечка дорога...
Остальное по карманам с авакисяном
И ФОПы платят в бюджет больше, чем Ахметов с Каломойским!
https://censor.net/news/3204867/v_skandinavii_vyyavili_uvelichenie_urovnya_radiatsii_rossiyiskogo_proishojdeniya_the_independent_obnovleno
Эта "лапша"(как я и говорил ВЫ это будете отрицать, все по Оруэллу), началась еще задолго до Бени еще в 2014м, а проблемы и слухи от Бени начались в 2019.
"Премьера первого сезона сериала "Слуга народа" состоялась на украинском телеканале «1+1» 16 ноября 2015 года"
...соответственно спланировали еще на годик раньше
И тут то Беня, то Портнов виноват. А когда и кто принимал схему роттердам+? Портнов?
Там и раньше такие показатели были. Есть куча видео в интернете, где народ едет по дороге и там полосами то низкий, то высокий уровень, то вообще пищит взахлеб
Как же быстро вы забыли про велосипед, "я не политик", и "теперь все мы президенты". Боженьку себе слепили, из ссыкуна-то.
але в Зоні там завжди зашкалює плямами
Его туристам всегда показывают. Если остановиться и сойти на обочину то там раз в 10 выше намерять можно.
А в яких одиницях вимірювання на даному ролику. Бо я проживаю в екологічно-чистій місцевості, і в мене 12мкР\год. Я помру?
Допустимі показники радіаційного фону:0,1 - 0,2 мк3в / ч - звичайний рівень радіаційного фону,якому кожен з нас піддається щоднядо 0,3 мк3в / ч - нормальний радіаційний фон0,3 - 1,2 - мк3в / ч - підвищений радіаційний фонпонад 1,2 - мк3в / ч - небезпечний радіаційний фон
- 20.
- Что 20?
- А что "приборы"?
Доза облучения в Киеве может быть хуже чем в 86м, тогда не было столько мелких радиоактивных частиц 2,5 РРМ в воздухе, горел реактор, а не сотни гектар радиоактивного леса.
https://www.facepla.net/the-news/nature-news-mnu/4407-chernobylskie-derevya.html Чернобыльские деревья и листья практически не разлагаются
https://www.facepla.net/the-news/nature-news-mnu/4407-chernobylskie-derevya.html
В зоне отчуждения высадили деревья, поглощающие радиацию
https://gazeta.ua/ru/articles/life/_v-zone-otchuzhdeniya-vysadili-derevya-pogloschayuschie-radiaciyu/777285
Они схлынули на 2 недели абы куда.
Они даже не знают, в каких единицах и что они меряют.
Как сказал один человек, "Ну, дебилы, б*ля!".
И подобное выставляют в Сеть!
А потом удивляемся, откуда паника?
Да вот отсюда!
Стидаюся запитати: скільки диверсантів-підпалювачів відловили проФФесіонали еФФективного міністра макакова в чорнобильських лісах? Чи може всі ці ніндзі-диверсанти - всього лише витвір його нездорової уяви?
Нормальный фон - 16 микрорентген