"Прип'ять. ЧАЕС. Міряєм фон. #б твою мать! 6,64!", - замер уровня радиации в Зоне отчуждения. ВИДЕО

В сети появилось видео замера уровня радиации вблизи города Припять в Зоне отчуждения ЧАЄС. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована пользователем ФБ Volodymyr Kosterin.

На записи, сделанной в салоне автомобиля во время движения, дозиметр "Терра" показывает увеличение радиационного фона от уровня 0,59 до уровня 6,64, а потом снова уменьшается до показателя ниже единицы.

"#б твою мать! 6,64!", - комментирует пиковые показания автор видеозаписи.

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