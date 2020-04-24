"Прип'ять. ЧАЕС. Міряєм фон. #об твою мать! 6,64!", - заміри рівня радіації в Зоні відчуження. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео виміру рівня радіації поблизу міста Прип'ять у Зоні відчуження ЧАЕС. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опублікована користувачем ФБ Volodymyr Kosterin.

На записі, зробленому в салоні автомобіля під час руху, дозиметр "Терра" показує збільшення радіаційного фону від рівня 0,59 до рівня 6,64, а потім знову зменшується до показника нижче одиниці.

"#об твою мать! 6,64!", - коментує пікові свідчення автор відеозапису.

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