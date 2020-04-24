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"Прип'ять. ЧАЕС. Міряєм фон. #об твою мать! 6,64!", - заміри рівня радіації в Зоні відчуження. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео виміру рівня радіації поблизу міста Прип'ять у Зоні відчуження ЧАЕС. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опублікована користувачем ФБ Volodymyr Kosterin.

На записі, зробленому в салоні автомобіля під час руху, дозиметр "Терра" показує збільшення радіаційного фону від рівня 0,59 до рівня 6,64, а потім знову зменшується до показника нижче одиниці.

"#об твою мать! 6,64!", - коментує пікові свідчення автор відеозапису.

Також дивіться: Інститут ядерної безпеки Франції оцінив рівень цезію в повітрі Києва: загрози здоров'ю населення немає. ВIДЕО

Автор: 

пожежа (4351) радіація (187) зона відчуження (326)


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Топ коментарі
+50
Да какая разница?
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24.04.2020 14:56 Відповісти
+42
тобто Зю нам збрехав. вкотре.
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24.04.2020 15:00 Відповісти
+37
Хуже не будет!
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24.04.2020 15:05 Відповісти
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Да какая разница?
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24.04.2020 14:56 Відповісти
Хуже не будет!
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24.04.2020 15:05 Відповісти
Фраза "такая наша служба" в ролике означает, что вооружёнными дозиметром (а его показатели считаются более-менее достоверными после экспозиции не менее 20 секунд в состоянии покоя) водителем и пассажиром были украинские носители погон (ГСЧС, Нацгвардия, нацполиция, лесники).

Валить оттуда надо, а не заниматься дюбительской радиометрией, если жизнь дорога. А теперь эти "радиологи на ихнем же пепелаце поедут в Киев...
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24.04.2020 19:14 Відповісти
Я в этом ничево ни панимаю.
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24.04.2020 15:17 Відповісти
Норма 0.3
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24.04.2020 18:15 Відповісти
Допустима максимально допустима 0,5
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24.04.2020 22:20 Відповісти
Закінчиш школу - зрозумієш
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24.04.2020 21:38 Відповісти
в мкЗв. в мкР/год буде 664. Не так вже й багато
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24.04.2020 14:57 Відповісти
на высоте 10км в самолете будет такой же фон.
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24.04.2020 15:04 Відповісти
Намного меньше. Не гони.
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24.04.2020 21:40 Відповісти
в 30 раз вище природнього. Нічого страшного, я при пяти міліренгенах там служив місяць. Живий ще, хоч і не скажу, що здоровий.
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24.04.2020 15:06 Відповісти
не показывайте это туристам с других стран что бы не спугнуть...
нам сейчас в бюджет каждая копеечка дорога...
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24.04.2020 14:57 Відповісти
Какой бюджет? Там турагенства фопи, до тисячы грывен в месяц в ваш бюджет
Остальное по карманам с авакисяном
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24.04.2020 15:45 Відповісти
А валюта в страну, идиёт!
И ФОПы платят в бюджет больше, чем Ахметов с Каломойским!
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25.04.2020 09:32 Відповісти
Диверсии рашистов все-таки повысили фон.
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24.04.2020 14:58 Відповісти
в штанах своих поищи диверсии рашистов.
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24.04.2020 15:25 Відповісти
Уже нашел.
https://censor.net/news/3204867/v_skandinavii_vyyavili_uvelichenie_urovnya_radiatsii_rossiyiskogo_proishojdeniya_the_independent_obnovleno
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29.06.2020 01:40 Відповісти
тобто Зю нам збрехав. вкотре.
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24.04.2020 15:00 Відповісти
не больше чем петре. явно)
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24.04.2020 15:09 Відповісти
Ви і приклад приведете?
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24.04.2020 15:26 Відповісти
А вам он и не нужен) Вся Украина наслышана и помнит и панамские офшоры, и противодействие волонтерам, и то как сдали Донецк, когда он уже был почти отбит, и то как дали уйти Гиркину, и десантников которых сбили над Луганском, и про игнорирование взырва складов, когда 70% боеприпасов Украины злетело на воздух, и про воровство в оборонке, во время войны, и Липецкую фабрику помним, и роттердам+ помним, все помним. Но вы всеравно отнекиваться будете, что мол черное это белое, а белое на самом деле это черное. Как в рашке, по Оруэллу.
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24.04.2020 15:54 Відповісти
Собака кацапська, скоро заткнешся, бо платить ху..лу тобі не буде чим! А повторювати лапшу від бені може тільки дебіл!
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24.04.2020 16:01 Відповісти
Ну мне то ***** не платит, зато тебе Педро платит походу и нехило, смотри монитор слюной забрызгаешь)
Эта "лапша"(как я и говорил ВЫ это будете отрицать, все по Оруэллу), началась еще задолго до Бени еще в 2014м, а проблемы и слухи от Бени начались в 2019.
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24.04.2020 16:33 Відповісти
слышь чмо, а ты своего папашу тоже так фамильярно зовёшь? Педро, Васька, Грышаня? Хватит всем демонстрировать свое воспитание, итак отлично видно, что ты зебил.
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24.04.2020 21:13 Відповісти
"по оруэллу", ты читать-то умеешь, дитё?
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24.04.2020 21:15 Відповісти
Ну да, как раз в 2019-м:
"Премьера первого сезона сериала "Слуга народа" состоялась на украинском телеканале «1+1» 16 ноября 2015 года"
...соответственно спланировали еще на годик раньше
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25.04.2020 09:36 Відповісти
Забавно вообще как на факты, типа роттердам+ реагируют люди пороха)
И тут то Беня, то Портнов виноват. А когда и кто принимал схему роттердам+? Портнов?
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24.04.2020 16:35 Відповісти
А мне лично кажется что это Ахметов вместе с Петром и Аваковым.
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24.04.2020 16:36 Відповісти
факт в том, что схему с роттердамом продлили уже твои трускавецкие уроды, когда будешь отвечать за свой выбор, зелебот?
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24.04.2020 21:14 Відповісти
Молодец, перечислил весь многократно развенчанный киздёжь!
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25.04.2020 09:34 Відповісти
шкода, що в цей кіздбож вірить ще 44%
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25.04.2020 13:13 Відповісти
а еще медрехворму помним, да, и особенно полицейскую и суддейскую реформы, да. когда лекарств не было, вакцин, помним. еще как исчезла вся валюта почти на полгода в банках, когда олигархат начал переводить свое бабло в валюту, курс по 49грн помним. Много чего было.
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24.04.2020 15:57 Відповісти
не "олигархат", а беня высадил 5,5 млрд долларов денег вкладчиков Привата и рефинанса от Нацбанка в валюту и потом в офшоры, в том числе криворогому шлимазлу на его Кипрский офшор 42 млн долларов.
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25.04.2020 09:40 Відповісти
зато Томос да, есть) кушаем его дружно, вот реформа так реформа.
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24.04.2020 15:59 Відповісти
Поспілкуємось украінською?😂🌷
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24.04.2020 16:05 Відповісти
Якщо хочеш)
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24.04.2020 16:31 Відповісти
у тебя флажок отклеялся, набутылочник!
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25.04.2020 09:37 Відповісти
когда ты сдохнешь, следующие поколения оценят смысл и вес томоса. Это тебе не писюном по роялю играть.
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24.04.2020 21:16 Відповісти
Благодаря Томосу, эпидемия коронавируса задела минимум вдвое меньше народу, поскольку ПЦУ, в отличие от УПЦ ФСБ МП, закрыла храмы для прихожан.
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25.04.2020 09:39 Відповісти
Ксения, в том месте (т.н. "Факел") пятно с 1-го дня аварии, его туристам показывают, когда автобус проезжает гид показывает дозиметр. На обочине стоят знаки радиации, останавливаться там запрещено. Не надо делать выводы не разобравшись в теме. Пожары тут непричем.
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24.04.2020 15:25 Відповісти
перепис дебілів в лайках?
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24.04.2020 15:48 Відповісти
шукаєш, де би зарєєструватись ?
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24.04.2020 16:30 Відповісти
На графит наехали.
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24.04.2020 15:01 Відповісти
А в чем новость?!
Там и раньше такие показатели были. Есть куча видео в интернете, где народ едет по дороге и там полосами то низкий, то высокий уровень, то вообще пищит взахлеб
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24.04.2020 15:02 Відповісти
Ну как в чем... При Порошенко такого не было! Это все Зеленский....
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24.04.2020 15:11 Відповісти
При Порохе был контроль,а пи ЗЕленой сопле,пожар уже 2 недели тушат,и противодеверсионную операцию начали когда ЗЕмудак из кокаиновой нирваны вышел.
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24.04.2020 15:26 Відповісти
Разве тушили?! А по моему пожарные видосики снимали а-ля "красиво горит", все как завещал великий Клоун
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24.04.2020 17:58 Відповісти
когда ты будешь отвечать за своего клована? Сейчас тушат или ждут дождика?
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24.04.2020 21:18 Відповісти
Зеленский 3,14раст.
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24.04.2020 17:32 Відповісти
теперь Зеленский может ходить ночью в туалет не включая свет и подсвечивать писюном..
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24.04.2020 15:03 Відповісти
клавиши на рояле подсвечивать..
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24.04.2020 15:35 Відповісти
У тебя теперь тоже есть такая возможность - светить своей пипиской! Хоть тут ты будешь с ним наравне.
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24.04.2020 16:20 Відповісти
давай вместе споем - "о как велик наш сцарь и бог, великий зелебоба"
Как же быстро вы забыли про велосипед, "я не политик", и "теперь все мы президенты". Боженьку себе слепили, из ссыкуна-то.
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24.04.2020 21:20 Відповісти
ЗЕшибісь!
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24.04.2020 15:05 Відповісти
ніт. 0,10-0,13
але в Зоні там завжди зашкалює плямами
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24.04.2020 15:10 Відповісти
В яких одиницях?
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24.04.2020 15:29 Відповісти
мкЗв/час
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27.04.2020 09:12 Відповісти
Опять земарзота сбрехала
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24.04.2020 15:10 Відповісти
возможно газы..
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24.04.2020 15:13 Відповісти
Автор видео - дебил. Там где он меряет - т.н. "Факел" - всегда фон завышенный, там локальное пятно со времен аварии.
Его туристам всегда показывают. Если остановиться и сойти на обочину то там раз в 10 выше намерять можно.
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24.04.2020 15:22 Відповісти
там ділянок із ще більшим фоном вистачає.
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24.04.2020 15:24 Відповісти
Я розумію, що редактори на Цензор набрані по об'явам на ФБ. Але таки запитаю:
А в яких одиницях вимірювання на даному ролику. Бо я проживаю в екологічно-чистій місцевості, і в мене 12мкР\год. Я помру?
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24.04.2020 15:28 Відповісти
https://ekspertiza.com.ua/uk/vimiryuvannya-rivnya-radiatsiji Вимірювання рівня радіації, замір радіаційного фону - EKSPERTIZA.COM.UA ekspertiza.com.ua

Допустимі показники радіаційного фону:0,1 - 0,2 мк3в / ч - звичайний рівень радіаційного фону,якому кожен з нас піддається щоднядо 0,3 мк3в / ч - нормальний радіаційний фон0,3 - 1,2 - мк3в / ч - підвищений радіаційний фонпонад 1,2 - мк3в / ч - небезпечний радіаційний фон
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24.04.2020 15:35 Відповісти
Окуєнно! А в чому ж таки вимірювання проводилось?
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24.04.2020 15:40 Відповісти
- Петька, приборы?
- 20.
- Что 20?
- А что "приборы"?
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25.04.2020 12:59 Відповісти
Такі дозиметри міряють тільки жорстку частину спектру випромінень. До того ж вимірювання велося всередині автомобіля. Таким чином, це до пожеж не має жодного відношення. З другого боку, небезпека у цьому місці значно вища, ніж показує прилад.
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24.04.2020 15:44 Відповісти
никто не мерил как надо фильтрованный воздух.
Доза облучения в Киеве может быть хуже чем в 86м, тогда не было столько мелких радиоактивных частиц 2,5 РРМ в воздухе, горел реактор, а не сотни гектар радиоактивного леса.
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24.04.2020 16:17 Відповісти
Щоб ти здів, що б не пи*дів! 45 лет прошло с тех пор, а у тебя все лес радиоактивней, чем сам реактор!
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24.04.2020 17:12 Відповісти
иди уроки учить онлайн, прошло 34 года, период полураспада америция 432 года, а еще есть плутоний, цезий-137 прошел период ПОЛУраспада, все Полесье заражено навсегда, в Ирпене и на правом берегу Киева нельзя жить, продукты из Белой Церкви и Фастова нельзя есть
https://www.facepla.net/the-news/nature-news-mnu/4407-chernobylskie-derevya.html Чернобыльские деревья и листья практически не разлагаются
https://www.facepla.net/the-news/nature-news-mnu/4407-chernobylskie-derevya.html

В зоне отчуждения высадили деревья, поглощающие радиацию

https://gazeta.ua/ru/articles/life/_v-zone-otchuzhdeniya-vysadili-derevya-pogloschayuschie-radiaciyu/777285
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24.04.2020 17:39 Відповісти
В твоей балде цепная реакция уже идет вижу! О лучевой болезни никто не говорит, Никто не связывает раковые и сердечно-сосудистые заболевания с радиацией белокровие - также. В свое время многие болели раком щитовидки, в организм которых попал радиоактивный иод. Однако смертность от него относительно невелика. если своевременно оказать медицинскую помощь. Берегись короновируса. он не щадит никого!
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24.04.2020 22:19 Відповісти
Картина намного сложнее. Кроме гамма, которую меряет видимо прибор, в воздух поднято кучу альфа и бета частиц загрязнений, которые были с дымом, аэрозоли и унесены хрен знает куда. Попали в почву, усвоились нашими организмами через кожу, еду и особенно дыхании. Очень сильно влияет изотопный состав загрязнений - у них есть любимые органы, где они любят собираться, чтобы обучать нас изнутри.Йод, все знают, любит щитовидку, например. Кто-то мониторил это?
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24.04.2020 16:21 Відповісти
зачем мерять йод? Он есть только в первую неделю после аварии.
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24.04.2020 18:07 Відповісти
Цей гаджит може бету мiряти. Там кришку треба значит с заду. У мене в дома такой же. Норма до слова 0.3
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24.04.2020 18:18 Відповісти
был в Припяти 2 года назад. Там везде есть пятна, где зашкаливало. Но это ничего не значит для общего фона
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24.04.2020 16:49 Відповісти
При Порошенко было так херово, что дальше некуда уже, так что не бойтесь зелебобики, при Зеленском хуже не будет!
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24.04.2020 19:04 Відповісти
Просто наблюдайте за семьями кагебистов, в смысле, эсбеушников.
Они схлынули на 2 недели абы куда.
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24.04.2020 20:38 Відповісти
Два папуаса решили измерить "радиацию", как сказал один из них.
Они даже не знают, в каких единицах и что они меряют.
Как сказал один человек, "Ну, дебилы, б*ля!".
И подобное выставляют в Сеть!
А потом удивляемся, откуда паника?
Да вот отсюда!
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25.04.2020 08:20 Відповісти
Ну все. Знімай кросівки. Далі поїдете босими...(
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25.04.2020 10:58 Відповісти
Угу.
Стидаюся запитати: скільки диверсантів-підпалювачів відловили проФФесіонали еФФективного міністра макакова в чорнобильських лісах? Чи може всі ці ніндзі-диверсанти - всього лише витвір його нездорової уяви?
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25.04.2020 11:12 Відповісти
1 микрозиверт = 100 микрорентген
Нормальный фон - 16 микрорентген
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25.04.2020 11:43 Відповісти
6.64 чего? Рентген? Не понятно. Ликвидаторы Рыжий Лес при среднем фоне в 50 рентген валили, а 1-2 рентгена за мелочь считали. Не о чем волноваться в общем.
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25.04.2020 13:53 Відповісти
Як буде українською "#б твою мать!"?
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28.06.2020 18:32 Відповісти
 
 