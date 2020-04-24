Не уверен, что Коломойский хочет вернуть "Приватбанк", - Малюська. ВИДЕО

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что если Верховная Рада примет законопроект о банках, возвращение "Приватбанка" Игорю Коломойскому на 99% будет невозможно. При этом он не уверен, что олигарху "Приватбанк" нужен в принципе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Радио НВ".

"Если будет принят законопроект, который сейчас рассматривается в парламенте, принятый в первом чтении, и сейчас находится на рассмотрении в комитете, такое возвращение будет на 99% невозможно", - ответил Малюська.

Он объяснил, что оставляет 1%, поскольку "прогарантировать, что завтра какой-то судья не потеряет здравый смысл и не вынесет какую-то ерунду, которую потом отменят, я тоже не хочу".

"То есть, "Приватбанк" не вернется Коломойскому. Но если честно, я даже не совсем уверен, надо ли это ему, добивается ли он этого", - сказал министр.

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Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.