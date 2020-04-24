Не уверен, что Коломойский хочет вернуть "Приватбанк", - Малюська. ВИДЕО
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что если Верховная Рада примет законопроект о банках, возвращение "Приватбанка" Игорю Коломойскому на 99% будет невозможно. При этом он не уверен, что олигарху "Приватбанк" нужен в принципе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Радио НВ".
"Если будет принят законопроект, который сейчас рассматривается в парламенте, принятый в первом чтении, и сейчас находится на рассмотрении в комитете, такое возвращение будет на 99% невозможно", - ответил Малюська.
Он объяснил, что оставляет 1%, поскольку "прогарантировать, что завтра какой-то судья не потеряет здравый смысл и не вынесет какую-то ерунду, которую потом отменят, я тоже не хочу".
"То есть, "Приватбанк" не вернется Коломойскому. Но если честно, я даже не совсем уверен, надо ли это ему, добивается ли он этого", - сказал министр.
Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.
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Просто бумага лишняя валялась на 16 тысяч поправок к закону, который вообще не интересен
Или хочет под это дело захватить другие активы...?
Скорее всего другие активы.., да..
Тиждень, здається, тому я стояв під Апеляційним судом Києва, коли там розглядали одну зі справ Суркісів проти державного ПриватБанку. Ту справу ми програли - і ми як партія, і ми як держава. Суркіси отримають майже 7 мільярдів гривень платників податків.
У понеділок буде аналогічний суд по іншій справі, але також Суркісів проти держави і ПриватБанку. Ціна питання буде ще вищою - 27 мільярдів гривень. Мільярд доларів. Один.
Цю справу ми також можемо програти. І ми як партія, і ми як Україна. І ви як президент.
І знаєте, чому?
Тому що ви вважаєте націю тупим стадом, а вона ним не є.
Тому що люди бачать, що ви підвищуєте голос на секретаря Бориспільської міської ради, але мовчите про Ігоря Коломойського. Бачать, що ваша сторінка вітає з днем народження Ірину Білик, але цнотливо не коментує програні Україною мільярди, які заберуть Суркіси. Бачать, що ви хизуєтесь у фільмах незрозуміло чим, але у бюджеті все менше і менше грошей (і це розпочалося до пандемії). Бачать, що олігархи на волі і відчувають себе пречудово, а посадили музиканта, лікарку і медсестру.
І не тільки бачать. Ви ж не думаєте, що Україна зараз програє якісь уявні кошти? 7 мільярдів вже, 27 - на підльоті, ще пара десятків (у разі де-факто прецедентного рішення Верховного суду) попереду. Це не просто цифри. Не просто символи на екрані. Це діра. Діра, у яку впадуть пенсії та субсидії, зарплати та премії, виплати за народження дітей та фінансування лікарень. І ще у цю діру впаде ваш рейтинг. Нажаль, на відміну від цін на нафту, він не може впасти нижче нуля. Але спробує це зробити.
Колись, пане Зеленський, ви сказали, що варто вам поговорити з Антимонопольним комітетом, і той замість «проти» проголосує «за». Це, звичайно, поза законом (хоча це вас ніколи не зупиняло). Але ви залюбки прийшли на прес-конференцію, де затриманих без жодних доказів людей називали злочинцями і кидали за ґрати. І жодного разу не відкрили рота, коли справа йшла про суди, які нахабно, злочинно віддають мільярди вашому колишньому (і трохи нинішньому) роботодавцю і його партнерам. Ви навіть не висловили позицію, яку можете висловити без звинувачень у тиску на суддів. Ви просто засунули собі язика у екран «1+1» і думаєте, що if I ignore it, maybe it will go away.
Ні.
Так не буде. Бо це ваша відповідальність. Ваш парламент, ваша більшість, ваші суди і ваша прокуратура. Всі бачили, як «незалежні» суди в один день прийняли однакові рішення і «беркути» вийшли на волю. Тоді ви не подумали (це мабуть ваше хобі - не думати) що тепер всі розповіді про «незалежний від вас» суд не вартують лайна без хліба.
Це ваше. Ваша відповідальність. І ми, і я особисто, зроблю все для того, щоб якомога більше українців про це дізналося. Це ви програли суд. Це ви віддали олігархам мільярди. Це ви винні у бюджетній дірі. Це ваша відповідальність. Це ваша провина. Це все ваше.
Беріть. Насолоджуйтесь.
Взрыв на арсенале в Балаклее
Комиссия считает причиной взрывов на складе в Балаклее не сброс взрывчатки беспилотником, как заявлялось ранее, а подрыв взрывчатых веществ на территории арсенала.
На заседании комиссии 17 января директор Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Клюев рассказал, что причиной взрывов на 65 арсенале ВСУ в Балаклее был подрыв углубленных в грунт взрывчатых веществ. Это было установлено экспертами еще во время первых выездов на место происшествия.
Кроме того, в материалах уголовного дела указано, что на момент взрывов и пожаров на арсенале никаких летательных аппаратов в районе Балаклеи не было.
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В связи с этим, комиссия приняла решение про проведение комплексной военной, взрывотехнической и пожарно-технической экспертизы, в ходе которой было выявлено на площадке хранения арсенала №69 воронку.
«Воронка образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, Пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия», - отмечается в отчете.
По мнению экспертов, использование подрывных снарядов по типу кумулятивно-фугасных позволяет достичь желаемых результатов по созданию необходимого взрывного эффекта. Особенно, если их применять в составе группы снарядов. Согласно экспертной оценке и учитывая размер воронки, самым оптимальным расположением кумулятивно-фугасных зарядов считается в два ряда по пять в каждом ряду.
«Если учесть, что вес одного кумулятивно-фугасного заряда ТФО-1 составляет 76 кг, то даже для быстрой закладки зарядов, чтобы создать одну такую воронку без проведения земляных работ на территории 65 арсенала ГРАУ ВСУ в пгт. Балаклея, необходимо установление кумулятивно-фугасных зарядов общим весом около 760 кг«, - считает комиссия.
При этом на территории площадки хранения боеприпасов №65 насчитывалось до 10 воронок, таких же как на площадке №69, что свидетельствует об аналогичном характере закладки взрывчатых веществ.
«У комиссии есть основания полагать, что подрыв самого большего арсенала нашего государства, в результате которого погибли гражданские лица, уничтожено боеприпасов и военного имущества более чем на 12 млрд. грн., нанесен значительный материальный ущерб гражданскому населению, мог иметь место из-за умышленных спланированных действий виновных лиц, действовавших в течение определенного времени в условиях очевидности для военнослужащих и работников 65 арсенала ГРАУ ВСУ», - сказано в отчете.
Взрыв на складе в Калиновке
Следственная комиссия Верховной Рады 6 марта 2020 года заслушала отчет Управления СБУ в Винницкой области относительно состояния расследования пожара на 48-м арсенале ВСУ в Калиновке Винницкой области.
«Во время дачи показаний представителями следственного отдела УСБУ в Винницкой области комиссией установлено, что в течение почти 2,5 летнего досудебного расследования следователями достоверно не установлено не только причины, но и обстоятельства самого события. Виновные лица к ответственности не привлечены, что вызывает сомнения в объективности действий правоохранителей», - считают члены комиссии.
Помимо этого, на заседании было заслушано информацию от начальника Главной инспекции Минобороны, который сообщил о многочисленных нарушениях учета и порядка хранения боеприпасов, а также другого военного имущества.
Отмечается, что даже на момент проведения заседания комиссии не подтверждено фактическое наличие боеприпасов на сумму около 480 млн 94 тыс. грн. Однако указанные факты вообще остались без внимания следователей следственного отдела УСБУ в Винницкой области и соответствующих процессуальных прокуроров.
Парламентская комиссия продолжила расследование взрывов и пожаров на военных складах Украины.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/375554-*******************************************************************************************************
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А враховуючи те,що Шарія зняли з розшуку,то педофілія також не є злочином.