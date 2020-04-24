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Не уверен, что Коломойский хочет вернуть "Приватбанк", - Малюська. ВИДЕО

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что если Верховная Рада примет законопроект о банках, возвращение "Приватбанка" Игорю Коломойскому на 99% будет невозможно. При этом он не уверен, что олигарху "Приватбанк" нужен в принципе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Радио НВ".

"Если будет принят законопроект, который сейчас рассматривается в парламенте, принятый в первом чтении, и сейчас находится на рассмотрении в комитете, такое возвращение будет на 99% невозможно", - ответил Малюська.

Он объяснил, что оставляет 1%, поскольку "прогарантировать, что завтра какой-то судья не потеряет здравый смысл и не вынесет какую-то ерунду, которую потом отменят, я тоже не хочу".

"То есть, "Приватбанк" не вернется Коломойскому. Но если честно, я даже не совсем уверен, надо ли это ему, добивается ли он этого", - сказал министр.

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Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.

Коломойский Игорь (1792) Приватбанк (833) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+14
Не уверен, что Коломойский хочет вернуть "Приватбанк", - Малюська - Цензор.НЕТ 7162
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24.04.2020 17:23 Ответить
+10
Дело не в банке, а в миллиардах...
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24.04.2020 17:20 Ответить
+9
Та все понимают, что Коломойскому это не нужно.

Просто бумага лишняя валялась на 16 тысяч поправок к закону, который вообще не интересен
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24.04.2020 17:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Дело не в банке, а в миллиардах...
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24.04.2020 17:20 Ответить
Да нет, как раз дело в банке! На бабломойского заведено несколько очень серьезных дел в США,Лондоне, в Израйле и на Кипре как раз по Приватбанку. Возврат в его руки банка- будет означать, что он не грабил банк и Украину, что у нас мир, дружба , жвачка с бабломойским, и соответственно все иски к нему не имеют под собой основания. А ведь в США уже выдали на него ордер на арест, ждут окончания карантина. Да и дружбану его сурскису тогда государство и банк будут всю жизнь должны, эта падаль украла, а ему за это еще и деньги отдавать будут. Только в нашей 95-квартальной стране такое возможно.
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24.04.2020 18:10 Ответить
Та все понимают, что Коломойскому это не нужно.

Просто бумага лишняя валялась на 16 тысяч поправок к закону, который вообще не интересен
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24.04.2020 17:20 Ответить
Коломойский сказал что или зебилы возвращайте приват или гоните 2 млрд $, так что 13.5 млн зебилов скидывайтесь по 150$ каждый на компенсацию Бене
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24.04.2020 17:21 Ответить
А не 5,5 ?
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24.04.2020 17:23 Ответить
Их было 12.47 млн. Если точнее.
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24.04.2020 17:24 Ответить
Не уверен, что Коломойский хочет вернуть "Приватбанк", - Малюська - Цензор.НЕТ 3941
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24.04.2020 17:22 Ответить
Не уверен, что Коломойский хочет вернуть "Приватбанк", - Малюська - Цензор.НЕТ 7162
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24.04.2020 17:23 Ответить
++++++++++++++++++++++++
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24.04.2020 17:52 Ответить
слева от Бени разжиревший Зеля, да?
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24.04.2020 17:24 Ответить
Разводка. Только в терновый куст не бросай...
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24.04.2020 17:22 Ответить
Ясный пень - он хочет деньгами. И молюск ему в этом активно помогает со своим минюстом, продувая суды с Коломойским один за другим
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24.04.2020 17:22 Ответить
Это же надо быть таким тупым........ Он не банк хочет вернуть, а бабки с бюджета получить.
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24.04.2020 17:22 Ответить
Ірадо , а Ви вважали провладних "сявок" не тупими...
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24.04.2020 17:57 Ответить
Год ищу........
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24.04.2020 19:29 Ответить
Увы, но поиск Ваш - безрезультатен... " Низзя" найти там ,что априори НЕТ !
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24.04.2020 20:03 Ответить
так что, получается Беня издевается над страной и малоросней ради спортивного интереса, да?
Или хочет под это дело захватить другие активы...?
Скорее всего другие активы.., да..
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24.04.2020 17:22 Ответить
Ты лично и так уже отдаешь в офшоры Суркисам, Беням миллиарды, паяц, прыгающий из-под стола на стол.
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24.04.2020 17:22 Ответить
Пане Зеленський. Дивіться, яка *****.

Тиждень, здається, тому я стояв під Апеляційним судом Києва, коли там розглядали одну зі справ Суркісів проти державного ПриватБанку. Ту справу ми програли - і ми як партія, і ми як держава. Суркіси отримають майже 7 мільярдів гривень платників податків.

У понеділок буде аналогічний суд по іншій справі, але також Суркісів проти держави і ПриватБанку. Ціна питання буде ще вищою - 27 мільярдів гривень. Мільярд доларів. Один.

Цю справу ми також можемо програти. І ми як партія, і ми як Україна. І ви як президент.

І знаєте, чому?

Тому що ви вважаєте націю тупим стадом, а вона ним не є.

Тому що люди бачать, що ви підвищуєте голос на секретаря Бориспільської міської ради, але мовчите про Ігоря Коломойського. Бачать, що ваша сторінка вітає з днем народження Ірину Білик, але цнотливо не коментує програні Україною мільярди, які заберуть Суркіси. Бачать, що ви хизуєтесь у фільмах незрозуміло чим, але у бюджеті все менше і менше грошей (і це розпочалося до пандемії). Бачать, що олігархи на волі і відчувають себе пречудово, а посадили музиканта, лікарку і медсестру.

І не тільки бачать. Ви ж не думаєте, що Україна зараз програє якісь уявні кошти? 7 мільярдів вже, 27 - на підльоті, ще пара десятків (у разі де-факто прецедентного рішення Верховного суду) попереду. Це не просто цифри. Не просто символи на екрані. Це діра. Діра, у яку впадуть пенсії та субсидії, зарплати та премії, виплати за народження дітей та фінансування лікарень. І ще у цю діру впаде ваш рейтинг. Нажаль, на відміну від цін на нафту, він не може впасти нижче нуля. Але спробує це зробити.

Колись, пане Зеленський, ви сказали, що варто вам поговорити з Антимонопольним комітетом, і той замість «проти» проголосує «за». Це, звичайно, поза законом (хоча це вас ніколи не зупиняло). Але ви залюбки прийшли на прес-конференцію, де затриманих без жодних доказів людей називали злочинцями і кидали за ґрати. І жодного разу не відкрили рота, коли справа йшла про суди, які нахабно, злочинно віддають мільярди вашому колишньому (і трохи нинішньому) роботодавцю і його партнерам. Ви навіть не висловили позицію, яку можете висловити без звинувачень у тиску на суддів. Ви просто засунули собі язика у екран «1+1» і думаєте, що if I ignore it, maybe it will go away.

Ні.

Так не буде. Бо це ваша відповідальність. Ваш парламент, ваша більшість, ваші суди і ваша прокуратура. Всі бачили, як «незалежні» суди в один день прийняли однакові рішення і «беркути» вийшли на волю. Тоді ви не подумали (це мабуть ваше хобі - не думати) що тепер всі розповіді про «незалежний від вас» суд не вартують лайна без хліба.

Це ваше. Ваша відповідальність. І ми, і я особисто, зроблю все для того, щоб якомога більше українців про це дізналося. Це ви програли суд. Це ви віддали олігархам мільярди. Це ви винні у бюджетній дірі. Це ваша відповідальність. Це ваша провина. Це все ваше.

Беріть. Насолоджуйтесь.
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24.04.2020 17:22 Ответить
Автор Юрий Гудыменко
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24.04.2020 17:25 Ответить
Минутку, где вы видели украинского судью и здравый смысл? Видел среди них подонков, ублюдков без стыда, без совести, с неуважением к стране и законам, а вот здравого смысла там нет. Подлость, цинизм, наглость есть, причем, много.
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24.04.2020 17:25 Ответить
В далеком 1999 году я как-то конвоировал в Соломенский райсуд бандита находящегося на условном сроке для отправки его на зону для отбывания реального наказания в виде л/с из-за совершения ним очередного нового преступления (разбой/кража). ФИО судьи не помню, его только тогда недавно к нам из Крыма перевели и он уже тогда по сведениям успел здесь погрязнуть в коррупции, но скандал между нами приключился знатный: Он отказался выполнить требования Закона в отношении «достойнейшего» на его взгляд гражданина и отправить того на зону. Вместо этого чего-то там начал булькать про мои служебные обязанности/ профилактику преступлений/права человека/что органы вместо работы «занимаются онанизмом» и прочий собачий бред в стиле портнова и венедиктовой... по окончании его продолжительной словесной тирады, я просто процитировал ему положение общей части ук, уведомил, что конвойный остаётся в его распоряжении под его же ответственность, развернулся и ушёл ...
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24.04.2020 17:35 Ответить
Если интересно, что произошло дальше... а дальше, этот судья получил от государства очередную квартиру в новостройке неподалёку ... а меня... перевели в другой район (на борщаговку), чтобы не был больше таким «дхя вумным и дерзким»
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24.04.2020 17:38 Ответить
...а потом этот "судья" эту квартиру приватизировал, продал, на вырученные деньги купил участок в Печерском районе, там построил замок на 1000 кв метров, сейчас ездит на Ягуаре, жена на Гелике. "Пацан к успеху шел". Такова история почти всех судей, попавших на "работу" в Киев.
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25.04.2020 14:57 Ответить
...Парламентская следственная комиссия по расследованию взрывов на военных складах Украины в период с 2014 по 2018 года пришла к выводу, что пожар на арсенале в Балаклее был спланированным и осуществленным в условиях очевидности для военнослужащих и работников склада. Об этом говорится в отчете комиссии, обнародованном на сайте Верховной Рады.
Взрыв на арсенале в Балаклее

Комиссия считает причиной взрывов на складе в Балаклее не сброс взрывчатки беспилотником, как заявлялось ранее, а подрыв взрывчатых веществ на территории арсенала.

На заседании комиссии 17 января директор Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Клюев рассказал, что причиной взрывов на 65 арсенале ВСУ в Балаклее был подрыв углубленных в грунт взрывчатых веществ. Это было установлено экспертами еще во время первых выездов на место происшествия.

Кроме того, в материалах уголовного дела указано, что на момент взрывов и пожаров на арсенале никаких летательных аппаратов в районе Балаклеи не было.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/375554-*******************************************************************************************************
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24.04.2020 17:25 Ответить
...В парламентской комиссии отметили, что уголовное производство осталось без движения в следственном отделении СБУ в Харьковской области с основной версией - «уничтожение арсенала беспилотником», поскольку руководство правоохранительных органов проигнорировало выводы комиссии.
В связи с этим, комиссия приняла решение про проведение комплексной военной, взрывотехнической и пожарно-технической экспертизы, в ходе которой было выявлено на площадке хранения арсенала №69 воронку.
«Воронка образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, Пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия», - отмечается в отчете.
По мнению экспертов, использование подрывных снарядов по типу кумулятивно-фугасных позволяет достичь желаемых результатов по созданию необходимого взрывного эффекта. Особенно, если их применять в составе группы снарядов. Согласно экспертной оценке и учитывая размер воронки, самым оптимальным расположением кумулятивно-фугасных зарядов считается в два ряда по пять в каждом ряду.
«Если учесть, что вес одного кумулятивно-фугасного заряда ТФО-1 составляет 76 кг, то даже для быстрой закладки зарядов, чтобы создать одну такую воронку без проведения земляных работ на территории 65 арсенала ГРАУ ВСУ в пгт. Балаклея, необходимо установление кумулятивно-фугасных зарядов общим весом около 760 кг«, - считает комиссия.
При этом на территории площадки хранения боеприпасов №65 насчитывалось до 10 воронок, таких же как на площадке №69, что свидетельствует об аналогичном характере закладки взрывчатых веществ.
«У комиссии есть основания полагать, что подрыв самого большего арсенала нашего государства, в результате которого погибли гражданские лица, уничтожено боеприпасов и военного имущества более чем на 12 млрд. грн., нанесен значительный материальный ущерб гражданскому населению, мог иметь место из-за умышленных спланированных действий виновных лиц, действовавших в течение определенного времени в условиях очевидности для военнослужащих и работников 65 арсенала ГРАУ ВСУ», - сказано в отчете.
Взрыв на складе в Калиновке
Следственная комиссия Верховной Рады 6 марта 2020 года заслушала отчет Управления СБУ в Винницкой области относительно состояния расследования пожара на 48-м арсенале ВСУ в Калиновке Винницкой области.
«Во время дачи показаний представителями следственного отдела УСБУ в Винницкой области комиссией установлено, что в течение почти 2,5 летнего досудебного расследования следователями достоверно не установлено не только причины, но и обстоятельства самого события. Виновные лица к ответственности не привлечены, что вызывает сомнения в объективности действий правоохранителей», - считают члены комиссии.
Помимо этого, на заседании было заслушано информацию от начальника Главной инспекции Минобороны, который сообщил о многочисленных нарушениях учета и порядка хранения боеприпасов, а также другого военного имущества.
Отмечается, что даже на момент проведения заседания комиссии не подтверждено фактическое наличие боеприпасов на сумму около 480 млн 94 тыс. грн. Однако указанные факты вообще остались без внимания следователей следственного отдела УСБУ в Винницкой области и соответствующих процессуальных прокуроров.
Парламентская комиссия продолжила расследование взрывов и пожаров на военных складах Украины.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/375554-*******************************************************************************************************

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24.04.2020 17:27 Ответить
та беня вообще деньги не любит.
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24.04.2020 17:25 Ответить
Цензор.Нет, а де новий випуск "Без цензури" від Марини Данилюк-Єрмолаєвой (Любі друзі Зеленського)?
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24.04.2020 17:27 Ответить
Не уверен, что Коломойский хочет вернуть "Приватбанк", - Малюська - Цензор.НЕТ 801
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24.04.2020 17:31 Ответить
Враховуючи те як добре себе почувають: Коломойський,Зеленський,Ермак,Баканов ,в Україні відсутня кримінальна відповідальність за обкрадання банків,державну зраду та торгівлю найвищими державними посадами.
А враховуючи те,що Шарія зняли з розшуку,то педофілія також не є злочином.
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24.04.2020 17:33 Ответить
Не уверен , тогда не Обганяй . Дай другим сказать.
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24.04.2020 17:44 Ответить
Вот для этого и нужен закон- чтоб быть уверенными в том, что "не хочет". УЖЕ.
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24.04.2020 17:58 Ответить
Нахера он тогда замутил всю эту кашу? Нехило поспособствовал приходу клоуна ко власти?
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24.04.2020 18:29 Ответить
Чому у нас на нього не відкрили та не відкривають кримінальну справу? Він знає за що і народ знає, за що. А що?
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24.04.2020 18:48 Ответить
Ну я так понимаю Бене нужен приват, что бы отозвали все иски против него. Ведь иски подавались от имени привата.
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24.04.2020 18:53 Ответить
 
 