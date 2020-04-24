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Не впевнений, що Коломойський хоче повернути "Приватбанк", - Малюська. ВIДЕО

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що якщо Верховна Рада прийме законопроєкт про банки, повернення "Приватбанку" Ігорю Коломойському на 99% буде неможливим. При цьому він не впевнений, що олігархові "Приватбанк" потрібен у принципі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Радіо НВ".

Читайте також: Голосування щодо законопроєкту про банки реально провести на початку травня, - Кравчук

"Якщо буде прийнято законопроєкт, який зараз розглядається в парламенті, ухвалений в першому читанні, і зараз перебуває на розгляді в комітеті, таке повернення буде на 99% неможливим", - відповів Малюська.

Він пояснив, що залишає 1%, оскільки "прогарантувати, що завтра якийсь суддя не втратить здоровий глузд і не винесе якусь дурницю, яку потім скасують, я теж не хочу".

"Тобто, "Приватбанк" не повернеться Коломойському. Але якщо чесно, я навіть не зовсім впевнений, чи треба це йому, чи домагається він цього", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До законопроєкту про банки подали 16 572 поправки, з них 4 770 комітет відхилив, - "слуга народу" Гетманцев

Нагадаємо, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня.

Автор: 

Коломойський Ігор (3126) Приватбанк (2437) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+14
Не уверен, что Коломойский хочет вернуть "Приватбанк", - Малюська - Цензор.НЕТ 7162
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24.04.2020 17:23 Відповісти
+10
Дело не в банке, а в миллиардах...
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24.04.2020 17:20 Відповісти
+9
Та все понимают, что Коломойскому это не нужно.

Просто бумага лишняя валялась на 16 тысяч поправок к закону, который вообще не интересен
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24.04.2020 17:20 Відповісти
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Дело не в банке, а в миллиардах...
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24.04.2020 17:20 Відповісти
Да нет, как раз дело в банке! На бабломойского заведено несколько очень серьезных дел в США,Лондоне, в Израйле и на Кипре как раз по Приватбанку. Возврат в его руки банка- будет означать, что он не грабил банк и Украину, что у нас мир, дружба , жвачка с бабломойским, и соответственно все иски к нему не имеют под собой основания. А ведь в США уже выдали на него ордер на арест, ждут окончания карантина. Да и дружбану его сурскису тогда государство и банк будут всю жизнь должны, эта падаль украла, а ему за это еще и деньги отдавать будут. Только в нашей 95-квартальной стране такое возможно.
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24.04.2020 18:10 Відповісти
Та все понимают, что Коломойскому это не нужно.

Просто бумага лишняя валялась на 16 тысяч поправок к закону, который вообще не интересен
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24.04.2020 17:20 Відповісти
Коломойский сказал что или зебилы возвращайте приват или гоните 2 млрд $, так что 13.5 млн зебилов скидывайтесь по 150$ каждый на компенсацию Бене
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24.04.2020 17:21 Відповісти
А не 5,5 ?
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24.04.2020 17:23 Відповісти
Их было 12.47 млн. Если точнее.
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24.04.2020 17:24 Відповісти
Не уверен, что Коломойский хочет вернуть "Приватбанк", - Малюська - Цензор.НЕТ 3941
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24.04.2020 17:22 Відповісти
Не уверен, что Коломойский хочет вернуть "Приватбанк", - Малюська - Цензор.НЕТ 7162
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24.04.2020 17:23 Відповісти
++++++++++++++++++++++++
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24.04.2020 17:52 Відповісти
слева от Бени разжиревший Зеля, да?
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24.04.2020 17:24 Відповісти
Разводка. Только в терновый куст не бросай...
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24.04.2020 17:22 Відповісти
Ясный пень - он хочет деньгами. И молюск ему в этом активно помогает со своим минюстом, продувая суды с Коломойским один за другим
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24.04.2020 17:22 Відповісти
Это же надо быть таким тупым........ Он не банк хочет вернуть, а бабки с бюджета получить.
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24.04.2020 17:22 Відповісти
Ірадо , а Ви вважали провладних "сявок" не тупими...
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24.04.2020 17:57 Відповісти
Год ищу........
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24.04.2020 19:29 Відповісти
Увы, но поиск Ваш - безрезультатен... " Низзя" найти там ,что априори НЕТ !
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24.04.2020 20:03 Відповісти
так что, получается Беня издевается над страной и малоросней ради спортивного интереса, да?
Или хочет под это дело захватить другие активы...?
Скорее всего другие активы.., да..
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24.04.2020 17:22 Відповісти
Ты лично и так уже отдаешь в офшоры Суркисам, Беням миллиарды, паяц, прыгающий из-под стола на стол.
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24.04.2020 17:22 Відповісти
Пане Зеленський. Дивіться, яка *****.

Тиждень, здається, тому я стояв під Апеляційним судом Києва, коли там розглядали одну зі справ Суркісів проти державного ПриватБанку. Ту справу ми програли - і ми як партія, і ми як держава. Суркіси отримають майже 7 мільярдів гривень платників податків.

У понеділок буде аналогічний суд по іншій справі, але також Суркісів проти держави і ПриватБанку. Ціна питання буде ще вищою - 27 мільярдів гривень. Мільярд доларів. Один.

Цю справу ми також можемо програти. І ми як партія, і ми як Україна. І ви як президент.

І знаєте, чому?

Тому що ви вважаєте націю тупим стадом, а вона ним не є.

Тому що люди бачать, що ви підвищуєте голос на секретаря Бориспільської міської ради, але мовчите про Ігоря Коломойського. Бачать, що ваша сторінка вітає з днем народження Ірину Білик, але цнотливо не коментує програні Україною мільярди, які заберуть Суркіси. Бачать, що ви хизуєтесь у фільмах незрозуміло чим, але у бюджеті все менше і менше грошей (і це розпочалося до пандемії). Бачать, що олігархи на волі і відчувають себе пречудово, а посадили музиканта, лікарку і медсестру.

І не тільки бачать. Ви ж не думаєте, що Україна зараз програє якісь уявні кошти? 7 мільярдів вже, 27 - на підльоті, ще пара десятків (у разі де-факто прецедентного рішення Верховного суду) попереду. Це не просто цифри. Не просто символи на екрані. Це діра. Діра, у яку впадуть пенсії та субсидії, зарплати та премії, виплати за народження дітей та фінансування лікарень. І ще у цю діру впаде ваш рейтинг. Нажаль, на відміну від цін на нафту, він не може впасти нижче нуля. Але спробує це зробити.

Колись, пане Зеленський, ви сказали, що варто вам поговорити з Антимонопольним комітетом, і той замість «проти» проголосує «за». Це, звичайно, поза законом (хоча це вас ніколи не зупиняло). Але ви залюбки прийшли на прес-конференцію, де затриманих без жодних доказів людей називали злочинцями і кидали за ґрати. І жодного разу не відкрили рота, коли справа йшла про суди, які нахабно, злочинно віддають мільярди вашому колишньому (і трохи нинішньому) роботодавцю і його партнерам. Ви навіть не висловили позицію, яку можете висловити без звинувачень у тиску на суддів. Ви просто засунули собі язика у екран «1+1» і думаєте, що if I ignore it, maybe it will go away.

Ні.

Так не буде. Бо це ваша відповідальність. Ваш парламент, ваша більшість, ваші суди і ваша прокуратура. Всі бачили, як «незалежні» суди в один день прийняли однакові рішення і «беркути» вийшли на волю. Тоді ви не подумали (це мабуть ваше хобі - не думати) що тепер всі розповіді про «незалежний від вас» суд не вартують лайна без хліба.

Це ваше. Ваша відповідальність. І ми, і я особисто, зроблю все для того, щоб якомога більше українців про це дізналося. Це ви програли суд. Це ви віддали олігархам мільярди. Це ви винні у бюджетній дірі. Це ваша відповідальність. Це ваша провина. Це все ваше.

Беріть. Насолоджуйтесь.
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24.04.2020 17:22 Відповісти
Автор Юрий Гудыменко
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24.04.2020 17:25 Відповісти
Минутку, где вы видели украинского судью и здравый смысл? Видел среди них подонков, ублюдков без стыда, без совести, с неуважением к стране и законам, а вот здравого смысла там нет. Подлость, цинизм, наглость есть, причем, много.
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24.04.2020 17:25 Відповісти
В далеком 1999 году я как-то конвоировал в Соломенский райсуд бандита находящегося на условном сроке для отправки его на зону для отбывания реального наказания в виде л/с из-за совершения ним очередного нового преступления (разбой/кража). ФИО судьи не помню, его только тогда недавно к нам из Крыма перевели и он уже тогда по сведениям успел здесь погрязнуть в коррупции, но скандал между нами приключился знатный: Он отказался выполнить требования Закона в отношении «достойнейшего» на его взгляд гражданина и отправить того на зону. Вместо этого чего-то там начал булькать про мои служебные обязанности/ профилактику преступлений/права человека/что органы вместо работы «занимаются онанизмом» и прочий собачий бред в стиле портнова и венедиктовой... по окончании его продолжительной словесной тирады, я просто процитировал ему положение общей части ук, уведомил, что конвойный остаётся в его распоряжении под его же ответственность, развернулся и ушёл ...
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24.04.2020 17:35 Відповісти
Если интересно, что произошло дальше... а дальше, этот судья получил от государства очередную квартиру в новостройке неподалёку ... а меня... перевели в другой район (на борщаговку), чтобы не был больше таким «дхя вумным и дерзким»
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24.04.2020 17:38 Відповісти
...а потом этот "судья" эту квартиру приватизировал, продал, на вырученные деньги купил участок в Печерском районе, там построил замок на 1000 кв метров, сейчас ездит на Ягуаре, жена на Гелике. "Пацан к успеху шел". Такова история почти всех судей, попавших на "работу" в Киев.
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25.04.2020 14:57 Відповісти
...Парламентская следственная комиссия по расследованию взрывов на военных складах Украины в период с 2014 по 2018 года пришла к выводу, что пожар на арсенале в Балаклее был спланированным и осуществленным в условиях очевидности для военнослужащих и работников склада. Об этом говорится в отчете комиссии, обнародованном на сайте Верховной Рады.
Взрыв на арсенале в Балаклее

Комиссия считает причиной взрывов на складе в Балаклее не сброс взрывчатки беспилотником, как заявлялось ранее, а подрыв взрывчатых веществ на территории арсенала.

На заседании комиссии 17 января директор Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Клюев рассказал, что причиной взрывов на 65 арсенале ВСУ в Балаклее был подрыв углубленных в грунт взрывчатых веществ. Это было установлено экспертами еще во время первых выездов на место происшествия.

Кроме того, в материалах уголовного дела указано, что на момент взрывов и пожаров на арсенале никаких летательных аппаратов в районе Балаклеи не было.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/375554-*******************************************************************************************************
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24.04.2020 17:25 Відповісти
...В парламентской комиссии отметили, что уголовное производство осталось без движения в следственном отделении СБУ в Харьковской области с основной версией - «уничтожение арсенала беспилотником», поскольку руководство правоохранительных органов проигнорировало выводы комиссии.
В связи с этим, комиссия приняла решение про проведение комплексной военной, взрывотехнической и пожарно-технической экспертизы, в ходе которой было выявлено на площадке хранения арсенала №69 воронку.
«Воронка образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, Пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия», - отмечается в отчете.
По мнению экспертов, использование подрывных снарядов по типу кумулятивно-фугасных позволяет достичь желаемых результатов по созданию необходимого взрывного эффекта. Особенно, если их применять в составе группы снарядов. Согласно экспертной оценке и учитывая размер воронки, самым оптимальным расположением кумулятивно-фугасных зарядов считается в два ряда по пять в каждом ряду.
«Если учесть, что вес одного кумулятивно-фугасного заряда ТФО-1 составляет 76 кг, то даже для быстрой закладки зарядов, чтобы создать одну такую воронку без проведения земляных работ на территории 65 арсенала ГРАУ ВСУ в пгт. Балаклея, необходимо установление кумулятивно-фугасных зарядов общим весом около 760 кг«, - считает комиссия.
При этом на территории площадки хранения боеприпасов №65 насчитывалось до 10 воронок, таких же как на площадке №69, что свидетельствует об аналогичном характере закладки взрывчатых веществ.
«У комиссии есть основания полагать, что подрыв самого большего арсенала нашего государства, в результате которого погибли гражданские лица, уничтожено боеприпасов и военного имущества более чем на 12 млрд. грн., нанесен значительный материальный ущерб гражданскому населению, мог иметь место из-за умышленных спланированных действий виновных лиц, действовавших в течение определенного времени в условиях очевидности для военнослужащих и работников 65 арсенала ГРАУ ВСУ», - сказано в отчете.
Взрыв на складе в Калиновке
Следственная комиссия Верховной Рады 6 марта 2020 года заслушала отчет Управления СБУ в Винницкой области относительно состояния расследования пожара на 48-м арсенале ВСУ в Калиновке Винницкой области.
«Во время дачи показаний представителями следственного отдела УСБУ в Винницкой области комиссией установлено, что в течение почти 2,5 летнего досудебного расследования следователями достоверно не установлено не только причины, но и обстоятельства самого события. Виновные лица к ответственности не привлечены, что вызывает сомнения в объективности действий правоохранителей», - считают члены комиссии.
Помимо этого, на заседании было заслушано информацию от начальника Главной инспекции Минобороны, который сообщил о многочисленных нарушениях учета и порядка хранения боеприпасов, а также другого военного имущества.
Отмечается, что даже на момент проведения заседания комиссии не подтверждено фактическое наличие боеприпасов на сумму около 480 млн 94 тыс. грн. Однако указанные факты вообще остались без внимания следователей следственного отдела УСБУ в Винницкой области и соответствующих процессуальных прокуроров.
Парламентская комиссия продолжила расследование взрывов и пожаров на военных складах Украины.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/375554-*******************************************************************************************************

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24.04.2020 17:27 Відповісти
та беня вообще деньги не любит.
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24.04.2020 17:25 Відповісти
Цензор.Нет, а де новий випуск "Без цензури" від Марини Данилюк-Єрмолаєвой (Любі друзі Зеленського)?
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24.04.2020 17:27 Відповісти
Не уверен, что Коломойский хочет вернуть "Приватбанк", - Малюська - Цензор.НЕТ 801
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24.04.2020 17:31 Відповісти
Враховуючи те як добре себе почувають: Коломойський,Зеленський,Ермак,Баканов ,в Україні відсутня кримінальна відповідальність за обкрадання банків,державну зраду та торгівлю найвищими державними посадами.
А враховуючи те,що Шарія зняли з розшуку,то педофілія також не є злочином.
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24.04.2020 17:33 Відповісти
Не уверен , тогда не Обганяй . Дай другим сказать.
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24.04.2020 17:44 Відповісти
Вот для этого и нужен закон- чтоб быть уверенными в том, что "не хочет". УЖЕ.
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24.04.2020 17:58 Відповісти
Нахера он тогда замутил всю эту кашу? Нехило поспособствовал приходу клоуна ко власти?
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24.04.2020 18:29 Відповісти
Чому у нас на нього не відкрили та не відкривають кримінальну справу? Він знає за що і народ знає, за що. А що?
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24.04.2020 18:48 Відповісти
Ну я так понимаю Бене нужен приват, что бы отозвали все иски против него. Ведь иски подавались от имени привата.
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24.04.2020 18:53 Відповісти
 
 