Не впевнений, що Коломойський хоче повернути "Приватбанк", - Малюська. ВIДЕО

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що якщо Верховна Рада прийме законопроєкт про банки, повернення "Приватбанку" Ігорю Коломойському на 99% буде неможливим. При цьому він не впевнений, що олігархові "Приватбанк" потрібен у принципі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Радіо НВ".

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"Якщо буде прийнято законопроєкт, який зараз розглядається в парламенті, ухвалений в першому читанні, і зараз перебуває на розгляді в комітеті, таке повернення буде на 99% неможливим", - відповів Малюська.

Він пояснив, що залишає 1%, оскільки "прогарантувати, що завтра якийсь суддя не втратить здоровий глузд і не винесе якусь дурницю, яку потім скасують, я теж не хочу".

"Тобто, "Приватбанк" не повернеться Коломойському. Але якщо чесно, я навіть не зовсім впевнений, чи треба це йому, чи домагається він цього", - сказав міністр.

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Нагадаємо, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня.