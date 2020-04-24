Не впевнений, що Коломойський хоче повернути "Приватбанк", - Малюська. ВIДЕО
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що якщо Верховна Рада прийме законопроєкт про банки, повернення "Приватбанку" Ігорю Коломойському на 99% буде неможливим. При цьому він не впевнений, що олігархові "Приватбанк" потрібен у принципі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Радіо НВ".
"Якщо буде прийнято законопроєкт, який зараз розглядається в парламенті, ухвалений в першому читанні, і зараз перебуває на розгляді в комітеті, таке повернення буде на 99% неможливим", - відповів Малюська.
Він пояснив, що залишає 1%, оскільки "прогарантувати, що завтра якийсь суддя не втратить здоровий глузд і не винесе якусь дурницю, яку потім скасують, я теж не хочу".
"Тобто, "Приватбанк" не повернеться Коломойському. Але якщо чесно, я навіть не зовсім впевнений, чи треба це йому, чи домагається він цього", - сказав міністр.
Нагадаємо, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.
Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.
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Просто бумага лишняя валялась на 16 тысяч поправок к закону, который вообще не интересен
Или хочет под это дело захватить другие активы...?
Скорее всего другие активы.., да..
Тиждень, здається, тому я стояв під Апеляційним судом Києва, коли там розглядали одну зі справ Суркісів проти державного ПриватБанку. Ту справу ми програли - і ми як партія, і ми як держава. Суркіси отримають майже 7 мільярдів гривень платників податків.
У понеділок буде аналогічний суд по іншій справі, але також Суркісів проти держави і ПриватБанку. Ціна питання буде ще вищою - 27 мільярдів гривень. Мільярд доларів. Один.
Цю справу ми також можемо програти. І ми як партія, і ми як Україна. І ви як президент.
І знаєте, чому?
Тому що ви вважаєте націю тупим стадом, а вона ним не є.
Тому що люди бачать, що ви підвищуєте голос на секретаря Бориспільської міської ради, але мовчите про Ігоря Коломойського. Бачать, що ваша сторінка вітає з днем народження Ірину Білик, але цнотливо не коментує програні Україною мільярди, які заберуть Суркіси. Бачать, що ви хизуєтесь у фільмах незрозуміло чим, але у бюджеті все менше і менше грошей (і це розпочалося до пандемії). Бачать, що олігархи на волі і відчувають себе пречудово, а посадили музиканта, лікарку і медсестру.
І не тільки бачать. Ви ж не думаєте, що Україна зараз програє якісь уявні кошти? 7 мільярдів вже, 27 - на підльоті, ще пара десятків (у разі де-факто прецедентного рішення Верховного суду) попереду. Це не просто цифри. Не просто символи на екрані. Це діра. Діра, у яку впадуть пенсії та субсидії, зарплати та премії, виплати за народження дітей та фінансування лікарень. І ще у цю діру впаде ваш рейтинг. Нажаль, на відміну від цін на нафту, він не може впасти нижче нуля. Але спробує це зробити.
Колись, пане Зеленський, ви сказали, що варто вам поговорити з Антимонопольним комітетом, і той замість «проти» проголосує «за». Це, звичайно, поза законом (хоча це вас ніколи не зупиняло). Але ви залюбки прийшли на прес-конференцію, де затриманих без жодних доказів людей називали злочинцями і кидали за ґрати. І жодного разу не відкрили рота, коли справа йшла про суди, які нахабно, злочинно віддають мільярди вашому колишньому (і трохи нинішньому) роботодавцю і його партнерам. Ви навіть не висловили позицію, яку можете висловити без звинувачень у тиску на суддів. Ви просто засунули собі язика у екран «1+1» і думаєте, що if I ignore it, maybe it will go away.
Ні.
Так не буде. Бо це ваша відповідальність. Ваш парламент, ваша більшість, ваші суди і ваша прокуратура. Всі бачили, як «незалежні» суди в один день прийняли однакові рішення і «беркути» вийшли на волю. Тоді ви не подумали (це мабуть ваше хобі - не думати) що тепер всі розповіді про «незалежний від вас» суд не вартують лайна без хліба.
Це ваше. Ваша відповідальність. І ми, і я особисто, зроблю все для того, щоб якомога більше українців про це дізналося. Це ви програли суд. Це ви віддали олігархам мільярди. Це ви винні у бюджетній дірі. Це ваша відповідальність. Це ваша провина. Це все ваше.
Беріть. Насолоджуйтесь.
Взрыв на арсенале в Балаклее
Комиссия считает причиной взрывов на складе в Балаклее не сброс взрывчатки беспилотником, как заявлялось ранее, а подрыв взрывчатых веществ на территории арсенала.
На заседании комиссии 17 января директор Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Клюев рассказал, что причиной взрывов на 65 арсенале ВСУ в Балаклее был подрыв углубленных в грунт взрывчатых веществ. Это было установлено экспертами еще во время первых выездов на место происшествия.
Кроме того, в материалах уголовного дела указано, что на момент взрывов и пожаров на арсенале никаких летательных аппаратов в районе Балаклеи не было.
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В связи с этим, комиссия приняла решение про проведение комплексной военной, взрывотехнической и пожарно-технической экспертизы, в ходе которой было выявлено на площадке хранения арсенала №69 воронку.
«Воронка образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, Пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия», - отмечается в отчете.
По мнению экспертов, использование подрывных снарядов по типу кумулятивно-фугасных позволяет достичь желаемых результатов по созданию необходимого взрывного эффекта. Особенно, если их применять в составе группы снарядов. Согласно экспертной оценке и учитывая размер воронки, самым оптимальным расположением кумулятивно-фугасных зарядов считается в два ряда по пять в каждом ряду.
«Если учесть, что вес одного кумулятивно-фугасного заряда ТФО-1 составляет 76 кг, то даже для быстрой закладки зарядов, чтобы создать одну такую воронку без проведения земляных работ на территории 65 арсенала ГРАУ ВСУ в пгт. Балаклея, необходимо установление кумулятивно-фугасных зарядов общим весом около 760 кг«, - считает комиссия.
При этом на территории площадки хранения боеприпасов №65 насчитывалось до 10 воронок, таких же как на площадке №69, что свидетельствует об аналогичном характере закладки взрывчатых веществ.
«У комиссии есть основания полагать, что подрыв самого большего арсенала нашего государства, в результате которого погибли гражданские лица, уничтожено боеприпасов и военного имущества более чем на 12 млрд. грн., нанесен значительный материальный ущерб гражданскому населению, мог иметь место из-за умышленных спланированных действий виновных лиц, действовавших в течение определенного времени в условиях очевидности для военнослужащих и работников 65 арсенала ГРАУ ВСУ», - сказано в отчете.
Взрыв на складе в Калиновке
Следственная комиссия Верховной Рады 6 марта 2020 года заслушала отчет Управления СБУ в Винницкой области относительно состояния расследования пожара на 48-м арсенале ВСУ в Калиновке Винницкой области.
«Во время дачи показаний представителями следственного отдела УСБУ в Винницкой области комиссией установлено, что в течение почти 2,5 летнего досудебного расследования следователями достоверно не установлено не только причины, но и обстоятельства самого события. Виновные лица к ответственности не привлечены, что вызывает сомнения в объективности действий правоохранителей», - считают члены комиссии.
Помимо этого, на заседании было заслушано информацию от начальника Главной инспекции Минобороны, который сообщил о многочисленных нарушениях учета и порядка хранения боеприпасов, а также другого военного имущества.
Отмечается, что даже на момент проведения заседания комиссии не подтверждено фактическое наличие боеприпасов на сумму около 480 млн 94 тыс. грн. Однако указанные факты вообще остались без внимания следователей следственного отдела УСБУ в Винницкой области и соответствующих процессуальных прокуроров.
Парламентская комиссия продолжила расследование взрывов и пожаров на военных складах Украины.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/375554-*******************************************************************************************************
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А враховуючи те,що Шарія зняли з розшуку,то педофілія також не є злочином.